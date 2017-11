Per Noceto sarà una domenica di festa quella del prossimo 3 dicembre, che vedrà nel centro storico la location di una serie di iniziative, i cui elementi di punta sono legati dal connubio fra il cibo e l’arte di strada delle migliori tradizioni.

Truck di Street food di qualità legato alle eccellenze del nostro territorio, produttori agricoli, creativi dell’arte e dell’ingegno con i loro manufatti artistici: queste le proposte che verranno offerte ai visitatori dalla mattina fino a sera.

Dal primo pomeriggio, dalle 15 in avanti, sarà possibile sarà possibile assistere all’esibizione del Teatro che Cammina, il Festival Internazionale dell’Arte di Strada, con i suoi spettacoli che spaziano fra musica e danza, teatro, circo, e cabaret.

"L’appuntamento con gli Artisti di Strada previsto per il 9 settembre scorso" spiega il Vicesindaco Daisy Bizzi "e poi sospeso a causa del maltempo, è stato collocato nella data di domenica prossima 3 dicembre ed auspichiamo si possa replicare la grande partecipazione di pubblico riscontrata l’8 settembre scorso, prima serata della rassegna. Domenica pomeriggio si esibiranno artisti di fama internazionale con spettacoli inediti , in una formula pensata per coinvolgere anche le famiglie ed i bambini. Ci saranno musicisti, cantastorie, acrobati, clown e tanto altro ancora, sullo sfondo di coreografie molto suggestive e ringrazio nuovamente a nome del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale la Fondazione Cariparma che ha contribuito economicamente alla realizzazione del Festival..

Altro elemento caratterizzante della giornata di domenica è lo Street food di qualità – che sarà presente dalla mattina fino a sera nel centro storico - all’insegna delle eccellenze agroalimentari del nostro territorio, segnalo anche le degustazioni di vini locali accuratamente selezionati. Saranno presenti inoltre anche i produttori agricoli con i loro prodotti a chilometri zero – dalla terra al consumatore a garanzia di freschezza e qualità – ed i cosiddetti “creativi, con le loro bancarelle dove poter acquistare manufatti di rigorosa tradizione artigiana

Annuncio infine l’apertura di tutti i negozi, per consentirci di fare shopping in vista delle prossime festività natalizie. L’invito è per tutti, grandi e piccoli, a partecipare, le proposte sono tante e tutte molto interessanti"

In caso di maltempo il festival degli Artisti di Strada avrà luogo al teatro Moruzzi.