Fino a S.Stefano un Parmense di presepi, mercatini e tombolate: l'agenda

BARDI

I FESTEGGIAMENTI ENTRANO NEL VIVO

A Bardi i festeggiamenti in occasione del Natale e del nuovo anno entrano nel vivo, grazie al grande «Palalandi», il maxi tendone riscaldato che verrà allestito, per il quarto anno consecutivo, nel paese valcenese. L’amministrazione comunale, l’Asd Bardi, Il Cammino Valceno, l’ Avis, l’Assistenza Pubblica, la cooperativa Diaspro Rosso, il Tennis club, il Principato Landi, i commercianti e i tanti volontari, porteranno avanti fino al 7 gennaio la grande macchina di eventi pensati per tutti i gusti e le età. Domenica ampio spazio verrà dato anche ai bambini, con il maxi villaggio di Babbo Natale.

BABBO NATALE ARRIVA DOMENICA

Chi non ha mai sognato di incontrare Babbo Natale? Il sogno dei più piccoli si avvererà domenica a Bardi, con Babbo Natale che farà tappa nel capoluogo valcenese per far trascorrere un indimenticabile pomeriggio ai bambini e alle loro famiglie.

Come da tradizione ormai ultratrentennale, alle 16 in punto del giorno della vigilia, l’amato Babbo farà il suo «ingresso trionfale» nella piazza del paese, dove, ad attenderlo vi saranno, come di consueto, centinaia di bambini.

Dopo le classiche foto insieme ai suoi piccoli “fan”, Babbo Natale sfilerà, tra due ali di folla, insieme a bambini e genitori, a bordo della sua immancabile slitta, lungo le vie principali del centro abitato. Babbo Natale (che sarà impersonato da Nicolas Brizzolara) consegnerà poi a ciascun bimbo un sacco colmo di regali da scoprire.

Come è ormai tradizione dal 1978, ad occuparsi dell’organizzazione di questo celebre evento sarà, per il 37esimo anno consecutivo, la famiglia bardigiana Brizzolara-Boccacci, in collaborazione con l’amministrazione comunale e molteplici commercianti e associazioni del territorio. Una festa, questa, di grande successo che, con musiche natalizie, luci e tanta allegria, saprà far divertire, come sempre, grandi e piccini. Una parte del ricavato dell’evento sarà devoluto, ancora una volta, in beneficenza alla scuola materna di Bardi.

LA MAGIA DEL NATALE AL CASTELLO

Il castello di Bardi è pronto per vivere al meglio la magia del Natale, con tanti eventi imperdibili. Nel maniero, anche per questo sabato e domenica, si vivrà la calorosa e tanto attesa atmosfera delle feste, grazie alle aperture straordinarie dedicate al Natale. Gli adulti potranno godere di una visita completa dalle prigioni ai camminamenti, dalle cucine alle sale dei principi, nonché della ricchezza della collezioni del Museo della Civiltà Valligiana, di quello della Fauna e del Bracconaggio, di quello Archeologico e di quello targato Ferrarini-Nicoli.

Per le famiglie ed i più piccoli torna, nel frattempo, a grande richiesta, la magica “Casa di Babbo Natale”: i bambini potranno, quindi, incontrare il grande Babbo, sedere sulle sue gambe, scrivere la “celebre” letterina e parlargli, raccontando tutti i loro desideri ( e regali sognati!).

Ma non finisce qui: ad arricchire il castello, saranno melodie musicali, cornamusa, giochi di una volta che avranno luogo nel salone d’onore e tante altre speciali iniziative. Negli spazi della fortezza è stato allestito un albero da addobbare con decorazioni/palline create manualmente dai visitatori. Ogni oggetto dovrà essere corredato da nome e cognome e numero di telefono/e-mail. Al termine del mese una giuria decreterà l’oggetto vincitore per tecnica, creatività, originalità.

