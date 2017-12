Tra assaggi di Natale, Kataklò e "ristoranti" per animali: l'agenda del sabato

ALBARETO

VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA MICHELI

Sabato dalle 14,30 in piazza Micheli l’amministrazione comunale e la Proloco presentano il programma natalizio con “Il villaggio di Natale”, una rassegna di giochi, Cristmas house, pesca dei regalini, giochiamo con i folletti e tante altre sorprese. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno del Palafungo.

BARDI

TANTE INIZIATIVE AL CASTELLO

Il castello di Bardi è pronto per vivere al meglio la magia del Natale: per le famiglie ed i più piccoli torna la magica “Casa di Babbo Natale”. Ci saranno inoltre melodie musicali, giochi di una volta e tante altre speciali iniziative. Negli spazi della fortezza è stato allestito un albero da addobbare con decorazioni/palline create manualmente dai visitatori. Ogni oggetto dovrà essere corredato da nome e cognome e numero di telefono/e-mail. Al termine del mese una giuria decreterà l’oggetto vincitore per tecnica, creatività, originalità. Orari di apertura della fortezza: sabato e festivi dalle 10 alle 17.

BEDONIA

MOSTRA DI OPERE D'ARTE AL SEMINARIO VESCOVILE

Nelle sale del seminario vescovile di Bedonia aperta al pubblico per tutto il weekend la rassegna “Il Natale Ritrovato”, una mostra di opere d’arte realizzata da hobbisti e da appassionati di tutta la valle: stupendi presepi, opere grafiche, poesie e fotografie inedite. L’ingresso è libero. Per inf. 0525-824420.

OPERE ARTIGIANALI ALL'EX BAR MELLINI

Per tutto il weekend dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 resterà aperta la mostra organizzata dalla Pro loco nella sala dell’ex bar Mellini in via Aldo Moro dei presepi e delle opere artigianali ed artistiche.

BERCETO





EDIZIONE 2018 DEL LUNERI BESDAN

Sabato alle 17 nella sala consiliare del Municipio verrà presentata al pubblico l’edizione 2018 del tradizionale «Luneri Besdan», il classico calendario bercetese curato come ogni anno dal professor Marco Pioli.

BORGOTARO

MERCATINO DEL LIBRO SOTTO I PORTICI

Sabato, sotto i portici del Municipio, a cura della «Biblioteca Manara», si terrà, a Borgotaro, il «Mercatino del libro». Sarà l’occasione ideale per gli amanti della lettura, che potranno trovare così tante ghiotte occasioni. Tutto il ricavato servirà per l’acquisto di nuovi volumi per la biblioteca, al servizio quindi dell’intera comunità. Per info 0525.921722.

LA GIORNATA DEL VOLONTARIATO

Sabato si terrà la «Giornata del Volontariato» con varie bancarelle delle locali associazioni di volontariato, in piazza Manara, dalle 16 alle 19. Inoltre domenica, in piazza Verdi, verrà proposto per tutta la giornata, il «Presepe Vivente», a cura dell’associazione «Piccoli Produttori Alta Valtaro».

UN «RISTORANTE» PER GLI UCCELLI

Nel Centro visite dell’Oasi dei Ghirardi, in località Pradelle di Porcigatone a Borgotaro, si terrà Sabato dalle 15 alle 18 il laboratorio naturalistico “Un ristorante per gli uccelli” rivolto ai bambini dai 5 anni in su accompagnati da un genitore. L’attività, curata dai Parchi del Ducato e dal WWF Parma, insegnerà come costruire una mangiatoia per i volatili con materiali di riciclo, quali cibi fornire e come riconoscere le specie di uccelli più comuni nei nostri giardini. Il laboratorio è gratuito ed è obbligatoria la prenotazione al numero 3497736093.

BUSSETO

MUSICAL AL TEATRO VERDI

Sabato alle 21, nel teatro Verdi, la Compagnia teatrale «Muse & Musical» presenta «Canto di Natale…italiano!», musical di Claudio Lacava liberamente tratto da «A Christmas Carol» di Charles Dickens per la regia di Gianfranco Boretti. Ingresso a offerta libera. Info, tel.052492487.

