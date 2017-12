Aspettando il Natale: l'agenda del sabato

BARDI

AL CASTELLO TORNA LA «CASA DI BABBO NATALE»

Il castello di Bardi è pronto per vivere al meglio la magia del Natale, con tanti eventi imperdibili. Nel maniero, anche per questo sabato e domenica, ci sarà l'atmosfera delle feste, grazie alle aperture straordinarie dedicate al Natale. Gli adulti potranno godere di una visita completa dalle prigioni ai camminamenti, dalle cucine alle sale dei principi, nonché della ricchezza della collezioni del Museo della Civiltà Valligiana, di quello della Fauna e del Bracconaggio, di quello Archeologico e di quello targato Ferrarini-Nicoli.

Per le famiglie ed i più piccoli torna, nel frattempo, a grande richiesta, la magica «Casa di Babbo Natale»: i bambini potranno, quindi, incontrare il grande Babbo, sedere sulle sue gambe, scrivere la “celebre” letterina e parlargli, raccontando tutti i loro desideri ( e regali sognati!) per la notte di Natale. Ma non finisce qui: ad arricchire il castello, saranno melodie musicali, cornamusa, giochi di una volta che avranno luogo nel salone d’onore e tante altre speciali iniziative.

Con l’inizio del mese di dicembre verrà, inoltre, lanciato il concorso dal titolo «Crea la tua palla di Natale e vinci il Castello di Bardi». Negli spazi della fortezza sarà allestito un albero da addobbare con decorazioni/palline create manualmente dai visitatori. Ogni oggetto dovrà essere corredato da nome e cognome e numero di telefono/e-mail. Al termine del mese una giuria decreterà l’oggetto vincitore per tecnica, creatività, originalità. Orari di apertura della fortezza: sabato e festivi dalle 10 alle 17.

VIA ALLE FESTE CON GLI ZAMPOGNARI E L'ALBERO DI NATALE IN PIAZZA

Il capoluogo della Valtaro dà avvio ufficialmente, in questo weekend, alle festività natalizie con l’accensione, sabato alle 18, del grande albero in piazza Manara, di fronte al Municipio, donato dall’Agenzia del Turismo di Bolzano, in occasione di uno scambio culturale e turistico. Saranno presenti diversi membri di una delegazione della città di Bolzano, con un gruppo di «musicanti» tirolesi, che allieteranno l’evento.

Inoltre, come sempre, si accenderanno le luminarie, tanti alberelli e sempre musica, lungo via Nazionale.

Intanto il Comune di Borgotaro ha diffuso un pieghevole con tutte le manifestazioni di fine d’anno, da questo weekend, fino al 5 gennaio 2018.



BUSSETO

CROSA MOSTRA BUSSETO VISTA DAI GRANDI ARTISTI STORICI

Da venerdì, «Busseto vista dai grandi artisti storici» la mostra personale Cyberpainting di Riccardo Crosa, artista visuale la cui ricerca ha individuato nella disciplina dell’arte digitale, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, l’ideale traduzione formale e la più idonea interpretazione di visioni quotidiane catturate dal vivo e rielaborate con il tocco dei maestri del passato. La mostra è prodotta da Montecristo per Luoghitaliani, circuito di eventi artistici che promuove la cultura locale attraverso il Cyberpainting. L’esposizione presenta sedici tele digitali della più recente produzione di Riccardo Crosa (Biella, 1965) create appositamente per l’evento e riunite sotto il titolo «Busseto vista dai grandi artisti storici», chiaro riferimento alla potenza e familiarità insite nel segno dei maestri del passato e nella loro capacità di delineare mappe spazio temporali alternative da utilizzare per poter rinvenire nuove prospettive della visione di un luogo. Energia e memoria, mediate dall’occhio cibernetico che indossa la lente dei pittori del passato, restituendone il tocco proveniente da una ispirazione infalsificabile, utili ad apprendere appieno la manifestazione del presente.

