Tra porcini, stinco e giardini incantati: l'agenda del sabato

BEDONIA

MONTE PENNA: PROPOSTE DEI RIFUGI

Ultimo appuntamento settembrino nei due rifugi del monte Penna. Per tutto il weekend nelle due baite dei due rifugi rispettivamente quello del monte Penna e quello del Faggio dei 3 Comuni del Cai gli escursionisti, gli appassionati di trekking ed i pellegrini che sceglieranno questa splendida foresta ed il parco naturale del monte di Bedonia per passare momenti indimenticabili saranno accolti con musica e sana gastronomia. Per tutti saranno organizzate camminate, escursioni a piedi, in mountain bike e passeggiate tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno i due punti di ristoro.

GARA DI TIRO AL PIATTELLO IN RICORDO DI DUE GIOVANI

Sabato a Cavignaga di Bedonia la squadra di caccia di Cavignaga in collaborazione con il moto Club Taro-Taro-Taro organizzano il secondo «Memorial Sergio & Fausto», due giovani cacciatori recentemente scomparsi che facevano parte della squadra dei cacciatori di Cavignaga, gara sportiva di tiro al piattello. La gara, aperta a tutti quelli sportivi in regola con le disposizioni di legge, avrà inizio alle 8 per concludersi alle 20, con pausa pranzo, e domenica dalle 8 alle 12, alle 16 premiazioni.

Info: 3288091227 (Andrea) e 3391511504 (Massimo).

BERCETO

MOTOCAVALCATA DEL SACRO GRAAL PER GLI ENDURO

Sabato a Berceto, si terrà la «Motocavalcata del Sacro Graal», una competizione di enduro organizzata dal gruppo Am Crociati Parma. Ci si potrà iscrivere dalle 8.30 in piazza Micheli, successivamente dalla stessa piazza, nel centro di Berceto, alle 10.30, i motociclisti partiranno alla volta del percorso che si snoderà per ben 120 chilometri tra boschi, sentieri, piste forestali, stradine, borghi e casolari lungo il suggestivo territorio bercetese. Il percorso è considerato di media difficoltà dagli stessi organizzatori della manifestazione, ma c’è anche un percorso più difficile, facoltativo. L’ultima competizione di enduro a Berceto si era tenuta con successo lo scorso giugno; tra i motociclisti che si erano distinti nei tempi c’era stato anche un bercetese: Davide Camisani Calzolari di Roccaprebalza.

BORGOTARO

IL FUNGO PORCINO PROFUMA L'AUTUNNO

Si apre, di nuovo, il sipario a Borgotaro sulla Fiera del fungo porcino, che fa il bis nel weekend con una nuova veste: oltre all’esposizione dei pregiati prodotti del sottobosco, che hanno iniziato a spuntare anche nei boschi della Valtaro, nei due giorni di festa sarà possibile partecipare a tante iniziative allestite dal Comitato organizzativo. Sabato i banchi torneranno dalle 9 con prodotti alimentari provenienti da tutta Italia e saranno concentrati lungo via Nazionale; presente l’area street food fra piazza Verdi e largo Roma. Alle 11, in piazza XI febbraio, il dottor Nicola Bolsi terrà una lezione educativa sulla corretta alimentazione dei bambini a scuola e a casa. Alle 17 nella piazza lo chef Roberto Valbuzzi, direttamente dalla «Prova del cuoco», cucinerà dal vivo una selezione di sue ricette; alle 18, nella storica gelateria «Da Beppe» in via Nazionale, presentazione del libro «Gelato, speranza oltre i monti» a cura dell’Accademia italiana della Cucina. Saranno visitabili la mostra micologica in biblioteca Manara aperta dalle 10 alle 19 e la mostra del coltello artigianale a palazzo Imbriani. Per tutto il weekend il mercatino dell’antiquariato dalle 9 alle 19 su viale Bottego. In piazza XI febbraio alle 15.30 Danilo Carretta riproporrà il laboratorio di pulitura ed essiccatura del fungo nostrano, ed ogni sera fino alle 23 lo street food resterà aperto con dj live. La musica sarà un elemento cardine di questo fine settimana: alle 16, nella corte interna di palazzo Bertucci in via Nazionale l’esibizione del coro «Fuori le righe», seguita dalle note popolari dei «Contrada Lamierone».