MOSTRA DI FOTO DI MARCO FALLINI

Nella biblioteca di Busseto della Fondazione Cariparma, anche Sabato dalle 15.30 alle 18, sarà visitabile la mostra «I boschi incantati e scolpiti. Dal Grande Fiume all’Appennino» Autore degli scatti è il fotografo parmigiano Marco Fallini. Una esposizione composta da una settantina di grandi foto in bianco e nero analogico per raccontare «gli alberi ed il bosco della provincia parmense». La mostra ad ingresso libero è visitabile, fino al 23 dicembre in biblioteca dal lunedì al sabato. Info: biblioteca.busseto@fondazionecrp.it.

GLI SPETTACOLI DELLE SCUOLE

Appuntamenti con gli spettacoli natalizi delle scuole nel fine settimana. Sabato alle 21, a Frescarolo, la scuola materna presenta «Storia di una nuvoletta». Domenica alle 17, in teatro Verdi, concerto di Natale della scuola media.

CALESTANO

CONCERTO DELLA CORALE E DELLA PICCOLA BANDA

Appuntamento natalizio nella chiesa parrocchiale: Sabato alle 21 è previsto il concerto della «Piccola banda di Calestano» e della corale «San Lorenzo» che eseguiranno cori e musiche natalizie alternati a pezzi famosi e appartenenti a importanti colonne sonore di film.

COLORNO





STAMPA D'EPOCA SULLE STORICHE BATTAGLIE

Racconta le storiche battaglie di Colorno e di Parma del 1734 la stampa d’epoca che sarà presentata Sabato alle 15.30 nel palazzo della Venaria di via Suor Maria 7. La presentazione avverrà nel corso di un incontro con la partecipazione dello storico d’arte Giuseppe Bertini, dello studioso di storia locale Cesare Conti, del presidente di Italia Nostra Colorno e Bassa Est Alberto Padovani e del sindaco di Colorno Michela Canova.

FELEGARA

L'ORCHESTRA FERRARI AL CENTRO MOLINARI

Sabato alle 21, al centro sociale «Molinari» di Felegara è in programma una serata all’insegna del ballo liscio. Per l’occasione ad esibirsi sarà l’orchestra «Loredana Ferrari».

FIDENZA

ANIMAZIONE NATALIZIA NEL CENTRO STORICO

La città si è vestita a festa in occasione delle imminenti festività natalizie. E proprio per vivacizzare i giorni di festa sono stati messi in cantiere dall’amministrazione comunale, ben 143 appuntamenti, già entrati nel vivo. Sabato nel centro storico, promossa dal centro commerciale naturale «Fidenza al centro», animazione natalizia nelle vie e piazze, con musica e divertimento a cura della Mabò band. Nell’occasione si terranno anche vendite promozionali.



NATALE IN TAVOLA AL FIDENZSA VILLAGE TRA ANOLINI E BUONE MANIERE

Come si preparano gli anolini? Quali differenze tra la ricetta parmigiana e quella fidentina? Quali sono le regole del galateo a tavola? Il Natale 2017 sarà ancora più magico e ricco di sorprese per chi avrà il piacere di scoprire queste ed altre risposte nell’evento organizzato da Impresa Donna e Confesercenti Parma a Fidenza Village.

Sabato, a partire dalle 15 nello spazio “The Concierge” di Fidenza Village si terrà infatti il primo Christmas Masterclass, un vero e proprio “master” in versione natalizia dedicato alla cucina della tradizione e alle regole imprescindibili per rendere l’appuntamento con le festività ancora più affascinante. Protagonisti della giornata Claudia Gazza della gastronomia Voglia di Pasta di Parma con i segreti per il perfetto anolino parmigiano, gli chef di Parmamenù che sveleranno la ricetta dell’anolino di Fidenza e Cristina Parizzi del Ristorante Parizzi con i consigli per apparecchiare una perfetta tavola natalizia secondo le regole del galateo.

Una tavola ben apparecchiata e curata nei dettagli denota raffinatezza, gusto e dimostra l’attenzione dei padroni di casa nei confronti degli ospiti. Christmas Masterclass fa parte del ciclo di incontri ed eventi culturali organizzati da Impresa Donna, lo sportello creato da Confesercenti Parma per offrire consulenza, agevolazioni, studi di fattibilità e accompagnamento nell’apertura o nella gestione delle imprese femminili. Programma: alle 15 accoglienza nello spazio “The Concierge” Nuova Area del Villaggio; welcome Coffee a cura di Parma Menù. Alle 16 la ricetta degli anolini di Parma con i consigli di Claudia Gazza; la ricetta dell’anolino di Fidenza a cura di Parma Menù; la tavola di Natale e le regole di galateo di Cristina Parizzi; brindisi d’auguri a cura di Parma Menù.

