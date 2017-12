Anolini e buone maniere: Christmas Masterclass al Fidenza Village

Come si preparano gli anolini? Quali differenze tra la ricetta parmigiana e quella fidentina? Quali sono le regole del galateo a tavola? Il Natale 2017 sarà ancora più magico e ricco di sorprese per chi avrà il piacere di scoprire queste ed altre risposte nell’evento organizzato da Impresa Donna e Confesercenti Parma a Fidenza Village.

Sabato 16 dicembre, a partire dalle 15, nello spazio “The Concierge” del Fidenza Village si terrà infatti il primo Christmas Masterclass, un vero e proprio “master” in versione natalizia dedicato alla cucina della tradizione e alle regole imprescindibili per rendere l’appuntamento con le festività ancora più affascinante.

Protagonisti della giornata Claudia Gazza della gastronomia Voglia di Pasta di Parma con i segreti per il perfetto anolino parmigiano, gli chef di Parmamenù che sveleranno la ricetta dell’anolino di Fidenza e Cristina Parizzi del Ristorante Parizzi con i consigli per apparecchiare una perfetta tavola natalizia con una particolare attenzione alle regole del galateo. Una tavola ben apparecchiata e curata nei dettagli denota raffinatezza, gusto e dimostra l'attenzione dei padroni di casa nei confronti degli ospiti. Ad esempio con le posate Alessi o Pandora e gli oggetti di design firmati Gaetano Pesce impreziositi dall’accostamento al tovagliato di Borgo delle Tovaglie e ai piatti Richard Ginori o ai bicchieri Seletti e Skitsch.

Christmas Masterclass fa parte del ciclo di incontri ed eventi culturali organizzati da Impresa Donna, lo sportello creato da Confesercenti Parma per offrire consulenza, agevolazioni, studi di fattibilità e accompagnamento nell’apertura o nella gestione delle imprese femminili. Gli incontri puntano a coinvolgere tutte le imprenditrici della provincia in un percorso di crescita e condivisione che vada oltre le specifiche del proprio lavoro.



Il programma:

ore 15,00 - Accoglienza nello spazio "The Concierge" Nuova Area del Villaggio

- Welcome Coffee a cura di Parma Menù

ore 16,00 - La ricetta degli Anolini di Parma con i consigli di Claudia Gazza

- La ricetta dell'Anolino di Fidenza a cura di Parma Menù

- La tavola di Natale e le regole di Galateo di Cristina Parizzi

- Brindisi d'auguri a cura di Parma Menù

A seguire - Impresa Donna VIP Shopping Experience

- Fidenza Village ti invita a scoprire il tuo regalo di Natale

alla Boutique The Creative Spot Design

in collaborazione con Fidenza Village