Orari di apertura della fortezza: sabato e festivi dalle 10 alle 17.

BAZZANO

VIAGGIO NEL PAESE DEI PRESEPI

Anche quest'anno fino al 7 gennaio 2018 Bazzano diventa il "PAESE DEI PRESEPI". E’ la 10^ edizione della manifestazione organizzata dal Gruppo Culturale “Il Camino” e dalla Pro Loco ma soprattutto realizzata grazie all’entusiasmo di tutti coloro che abitano e amano Bazzano. La scorsa edizione furono più di 200 le persone che accettarono di diventare "presepisti" e di lasciare le loro realizzazioni all’aperto a disposizione di eventuali visitatori. Cosa troverà chi salirà a Bazzano tra il 9 dicembre e il 7 gennaio? Troverà presepi nei giardini, sui fienili e nei luoghi più strani, ma tutti visibili in ogni momento della giornata e particolarmente suggestivi la notte; troverà creazioni semplici realizzate con i materiali del nostro territorio, legate alla nostra tradizione e soprattutto capaci di far emozionare perché testimoni di una riscoperta della poesia del presepe e della voglia di condividere il lavoro, la festa, la vita di un paese. I visitatori troveranno un punto informativo sotto la Stella Cometa (la casetta di legno nel centro del paese) con le mappe delle vie dei presepi.

BEDONIA

IN SEMINARIO LA MOSTRA «IL NATALE RITROVATO»

Nelle sale del seminario vescovile di Bedonia aperta al pubblico per tutto il weekend e per la giornata di Santo Stefano la rassegna “Il Natale Ritrovato”, una mostra di opere d’arte, fotografie, poesie e sculture realizzata da hobbisti e da appassionati di tutta la valle. Stupendi i presepi e le altre opere grafiche e d’arte. L’ingresso è libero. Per inf. 0525-824420 (segreteria seminario).

BORGOTARO

MERCATO STRAORDINARIO DOMENICA IN VIALE BOTTEGO

Domenica si terrà a Borgotaro, nei consueti orari, in viale Bottego, un mercato straordinario, organizzato dai vari ambulanti, in collaborazione con il Comune di Borgotaro. Il motivo di questo anticipo, è dovuto al fatto che lunedì (giorno del tradizionale mercato) coincide, quest’anno, con il Natale. Le invitanti bancarelle di abbigliamento, moda, articoli natalizi ed altri generi saranno circa 150. Si prevede una grande presenza di pubblico.

MOSTRA D'ARTE AFRICANA

Proseguirà fino al 31 dicembre, al Museo delle Mura, la Mostra d’arte africana organizzata da «Intersos Valtaro» e dai Padri Saveriani di Parma, col patrocinio del Comune di Borgotaro. Le opere esposte (avute grazie all'interessamento del missionario saveriano Gian Andrea Tam), si riferiscono a temi come il ciclo della vita, le maschere, la maternità, i bambini, la donna, la coppia primordiale, i feticci. La mostra osserverà i seguenti orari: nei giorni feriali, dalle 16 alle 19 e nei festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

WEEKEND CON SHOW PER BAMBINI

Altro weekend di festa. Domenica alle 16, in piazza Lauro Grossi show per bambini dal titolo «Natalino e Natalina». Dalle 17, avrà luogo la tradizionale sfilata del «Corpo Bandistico Borgotarese».

BUSSETO

APERTO IL MUSEO DI CASA BAREZZI

Il museo verdiano di Casa Barezzi, domenica sarà aperto solo al mattino dalle 10 alle 12.30. Per informazioni e prenotazioni, tel. 0524931117 e 3394449414.