COMMEDIA BRILLANTE AL TEATRO MAGNANI

Commedia brillante sabato sera alle 21 al teatro Magnani, «Un matrimonio o qualcosa di simile» , una produzione Lupus in fabula, di Andrea Zilioli. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ad Arim, l’associazione ricerca malattie gastrointestinali di Fidenza.

MARATONA TELETHON CON RACCOLTA FONDI

Ritorna sabato e domenica a Fidenza la maratona di Telethon, con cinque punti raccolta fondi. I banchetti Telethon con i cuori di cioccolato saranno presenti anche quest’anno nei tre supermercati Conad di Fidenza (via Trento, via Gramizzi e Coduro), al punto soci della Coop e in piazza Garibaldi, in concomitanza con la maratona televisiva nazionale.

FIORENZUOLA

TRENINO DELLA PRO LOCO APERITIVI E CONCERTO

Da Sabato a Fiorenzuola d’Arda, nell’ambito degli eventi natalizi, sarà in funzione il trenino organizzato dalla Pro loco.

FONTANELLATO

ULTIMO APPUNTAMENTO CON «FAVOLANDO»

Ultimo appuntamento dell’anno alla biblioteca Giannina Bocchi, con «Favolando in una stanza» le letture animate dedicate ai bimbi fino a 6 anni. Ad intrattenere i piccoli ospiti, Sabato dalle 16,30, saranno i clown del gruppo «Gli Sregolati» della Croce Rossa che, insieme al personale della Ludoteca Astamblà, daranno vita ai racconti «Il piccolo Babbo Natale», «Il Lupo che non amava il Natale» e «Il gatto nella mangiatoia». La partecipazione è gratuita.

DOPPIA STRENNA DELLA SANVITALE

Sarà «doppia» quest’anno la strenna natalizia dell’associazione culturale Jacopo Sanvitale. Il dono, verrà presentato Sabato alle 16,30 in Rocca Sanvitale. Rocca e Santuario saranno i protagonisti della strenna 2017 in due volumi che sicuramente risveglieranno interessi storici e ricordi: «Fontanellato, angoli di memoria, l’opera di Padre G. Mazzetti al Santuario» e «Albertina Montenuovo, una donna, un castello, una mostra». c.d.c.

FONTEVIVO

CONCERTO DI NATALE ALL'ABBAZIA

E’ in programma per Sabato alle 20,30 nell’Abbazia di Fontevivo il tradizionale Concerto di Natale offerto a tutti gli amici dall’Avis locale. Ad esibirsi, quest’anno, ci sarà anche il coro «Le Badias di Fontevivo» che affiancherà con il suo repertorio di canti tradizionali la corale Don Arnaldo Furlotti di San Secondo Parmense guidata dal Maestro Gregorio Pedrini.

LESIGNANO BAGNI

CHRISTMAS NIGHT ALLA TAVERNA PONTE

Sabato a partire dalla mezzanotte, la «Taverna Ponte» ospiterà l’evento «Asd Vengo lì Christmas night». Dietro la consolle si esibiranno i noti deejay parmigiani Andrea Carpi e Marco Silva.

ANTEPRIMA DEL MUSICAL

Tempo di musical pre-natalizio a Lesignano: sabato la sala civica “Paolo il Danese” farà da cornice alle 21 alla performance “Legendary Christmas – un augurio in musica” a cura degli allievi dell’associazione Legenda Musica. Sul palco di Lesignano si esibiranno gli allievi dei corsi di canto e musica promosso da “legenda Musica”, che offriranno, tra i diversi brani proposti, anche un’anteprima di “Caro Evan ti scrivo”, il musical in preparazione da parte della compagnia per la prossima primavera. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

MONTICELLI TERME

BALLI LATINI AL SALOTTO DEL LALLO

Si rinnovano le serate del «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 dove i tanti provetti ballerini potranno nuovamente riassaporare e scatenarsi con le frizzanti sonorità latine. Sabato a partire dalle 22, andrà infatti in scena la serata latina con i ballerini della scuola «Damas y Cabaelleros» e con Lele Milano dj alla consolle; sono in programma anche due spettacoli diversi di gestualità maschile e femminile. Dopo la mezzanotte andrà in scena un gustosa pizzata. La prenotazione dei tavoli è gratuita. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).

