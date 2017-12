Concerto di Liliana Amadei e Andrea Bacchetti a Vianino

“La musica ti porta lontano” è il sottotitolo della seconda edizione della Stagione Concertistica ValcenoArte. Porta davvero lontano il primo appuntamento che, domenica 10 dicembre alle 17.30 nell’Oratorio di San Rocco a Vianino (Varano de’ Melegari), trasporterà il pubblico nell’Ottocento di Franz Schubert, ricreando l’atmosfera di una di quelle serate musicali tra amici in cui il compositore viennese faceva ascoltare le proprie primizie. Sarà il già consolidato duo formato da Liliana Amadei (violino) e Andrea Bacchetti (pianoforte) a interpretare le tre Sonatine op. 137 di Schubert, composizioni estremamente poetiche che attraversano tanti stati d’animo. Andrea Bacchetti, celebre pianista classico, vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Uto Ughi (con cui ha suonato recentemente nel Teatro Kursaal di Merano, registrando il tutto esaurito) e con artisti dell’area pop, come Antonella Ruggiero, con cui ha inciso “La vita imprevedibile delle canzoni”, album che raccoglie i successi della cantante in una versione al confine con l’aria da camera. Liliana Amadei è violinista del Trio Amadei, formazione con cui ha guadagnato primi premi nazionali e internazionali, facendosi notare dal maestro Claudio Abbado.

Il programma dei concerti proseguirà poi con un appuntamento al mese, dando spazio a giovani musicisti, parmigiani e anche stranieri, che hanno studiato a Parma e che eseguiranno, con grande freschezza e sensibilità, musica da camera classica, con qualche incursione nel jazz. A rendere più calda l’accoglienza, un thè caldo o del vin brulè che, a seconda dell’occasione, gli organizzatori offriranno agli spettatori.

La Stagione Concertistica ValcenoArte è organizzata da Associazione Utinam, con la direzione artistica del Trio Amadei, in collaborazione con il Comune di Varano de’ Melegari e con il sostegno di Dallara, Autodromo Paletti di Varano de’ Melegari, Aurora Domus e Fercolor. Il programma completo può essere consultato sulla pagina www.facebook.com/valcenoarte. L’ingresso è a offerta libera.