L’evento, pur essendo una mostra personale che si svolgerà durante l’intero periodo delle festività di fine anno, è una vera e propria azione collettiva. L’idea del sindaco Giancarlo Contini, immediatamente accolta da Crosa, porta l’esposizione ad uscire dai luoghi canonici della pinacoteca e della galleria d’arte per diffondersi nella Città, divenendone parte integrante, anche grazie alla collaborazione dei commercianti del Centro storico. La targhetta di ogni lavoro, oltre a riportare il titolo dell’opera e l’artista del passato cui rende omaggio, porge un invito all’acquisto per sostenere la Protezione Civile del borgo. L’iniziativa, patrocinata dalla città di Busseto, è in collaborazione con gli assessorati alla cultura e alle attività produttive, lo Iat e il contributo di Laurini Officine Meccaniche e fa parte dell’iniziativa di promozione del territorio Luoghitaliani.

«Desidero ringraziare – ha detto l’assessore Marzia Marchesi – lo sponsor che sostiene l’iniziativa e i commercianti, che con gioia l'hanno accolta esponendo nelle loro vetrine le tele del maestro Crosa contribuendo a realizzare una galleria d’arte nel cuore del Centro Commerciale Naturale di Busseto».

Anche il sindaco Giancarlo Contini si è dimostrato entusiasta per la mostra espositiva nei negozi di Busseto: «E’ una situazione poetica innovativa – ha affermato – che trae spunto da foto dei luoghi tipici di Busseto e li traduce secondo lo stile del secolo e dell’autore a cui si vuole dare risalto. Fondamentale anche l’intento benefico che si vuole dare alla manifestazione: l’acquisto delle opere infatti permetterà di aiutare la Protezione Civile».



COLORNO





PRESENTAZIONE DELLE STORIE DI QUANDO CAPITA UN TRENO

Presentazione delle 24 storie del libro «Quando capita un treno» sabato alle 18 nella Sala del trono della Reggia di Colorno. Il ricavato delle vendite andrà ai terremotati di Arquata del Tronto.

COLORNO

CENA DI NATALE DEL TELAIO ONLUS

Cena di Natale per l’associazione Il Telaio Onlus di Colorno. Sabato alle 20.30, nella canonica della Santissima Annunziata di Vedole, sarà proposta la classica cena con scopo benefico con l’intero ricavato che sarà destinato al finanziamento delle attività promosse dall’associazione in Burundi. Per informazioni e prenotazioni: 335 5325604, 348 0510930, 348 2508481 o info@associazioneiltelaio.org.

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Ballo liscio con l’orchestra Claudio di Romagna al Cral Farnese di via Roma sabato, con inizio alle 21,30. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521815468.

FELEGARA

SABATO SERA SI BALLA AL CENTRO MOLINARI

Sabato alle 21, al centro sociale «Molinari» in programma una serata all’insegna del ballo liscio con l’orchestra «Renzo e i Menestrelli».

FIDENZA

APERIGATTO AL BAR CON LE FOTO DEI MICI

«Aperigatto», al bar La Pausa di via don Maffacini, dove Carla in collaborazione con l’associazione Mici mici tutti amici, organizza per sabato alle 18, un momento per aiutare i mici randagi. E’ previsto un concorso dove tutti potranno portare la foto del proprio micio, bella o buffa, a colori o bianco-nero: tutte verranno accettate. Verrà scelta e premiata la migliore foto-gatto. Non occorre iscriversi, basta presentarsi. Agli intervenuti omaggi e gadget. Ricco buffet e prima consumazione a soli 5 euro. Il ricavato andrà alla associazione «Mici mici tutti amici» che sfama, cura e sterilizza i gatti delle colonie feline della città.

FIORENZUOLA D'ARDA

UN MACELLO DI CIOCCOLATO SABATO E DOMENICA

Con «Un Macello di Cioccolato», sabato prendono il via le iniziative per il Natale 2017 a Fiorenzuola. All’ex macello, alle 16.30, lo Show Cooking «Il cioccolato in pasticceria»; quindi negozi aperti con vetrine a tema e dolci degustazioni e stand di maestri cioccolatai. Alle 17, inaugurazione della pista pattinaggio in Piazza Molinari. Domenica negozi aperti con vetrine a tema e dolci degustazioni e, alle 16,30, ancora all’ex macello, show cooking «Le praline» e stand dei maestri cioccolatai.