NEVIANO ARDUINI

BABBO NATALE E' IN ANTICIPO

Sabato Babbo Natale passerà “in anticipo” a Neviano: la Pro Loco, in collaborazione con i bambini delle scuole elementari, organizza la festa natalizia in piazza del Municipio, a partire dalle 14, 30. L’arrivo di Babbo Natale è atteso durante il pomeriggio che sarà allietato dai canti natalizi realizzati dai bambini delle scuole elementari; previsto anche l’intrattenimento con “Trilly Animazione”. Per tutto il pomeriggio ciambelle, vin brulè e cioccolata calda per tutti. In caso di maltempo, le iniziative si svolgeranno al salone parrocchiale.

PALANZANO

CORO DUE VALLI E CORO MATILDICO

E’ tutto pronto, a Palanzano, per il Concerto di Natale che si terrà Sabato alle 20,30 nella chiesa del capoluogo e che vedrà esibirsi il Coro due Valli di Palanzano, Monchio e Tizzano - diretto dal Maestro Mauro Soliani - e il Coro Matildico Val Dolo di Toano di Reggio Emilia, diretto dal Maestro Claudio Beltrame che porteranno in scena canzoni della tradizione.

PIEVEOTTOVILLE

CONCERTO DI NATALE DELLA CORALE «MUZIO»

Sabato alle 21, nel Teatro San Carlo, Concerto di Natale della corale «Emanuele Muzio» diretta dal maestro Isidoro Gusberti. Parteciperà anche il violinista Denis Zannani.

PARMA

AL BARILLA CENTER DA MAGO GIGO A BABBO NATALE

Al Barilla Center ogni weekend è speciale, ma durante il periodo natalizio diventa ancora di più magico. Sabato e domenica preparate un bel sorriso per la foto che renderà unico il vostro Natale. Nella Casa di Babbo Natale continua l’appuntamento con le foto ricordo con Babbo Natale dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Tutti i bambini e le bambine potranno ricevere la propria stampa gratuita in tempo reale, fino ad esaurimento scorte per conservare un ricordo unico col vecchietto dalla morbida barba e il vestito rosso. Sabato edizione natalizia dei Circus Days perché alle 16.30 con replica alle 17.30 in Piazzetta Centrale ci sarà lo spettacolo gratuito con Mago Gigo in “C’era… più volte!”. L’iniziativa è gratuita e a cura di Circolarmente.

CAMPUS INDUSTRY: «STIGE FEST»

Sabato a partire dalle 15, è in programma il festival europeo denominato «Stige Fest», promosso da «Lo-Fi Creatures Events» in collaborazione con il Campus Industry Music, rivolto a tutti gli appassionati di musica metal e black metal. Sul palco si alterneranno ben nove band: Blasphemy, One tail one head, Possession, Slaughter Messiah, Mefitic, Fides Inversa, Uncreation, Hagzissa e Macabro Genocidio. Informazioni: 370/304620 oppure www.campusindustrymusic.com.

VIA CASA BIANCA, MERCATINO NATALIZIO DI MAENDELEO-ITALIA ONLUS

Arriva il Mercatino Natalizio di Maendeleo-Italia Onlus, associazione di volontariato che sostiene i progetti a favore delle donne e delle famiglie della Repubblica Democratica del Congo. L’appuntamento è per Sabato (dalle ore 15 alle 19.30) e domenica (dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30), nel salone della Parrocchia di Maria Immacolata in via Casa Bianca. Tra le simpatiche idee regalo che si potranno acquistare spiccano pigne, gnomi, fiocchi di neve confezionati a mano, ricami, bigiotteria ed accessori. Per domenica, dalle ore 15.30, è previsto anche un laboratorio creativo – per grandi e piccini - di decorazioni natalizie, da realizzare con materiale da riciclo.