UN LABORATORIO NELLA RISERVA

Sabato i Parchi del Ducato, in collaborazione con Wwf Parma, portano bambini e genitori alla scoperta del mondo dello stagno. Armati di retino e vaschette, i partecipanti esploreranno gli stagni della Riserva dei Ghirardi. Il laboratorio al Centro visite della riserva e si svolgerà dalle 15 alle 18.30.

Prenotazione obbligatoria al 3497736093.

BUSSETO

LA TRADIZIONALE FESTA DELL'AMBOLINA

Sabato alle 15.30, nel cortile esterno della Fondazione «Pallavicino» di Busseto, appuntamento con la tradizionale Festa dell’ambolina, aperta a tutti. Una festa tra buona gastronomia e musica con i «Brontoloni».

COENZO

CAMMINATA CON I BALOSS

Camminata non competitiva con I baloss a cura del gruppo podistico Avis Cri Aido di Sorbolo Sabato dalle 16 a Coenzo per la conclusione della Fiera della simpatia. In programma una lunga camminata sugli argini dell’Enza a diretto contatto con gli ambienti naturali della riserva Parma Morta.

Info al 339.3817279 (Roberto Grossi).

COLLECCHIO

CONCERTO DELLA CORALE MARIO DELLAPINA

Per i festeggiamenti dei 60 anni di attività, la Corale Collecchiese Mario Dellapina Sabato alle 21, terrà un concento nella parrocchiale di Collecchio, Diretta dal maestro Leonardo Morini e con all’organo Giovanna Fornari.

CORNIGLIO

LAGDEI: CAMMINARE NEL BOSCO DI NOTTE

L’autunno è arrivato e si apre il programma delle escursioni in Alta Val Parma. Sabato alle 21, si torna a camminare nel bosco di notte, tra fuoco, stelle, storie e «voci di animali», per andare a caccia di emozioni camminando in una notte senza luna rischiarata da un focolare. Insieme alla guida Gae Antonio Rinaldi ci si inoltrerà nel cuore della foresta Alta Val Parma, per poi risalire a riveder le stelle. Info e prenotazioni 3288116651, antonio.rinaldi.76@gmail.com oppure www.terre-emerse.it. Domenica invece l’associazione micologica Carlo Oriani di Fidenza allestirà, insieme ai micologi degli ispettorati dell’Ausl, una mostra dedicata al re dei nostri boschi, il fungo.

FONTANELLATO

BANDE IN CONCERTO

Concerto a due bande «e mezza» Sabato alle 17, davanti alla Rocca Sanvitale con il Corpo bandistico Luigi Pini di Fontanellato affiancato dai «colleghi» tedeschi di Kisslegg, in paese per l’anniversario del gemellaggio, e dai ragazzi del corso musicale della scuola media guidato dai musicisti della «Pini». I tre gruppi regaleranno a fontanellatesi e turisti un concerto tra musica tradizionale, e composizioni per bande con l’immancabile tocco pop che distingue il repertorio della banda locale. Al termine del concerto, attorno alle 20, la festa si sposta in via Aimi per il taglio del nastro della sede del Corpo Bandistico appena ristrutturata grazie al contributo di Fondazione Monte Parma.

LANGHIRANO

PILASTRO, TEMPO DI SAGRA: BUONA CUCINA E MUSICA

Sabato appuntamento con «Pilastro in sagra». Dalle 18.30 in piazza Mezzi, ci saranno stand gastronomici e alle 20.30 arriverà lo spettacolo «Robi da Fera! Ovvero un giorno di sagra negli anni ‘50». Alle 21.30 nella zona della birreria Puro Malto suonerà la band «The Fireplaces».

