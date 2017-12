Inaugurazione della mostra "Nel silenzio della notte santa"

C’è aria di Natale a Bazzano (Parma) dove, a partire da sabato 9 dicembre, più di 200 presepi illumineranno le vie del paese e delle sue piccole frazioni. Ma c’è anche spazio per l’arte e la storia tra le mura del piccolo e accogliente Museo uomo ambiente che ospita ogni anno, in questo periodo dell’anno, pregiate opere legate alla Natività. La mostra "Nel silenzio della notte santa", curata dal Prof. Mauro Lucco, verrà inaugurata domenica 17 Dicembre 2017 alle 15.30. Verrà presentato anche il libro "Nel Silenzio della Notte Santa - Bazzano, 10 anni" che raccoglie i cataloghi delle mostre dal 2008 al 2017. Ci accompagneranno Stefano Ghirlandi, baritono e Riccardo Ronda, pianoforte. Sarà anche l'occasione per lo scambio di auguri con dolci e vin brulé. La mostra resterà aperta dal 17 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 tutti giorni dalle 15 alle 18, sabato e festivi dalle 15 alle 20 . Visite guidate gratuite. Info: tel. 3334504976 museo@museouomo-ambiente.it www.museouomo-ambiente.it facebook: Museo Uomo Ambiente (Bazzano, Parma) twitter: @MuseoBazzano