IN PIAZZALE VOLTA CHRISTMAS SUPER SHOW AL TEATRO CONFORTI

Quando il divertimento e la musica vanno a braccetto con la solidarietà. Sabato a partire dalle 20, il teatro Conforti in piazzale Volta 1/a ospiterà l’evento benefico denominato «Christmas Super Show», organizzato dall’associazione culturale «Sognambuli Parma» e «Snupi onlus (Sostegno nuove patologie intestinali). Per la prima volta, sullo stesso palcoscenico, si esibiranno diversi artisti: Improgramelot (Teatro di improvvisazione), Le Rane, Jessica Pistis, Kàos Teatri, Io Parlo Parmigiano, Mago Gigo e Il Bollaio Matto, pronti a divertirsi insieme al pubblico nell’attesa del super ospite d’onore della serata, che arriverà direttamente dal Polo Nord: Babbo Natale. L’incasso della serata sarà interamente devoluto a «Snupi» onlus e servirà per sostenere l’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda Ospedaliera di Parma. L’evento sarà presentato da Caterina Montagna e Stefano Marra mentre le musiche saranno curate della cantante Jessica Pistis; la regia sarà, invece, dei Sognambuli. Il teatro aprirà le porte alle 19.30. Per informazioni si può chiamare il , 340/1294061 oppure inviare una mail a sognambuli@gmail.com.

IN VIALE RUSTICI QUATTRO ORE DI DOLCE RELAX FINLANDESE

Coccolarsi con la vera sauna finlandese. Questa antica tradizione nordica, infatti, ha il potere di disintossicare il corpo, rilassare i muscoli affaticati o indolenziti, aumentare il metabolismo. Un rito da scoprire Sabato dalle 19.30 alle 24 al Florida di viale Rustici con il sauna coach Alexander Vega. Quattro ore di dolce relax e salutare buffet, in cui si potranno provare anche scrub, aufguss, savonage e maschera viso. Evento naturista, prenotazione obbligatoria: WhatsApp 349 8201585. Costo 25 o 30 euro.

ALLA GALLERIA SAN LUDOVICO SESTA EDIZIONE DI RACCONTI DI NATALE

L’Assessorato alla Cultura e il Servizio Biblioteche del Comune di Parma promuovono la sesta edizione di Racconti di Natale: una proposta nata per offrire alle famiglie e ai loro bambini tante occasioni di divertimento e svago durante le festività natalizie, grazie ad un ricco calendario con oltre 100 appuntamenti tra narrazioni, performance, spettacoli, laboratori, proiezioni e incontri con autori per tutte le fasce d’età. Il luogo prescelto quest’anno per ospitare la maggior parte degli appuntamenti sarà la Galleria San Ludovico che, da domani al 7 gennaio 2018, si trasformerà in uno spazio a misura di bambino. Un luogo dall’atmosfera magica suddiviso in diversi ambienti: un angolo morbido e accogliente per sostare e rilassarsi con una ricca selezione di libri per bambini da sfogliare e prendere in prestito, a cura delle Biblioteche comunali, un atelier per i laboratori in cui sperimentare e manipolare creativamente, uno spazio dedicato alla narrazione in cui ascoltare storie e assistere a spettacoli e infine quattro ambientazioni magiche di legno, ideate da FabLab Parma, con cui i bambini potranno giocare e divertirsi.Il tema scelto per l’edizione 2017 di Racconti di Natale è I colori delle emozioni, le emozioni del colore: l’importanza di liberare l’immaginazione, la creatività, la curiosità sperimentando e mettendosi in gioco in un contesto inclusivo di condivisione e di scambio, permettendo ai bimbi di accostarsi ai libri e alla creazione artistica come momento gioioso e di arricchimento. Il programma completo della Rassegna è scaricabile sull’homepage del Portale delle Biblioteche: http://www.biblioteche.comune.parma.it

ROCCABIANCA

GRANDE SPETTACOLO CON I KATAKLO' ALL'ARENA DEL SOLE

Sabato alle 21,15 al Teatro Arena del Sole di Roccabianca arrivano i Kataklò. Alta preparazione atletica, notevole tecnica di danza, versatilità e determinazione per sostenere l’impegnativo training fisico costituiscono i punti di forza dei Kataklò Athletic Dance Theatre.

