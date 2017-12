Proseguono le iniziative della rassegna Profeti in patria – Cammini d’artista a Montecchio Emilia, dedicata quest’anno a Ivano Bolondi e alla fotografia.

Mercoledì 6 dicembre alle 21 nel castello si terrà una serata audiovisivi con il fotografo Ivano Bolondi. La serata è ad ingresso gratuito ed è organizzata dal Cinefotoclub di Montecchio Emilia, in collaborazione con il Comune.

L’audiovisivo è il mezzo privilegiato da Bolondi per narrare l'esperienza del viaggio, per restituire il suo percorso mentale e creativo: è il suo linguaggio prediletto, fatto di colori, musicalità, parole, con il quale riesce a trasportare gli spettatori nei luoghi del mondo dove è stato. Il tema del viaggio è declinato in maniera particolare da Bolondi: il suo non è lo sguardo del turista, è l’uomo che con la sua fotocamera riesce ad indagare scenari che diventano impressioni di viaggio, ritmi e timbri musicali, ombre e variazioni cromatiche, sfumature di luci.

C’è qualcosa che assimila tutti i suoi numerosi viaggi: fotografie scattate in un continente o in un altro, in Australia o sulla Ande, o nei deserti, hanno la stessa determinazione nella ricerca di valori estetici che traslano la realtà nella creatività, che trasformano la banalità della cosa qualunque in una lirica dell’immagine. Il viaggio diviene una condizione interiore, non lo si fa, lo si vive andando verso qualcosa.

Al termine della serata, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica di Ivano Bolondi “Europa”, allestita nelle sale del castello.

