"Profeti in patria": Photohappening dedicato a Ivano Bolondi

Al Castello di Montecchio Emilia il 16 e il 17 dicembre c'è un weekend dedicato alla fotografia di Ivano Bolondi con tavole rotonde, proiezioni e letture fotografie e portfolio gratuite.

Il “PhotoHappening – Ivano Bolondi” è organizzato dal Comune di Montecchio Emilia in collaborazione con il Dipartimento Cultura FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna “Profeti in patria – Cammini d’artista a Montecchio Emilia” che, giunta alla sua terza edizione, è dedicata nel 2017-2018 al noto fotografo montecchiese, autore di immagini che, come parole, esplorano “I 5 continenti”.

L’attività si svolgerà, secondo il programma, il 16 e 17 dicembre 2017, all’interno del Castello di Montecchio Emilia, con momenti di studio della fotografia di Ivano Bolondi, ma anche attraverso la pratica della pubblica lettura delle opere fotografiche degli autori partecipanti. Le fotografie presentate saranno valutate da una giuria, composta da Silvano Bicocchi, Orietta Bay, Isabella Tholozan, Renza Grossi, Valeria Cremaschi, Patrizia Digito, Roberta Paltrinieri, che selezionerà le migliori ricerche a tema libero e a tema “Capolinea” (tema dell'anno del Dipartimento Cultura FIAF che ha fatto formare 18 Laboratori fotografici in 7 Regioni italiane), premiando i vincitori.

Il PhotoHappening sarà un momento d’incontro tra fotografi appartenenti a diverse città e generazioni che, nella fotografia, trovano tuttavia un comune linguaggio espressivo, in grado si rinnovarsi continuamente così come ha dimostrato Ivano Bolondi nella sua lunga esperienza fotografica.

Il Dipartimento Cultura della FIAF si sente debitore, verso Ivano Bolondi, e continuatore del modello di condivisione della pratica fotografica da lui generosamente esercitata in tutta Italia con workshop e proiezioni.

La lettura pubblica dell’immagine fotografica, di Ivano Bolondi e degli altri fotografi convenuti al PhotoHappening, sarà il momento centrale dell’evento. «Leggere fotografie – spiegano gli organizzatori – corrisponde in una certa misura a tradurre in parole l’emozione che l’immagine ha fatto sentire in chi l’ha guardata». Per la FIAF, infatti, l’atto fotografico è l’atto culturale prediletto, la sua lettura è il necessario compimento di quel processo di comunicazione posto in atto dal fotografo al momento dello scatto e può essere appreso ed esercitato da tutti.

All’interno del Castello di Montecchio Emilia, fino al 7 gennaio 2018, sarà allestita la mostra di Ivano Bolondi intitolata “Europa”, prima di cinque momenti espositivi che esploreranno “I 5 continenti”.

Sabato 16 dicembre dalle 18 alle 19,30: “Il linguaggio nell’Audio Visivo di Ivano Bolondi: riflessioni sul suo percorso”, proiezione e studio di audiovisivi di Ivano Bolondi a cura di Gianni Rossi e Gigi Montali.

Programma di domenica 17 dicembre:

Ore 9.30-12.30: Letture portfolio, face to face, con Silvano Bicocchi, Orietta Bay, Isabella Tholozan, Renza Grossi, Valeria Cremaschi, Patrizia Digito, Roberta Paltrinieri.

Ore 15.30: Premiazione del Concorso a lettura portfolio a tema libero e a tema “Capolinea”. Chiusura dell’attività.