FONTANELLATO

DOPPIO APPUNTAMENTO PER «AUTOREVOLI CENE»

Per il gran finale al Bistro del Labirinto della Masone degli incontri con scrittori e giornalisti, la rassegna «Autorevoli cene» raddoppia gli appuntamenti. Sabato sarà ospite della cena ideata da Massimo Spigaroli l’autore e giornalista Antonio Caprarica pronto a guidare i commensali attraverso un labirinto di ipotesi e segreti intorno a Lady D in una serata intrigante e passionale «Tra Diana e Brexit». Domenica arriverà invece alla Masone lo scrittore Nicolaj Lilin che con «Sibirschie skazki» farà viaggiare i partecipanti alla serata attraverso una terra mitica. I menu delle due serate saranno come sempre «a tema» e la cena inizierà con l’aperitivo nel bookshop alle 19,30 per poi sedersi a tavola alle 20,30. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i contatti 0521/1855372 e 392/2218234.

LAGDEI

ULTIMA «LUNATA» DELL'ANNO

Sabato ultima «lunata» dell’anno a Lagdei: una lunata d’inverno, per camminare in punta di piedi nella foresta, tra i suoi abitanti e le sue leggende, ad ammirare l’alba della luna. Con le ciaspole ai piedi, a cercare qualche raggio di luna sotto una splendida nevicata? Presto per dirlo.. ma sarà sicuramente una serata magica.

Una lunata, infatti, è una via di mezzo tra un’escursione e una visita guidata ai segreti della foresta dell’Alta val Parma, illuminata da una luna piena o quasi, ma sempre spettacolare. Ed è proprio la Luna che, lungo il facile sentiero, sembrerà sussurrare i particolari della storia naturale di questi monti e le leggende che in essi si tramandano. La luna che in alcune sere si mostra netta e limpida, mentre in altre fa filtrare solo alcuni raggi che sembrano così rivestire le nuvole di una incredibile patina d’argento e illuminano la via verso il più vicino tratto di crinale, da dove la nostra vista potrà spaziare sugli ampi prati del Monte Tavola, sulla pianura, e sull’alta Lunigiana. L’escursione - che prenderà il via alle 16,30 da Lagdei - prevede un tempo di percorrenza di 2 ore e mezza, escluse le soste, ed un dislivello di 250 metri. Info e prenotazioni obbligatorie contattando la guida ambientale escursionistica Antonio Rinaldi al numero 3288116651, via mail a antonio.rinaldi.76@gmail.com o sul sito www.terre-emerse.it

MEZZANI

MONTICELLI TERME

SI BALLA AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato sera ci sarà la serata denominata «Rising star dance. Lo spettacolo delle stelle nascenti». Gli ospiti della serata saranno i ballerini della scuola di ballo «Danzamania» mentre alla consolle ci sarà Lele Milano dj.



NOCETO





RACCONTI E FIABE DI NATALE AL MUSEO DELLA TIPOGRAFIA

«Racconti e fiabe di Natale», il libro di Alda Magnani e Maria Vittoria Fiorelli con disegni di Maria Chiara Mossini verrà presentato sabato alle 15.30 al Museo della Tipografia di via Silone a Noceto. Interverrano insieme alle autrici e all’assessore alla cultura Antonio Verderi, Luigi Alfieri e Camillo Bacchini. La presentazione sarà arricchita dalle letture di Rosanna Varoli e dagli intervalli musicali del “Doremiusic-Ensemble”, giovani coristi e strumentisti diretti dal maestro Claudio Regi Canali. Il ricavato della vendita del libro verrà devoluto all’Ospedale dei bambini di Parma.

_______________________

PARMA





CAMPUS INDUSTRY - DECIMO ANNIVERSARIO DEL ROSSO TATTOO

Sabato sera il Campus Industry Music di Largo Simonini ospiterà la serata denominata «Rosso tattoo party-decimo anniversario»: l’evento è organizzato in occasione dei dieci anni di attività dello studio di tatuaggi «Il Rosso», in collaborazione con lo staff del «Come se non ci fosse un Sabato». Durante l’aperitivo, che prenderà il via alle 20.30, suoneranno gli «String music ensemble», un trio di raffinati ed eleganti archi che riproporranno musica rock in una inaspettata versione. Alle 22.15 sul palco saliranno i «West sight society», il gruppo nostrano che propone la musica e le atmosfere west coast anni ‘60-‘70 dal 60 a Woodstock,; ci saranno anche le «Cattive abitudini», nota punk-rock band italiana nata dopo lo scioglimento dei «Peter Punk». Durante la serata e dopo i live, cinquanta sfumature di rock con Rosso dj e Sirro replay dove si racconterà la storia del rock con tutte le sue sfaccettature. Dalle 20 e fino all’inizio dei concerti i tatuatori dello studio «Il Rosso» saranno a disposizione del pubblico per tatuaggi di piccole e medie dimensioni. Verrà allestita una piccola mostra fotografica dei più bei tattoo eseguiti dallo studio «Il Rosso» in questi dieci anni. Informazioni: 0521/645146 oppure 370/3046420.

