"Silvio D'Arzo e la letteratura del suo tempo": convegno a Montecchio

I docenti dell’istituto “D’Arzo” di Montecchio, in collaborazione con la casa editrice “Giunti-Treccani”, hanno organizzato una conferenza intitolata “Tra cronaca e Arcadia: Silvio D’Arzo e la letteratura del suo tempo”. Appuntamento a Montecchio, in strada Sant'Ilario 28/C, dalle 15,30 alle 17,30.

La relazione sarà tenuta dal professor Roberto Carnero, critico letterario e giornalista, già dottore di ricerca in Italianistica (PhD University College London), ora docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Verona. Carnero è autore, insieme a Giuseppe Iannaccone, dei manuali “Al cuore della Letteratura “ e “ I colori della Letteratura”, editi da “Giunti-Treccani”.

Il professore, oltre a trattare il tema in oggetto, risponderà ad eventuali domande sul nuovo esame di Stato.



E' richiesta l'iscrizione (i numeri contatti sono nella locandina)

Per la partecipazione all’incontro verrà rilasciato da Giunti, in qualità di ente accreditato al Miur, un attestato per complessive tre ore di formazione, di cui due in presenza e una da svolgersi a cura dei partecipanti, attraverso la lettura di un’opera del relatore e di materiale inedito a cura dell’istituto ”Silvio D’Arzo”, che saranno consegnati in occasione del seminario.

A conclusione dell’incontro verrà presentato uno straordinario quadro che il pittore Nani Tedeschi ha dedicato a Silvio D’Arzo ispirandosi a “Casa d’altri”.



L’iniziativa - dicono i docenti dell'istituto di Montecchio - può interessare non solo insegnanti e studenti, ma anche un pubblico più ampio, offrendo stimolanti sollecitazioni alla conoscenza di uno scrittore cui il Mup, sotto la guida di Guido Conti, ha dedicato un impegno fondamentale facendolo conoscere in un orizzonte di ampio respiro.

La locandina