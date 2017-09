"De Rerum Natura e corpo del testo": arte e foto a Reggio Emilia

Arte e fotografia si uniscono nelle mostre "De Rerum Natura e corpo del testo" (a cura di Stefania Ferrari), che saranno inaugurate venerdì 29 settembre a Reggio Emilia. Fra gli altri espone anche la fotografa-artista Greta Guidotti.

Inaugurazione a Reggio Emilia, in via Secchi (nel palazzo ex Aci), venerdì 29 settembre alle 18,30. La mostra sarà aperta fino al 28 ottobre.

Orari:

venerdì 16-20

sabato 10-13 e 16-20

domenica 10-13