CONVITTO MARIA LUIGIA - SABATO LO SPETTACOLO «IL BALLO DI IRENE»

Al Convitto Maria Luigia, sabato alle 21, nell'ambito del Progetto «Mapa» Maria Luigia per le Arti, si terrà lo spettacolo «Il ballo di Irene. L'incredibile storia di Irène Némirovsky», una produzione di Mirabilia Teatro, scritto e diretto da Andrea Murchio con Alessia Olivetti, scene e costumi di Sara Santucci, light-design Pierpaolo Nuzzo e con la consulenza storiografica di Bruno Maida – docente di Storia Contemporanea Università di Torino. Tutti gli incontri e gli spettacoli del Progetto MAPA sono ad ingresso libero. Per assistere agli spettacoli è necessario prenotare alla mail: progettomapa@gmail.com indicando nome e numero dei partecipanti.



PARMAFOTOGRAFICA - SCATTI PER AIUTARE LA RICERCA

Si rinnova l’appuntamento con la solidarietà dell’associazione Parmafotografica. Per il quinto anno consecutivo, saranno in mostra e in vendita oltre 200 scatti firmati da vari fotografi, tra cui Gigi Montali, Paolo Bevilacqua, Antonio Mascolo e Alex Liverani, una miscellanea ideata per aiutare la ricerca e l’informazione di una malattia rara, la neurofibromatosi. E’ infatti questa la mission 2017 di «Parmafotografica» che, dopo il successo della campagna benefica del 2016 a favore di Giocamico e del 2015 a favore di Avis ed Animal House, ha deciso quest’anno di affiancare l’associazione onlus «Anf-Neuro fibromatosi» che opera a Parma e su tutto il territorio nazionale tramite la ricerca e in reparto. Il secondo appuntamento della campagna benefica di Parmafotografica, avviata con il patrocinio del Comune, è denominata «Uno scatto per la ricerca» e proseguirà sabato sotto i portici di via Mazzini, dalle 10 alle 19, dove verrà allestita una mostra e la vendita fotografica. Si potranno trovare le immagini anche in via Milano 34/a all’interno dei locali dell’Avis San Leonardo. I fondi raccolti saranno consegnati al presidente di «Anf» onlus Corrado Melegari.







________________________





SAN SECONDO





IN PIAZZA I PRODOTTI DELLA STAGIONE AUTUNNALE

Sabato dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà a San Secondo ci sarà il mercato contadino con gli agricoltori delle Terre Rossiane. Ci saranno l’ Azienda Agricola Rizzi con il Parmigiano Reggiano; l’ Azienda agricola Terre di San Secondo con la verdura antica; «Buono e bio» con farina e passata (che partecipa al mercato ogni 15 giorni); la Società agricola «Alla curva del fiume» con verdura di stagione; il Podere Villargine con frutta e succhi; l’ Azienda agricola Bonardi Antonietta con kiwi e legumi e la Fattoria Amelia con formaggi freschi e yogurt .

SCHIA

PRIMI PASSI SUGLI SCI

La neve è attesissima sulle pendici del Monte Caio, dove si spera in un’abbondante nevicata per ripartire con un altro fine settimana di sci, snowboard, ciaspole e tanto divertimento. Tra sabato e domenica, e comunque non appena le condizioni del manto nevoso lo permetteranno, tornerà in funzione il tapis roulant del Campo Scuola, per la gioia dei più piccoli che - grazie anche alla presenza dei maestri di sci della Scuola Italiana Sci Schia Monte Caio - potranno muovere i primi passi con gli sci ai piedi. Per vedere girare a pieno ritmo la seggiovia Pian delle Guide e lo skilift Prato Grosso bisognerà attendere il ponte dell’Immacolata, mentre lo skilift del Campo Scuola dovrebbe tornare in funzione per le vacanze natalizie.





