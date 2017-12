Venerdì 8 e sabato 9 dicembre, al Centro Civico "La Corte", si terrà la seconda edizione della festa "Babbo Natale in Corte", una festa dell'Immacolata speciale, in attesa del Natale, per incontrare personaggi magici e divertirsi insieme con un obiettivo benefico: sostenere la ricerca sul cancro e parlare di prevenzione. L'evento è organizzato da Comune di Traversetolo in collaborazione con associazione "Il sorriso di Lella", CCN-Centro Commerciale Naturale e Pro Loco di Traversetolo. Negli spazi del centro civico "La Corte"di via Cantini sarà allestito il mercatino di Natale con degustazioni di cioccolata calda, anolini da passeggio, vin brûlé, castagne e tortafritta. Venerdì 8 dicembre è previsto l'arrivo di Babbo Natale che accoglierà i più piccini nel suo palazzo regalando loro la magia del racconto e della letterina magica. E poi tanto altro: canti di Natale, l'accensione dell'albero, Babbo Natale e la sua slitta, un simpatico trenino, un grande veliero! Link: http://www.comune.traversetolo.pr.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17685