Al D'Azeglio il documentario "Barbiana '65. La lezione di Don Milani"

Dopo la giornata di studi organizzata lo scorso 23 novembre dall’Unità di Educazione del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali insieme al Teatro delle Briciole di Parma, continuano le iniziative per conoscere e studiare (oltre che commemorare) la figura di don Lorenzo Milani nel cinquantenario della sua morte. Lunedì 11 dicembre, alle 21, al Cinema D’Azeglio (via D’Azeglio 33), grazie alla collaborazione tra il cinema stesso e il Dipartimento DUSIC torna a Parma il documentario Barbiana ’65. La lezione di don Milani, proiettato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. La presentazione del film sarà curata da Damiano Felini, docente del Dipartimento DUSIC. Il documentario che sarà proiettato al Cinema D’Azeglio è un documento unico. Nel dicembre del 1965, infatti, il regista Angelo D’Alessandro andò a Barbiana per filmare don Milani e i suoi ragazzi, saliti alla ribalta per via dell’articolo in favore dell’obiezione di coscienza. Quelle riprese, che costituiscono uno dei pochissimi documenti audiovisivi sulla vita quotidiana di Barbiana, sono state recuperate dal figlio del regista e vengono ora riproposte in versione restaurata.