Il Natale di Maendeleo-Italia onlus

Pigne, gnomi, fiocchi di neve confezionati a mano e tanti altri decori natalizi potrai trovare nei mercatini allestiti dall'Associazione Maendeleo-Italia ONLUS nel mese di dicembre. Nello stand variopinto si trovano anche curiosità e raffinati oggetti di artigianato confezionati dalle donne congolesi, oltre ad articoli di profumeria, ricamo, bigiotteria, accessori per il tempo libero e la casa. Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre 2017 il mercatino natalizio debutta nel Salone della Parrocchia di Maria Immacolata in via Casa Bianca 37, rispettivamente il sabato dalle 15 alle 19.30 e la domenica dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Domenica 17 dicembre, sempre nel salone della Parrocchia di Maria Immacolata in via Casa Bianca 37, alle 15:30, per i bambini di ieri e di oggi ci sarà un laboratorio creativo di decorazioni natalizie con materiale da riciclo e carta dei libri raccolti con il Progetto Biblio IN Lab, contemporaneamente sarà organizzato un incontro di presentazione della nostra realtà associativa e i nostri progetti a sostegno della Repubblica Democratica del Congo.