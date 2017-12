Presepe vivente con corteo a Calestano

di Antonio Rinaldi

Terza edizione, sabato, per quello che ormai è diventato un appuntamento fisso delle feste natalizie, il presepe vivente di Calestano. La serata inizierà nella chiesa parrocchiale, dove alle 20,45 i bambini faranno gli auguri a tutto il paese attraverso cori e canti; poi qualcosa (una sorpresa) accadrà e porrà fine al concerto e darà inizio alla serata del presepe vivente. I partecipanti, usciti dalla chiesa formeranno un corteo che si muoverà lungo le vie del paese, allestite come la Terra santa di 2000 anni fa, risalendo verso Piazza Bastia dove Maria e Giuseppe dovranno andare per il censimento. Lungo la via, in alcune soste, saranno rievocati alcuni dei momenti più intensi del Vangelo natalizio. Giunti alla sacra capanna della Natività ci sarà un piccolo momento di preghiera che chiuderà la rappresentazione. A seguire continuerà liberamente la visita al paese trasformato per questa magica serata e si potrà passeggiare tra la bottega del fabbro, e quella del falegname o far visita ai pastori e alle loro capre e pecore (ma saranno presenti anche cavalli, asini e galline per la gioia dei più piccoli). Non mancherà la possibilità di bere un caldo vin brulé per rifocillarsi dal freddo della serata invernale, e fare qualche piccolo assaggio con salumi e formaggi e altre specialità locali. L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia con la collaborazione delle associazioni e di tanti volontari del paese.