MEZZANO SUPERIORE

PAESE IN FESTA PER SAN MICHELE

Sagra di San Michele fino a domenica a Mezzano Superiore. Sabato alle 15 torneo di calcio a 5 maschile e dalle 16 area bimbi con giochi gonfiabili di Gommaland, spettacoli ed animazione per bambini a cura di scuola materna Dall’Asta, Avis e associazione Babylonia. Dalle 19 esibizione della MezzaBanda e dalle 19.30 grigliata di San Michele (prenotazione al 349.3682702, Jlenia). A seguire karaoke e musica con Rody Matteo offerto da Elyrose café.

PARMA

VICOFERTILE: ARRIVA LA SAGRA DELLO STINCO

Sabato, a partire dalle 19, il centro sportivo di via Varesi 9/a a Vicofertile ospiterà la seconda edizione della sagra dello stinco con la possibilità di gustare anche patatine fritte, fagioli e birra. Special guest della serata sarà il noto dj parmigiano Enrico «Frambo» Frambati che si esibirà alla consolle, a partire dalle 22, fino a tarda notte. L’evento è promosso dal circolo Asd Vicofertile. In caso di maltempo, la festa verrà rimandata a data da destinarsi.

Per informazioni, contattare Franco (348.2511877).

BARILLA CENTER, RITORNA LA «GREEN NIGHT»

Sabato ritorna la «Green night» al Barilla Center: dalle 16.30 fino a sera si alterneranno spettacoli ed eventi gratuiti in grado di divertire tutta la famiglia. Alle 16.30 primo appuntamento con i «Circus days», curati da associazione Circolarmente. Ad inaugurare la rassegna sarà «Federico il topolino», spettacolo carico di umorismo e poesia. Alle 18 in piazzetta centrale il dj set di Carlita's Way, dj parmigiana proveniente dall'esperienza della Bagarre Disco Summer di Berceto. Alle 20.30, con replica alle 21.30, l'irresistibile spettacolo «Hostress» interpretato dal comic vocal trio «Cikale» composto da Beatrice Niero, Sara Righetto e Anna Marcato. Durante lo spettacolo il pubblico viene accompagnato in un vero e proprio viaggio musicale tra esilaranti gag comiche e canti a cappella. In occasione della «Green night», i negozi resteranno aperti fino alle 22.

PARMENSE

ARTE, STORIA E CULTURA: TESORI TUTTI DA RISCOPRIRE

PARMA

Ogni anno le Giornate europee del patrimonio offrono a più di 20 milioni di persone una rara opportunità di accesso a migliaia di siti e a eventi unici. In Italia sono diventate una tradizione e anche Parma e provincia partecipano fino a domenica a questa significativa iniziativa.

Sabato alle 10.30, all'Archivio di Stato, conferenza su «La tutela e la valorizzazione della cartografia delle acque». Domenica, invece, nell'auditorium del Palazzo del Governatore, alle 10.30 l'incontro «Tesori nascosti: un ciclo di affreschi ritrovati in Palazzo Tarasconi».

IN PROVINCIA

A Fidenza Sabato alle 15.30, nell'ex chiesa di San Giorgio, convegno su «Le pietre lavorate della facciata e delle torri della Cattedrale di Fidenza: dati emersi dal cantiere di restauro». La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, in collaborazione con la Diocesi di Parma, la parrocchia dell’Annunciazione di Maria Vergine in San Secondo, il Comune di San Secondo e l’Archeoclub d’Italia «Vicus Petiatus» di San Secondo, promuove una mattinata dedicata alla presentazione del cantiere di restauro dell’Oratorio del Serraglio, a San Secondo. L’appuntamento è alle 10, nella stessa chiesa che sorge lungo la provinciale che da San Secondo conduce a Castell’Aicardi. Dopo i saluti delle autorità interverranno i tecnici che hanno operato nel cantiere. Al termine della presentazione verrà effettuata una visita al cantiere di restauro. Nel castello di Torrechiara alle 17, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, Luciano Serchia, già soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, spiegherà la nascita del castello, con fonti documentate e inedite. Seguirà una speciale visita guidata.

