Il sabato a Parma e in provincia: l'agenda

BARDI

MOSTRA MERCATO DEI SAPORI ECCELLENTI

In occasione delle festività natalizie, la cooperativa di comunità «Principato Landi», in collaborazione con la cooperativa sociale Diaspro Rosso ed il patrocinio del comune di Bardi, organizza la prima edizione della Mostra-mercato dei sapori e dell’artigianato, che si terrà all’interno delle sale dei principi del Castello di Bardi nel corso del ponte dell’Immacolata (fino a domenica). Non un mercatino dell’hobbistica, bensì un’occasione di esposizione delle eccellenze del territorio. Prodotti enogastronomici a km 0 provenienti dalla Valtaro e della Valceno, “food-valleys” per eccellenza: piccole-grandi realtà quali caseifici, prosciuttifici, aziende agricole, allevatori, apicoltori, trasformatori del fungo e del tartufo, esponenti del mondo dolciario, presenzieranno a fianco di sapienti artigiani del vetro, della ceramica e del legno per esporre e vendere gustose e originali idee-regalo. I più piccoli potranno entrare nella casa di Babbo Natale e partecipare a visite attive e laboratori creativi che si terranno nei tre giorni (ore 15-17). La principessa Maria Polissena accoglierà i bambini e li condurrà alla scoperta di una divertente caccia al tesoro a tema natalizio, a cui seguirà un laboratorio creativo per la realizzazione di lanterne di ghiaccio. Costo a bambino-ragazzo (5-12 anni) 12 euro comprensivi di due ore di attività e materiale per laboratorio. Prenotazione obbligatoria: 0525733021 o 3801088315 - info@castellodibardi.info.

BAZZANO

QUEI PRESEPI SOTTO IL CIELO

Ecco il «Paese dei presepi 2017»: l’appuntamento è per sabato sera a Bazzano, la frazione di Neviano che ormai da undici anni si fa conoscere a livello nazionale per la più grande manifestazione di presepi all’aperto. Da sabato fino alla fine delle festività, il paese di Bazzano sarà arricchito da decine di presepi, di ogni forma, dimensione e materiale, esposti nelle strade e nei giardini a cura degli abitanti: l’idea era nata su iniziativa del gruppo culturale Il Camino e ha coinvolto sempre più famiglie. A promuovere la manifestazione è inoltre la Pro Loco in collaborazione con Comune di Neviano, Motoclub e parrocchia di Sant’Ambrogio. Quest’anno «Bazzano il paese dei presepi» è stato inserito nel percorso «Presepi dal Po al Cusna». Inaugurazione sabato alle 20.30, con i canti di «Dolci melodie tra i presepi».

BERCETO

APERICENA DAVANTI AL PRESEPIO

Casaselvatica si calerà nella piena atmosfera del Natale: sabato al tramonto (17.30 circa) ci si potrà ritrovare davanti al presepio allestito nei pressi della storica fontana della frazione e godersi l’apericena preparato dagli abitanti: a fare la parte del leone saranno gli squisiti cappelletti in brodo. Ritrovarsi davanti a uno dei simboli del Natale sarà l’occasione per scambiarsi riflessioni sulla solidarietà.

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO

Grandi e piccini potranno vivere una curiosa esperienza sabato con «La principessa e il drago»: nella casa di Babbo Natale, in piazza San Moderanno, dalle 10.30 alle 12 e dalle 14 alle 16, si potrà vivere una narrazione sensoriale, un vero e proprio viaggio dentro la fiaba attraverso suoni, odori, immagini e sapori.