SORAGNA

LUMINARIE E CANTI NATALIZI DEI BAMBINI

Sabato pomeriggio, dalle 18, in piazza Garibaldi si comincerà a respirare l'atmosfera natalizia, in un evento patrocinato dall’amministrazione locale e promosso dalle sezioni soragnesi di Avis e Cri, che hanno offerto e allestito le luminarie nel centro del paese: si terrà infatti l’accensione dell’albero di Natale, con la partecipazione dei bambini della scuola dell’infanzia Arcobaleno, che proporranno alcuni tradizionali canti natalizi. Sarà inoltre offerto a tutti un rinfresco, e non mancherà neppure il vin brulè.

SORAGNA

BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato sera all’insegna del ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: nella struttura di via Matteotti, dalle 21 sarà infatti di scena la musica di dj Beppe. Ingresso riservato ai soci.

DANCEABILITY CON I GRUPPI DI SORAGNA E FIDENZA

Sabato pomeriggio, dalle 15, nel teatro comunale di Soragna si terrà un evento dedicato alla danceability, metodo che unisce persone normodotate e diversamente abili nell’espressione della propria creatività attraverso il movimento: protagonisti del pomeriggio saranno due gruppi, di Soragna e Fidenza, entrambi guidati dall’insegnante Erica Brindisi.

SORBOLO





MERCATINO DI NATALE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Mercatino di Natale della scuola primaria sabato in piazza Libertà a Sorbolo dalle 9 alle 17 con il sostegno dell’amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato Cri, Avis, Aido, Auser e gruppo alpini. Ci saranno laboratori, gadget e un libro speciale tutto da scoprire. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività scolastiche e sostenere i gruppi di volontariato. Alle 15 l’amministrazione comunale presenterà il progetto per la futura scuola media innovativa. In caso di maltempo il mercatino si terrà nei locali del Centro civico di via Gruppini.

SABATO LO SPETTACOLO CENTRAL PARK WEST

Spettacolo teatrale Central Park West Sabato dalle 21 al teatro Virtus a cura de I cerchi nell’acqua in collaborazione con Sciacrì teatro. Lo spettacolo propone un’ironia piccante in un dialogo dai ritmi concitati. Spettacolo non adatto ai bambini. Per informazioni 349 5940762.

TANETO

SABATO AL FUORI ORARIO

Al circolo Arci Fuori Orario di via Don Minzoni 96/b, sabato sera, invece, alle 22.30, torna la serata denominata «We love 2000 XXL» con tutte le hits 2000-2010 con una scenografia interattiva dove il pubblico verrà catapultato in un party incandescente di ritmi scatenati fino all’alba. Navetta gratuita da Parma. Tessera Arci obbligatoria. Info: www.arcifuori.it oppure 0522/671970.



TRAVERSETOLO





AL TEATRO AURORA IL CORO «CAKE&PIPE»

Il teatro Aurora ospita, Sabato alle 21, lo spettacolo del coro “Cake & Pipe”, diretto dall’eclettico percussionista Roger Catino, che proietterà il pubblico in una suggestiva atmosfera natalizia grazie ai canti e alla musica nel solco della più classica tradizione gospel.

SABATO TORNA IL TROVATUTTO

Come ogni primo sabato del mese, torna a Traversetolo il «Trovatutto», mercato di scambio eco-economico e di ri-vendita che Sabato dalle 8 alle 18 affollerà via Cantini e piazza Garibaldi con tanti oggetti vintage, da collezione, d’arte, d’antiquariato, libri, accessori ed altro ancora.

VARANO MELEGARI

APRE LA RASSEGNA VARANO IN SCENA

Sabato alle 21, il palco della Palestra polivalente di Varano Melegari ospita la serata di apertura della rassegna culturale «Varano In Scena». L’iniziativa è organizzata dalla proloco di Varano con il patrocinio del Comune di Varano Melegari. Sul palco salirà Laura Pozone con il monologo «Love is in the Hair».

VALCENO IN TAVOLA IN DUE LOCANDE

Prosegue in questo fine settimana la rassegna gastronomica e culturale «Valceno in Tavola-Sua Maestà il Maiale», ispirata alla tradizione contadina. L’appuntamento gastronomico, promosso per il 23esimo anno consecutivo dalla Proloco di Varano Melegari è alla locanda Lago Blu, in località Ceriato di Pellegrino Parmense (sabato e domenica). La prenotazione è obbligatoria. Per info Locanda Monte Chervano (0525-26 85) e Lago Blu (0524-64146). V.Stra.

