Orientamento scolastico: la lezione-spettacolo per le terze medie

Per il terzo anno consecutivo il 18 (e anche il 19) dicembre prossimi ritorna in scena «Orientattivamente», la lezione-spettacolo della compagnia teatrale Teatro Educativo di Bologna sui temi dell'orientamento scolastico rivolta a ragazzi di terza media e alle loro famiglie, il cui obiettivo è quello di stimolare nei partecipanti una riflessione sui principali fattori che possono influenzare la scelta del percorso di studi superiori e sulle valutazioni che possono attuare per scegliere in modo consapevole la scuola più vicina alle loro attitudini e capacità.

Lo spettacolo si basa su uno stile teatrale multimediale che risulta di forte impatto comunicativo proponendo contenuti didattici con un linguaggio accattivante. Ricca di video, momenti di interazione con il pubblico e animazioni digitali, la lezione spettacolo affronta la tematica dell'orientamento scolastico in maniera divertente, ma al contempo efficace e costruttiva. Due gli spettacoli in cartellone per le scolaresche, il primo lunedì 18 dicembre a Parma al Nuovo Teatro Pezzani alle ore 10 e l'altro in programma martedì 19 dicembre al Teatro Magnani di Fidenza, sempre alle ore 10. Non saranno solo i ragazzi ad essere protagonisti dell’iniziativa: anche le famiglie, che in tutto e per tutto sono coinvolte nella cruciale scelta della scuola superiore, potranno partecipare lunedì 18 dicembre alle ore 17.30 al Teatro Pezzani ad un appuntamento dedicato, per riflettere insieme ad alcuni rappresentanti del tessuto economico parmense sulle prospettive per il futuro dei loro figli, sia a livello scolastico che lavorativo.

La rappresentazione si inserisce fra le iniziative dell’Unione Parmense degli Industriali dedicate al mondo della scuola per la valorizzazione dell’istruzione tecnica. Lo spettacolo parla ai ragazzi di tematiche educative in maniera intelligente e divertente: attraverso il teatro, il gioco, le informazioni e la discussione aperta, i ragazzi vengono informati e formati in maniera ludica e accattivante su un tema utile nella loro scelta di studi; sarà occasione anche per anticipare ai ragazzi i concetti dell’alternanza scuola-lavoro, d’obbligo da un paio di anni in tutti gli istituti superiori.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito previa iscrizione a scuola@upi.pr.it; per informazioni 05212266.