BORGOTARO

IL PRESEPE ARTISTICO E GLI ELFI

Weekend denso di appuntamenti, a Borgotaro. E’ visitabile, fino al 6 gennaio, al numero 17 di via Cesare Battisti, il presepe artistico tradizionale, realizzato e allestito, con certosina meticolosità, della famiglia Iembo-Massari. Un piacevole ritorno, dopo un anno di pausa, per questo presepe davvero molto grande e suggestivo. Inoltre, sabato, si terrà un festoso momento dal titolo «Aspettando Santa Lucia», a cura degli animatori di via Cassio. Al Museo delle Mura, è prevista per oggi l’apertura di una importante Mostra d’Arte Africana, organizzata da «Intersos Valtaro» e dai Padri Saveriani di Parma, col patrocìnio del Comune di Borgotaro. Ed infine, domenica dalle 16, gli «Elfi», i piccoli aiutanti di Babbo Natale («Compagnia Teatro Scalzo di Genova»), nel centro storico, annunceranno l’arrivo del Natale, con doni, caramelle e palloncini, per tutti i bimbi presenti.

IL MERCATINO A SAN ROCCO

Prosegue, nel quartiere borgotarese di San Rocco, il «Mercatino di Natale», con ricami, ricordi e regali. Tutti i giorni festivi di dicembre, sino al 23, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18, nei locali dell’ex Convento Agostiniano, a lato della chiesa, verrà riproposta una mostra-mercato, con ingresso libero. Tutto il ricavato verrà utilizzato per le opere caritative della parrocchia. Inoltre questa bella iniziativa prevede anche la tradizionale e sempre molto seguìta «Caccia al regalo», con ricche sorprese.F.B.

BRESCELLO

PRESEPE ARTISTICO DI 80 METRI QUADRATI

Ha riaperto al pubblico il suggestivo presepe artistico di 80 metri quadrati di Lentigione di Brescello realizzato dal gruppo Amici del presepio. La Natività potrà essere visitata nel corso di questo weekend dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni 340 9061213 o 0522 680138.

CALESTANO

CONCERTO CORALE DI AUGURI

sabato alle 21, nella chiesa parrocchiale di Calestano il gruppo Alpini organizza un concerto per dare a tutti gli auguri di buona feste; si esibiranno i cori «Madonna della Mercede» di Ramiola, diretto da Rosanna Guarnieri e il Coro «Tre fonti» di Fugazzolo, diretto da Valentina Broglia e il repertorio comprenderà canti natalizi e anche qualche canto alpino. Ingresso a offerta; al termine verrà offerto un amichevole rinfresco.

COLORNO





BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Si ballerà il liscio con l’orchestra Claudio Nanni al Cral Farnese di via Roma sabato dalle 21,30. Tel: 0521815468.

CORNIGLIO

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

Torna il tradizionale appuntamento con la Festa della Spongata di Corniglio: un’intera giornata - organizzata da Comune di Corniglio e Cooperativa 100 Laghi, con il patrocinio di Camera di Commercio di Parma e Parchi del Ducato - dedicata al dolce della tradizione, ancora oggi prodotto da tante famiglie nel periodo natalizio.

Il weekend targato Cooperativa 100 Laghi alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni prosegue in compagnia delle guide Val Parma, che sabato porteranno gli escursionisti sulla neve fra i Lagoni, il Passo del Fugicchia e le Capanne di Badignana, alla scoperta dei boschi di faggi nella splendida cornice dell’alta Val Parma Info e prenotazioni (obbligatorie) 3331805781oppure 3468455426.

FELEGARA

DI BALLA CON ENZA E GLI HARMONY

sabato alle 21 al centro sociale Molinari di Felegara serata all’insegna del ballo liscio con l’orchestra Enza e gli Harmony.

SPETTACOLO PER BIMBI AL TEATRO TANZI

sabato alle 17, al teatro Tanzi di Felegara iniziano gli spettacoli per bambini del ciclo «Io & Thè a Teatro». Il primo appuntamento è con «Il libro delle ombre», uno spettacolo di teatro d’attore, teatro d’ombre e lanterna magica.







FIDENZA

LA BAND ROCKABILLY THE MOGGIES

Proseguono i concerti dal vivo al pub Non è Rock cafè, in località Coduro. sabato dalle 22 si esibirà la band rockabilly The Moggies. Ingresso libero.

IL READING TEATRALE «IL DIO DEI POVERI»

«NoStrani. Storie di nuova cittadinanza». E’ il titolo dell’incontro organizzato dall’associazione Popoli, con il contributo del Comune di Fidenza, per sabato alle 16 allo Spazio Of di via Costa. Dopo il dibattito, il reading teatrale «Il Dio dei Poveri». Info: 347/8573664.

