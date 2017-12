Il rilancio immobiliare tramite il digitale: convegno a Traversetolo

Comune di Traversetolo e Centro Commerciale Naturale "Botteghe e Mercanti" organizzano il seminario "Il rilancio immobiliare tramite il digitale nella prospettiva dell’albergo diffuso quale strumento del territorio". Ingresso libero.

L’incontro ha l’obiettivo di presentare la più recente evoluzione del mercato immobiliare e le nuove soluzioni per valorizzarlo. In particolare il seminario approfondirà la fattibilità economica del modello di albergo diffuso nel comune di Traversetolo. Qual è il contributo della web economy al rilancio del mercato immobiliare anche a fini turistici? Come entrare nel mercato degli affitti brevi? Quali sono le nuove figure professionali di cui ha bisogno la filiera per il suo rilancio? Il seminario fornisce risposte ai quesiti appena posti in un’ottica di promozione del territorio. L'evento si terrà martedì 19 dicembre alle ore 20:30 al Centro Civico "La Corte" di Traversetolo.

PROGRAMMA

ore 20:40 Saluti del Sindaco

ore 21:00 Presentazione del progetto; relatore: assessore Elisabetta Manconi

ore 21:15 Analisi di fattibilità economica del modello di albergo diffuso nel comune di Traversetolo. Relatore: Edoardo Sabbadin, professore associato di Economia e gestione delle imprese (Università di Parma)

ore 22:30 Dibattito e chiusura lavori