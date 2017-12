Venerdì Parma accenderà l'albero di Natale in piazza Garibaldi

Accensione ufficiale dell'alberto di Natale venerdì 8 dicembre: dalle 17.30 si esibirà il Coro Voci Bianche della Corale Verdi; alle 18, accensione ufficiale dell'albero in piazza Garibaldi. Si conferma il tradizionale appuntamento pre natalizio. L'abete è stato donato dal Comune di Asiago e trasportato ed innalzato gratuitamente dalla ditta “Il Parmense Trasporti”, in collaborazione con i tecnici del Comune di Parma. A partire dalle 17.30, il Coro Voci Bianche della Corale Giuseppe Verdi, diretto dalla Maestra Beniamina Carretta, eseguirà alcuni brani del suo repertorio in attesa del momento ufficiale dell'accensione dell'albero a cui saranno presenti il sindaco, Federico Pizzarotti, i componenti della Giunta ed i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.