FIDENZA

SABATO GIUSEPPE CRUCIANI E GENE GNOCCI

Giuseppe Cruciani ospite dell’Antica trattoria Al Duomo: sabato alle 19.30 presenterà il suo nuovo libro «I Fasciovegani». Moderatore della serata sarà Gene Gnocchi. Cruciani, l’ideatore e conduttore della trasmissione radiofonica «La Zanzara» di Radio 24, dice di essersi reso conto che c’è un tema su cui non si può scherzare: l’estremismo vegano. I fasciovegani sono, per Cruciani, «i sostenitori di un animalismo militante che spesso deborda nella violenza di pensiero, di parola, talvolta fisica. Sono attivisti, spesso ispirati dalle parole di vip più o meno in vista, che combattono contro gli aspetti a loro avviso deteriori del progresso: dagli allevamenti intensivi alla sperimentazione sugli animali, dalla caccia alle forme tradizionali di medicina, magari speculando su illusioni e speranze dei malati».



QUANTE IDEE ASPETTANDO SANTA LUCIA

Il periodo delle feste a Fidenza si arricchisce di un appuntamento dedicato alle famiglie e a chi vuole acquistare regali di qualità nel centro cittadino. Sarà il mercatino di Natale «...Aspettando Santa Lucia» ad animare fino a domenica l’area verde di piazza Matteotti e piazza Verdi. L’evento, organizzato da Confesercenti Parma con il patrocinio del comune di Fidenza e la partecipazione delle associazioni di volontariato fidentine, proporrà nel centro cittadino un programma ricco di eventi.

Oltre al mercatino delle «Proposte di Qualità», attivo dalle 10 alle 24 in tutti e tre i giorni della manifestazione, sono previsti momenti di intrattenimento per grandi e piccini, il coro Pueri Cantores del duomo di Fidenza sabato. Per i bimbi appuntamento ogni giorno con il trucca bimbi, il villaggio di Babbo Natale e il percorso didattico con la caccia al tesoro con gli asinelli. Spazio anche al buon cibo, durante tutta la manifestazione sarà presente un punto ristoro allestito in collaborazione con Tingel-Tangel Cucina Tirolese che sarà ospitato nell’area ex piazzetta liceo, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 24.

FORNOVO

IL PRANZO PARROCCHIALE

sabato, alle 12.30, il circolo parrocchiale Acli organizza un pranzo per scambiarsi gli auguri e avviare il tesseramento 2018. Menù: tris di antipasti, spada in umido con cipolle, polenta fritta, alici, fritto di pesce e patate. Tel. 338 3375484; 333 2194636.

LESIGNANO

GLI AUGURI DEL GRUPPO ALPINI

Appuntamento in piazza a Marconi a Lesignano, sabato pomeriggio, per il tradizionale scambio di auguri nel segno promosso dal Gruppo Alpini di Lesignano e Santa Maria: le penne nere del Comune aspettano concittadini, alpini e non solo, dopo l’allestimento della piazza con gli addobbi natalizi, dalle 16.15.

MONTICELLI

SERATE DANZANTI: DAI CARAIBICI AL LISCIO

Stage e serate danzanti a tema con show di milonga, balli caraibici, liscio, boogie, tango argentino - con la partecipazione di oltre trenta artisti - ma anche la possibilità di rilassarsi usufruendo delle piscine termali e dello spazio benessere.

Fno a domenica sera, il «Salotto del Lallo» e l’hotel Delle Terme di via Marconi 1 e l’hotel Delle Rose di via Montepelato Nord 4 ospiteranno la decima edizione del «Thermal dance congress», un evento consolidato all’insegna del divertimento e dell’aggregazione culturale - promosso dall’associazione «Danza libre» di Luigi e Paola Minoli in collaborazione con Lallo Contardi - che ogni anno riesce ad attirare tanti provetti ballerini da ogni parte d’Italia. Sabato sera divertimento assicurato con la serata «prenatalizia» con babbi natale, cappelli, barbe, bellissime “babbe” natalizie, elfi e renne; ma ci saranno anche «milonghe matinée e pomeriggi tangueri» con musica mista.

