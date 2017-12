Gli auguri in musica della Pubblica assistenza

Il tradizionale concerto benefico «Auguri in musica», organizzato dalla Pubblica assistenza di Fidenza, che si terrà sabato sera al Teatro Magnani di Fidenza alle 21. L’evento, patrocinato dal Comune di Fidenza, vedrà esibirsi sul palco la cover band Lsd per un tributo ai Beatles. «Un evento – dice il presidente della Pubblica Alessandro Dondi - con duplice finalità benefica, ovvero di raccolta fondi a sostegno delle nostre attività ma anche di sensibilizzazione della cittadinanza verso una realtà come la nostra che ha sempre maggiore bisogno di nuove adesioni». Il biglietto di ingresso, ad offerta minima di 10 euro, può essere prenotato alla sede della Pubblica Assistenza (Tel. 0524-82943). Eventuali biglietti di ingresso rimanenti potranno essere acquistati presso la biglietteria del teatro la sera stessa del concerto.