COLORNO

ATMOSFERA D'ALTRI TEMPI CON PASTORE E CORNAMUSE

Atmosfera d’altri tempi domenica dalle 15.15, per la Vigilia di Natale, in piazza Garibaldi e nelle strade del centro di Colorno. Ci saranno un pastore, gli asinelli e i suonatori di cornamuse della Compagnia del Lorno che proporranno brani natalizi e doneranno ai bimbi del paese delle caramelle. L’iniziativa è proposta dalle associazioni Comunità e partecipazione, Italia Nostra Colorno e Bassa Est e Compagnia del Lorno. A suonare saranno Filippo Allodi, Lino e Riccardo Mognaschi e Marco Bellini. Franco Piccoli ricoprirà il ruolo di pastore.

TOMBOLA DI S.STEFANO AL CIRCOLO MARIA LUIGIA

Tombola di Santo Stefano martedì alle 15, al Circolo Maria Luigia – Centro sociale Venaria di via Suor Maria,7. La partecipazione alla tombolata è aperta a tutti.

LA REGGIA RIAPRE DOPO L'ALLUVIONE

Weekend speciale per Colorno. Riapre alle visite la Reggia di Colorno. Il programma prevede visite guidate domenica alle 10, 11, 15, 16 e 17.

FONTANELLATO

PRESEPI NELLA CHIESA DI SAN BERNARDO

Fino a Santo Stefano, grazie all’impegno dei volontari dell’associazione Amici di Priorato, sarà possibile visitare la bella mostra di presepi allestita nella chiesa di San Bernardo e nella canonica attigua con tantissime scene della natività realizzate in diversi stili e ambientazioni. La mostra è aperta al pubblico sabato pomeriggio dalle 15 alle 18,30 e, nei giorni festivi, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18,30. Per informazioni o approfittare dell'occasione per visitare l’intero complesso è possibile contattare gli Amici di Priorato al numero 347/8079154 oppure via e-mail all’indirizzo amicidipriorato@gmail.com

LANGHIRANO

APERITIVO DOMENICA IN PIAZZA

Domenica in piazza Leoni a Torrechiara dalle 10.30 alle 13.00 si potranno provare le bollicine dell’Appennino Parmense. Infatti le cantine Cerdelli e Aldini insieme alla Sidreria Tre Rii porteranno nella piazza di Torrechiara i loro prodotti: Socrate extra-dry, Malvasia di Candia Aromatica e Sidro di mele per scambiarsi gli auguri con quel sapore in più del nostro bellissimo territorio. L’aperitivo si svolgerà in un giardinetto d’inverno coperto e riscaldato.

LENTIGIONE

RIAPRE DOMENICA IL MAXI-PRESEPE

Riapre domenica alle visite il maxi presepe di Lentigione. L’alluvione che ha colpito la Bassa reggiana ha «risparmiato» l’allestimento esteso su 80 metri quadrati e curato dagli Amici del presepio. Dopo le opportune verifiche compiute dalle autorità ed il ripristino della viabilità il presepe torna dunque ad essere visitabile dalle 14.30 di domenica. La Natività sarà poi visitabile dal 27 dicembre al 7 di gennaio dalle 14.30 alle 18.30. La notte di Natale sarà visitabile anche dalle 23 alle 24.30, mentre il 25 e 26 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

LESIGNANO

CHRISTMAS NIGHT ALLA TAVERNA PONTE

Lunedì sera a partire dalle 23.30, la «Taverna Ponte», lo storico locale di via Case Trombi 6, ospiterà l’evento denominato «Christmas night». Dietro la consolle si esibiranno i noti deejay parmigiani Andrea Carpi, Marco Silva e Robertino.

MEDESANO

MARTEDI' SI BALLA AL CENTRO TRE TORRI

Martedì dalle15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano, si balla in compagnia dell’orchestra «Leo e Cristina».

MEZZANI

APERITIVO ALL'ARCI A BASE DI PESCE

Aperitivo a base di pesce con scambio di auguri al circolo Arci Capanna verde di via Martiri a Mezzani domenica dalle 18.

