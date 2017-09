Alla scoperta dell'India con le foto di Natale De Risi

Da venerdì 22 settembre è aperta al bar Exenel di Traversetolo, in via Roma 26, la mostra di fotografie di Natale De Risi, organizzata dal circolo "Brozzi". “…dalle strade di Morbi”, è il titolo della serie di scatti tratti da uno dei tanti viaggi di lavoro dell’autore, effettuato in India nel Gujarat nella zona di Morbi. Un viaggio che diventa l’occasione per trasmettere, attraverso le immagini, le sensazioni di quanto visto nei quotidiani spostamenti in auto in mezzo ad un traffico locale caotico e assordante.

La mostra sarà aperta fino al 30 novembre.

Morbi è un polo industriale ceramico importante dove, come in altre località indiane, i contrasti sono forti perché è tutto mischiato: si passa dal moderno e ricco, ai villaggi tribali agricoli o alle baracche che molti, operai e non, costruiscono con materiali di recupero contro le mura di recinzione delle fabbriche.

Il visitatore straniero, rimane stordito ed affascinato dall'ambiente rumoroso, dai colori abbaglianti, dai profumi e dagli sapori inusuali ma anche dagli odori forti di vite che si esprimono nelle strade e nei locali pubblici, dalle contraddizioni di una società in bilico tra rispetto delle tradizioni e una occidentalizzazione incontrollata che rendono l’India una potenza mondiale con una delicatissima fragilità interna.

Scopri le novità della sezione Fotografia