Lo spettacolo Eureka intende spingersi oltre i limiti fisici della danza, della ginnastica e del circo superando l’idea di ovvio. “Eureka” (dal greco “ho trovato”) rimanda alla celebre esclamazione dell’antico matematico Archimede urlata, correndo nudo per la città, per celebrare e condividere con la sua gente una sorprendente scoperta appena avvenuta.

La coreografa e regista Giulia Staccioli con questa nuova creazione vuole comunicare con la stessa forza del celebre scienziato la voglia di condividere con il suo pubblico la ricerca di un movimento nuovo, espressivo, intenso, teatrale, immediatamente comprensibile e apprezzabile da tutti.

I due tempi dello spettacolo sono molto diversi tra loro: il primo è poetico, evocativo, quasi in bianco e nero, protagonisti il corpo e la luce; il secondo è invece colorato, energico, coinvolgente e ironico. Eureka è uno show a quadri eterogeneo il cui cuore pulsante è rappresentato dalle straordinarietà fisiche ed espressive di cinque danzatori già applauditi dagli spettatori di tutto il mondo in Puzzle. In Eureka tuttavia i cinque performer hanno una nuova responsabilità e una altrettanto spettacolare difficoltà da gestire: quella di condividere il palco con cinque comparse del pubblico desiderose di far parte in modo attivo e performativo alla riuscita dello show.

I cinque “spettAttori” assumono così ad ogni replica diverse nature diventando dei componenti unici ed originali per la messa in scena di quell’idea straordinaria che i Kataklò vogliono regalare al pubblico.

Ingresso 18 euro, biglietti in prevendita presso Parma Point in strada Garibaldi 18 a Parma, all’edicola di Ragazzola e il negozio Ortofrutta di Roccabianca. Info e prenotazioni al numero 339/5612798. Sito internet www.teatrodiragazzola.it.

SALA BAGANZA

COSTRUIRE MANGIATOIE PER I PICCOLI UCCELLI

Nei mesi invernali neve e freddo possono rendere arduo il compito di trovare cibo ai piccoli uccelli che decidono di trascorrere da noi la stagione fredda. Come possiamo aiutarli? Semplice: basta costruire delle mangiatoie (con materiale di riciclo), dove mettere a disposizione dei piccoli amici affamati, semi, granaglie ed altro.

In questo modo il vostro giardino di casa o di scuola sarà pieno di amici durante tutto l’inverno. La guida Aigae Benedetta Pasquali, in collaborazione con l’Associazione Four Seasons Emilia Romagna, organizza Sabato un pomeriggio dedicato ai più giovani. Si parte con una breve passeggiata lungo i sentieri del Parco dei Boschi di Carrega alla scoperta dei segreti dell’inverno, degli animali che vanno in letargo, di quelli che rimangono svegli e le tecniche che sfruttano per affrontare le gelide giornate invernali. Il pomeriggio prosegue con il Laboratorio per imparare tutte le tecniche per costruire le mangiatoie grazie all’uso di materiali di riciclo. Al termine del laboratorio sarà lasciata una brochure con tutte le istruzioni per creare il perfetto birdgarden. Il materiale per il laboratorio viene fornito dalla guida (via Olma, Parco Boschi di Carrega, Sala Baganza). Evento dedicato ai bambini a partire dai 4 anni. Info e Prenotazioni: entro le 18 di oggi alla segreteria Fsnc Emilia-Romagna: tel. 338 3745332 o e-mail segreteria.emiliaromagna@fsnc.it.

SAN SECONDO





PRODOTTI DI STAGIONE CON IL MERCATO CONTADINO

Sabato dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà si potranno trovare tutti i prodotti di stagione, oltre a interessanti idee per le festività, grazie al mercato contadino che vedrà protagonisti gli agricoltori delle Terre Rossiane.

SCUOLA APERTA ALL'ITIS GALILEO GALILEI

Sabato dalle 15 alle 18, appuntamento con «Scuola aperta» all’Itis «Galileo Galilei» per conoscere l’offerta formativa e le attività dell’istituto.

SCHIA

APPENNINO DA VIVERE DI NOTTE E DI GIORNO CON LE CIASPOLE

Ricco fine settimana a Schia, dove le Guide Gae del Monte Caio organizzano due escursioni, una notturna Sabato sera e una diurna domenica per conoscere le bellezze del territorio in assoluta sicurezza.