ROCCHE E CASTELLI APERTI

SCIPIONE CASTELLO: NEL GIARDINO INCANTATO

Alla scoperta dei giardini dei castelli, nel Parmense, con «Vivi il verde 2017»: tutte le informazioni su www.castellidelducato.it. Il viaggio può cominciare nel borgo incantato sulle colline del Sale, dove la magia della notte scende sul millenario castello dei marchesi Pallavicino protetto dall’aquila imperiale e sul suo giardino con visite guidate alle 19, alle 21.30 e alle 22.30. A Scipione tra i profumi notturni del bosco, le cromie di aiuole fiorite e i verdi dalle più svariate gradazioni che avvolgono il maniero, protraendosi anche all’interno, nelle decorazioni dei preziosi soffitti e negli affreschi seicenteschi che ritraggono scene trompe l’oeil con paesaggi verdeggianti, ghirlande di frutta e bene auguranti conchiglie, ci si potrà lasciare ispirare dai suoni e dalle ombre della natura. Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele illuminano il maniero per una visita guidata molto speciale dove verrà data voce anche alle mura del castello.

Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it - www.castellidelducato.it.

CONTIGNACO

IL PROPRIETARIO AGRONOMO DIVENTA UN CICERONE

Il castello di Contignaco propone una speciale visita guidata dei suoi esterni. Gli ospiti saranno accompagnati dal proprietario-agronomo, che per l’occasione esporrà nel dettaglio le caratteristiche delle numerose specie arboree che circondano la fortezza. Attorno al castello si possono infatti ammirare splendidi esemplari di querce, cedri, cipressi, allori. Notevole è tra l’altro una quercia ultrasecolare, con un tronco di oltre due metri di diametro, posta all’ingresso del maniero, per la quale è stata richiesta la classificazione tra gli alberi monumentali dell'Emilia-Romagna. Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

RAMIOLA

SAGRA DELLA MADONNA DELLA MERCEDE

Ramiola festeggerà fino a domenica la Madonna della Mercede. Sabato la festa riprenderà alle 15 alla baita degli alpini sul Rio Manganello con la gimkana dei bambini: quest’anno si svolgerà a coppie composte da un bimbo e un adulto (casco obbligatorio). Alle 17.30, al circolo Anspi, show di magia e baby dance con Mago Tano. Alle 20.45, sempre all’Anspi, è in programma il concerto tributo a Battisti dei «Pensieri e parole».

SALA BAGANZA

ARPEGGI D'AUTUNNO CON DODICI GIOVANI

I boschi risplendono al tocco dell’arpa: Sabato si svolgerà «Arpeggi d’autunno», un concerto itinerante di dodici giovani arpisti nel parco regionale dei boschi di Carrega. natura e delle delizie enogastronomiche del parmense. Il ritrovo è al Casinetto dei Boschi di Carrega, in via Olma 2, alle 16.45. Alle 17 comincerà il concerto itinerante.