TOMBOLA DI S.STEFANO ALL'ORATORIO DON BERNINI

Tombola di Santo Stefano martedì alle 21 all’oratorio don Bernini di Mezzano Inferiore a cura della parrocchia della Natività di Maria Vergine.

MONTICELLI D'ONGINA

TRE GIORNI PER VEDERE LA MOSTRA DI PRESEPI

Domenica, lunedì e martedì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, nella chiesa di San Giorgio in Monticelli d’Ongina è visitabile la 18esima mostra del presepe.

PARMA



DIPENDENTI SANITA': LUNEDI' DJ SET AL CIRCOLO ARCI

Lunedì a partire dalle 22.30 il circolo Arci «Dipendenti sanità Parma» in via Casati Confalonieri 20 è in programma lo scoppiettante dj set di Enrico Frambati che proporrà sonorità disco afro-funky. Informazioni: 0521/292066.

IL CASTELLETTO: MILONGA SOLIDALE A FAVORE DI «OPERARE PER»

Quando il ballo va a braccetto con la solidarietà. Lunedì alle 21.30, negli accoglienti locali del circolo polisportiva «Il Castelletto» in via Zarotto 39, è in programma l’evento denominato «Milonga solidale», promosso dall’asd «Voglia di Tango». L’incasso sarà interamente devoluto all’associazione onlus «Operare Per». Selezione musicale di Cristiano e Beste Sen. La milonga è un genere musicale folkloristico della regione del Rio de la Plata, tipico dell’Argentina e dell’Uruguay. La milonga è un ballo molto veloce, può essere ballata con un abbraccio di tipo aperto o stretto e incorpora molti dei normali passi di tango ma a causa della suo ritmo veloce, il vasto repertorio a disposizione di tango moderno non può essere riprodotto integralmente nella milonga, ad esempio molti degli abbellimenti, che richiedono una pausa. «Operare Per» è una associazione onlus costituita da chirurghi pediatri, anestesisti e infermieri che dal 1991 si occupa del trattamento delle malformazioni congenite sui bambini nei paesi dove l’estrema povertà non consentono alla popolazione locale di accedere a questo tipo di interventi; la maggior parte delle missioni chirurgiche vengono effettuate in Bangladesh ma anche Nicaragua, Kurdistan e Iraq. I volontari del sodalizio, che ha sede in via Gramsci 14, saranno presenti all’ingresso per illustrare l’attività dell’associazione. Ingresso a offerta con tessera Arci e Acsi-Faitango. Informazioni: www.vogliaditango.it oppure 0521/244362.

IN PIAZZA GHIAIA ULTIMI GIORNI DEL MERCATINO DI NATALE

domenica per la Vigilia di Natale dalle 9 alle 15, in Piazza Ghiaia tornerà il Mercatino di Natale. Sono le ultime due date per poter immergersi nell’atmosfera natalizia della piazza storica di Parma e cogliere l’occasione per poter acquistare gli ultimi regalini da poter mettere sotto l’albero. Come nelle settimane precedenti ci saranno infatti molti stand ,che proporranno artigianato artistico, addobbi, giochi degli anni ‘50, oggetti creati con materiale di recupero, centrotavola speciali, candele, abbigliamento, bigiotteria e specialità gastronomiche locali.

AL BARILLA CENTER TANTI APPUNTAMENTI E FOTO CON BABBO NATALE

La data ufficiale del natale è ormai vicinissima e al Barilla Center si continua con proposte per il weekend e non solo. Continua infatti domenica l’appuntamento con le foto ricordo con Babbo Natale dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Tutti i bambini e le bambine potranno ricevere la propria stampa gratuita in tempo reale, fino ad esaurimento scorte per conservare un ricordo unico col vecchietto dalla morbida barba e il vestito rosso. Domenica la compagnia Teatro del Cerchio con la sua rassegna “Natale in scena. Pillole di teatro” ci propone lo spettacolo gratuito ” Che fine ha fatto Babbo Natale?” che ci porterà con gli elfi ad indagare sulla misteriosa sparizione del personaggio più rappresentativo del Natale. Programma completo su www.barillacenter.it

