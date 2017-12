Da Häendel a Hendrix con il Duo Kairos

Un appuntamento decisamente insolito ma sicuramente affascinante quello organizzato congiuntamente da Fondazione Toscanini e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma – Casa della Musica Casa della Musica alla Casa del Suono di piazzale Salvo D’Acquisto. Giovedì 7 dicembre alle 17, con ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili, il Duo Kairos presenterà un programma dal titolo “Il viaggio possibile: da Haendel a Hendrix passando per Piazzolla”. E’ in questo inconsueto accostamento musicale che si nasconde il fascino di un concerto affidato al Duo d’Archi composto dal violinista Mario Mauro e dal contrabbassista Claudio Saguatti, entrambi componenti della Filarmonica Arturo Toscanini ma curiosi esploratori di un repertorio che, grazie al loro lavoro, fa emergere le caratteristiche duplici di compositori che furono tutti solisti di strumento di straordinario valore e interpreti superlativi: Händel al cembalo, all’organo e al violino, Hendrix alla chitarra e Piazzolla al bandoneon. Per informazioni: Casa della Musica 0521-031170 oppure Fondazione Toscanini. I posti non sono prenotabili.