SALSOMAGGIORE

A QUALCUNO PIACE IL VINTAGE

Hippie, romantic ‘50, geometric sixties, psychedelic seventies, punk rocker e tanti altri stili, fra fashion vintage e remake. Torna a Salso da oggi a domenica, nelle cornice del Palacongressi, la manifestazione «Parma Vintage» organizzata da Bi&Bi Eventi in collaborazione con A.n.g.e.l.o. Vintage Palace, con il patrocinio del Comune di Salso e la collaborazione del Circolo fotografico Color’s light di Colorno. La mostra mercato sarà aperta fino a domenica dalle 10 alle 20 (ingresso 5 euro, bambini sotto 12 anni gratis). Tanti gli eventi collaterali. Alle 18.30, è in programma il talk show «Icone di stile: quando cinema e moda si fondono». Filiberto Molossi, vicecaporedattore della Gazzetta di Parma e critico cinematografico, Gloria Bianchino, docente di Arte e moda allo Iulm di Milano, Angelo Caroli, vintage guru, e Armanda Gerbella, hairstilyst, racconteranno i look di sei attrici cinematografiche del passato diventate icone di stile, raccontando la moda del periodo e il contesto, e che rivivranno in una sfilata di sei modelle, grazie agli abiti dell’archivio del Vintage Palace di Lugo e alle acconciature e al make-up studiate per l’occasione. .

SAN NICOMEDE: GLI UCCELLI MIGRATORI NELLA RETE

«Migratori nella rete! Lo Stirone tra Europa e Africa». Sabato con ritrovo alle 9 al Podere Millepioppi di San Nicomede, si potrà vedere dal vivo e sul «campo» come lavorano gli inanellatori. È in programma un’escursione guidata gratuita presso la stazione d’inanellamento scientifico di Laurano, per andare a vedere sul campo i ricercatori mentre effettuano l’attività di inanellamento. Si potranno osservare gli ornitologi all’opera, mentre catturano i volatili nelle apposite reti, verificano la presenza di anelli marcatori o ne mettono di nuovi, pesando e misurando ogni esemplare.

SORBOLO

APRE LA MOSTRA DI BARBARA BASTONI

Inaugurazione della mostra fotografica «Africa into the wild» di Barbara Bastoni Sabato alle 18 all’enoteca La BotteGaia di Sorbolo.

TORRILE

«C'ERA UNA VOLTA LA SALVARANI»: ARRIVA GIANNI MOTTA

Incontri con le glorie dello sport, mostre fotografiche ed esposizione di bici d’epoca, ma anche tante discipline dal podismo al tennis tavolo, dal tiro con l’arco al judo sino alla pesca. Ci sarà tutto questo nell’offerta di divertimento della tappa torrilese di «Un Po di sport», la manifestazione sportiva e culturale che unisce i paesi rivieraschi. Primo appuntamento Sabato alle 14.30, con «Un Po di pesca» al laghetto di Bezze per il torneo open adulti e ragazzi con 5 squadre da 4 pescatori. Si disputerà una gara di pesca al colpo valida per «Un Po senza frontiere», il gioco che vede fronteggiarsi i cinque comuni che hanno aderito quest’anno ad «Un Po di sport». Sempre domani, alle 18, si terrà il convegno «C’era una volta la Salvarani - Incontro con i campioni di ieri e di oggi» al circolo Il Portico con ospiti Mario Salvarani, il vincitore del Giro d’Italia del 1966 Gianni Motta, il pallavolista e medico sportivo Gianpaolo Castigliani, il giocatore della Germal baseball Salvatore Varriale oltre ad Alessandro Freschi e Paolo Gandolfi, autori del libro «C’era una volta la Salvarani», il tutto con moderato dal giornalista Vittorio Rotolo. Seguirà un aperitivo con possibilità di vedere la mostra fotografica «La Salvarani, il mito delle due ruote» con esposizione di bici d’epoca e memorabilia.

TRAVERSETOLO

RACCOLTA DI FOTO DI DE RISI

E' visitabile al bar Exenel in via Roma 26, a Traversetolo, la mostra della raccolta di foto di Natale De Risi, organizzata dal circolo «Renato Brozzi» di cui l’autore è socio dal 2014. Un viaggio in India, nel Gujarat più precisamente nella zona di Morbi, diventa l’occasione per trasmettere, attraverso le immagini, le sensazioni di quanto visto nei quotidiani spostamenti in auto in mezzo ad un traffico locale caotico e assordante. La mostra resterà aperta fino al 30 novembre.

