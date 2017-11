Una domenica di fiera a Guastalla

Continua oggi a Guastalla la fiera di Santa Caterina. Alle 16,30 è prevista una sfilata di moda e musica in via Passerini

Per tutto il giorno, nelle vie del centro, ci sarà il mercato straordinario della fiera. Il programma prevede inoltre:

*Esposizione di macchine agricole, produttori agricoli e artigiani a cura di Pro Loco - tutto il giorno in Piazza Martiri e Patrioti

* Musica itinerante con i Buskers – nel pomeriggio per le vie del Centro Storico

* Evento frizzante. Degustazione di vini frizzanti del terriotrio e non – tutto il giorno nel Cortile di Palazzo Ducale

* Visite guidate agli ambienti del Piano Nobile – ore 10.30, 15.30, 17.00 a Palazzo Ducale

* Luna Park – tutto il giorno nel parcheggio Ragazzi del Po

* Angolo degli Artisti – domenica 26 in Via Passerini

* Visite guidate al Palazzo Ducale di Guastalla, con percorsi guidati gratuiti al piano nobile, a cura dell'Ufficio Turistico. Una nuova occasione per riscoprire gli ambienti interni del Palazzo Ducale, dopo il recente restauro post-sisma. Una visita che vi trasporterà nel periodo gonzaghesco, rievocando le ambientazioni della corte ducale, la sua storia e le sue curiosità. Partenza per il tour alle 10,30, alle 15,30 e alle 17.