Quest’anno i ballerini potranno scegliere di divertirsi in quattro sale con diversi generi musicali: all’hotel Terme, nella sala «dance misto» (salsa, bachata, boogie, twist, latini e liscio), sala «sensual» (kizomba, bachata e romantic caribe), mentre all’hotel Rose nella sala «tradicional» (tango argentino) e sala «tango misto» (tango argentino, alternativo e tradicional)». Ampio parcheggio gratuito interno e nelle vicinanze dei locale. Possibilità di pernottare in pensione completa con bevande incluse. Animali ammessi gratuitamente di piccola e media taglia. Per informazioni: 331/1596803 oppure xdancecongress@gmail.com.

NOCETO

BABBO NATALE AL PUB DI VIA CAIROLI

Babbo Natale nei locali di via Cairoli a Noceto: sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30 aspetterà i bambini per raccogliere i loro desideri.

PARMA

ARIA DI NATALE AL BARILLA CENTER

Al Barilla Center il Natale entra nel vivo con una ricca programmazione. Fino a domenica nella Casa di Babbo Natale continua l’appuntamento con le foto ricordo con Babbo Natale dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 tutti i bambini e le bambine potranno ricevere la propria stampa gratuita in tempo reale, fino ad esaurimento scorte per conservare un ricordo unico col vecchietto dalla morbida barba e il vestito rosso.

Sabato alle 16.30 e alle 17.30 in piazzetta centrale tocca alla rassegna Circus Days curata dall’associazione Circolarmente, allietare il pubblico con lo spettacolo gratuito «Natale a testa in giù», interpretato dall’attore cileno Patricio Valderrama Arce. Inoltre durante la settimana, dalle 15.30 alle 19.30, tanti laboratori gratuiti per sviluppare manualità e creatività con l’aiuto delle Nataline: da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre «La letterina a Babbo Natale». Programma completo su www.barillacenter.it.

PARMA ILLUSTRATA, TRADIZIONE, IRONIA E COLORE

Come aprire i festeggiamenti natalizi nel migliore dei modi? Ad esempio regalandosi una serata tutta all’insegna della parmigianità, con tanto di coloratissimi disegni e musica a tema.

Quello in programma sabato all’Antica Farmacia San Filippo Neri (vicolo San Tiburzio) è un appuntamento da non perdere. Non si disperino quindi i parmigiani che, nonostante il ponte dell’Immacolata, contano di rimanere in città nel fine settimana: una serata per sentirsi a casa è quanto di più indicato per non rimpiangere weekend lunghi oltre il Ducato.

PARMA ILLUSTRATA IN FARMACIA

Alle 19 inaugurerà negli spazi espositivi dell’Antica Farmacia San Filippo Neri la mostra «Parma Illustrata in Farmacia»: le illustrazioni digitali realizzate dal creativo Enrico Gotti – cofondatore dell’associazione culturale Parma Illustrata, insieme a Margherita Portelli e Andrea Del Bue – raccontano Parma attraverso la sua storia, le tradizioni, i personaggi, gli aneddoti e i modi di dire. I grilli del Parco Ducale, gli anolini a Natale, Giuseppe Verdi in versione Superman, ma anche il “metallaro errante”, la nebbia di Parma e i panini più buoni della città. Solo chi è di Parma conosce la fatica di affrontare in bicicletta la salita del ponte di Mezzo o la meraviglia di osservare i caprioli nel greto del torrente: queste e mille altre delizie sono il soggetto privilegiato dei disegni di Parma Illustrata.

LA MOSTRA NELLA MOSTRA

In Farmacia saranno esposti, inoltre, anche i poster di «Remake Parma», la mostra di Parma Illustrata dedicata alle locandine di alcuni dei più famosi film della storia del cinema. Come sarebbero stati quei poster se le pellicole capolavoro fossero state girate a Parma? Da «Ladri di biciclette» a «A qualcuno piace caldo»: basta un punto di vista differente per assicurarsi una risata.