URZANO

CANTI DI MONTAGNA IN CHIESA

Appuntamento con il bel canto popolare di montagna, e con la beneficenza, Sabato alle 21, a Urzano: i «Cantori del Fuso», corale maschile nevianese, propongono una serata di cori nella parrocchiale del paese, con ospite la corale «Due Valli» di Palanzano e Monchio. L’iniziativa è promossa e ospitata dalla Nuova Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Neviano, e dall’associazione sportiva As Urzano: il ricavato della serata andrà a sostenere i necessari lavori di restauro per la chiesa parrocchiale di San Vincenzo di Urzano.

ZIBELLO

ZIBELLO CAPITALE DELLA LETTERATURA E DELL'ARTE EROTICA

Entra nel vivo a Zibello, l’evento «Un Po diverso, Un Po di eros», festival della letteratura e dell’arte erotica divenuto, da diversi anni, una tradizione nel borgo della Bassa. Il festival è stato presentato ieri mattina in Provincia. La manifestazione, ideata e promossa dalla scrittrice locale Rosalba Scaglioni, ha il sostegno e il patrocinio del Comune di Polesine Zibello, di Ascom, del «Cinematografo» oltre che di Ubik, Damster edizioni, Triskell edizioni e La chiave di Gaia, dopo l’anteprima di mercoledì alla libreria Ubik di Salsomaggiore dove si è tenuta la presentazione del libro «La settima arte della seduzione» di Liviana Rose ed Enzo Latronico, sbarca nella terra del culatello per tre giornate all’insegna del piacere a 360 gradi. Sabato alle 11, «Un Po di… narrativa ed eros» con le presentazioni della collana «Attimi infiniti» con Valter Padovani e «Inferno e Paradiso I e II» Eroscultura con Faber e Olympia Fox. Alle 11.30 la presentazione di «John mi regalò una cravatta» con Kitty Viciguerra (presenterà Grazia Scanavini) e alle 15.30 delle edizioni Del Loggione e Damster Edizioni con «Because the Night. Accadde una notte» con Liviana Rose e di «La settima arte della seduzione», ancora con Liviana Rose ed Enzo Latronico (presenterà Olympia Fox). Poi le presentazioni, alle 16, di «Erotique. Ma cos’è l’illustrazione erotica?» con Giulia Rosa; alle 16.30 di «C.K.Harp: la colpa di dire» con Federica D’Ascani e «I resti del mio cuore» con Martina Mori (Triskell edizioni con Barbara Cinelli) e alle 17.30 presentazione di Pizzo Nero edizioni con «Gli amori di Malvina» con Antonella Aigle, «Tre è il numero dell’amore» con Caterina Falconi e «2031. Amore Peccaminoso» con Leonarda Morsi. Alle 18 «Un Po di... fotografia ed eros», «Obiettivo Erotico. Come è nata e dove sta andando la fotografia erotica» con Manuel Colombo. Alle 18.45 presentazione testi self-publishing «Ladri del cielo I: Luc» e «Ladri del cielo II: Irene» con Elena Sole Vismara e «My precious girl» e «My precious man» con Erika Bissoli. Alle 19.15 «Un Po di… Bukowski ed eros» con la presentazione di «Charles Bukowski. Scrivo racconti e poi ci metto il sesso per vendere» con Paolo Roversi e alle 20.15 «Cena afrodisiaca» alla locanda Leon d’Oro (prenotazioni allo 052499140 o via whatsapp 3335635057). Alle 22.30 commedia ironica «Del sesso e dell’amore» con Roberta Baruffaldi, Mariagrazia Iannuzziello, Paolo Grazioli, Paolo Rossetti, regia e sceneggiatura di Grazia Scanavini e musiche di Andrea Facchini. Alle 23.30 «Al di là delle ombre», spettacolo con Dea Selvaggia e, a mezzanotte e un quarto, performance bondage «Ropesody in Blue. Gershwin in suite with ropes» con Davide La Greca.