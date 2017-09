La Comunità nigeriana organizza una marcia contro razzismo, illegalità e violenza

"Oltre gli stereotipi per dimostrare con forza quanto anche agli immigrati stia a cuore lo stesso bene comune. La Nigerian Association di Parma e provincia, coglie al volo la ricorrenza dei 57 anni di Indipendenza della Nigeria, per celebrarla con una marcia alla quale invita ogni cittadino. Appuntamento è domenica 1 ottobre alle 17 al Barilla Center. Da lì, il gruppo si muoverà verso piazza Garibaldi, passando dalla stazione ferroviaria".



Lo dice un comunicato dell'associazione, che continua con le parole del portavoce Emmanuel Iyanda Femi: “Sappiamo che ci sono alcuni immigrati che delinquono, alcuni sono nigeriani, ma è anche vero che ci sono immigrati, tra cui i nigeriani stessi, che lavorano duramente, che sono onesti e rispettano la legge; purtroppo le persone tendono a etichettare tutti negativamente. Per questo abbiamo organizzato questa marcia, per far capire una volta per tutte che non tutti gli immigrati sono criminali o delinquenti”.

"L’invito - dice la nota - è a unirsi per dire un NO forte e chiaro a: illegalità, razzismo, stereotipi, violenza, tratta e spaccio. A una manciata di giorni dall’apertura della Casa di accoglienza di Corcagnano, la comunità Nigeriana offre un’ulteriore testimonianza di quanto possa essere determinante l’impegno sociale degli stranieri per cambiare lo stato delle cose e costruire una città dove il bene comune è lo stesso per tutti".