ZIBELLO

VISITABILE LA MOSTRA IL CINEMATOGRAFO

Nell’ex convento dei Padri Domenicani, Sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.30, è possibile visitare «Il Cinematografo», la grande esposizione dedicata al cinema della collezione Luciano Narducci. Info al 3474065078.



___________________________

I MERCATI DI NATALE DOLCETTI E ADDOBBI

Ecco i suggerimenti per un viaggio nell'atmosfera delle feste tra bancarelle piene di regali, concerti e tanti presepi

E' ormai un appuntamento immancabile che apre le feste di Natale: la visita ai mercatini. Se a Parma il segnale è dato dall'accendersi delle luminarie per le strade neli paesi e nelle città più a nord, in particolare verso le Alpi, si aprono le casette e si comincia a sentire il profumo di vin brulè che invade le vie. E anche se questa tradizione nasce secoli fa in Germania e in Alsazia, ormai anche a casa nostra si è radicata come un appuntamento imperdibile: ecco allora una selezione delle destinazioni più evocative dove cercare addobbi, dolci e atmosfere magiche.

IN TRENTINO

In Trentino i mercatini di Natale sono ormai una seguitissima tradizione. E il capoluogo Trento, nelle due piazze, Fiera e Cesare Battisti, offre una grande scelta di prodotti tipici dell'artigianato e creazioni artistiche. Saranno una novantina le casette che resteranno aperte sino al 6 gennaio, dalle 10 alle 19.30. La novità di quest’anno si chiama la «Via del Gusto Trentino»: è in via S.S. Trinità, dove i produttori delle associazioni del territorio si alterneranno per degustazioni e vendita dei prodotti dell'enogastronomia trentina.

Alla porte del Trentino fino al 6 gennaio ecco «I Natali della Vallagarina» con un viaggio tra castelli medioevali e palazzi barocchi. A Rovereto il Natale dei Popoli ospita le opere dei presepi napoletani di San Gregorio Armeno e quelle reatine; ad Ala spazio a manufatti di design e a musiche barocche; ad Avio l’atmosfera del Natale a castello, a Isera e Nogaredo i piatti della tradizione.

In Valsugana appuntamento con i Mercatini di Levico Terme mentre ad Arco, fino al 7 gennaio, oltre alle tipiche casette allestite nelle piazze del centro si potrà seguire un racconto sulla storia locale e quella del suo castello grazie a spettacolari proiezioni in video mapping sui palazzi storici.

Volendo scegliere invece uno dei «Borghi più belli d’Italia» si potrà andare nei vicoli e nelle androne di Rango nelle Giudicarie dove l’atmosfera di un tempo si fonde con quella natalizia. Fino al 30 dicembre sotto i caratteristici porticati in pietra, nei volti e nelle piazzette, verranno proposti i sapori e i prodotti tipici dei "Borghi più belli" per un tour che attraverserà idealmente le regioni italiane, insieme a laboratori per i ragazzi ispirati alle fiabe, e a quelli di decorazioni natalizie da creare con materiali naturali e di recupero.

A Tesero, in Val di Fiemme, la raffigurazione della Natività si ripete per le vie del paese da oltre quarant’anni. Sono un centinaio le composizioni collocate tra le case, negli avvolti e nelle cantine, sotto archi e porticati sulle fontane in pietra. Un percorso di circa un’ora attraversa il paese toccando in successione i diversi presepi illuminati dal tardo pomeriggio fino alla mezzanotte. Meta finale, piazza Cesare Battisti, dove è allestita la raffigurazione della Natività con statue a grandezza naturale come quelle più volte esposte in piazza San Pietro a Roma.

In Val di Sole infine, precisamente ad Ossana, viene organizzata l’iniziativa «Presepi e musica», che dal 1 dicembre al 7 gennaio propone un itinerario a tema segnalato da un percorso di luce alla scoperta di cento presepi attraverso il centro storico e fino al castello di Ossana.

ALTO ADIGE

Salendo ancora più a nord si arriva a quella che per molti è il cuore italiano dei mercatini di Natale: l'Alto Adige.

