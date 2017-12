La magia del Natale guadagna attimi incantati se ad arricchirne l’atmosfera interviene la fantasia, la storia e la fiaba dove i più piccoli sono i protagonisti assoluti. Il 16 dicembre sarà un pomeriggio da favola e da cortigiani alla Reggia di Colorno, residenza estiva della Duchessa Maria Luigia, moglie di Napoleone. A leggere le fiabe di Natale, in questa splendida e sontuosa cornice, sarà nientemeno che la Duchessa in persona , eccezionale padrona di casa che, al termine , inviterà i suoi piccoli ospiti a gustare la dolce merenda offerta dal caratteristico panificio Borlenghi (costo euro 5,50 a bambino, per prenotare e informazioni reggiadicolorno@provincia.parma.it).