RACCONTI DI NATALE: GLI APPUNTAMENTI DI QUESTI GIORNI

«Racconti di Natale» prosegue anche in questo fine settimana con numerosi appuntamenti per bambini e famiglie - tra narrazioni, performance, spettacoli, laboratori, proiezioni e incontri con autori – promossi dall’Assessorato alla Cultura per il weekend di Natale alla Galleria San Ludovico, alle Biblioteche Comunali e al Castello dei Burattini. Domenica alla Galleria San Ludovico: alle 10 e 11.30 «La grande domanda». Al «Castello dei Burattini» alle 11 «I colori dei Burattini». Martedì 26 dicembre al Castello dei Burattini: alle 11 «I colori dei Burattini». Alle 16.30 «120... viaggio negli spettacoli dei Ferrari». Alla Galleria San Ludovico alle 17 «Alice Cascherina». Il programma completo di Racconti di Natale è consultabile a questo link: http://www.biblioteche.comune.parma.it/it-IT/Racconti-di-Natale.aspx.

AL CAMPUS INDUSTRY MUSIC



Lunedì alle 23, prenderà il via il «Christmas party» con sonorità hip hop, reggaeton, house, commerciale, anni ‘90 e anni 2000. Ingresso gratuito tutta la notte con la possibilità di poter vincere l’ingresso omaggio per il concerto del cantautore e rapper Coez, in programma mercoledì 27 dicembre. Informazioni: 370/304620 oppure www.campusindustrymusic.com.

PIZZIGHETTONE

GLI ORIGINALI PRESEPI NELLE ANTICHE PRIGIONI

A Pizzighettone (Cremona) possibilità di visitare i «Presepi nelle antiche prigioni». Potranno essere ammirati domenica, lunedì e martedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Info allo 0372730333.

POLESINE

FESTA IN MEMORIA DI VITTORIO BOTTAZZI

Domenica alle 16, al circolo ricreativo di Polesine si svolgerà una festa nel corso della quale sarà scoperta la targa di intitolazione del circolo stesso alla memoria del professore emerito Vittorio Bottazzi, per oltre trent’anni sindaco del paese e a lungo presidente della locale squadra di calcio.

RONCAGLIA

GRANDE PRESEPIO MECCANICO ELETTRONICO

Nel salone parrocchiale di Roncaglia (Piacenza), da domenica fino al 7 gennaio è visitabile il grande presepio meccanico elettronico, i festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 ed i feriali dalle 15 alle 18.

SCHIA

SCI SUL MONTE CAIO

La neve non cade dal cielo? Nessun problema, a imbiancare le piste di Schia ci pensa l’impianto di innevamento artificiale che da diversi giorni sta sparando neve freschissima sul Campo Scuola, dove questo weekend girerà a pieno ritmo il tapis roulant. Tutti con gli sci ai piedi, quindi, per muovere i primi passi sulla pista azzurra più amata dai parmigiani, che sarà solcata per tutto il fine settimana anche dai maestri della Scuola Italiana Sci Schia Monte Caio.

SORAGNA

MOSTRA DI PRESEPI NELLA CHIESA DEL CARMINE

Aperta fino a martedì, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di Soragna, la mostra dei presepi, iniziativa promossa dalla sezione locale della Pro Loco e patrocinata dall’amministrazione comunale soragnese: la mostra sarà visitabile dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