LA COLONNA SONORA

A rendere la serata unica ci sarà un attesissimo ritorno sul palco: quello del cantautore parmigiano Antonio Benassi, che sarà protagonista di un breve monologo musicale con una selezione di brani tratti dal nuovo cd «Putòst che stär in ca». A seguire, si continua a ballare con il dj-set di U.S.oL. – United States offLove.

L’ANGOLO REGALI

Sarà inoltre presente un angolo dedicato allo shopping natalizio solidale, in cui la Cooperativa Sociale Emc2 Onlus proporrà alcuni dei prodotti realizzati nel laboratorio socio educativo Emc2_lab.

LA LOCATION

La storica farmacia di San Filippo Neri è la nuova cornice degli eventi di Parma. Serate contemporanee in un ambiente del XVI secolo: concerti, dj-set, mostre. A cura di Camilla Mineo, Silvano Orlandini, Giuseppe Bisbano, Parma 360 Festival, Ad Personam.

La serata è ad ingresso gratuito.

FILODIJUTA, VENDITA BENEFICA DI STRUDEL

Tre giornate con la possibilità di gustare il tradizionale strudel tirolese perseguendo, nel contempo, lo scopo della solidarietà. Fino a domenica all’Emporio solidale di Natale - che si trova in piazza Salvarani 25/a a Baganzola ed è realizzato dall’associazione di promozione sociale «Il Filodijuta» - si potrà acquistare lo strudel di mele che viene preparato artigianalmente secondo l’antica ricetta di questo tipico dolce del Trentino. Chi si porterà a casa uno strudel (al prezzo di 15 euro), potrà sostenere le spese per l’acquisto del materiale didattico per un anno che sarà utilizzato da un bambino che frequenta una delle cinque scuole gestite dal «Filodijuta» in Bangladesh. Informazioni: www.filodijuta.it.

AL TITTY TWISTER TRIBUTO A CHRIS CORNELL

Serata-tributo in memoria dei compianti artisti e grandi amici Chris Cornell e Chester Bennington. sabato sera, dalle 21.30, al circolo Arci Titty Twister, si rinnova l’appuntamento con «Parma Rock City». Ingresso riservato ai soci Arci.

APP COLOMBOFILI: «APE» PIAZZA PIPITONE E FALLERI

«Onirica Remember» torna sabato alle 22 al circolo Arci «App» Colombofili con Aldo «Ape» Piazza, Marco Pipitone e Chris Falleri. Ingresso riservato ai soci Arci.

SALA BAGANZA

MERCATINI E...IL NATALE CHE SI AVVICINA

Sala Baganza dà il via ad un grande fine settimana di festa tra mercatini per le vie del paese, addobbo dell’albero, passeggiate in groppa agli asinelli, trampolieri, laboratori, cotechino da 18 metri in piazza e Ma che Marchè, la mostra mercato di OrtoColto in Rocca che sarà aperta fino a domenica. Sala Baganza si appresta infatti a vivere l’8 dicembre con una serie di eventi e sorprese, organizzate dal Comune in collaborazione con associazioni e sponsor, che offriranno al pubblico un ricco programma per grandi e piccini; iniziative che si inseriscono nel più ampio cartellone del Mercanatale dell’Unione Pedemontana Parmense.

In piazza Gramsci, all’interno della Rocca, si svolgerà invece Ma che Marchè, la mostra mercato di artigianato di qualità a cura dell’Associazione Ortocolto (con ingresso 5 euro), che proseguirà fino a domenica e che prevede momenti di animazione di sicura presa sul pubblico. Sabato, invece, l’Associazione C’è un asino che vola proporrà la costruzione animata di pupazzi e burattini.

SAN SECONDO

IL MERCATO CONTADINO

Sabato dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà a San Secondo si potranno trovare tutti i prodotti della stagione autunnale grazie al mercato contadino.

