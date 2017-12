Nei comuni dell’Unione torna il MercaNatale

Divertimento e atmosfera natalizia a due passi da casa, con il MercaNatale, organizzato dai comuni dell’Unione Pedemontana Parmense in collaborazione con Ascom. Una festa lunga più di un mese per grandi e piccini con 35 eventi fino al 14 gennaio. A dispetto del nome, infatti, MercaNatale non propone soltanto bancarelle ma anche spettacoli, concerti, balli. A Collecchio, ad esempio, si potrà tornare a volteggiare sulla pista di pattinaggio fino al 14 gennaio. Sabato 8 dicembre Sala Baganza verrà invece “invasa” da mercatini, tra i quali “Ma che Marché”, che proporrà artigianato di qualità all’interno della Rocca Sanvitale, oltre alle bancarelle del Consorzio delle cinque Terre e delle associazioni che proporranno oggetti equosolidali e “riciclati”. E sempre l'8 dicembre, ma a Tortiano di Montechiarugolo, ci sarà il presepe vivente. La domenica successiva Felino festeggerà alla grande Santa Lucia, con bancarelle, balletti, sfilata della banda per le vie del paese e gara di torte. Ci sarà spazio per l’enogastronomia, soprattutto a Traversetolo dove il 17 dicembre si terrà la mostra mercato di prodotti tipici con degustazioni “Traversetolo Golosa”. Tutti gli appuntamenti del MercaNatale su www.unioneparmense.pr.it