Ovviamente per il nostro viaggio partiamo dal capoluogo, Bolzano, dove dall'altro ieri - e fino al 6 gennaio - è tornato il mercato di piazza Walther che ormai è una tradizione da oltre un quarto di secolo (la prima edizione data al 1991). Da segnalare la novità di quest’anno: due cortili del centro storico di Bolzano saranno, nei fine settimana, aperti ai visitatori per un ulteriore carico di sorprese prenatalizie. Oltre alla piazza la festa prosegue in tutte le vie del centro storico, addobbate a festa e pronte ad ospitare i numerosi appuntamenti dell'Avvento: la Rassegna natalizia - mercatino artistico in piazza Municipio, il Mercatino della Solidarietà in via Argentieri e in piazza del Grano, e i portici con i loro negozi dove continuano a vivere le tradizioni locali. Per i più piccoli c'è poi il Mercatino di Natale dei bambini in piazza della Mostra che ha in serbo un ricco programma per i giovani ospiti.

Celebre è anche il mercatino che riempie di luci e profumi la passeggiata lungo il Passirio di Merano. Qui l'atmosfera di festa del periodo dell'Avvento si sposa con il fascino della cittadina termale che offre anche altre attrattive come una grande pista di pattinaggio. Vicino alle Terme poi tornano le Kugln Terme, delle enormi palle di Natale di tre metri che diventano veri e propri ristorantini riscaldati e confortevoli e assolutamente a tema.

Sempre ricco di atmosfera è anche il Mercatino di Natale di Brunico, che si tiene in via Bastioni e al Parco Tschurtschenthaler nel cuore della Val Pusteria. Passeggiando tra i tipici stand di legno è possibile trovare tessuti e prodotti in lana dell'artigianato locale, tè e tisane, grappe alle erbe, specialità gastronomiche, prodotti di qualità e tantissime idee da regalare e regalarsi. I più piccoli trascorreranno momenti indimenticabili volteggiando sulla pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Municipio, mentre da non perdere è poi una passeggiata al Castello di Brunico, che ospita il Messner Mountain Museum Ripa, dedicato ai popoli della montagna.

La piazza del Duomo, incorniciata dal Duomo, dalla chiesa parrocchiale di S. Michele e dal palazzo del Municipio, è invece il palcoscenico in cui svolge il tradizionale mercatino di Bressanone. Sulle bancarelle si possono trovare decorazioni natalizie e tante specialità gastronomiche altoatesine, come i canederli allo speck con i crauti o i tipici Kaiserschmarren.

Anche quest'anno le mura storiche ospiteranno l'evento Avvento a Castel Tirolo. In quest'occasione il cortile interno fa da suggestiva cornice ad una festa natalizia davvero particolare. Le sale del castello fungeranno da spazi espositivi per gli artigiani locali che presenteranno alcuni antichi mestieri quali la lavorazione del feltro e l'utilizzo del tornio, la filatura e la tintura di lana, l'intreccio di cesti e la creazione di oggetti in ceramica e gioielli. Non mancheranno naturalmente i momenti dedicati alla musica: le bande musicali proporranno concerti di Natale creando un'atmosfera davvero degna di nota.

VAL D'AOSTA

Passando sull'altro lato delle Alpi ecco la Valle D'Aosta e il suo capoluogo dove si svolge, fino al 7 gennaio, il Marché Vert Nöel che occupa la zona delle rovine dell'imponente Teatro Romano dove per l'occasione viene allestito un villaggio alpino con oltre 50 caratteristici chalet di legno riccamente addobati con ghirlande e luminarie. Oltre agli addobbi e a idee regalo non mancano chalet che propongono le prelibatezze enogastronomiche del territorio come la Fontina, il Lardo di Arnad DOP oppure il prosciutto Crudo di Bosses DOP.

EMILIA ROMAGNA

La nostra regione non è di quelle in cui la tradizione dei mercatini è più radicata. Ma qualcosa si trova di interessante senza fare troppa strada.

A Grazzano Visconti, nel piacentino il mercatino di Natale viene allestito nel parco del castello trecentesco dal 3 dicembre al 6 gennaio con bancarelle e prodotti gastronomici.

A Bologna il cuore del Natale è come sempre sotto il portico della chiesa di Santa Maria dei Servi, in Strada Maggiore e a pochi passi dalle due Torri dove si svolge la tradizionale Fiera di Santa Lucia. Qui si trovano addobbi per l’albero, decorazioni, articoli per il Presepe, dolci e idee-regalo così come anche in via Altabella, nei pressi di Piazza Maggiore.

viaggi@gazzettadiparma.net