SCHIA

SCI, CIASPOLE E TANTE ESCURSIONI

Lungo weekend dell’Immacolata sulle nevi di Schia: sci, ciaspole ed escursioni, per gustarsi appieno questo fine settimana dal sapore invernale. Se la neve prevista dai meteorologi cadrà sulle piste del comprensorio potranno entrare in funzione - oltre al tapis roulant del campo scuola, già attivo e a disposizione degli sciatori meno esperti, che potranno contare anche sulla presenza degli istruttori di sci della scuola italiana sci Schia Monte Caio - anche la seggiovia Pian delle Guide e lo skilift Prato Grosso, mentre per vedere girare le funi dello skilift del campo scuola bisognerà attendere ancora qualche giorno. Per info dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti www.schiamontecaio.it oppure 0521868555.

Dopo l'inaugurazione per il rinnovato camping Schia, dove la stagione invernale prende il via con la riapertura dell’Ostello, della pizzeria e dell’osteria, ma anche con due suggestive ciaspolate organizzate dalle Guide Ambientali del monte Caio, Gabriel Rossi e Diadorim Saviola per conoscere le bellezze del territorio in assoluta sicurezza. sabato, alle 17.30 si partirà dalla scuola sci del campo scuola per una ciaspolata notturna sotto le stelle lungo i sentieri del monte Caio: una magica passeggiata adatta a tutti sotto un fantastico cielo stellato, immersi nella magia della notte imbiancata dalla neve. I partecipanti potranno osservare lo splendido panorama che il monte Caio regala e con un pizzico di fortuna anche qualche stella cadente. Al rientro possibilità di cena all’osteria del campeggio di Schia con menù a km 0.

SCIPIONE

MAGIA NEL CASTELLO INCANTATO

Addobbato a festa e nella calda atmosfera del grande camino acceso, il castello millenario dei marchesi Pallavicino a Scipione prenderà vita sotto la luce vibrante delle candele mentre suggestivi giochi di luce accompagnati da note musicali animeranno gli affreschi. Un magico tour per grandi e piccoli con anche l’apertura straordinaria del passaggio segreto, dell’intero loggiato Seicentesco e del giardino illuminato. Un'opportunità da cogliere anche sabato e, di nuovo, sabato 30 e domenica 31 dicembre (alle ore 17, 18, 19 e 20).

Illuminato dalla sola luce dei candelabri d’argento, fiaccole, lumini e lanterne, con il suo albero di Natale e il grande camino acceso, il castello accoglierà i suoi ospiti grandi e piccoli nell’atmosfera calda e incantata dei tempi lontani, tra il profumo di spezie e di pino… Nei saloni, suggestivi giochi di luce accompagnati da note musicali daranno vita e voce agli affreschi mentre le decorazioni vegetali diventeranno realtà, trasformandosi in beneauguranti ghirlande di foglie e di frutta. I preziosi soffitti seicenteschi si vestiranno di luce e sui camini e accanto alle finestre, rami di edera, pino e bacche selvatiche, si rispecchieranno con la rigogliosa natura che circonda il castello. Prenotazione obbligatoria: info@castellodiscipione.it - tel 0524 572381- www.castellodiscipione.it.

SORAGNA

APRE LA MOSTRA DEI PRESEPI

Nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di Soragna, la mostra dei presepi. Sarà visitabile sabato e domenica, dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

SORBOLO

LUCI DELL'ALBERO E CONCERTO DELLA DI MARIO

Si accende l’albero di Natale sabato sera a Sorbolo. In programma alle 20.30, nella chiesa parrocchiale dei santi Faustino e Giovita, il concerto Illegacy di Roberta Di Mario. Alle 21.30 cerimoniale di accensione del grande abete in piazza Libertà. A seguire vin brûlé.

TRAVERSETOLO

BABBO NATALE ALLA CORTE AGRESTI

Sabato alla Corte Agresti si terrà la seconda edizione della festa «Babbo Natale in Corte», per sostenere la ricerca sul cancro e parlare di prevenzione. Nel pomeriggio di entrambi i giorni arriverà Babbo Natale in carrozza con gli elfi. Ingresso gratuito, info sul sito del Comune.