TANETO

CONCERTO DI NATALE: CAPOSSELA AL FUORI ORARIO

Lunedì 25 dicembre alle 22 prenderà il via il 17esimo «Concerto di Natale» con il noto cantautore, poeta e scrittore Vinicio Capossela con il suo «circo» di suoni, voci e tamburi, sotto una pioggia di colpi di scena. Sarà una festa di Natale all’insegna del divertimento ma soprattutto della solidarietà perché Vinicio Capossela ha voluto dedicare il concerto ai dipendenti della «Froneri» di Parma. Il ritorno di Vinicio Capossela al Fuori Orario riscalderà - c’è da starne certi - il cuore di tanti fan e si ripresenterà con la sua band, dopo quattro anni di interruzione, per la diciassettesima volta sul palco nel noto locale di Taneto: merito, in gran parte, del legame fraterno tra Capossela e Franco «Franchino» Bassi, tra i fondatori del Fuori Orario. Informazioni: www.arcifuori.it oppure 0522/671970.

TORRICELLA DEL PIZZO

I PRESEPI DELLA BASSA IN CASCINA

Fino a martedì, dalle 14.30 alle 18, all’agriturismo Torretta di Torricella del Pizzo (Cremona) è aperta al pubblico, con ingresso libero, la sesta mostra «I presepi della Bassa in Cascina».

TORRILE

DI CORSA IN RICORDO DI FRANZOSI

Per l’ottavo anno consecutivo i podisti parmensi torneranno a correre in ricordo di Marco Franzosi, il podista dell’Atletica Manara morto al termine della maratona di Roma del 2009. L’appuntamento è come sempre a San Polo, nella palestra di via Verdi, il 26 dicembre alle 9 quando prenderà il via l’ormai attesa «Corri con Marco» che, la mattina di Santo Stefano, porta un sempre più nutrito gruppo di amici in tuta e scarpette a fare visita a Franzosi al cimitero di Gainago per raccogliersi in preghiera prima di rientrare a San Polo, questa volta a passo libero, scegliendo uno dei tre percorsi possibili. Al ritorno dalla sgambata, i runners troveranno ad attenderli un piccolo ristoro allestito dal Torrile Running Team e la possibilità di fare una doccia calda.

TRECASALI

SERATA DANZANTE ALL'ARCI STELLA

Serata danzante con l’orchestra Andrea Band martedì dalle 21.30 all’Arci Stella di piazza Fontana a Trecasali. Per info e prenotazioni 347 9242135 oppure 340 2691601.

VARANO MELEGARI

CONCERTO NATALIZIO CON IL TRIO AMADEI

Sarà un Natale all’insegna delle emozioni della musica. Il giorno di Natale, alle 17.30, nella Palestra polivalente di Varano Melegari, il Trio Amadei, celebre formazione di musicisti originari delle nostre zone e apprezzati in tutta Europa, terrà il concerto natalizio. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale di Varano Melegari. Il programma prevede le più note melodie della tradizione natalizia, pezzi classici e brani da colonne sonore. L’ingresso è libero.

VIDALENZO

VISITABILE IL GRANDE PRESEPE ARTISTICO

In questi giorni di festività, nel parco dell’ex asilo di Vidalenzo di Polesine Zibello è sempre visitabile il grande presepe artistico dedicato al tema della disabilità, realizzato da Eriberto Gobbi. Un’opera d’arte che di anno in anno aumenta di dimensioni ed è arricchita da speciali giochi di luce, acqua e movimenti meccanici.

VIGOLENO

IN CENTRO IL PRESEPIO MECCANICO ELETTRONICO

Nel centro di Vigoleno, da lunedì al 28 gennaio è possibile visitare il presepio meccanico elettronico, aperto il sabato e i festivi dalle 9 alle 18. Info allo 0523895146.

ZIBELLO

PRESEPE VIVENTE PER DUE SERATE

La sera della Vigilia di Natale, alle 22.30, e il giorno di Natale alle 11 torna, come ogni anno, nella chiesa parrocchiale di Zibello, l’appuntamento con il presepe vivente.

APERTA LA MOSTRA «IL CINEMATOGRAFO»

Nell’ex convento dei padri domenicani, fino a martedì 26 sarà possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Sia domani che domenica e lunedì 25 il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078.