Sabato alle 17,30 partirà da Schia una ciaspolata notturna sotto le stelle condotta dalla guida ambientale escursionistica Gabriel Rossi, guida ufficiale del Monte Caio. Sarà un’escursione lungo i facili sentieri del Monte Caio, una magica passeggiata aperta a tutti sotto un fantastico cielo stellato e immersi nella magia della notte. Il ritrovo è fissato per le 17.30 davanti alla Scuola di Sci del campo scuola, in piazzale Noè Bocchi.

L’escursione avrà una durata di circa 2 ore, comprese le soste, con un dislivello di circa 300 metri e permetterà ai partecipanti di osservare lo splendido panorama che offre il Monte Caio sulla provincia di Parma e sulla pianura padana. Con un pizzico di fortuna, inoltre, si potrà ammirare anche qualche stella cadente. Al rientro possibilità di cena all’Osteria del Campeggio di Schia con menù tutto a km 0.

Per info e aggiornamenti dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti www.schiamontecaio.it oppure 0521868555.

SISSA

SERATA DANZANTE AL «NEW YORK»

Serata danzante lindy e boogie Sabato al «New York» di via Leonardo Da Vinci. Sarà proposta la selezione musicale di Big Mama. Possibilità di cenare con prenotazione obbligatoria al numero 335 8070115.

SORAGNA

MOSTRA DEI PRESEPI DOMANI E DOMENICA

Aperta nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di Soragna, la mostra dei presepi, iniziativa promossa dalla sezione locale della Pro Loco e patrocinata dall’amministrazione comunale: in entrambe le giornate, la mostra sarà visitabile dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato sera all’insegna del ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: nella struttura di via Matteotti, dalle 21 sarà infatti di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso al circolo è riservato ai soci muniti di tessera.

LA CORALE PIO X DOMANI IN CHIESA

«La Sapienza si costruì una casa»: questo il titolo del tradizionale concerto di Natale della corale San Pio X, in programma Sabato alle 20.30, nella chiesa parrocchiale. Con la corale soragnese diretta da Massimo Reggiani si esibiranno la soprano Caterina Sassi, Emanuele Marchesi alla chitarra, Irina Martinova al violoncello e Donatella Lucca all’organo.

SORBOLO

IN VENDITA LE TORTE PREPARATE DAI RAGAZZI

Mercatino della scuola secondaria di primo grado di Sorbolo Sabato dalle 9 alle 13 nell’area del centro commerciale La Sovrana di Sorbolo. In vendita ci saranno anche le torte preparate dai ragazzi.

PRESENTAZIONE LIBRO DI PAOLO TERENZIANI

Presentazione del libro La Nausica di Paolo Terenziani Sabato alle 16.30 in municipio.

PORTAVOCE CANTANTI A BOGOLESE

Sabato a partire dalle 20, il gruppo karaoke nostrano «Portavoce Cantanti» si esibirà all’«Officina del Gusto» in via Caduti del Lavoro 5 a Bogolese per una serata tra buona cucina, musica e divertimento. Info: 347/7765364.

TORRILE

NORCINI AL CIRCOLO "IL PORTICO"

Si festeggerà «come una volta» l’avvicinarsi del Natale al circolo Il Portico di Torrile. Nel piazzale davanti alla struttura ricreativa Sabato dalle 14 saranno allestiti i banchi dei norcini che lavoreranno le carni del maiale per trasformarle in prelibati salumi e insaccati da mettere in tavola durante le feste. Dalle 18,30 sarà servita una gustosa «apericena» con prodotti locali.

CONCERTO ALLA PIEVE DI GAINAGO

Sabato alle 21 la pieve romanica di San Giovanni Battista a Gainago ospiterà il tradizionale concerto di Natale. Ad esibirsi sarà il quartetto d’archi e voce «Il Diletto musicale» di Parma L’ingresso è libero.

ZIBELLO





VISITABILE LA MOSTRA «IL CINEMATOGRAFO»

Nell’ex convento dei Padri Domenicani di Zibello, anche Sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.30, è possibile visitare «Il Cinematografo», la grande esposizione dedicata al cinema della collezione Luciano Narducci. Info al 3474065078.