L'ultimo weekend del 2017 e Capodanno: gli eventi nei locali

SABATO 30



SOIRÈE AGITÈE



SHAKESPEARE CAFÈ - via Goito, Parma

Una proposta musicale particolare che affonda le sue radici nella musica swing, mischiandola sapientemente con il mondo della musica elettronica. A seguire djset.

JAM SESSION



GIOVANE ITALIA - via Kennedy, Parma

Dalle 21, una speciale jam session di fine anno con tutti gli artisti che sono passati dalla Giovane e che vorranno portare il proprio strumento per fare un augurio in musica e condividere il palco in una serata di amicizia e divertimento.

LA SERATA DEI PIZZINI



RATAFIÀ - via Oradour, Parma

Il format di successo di dj Marco Pipitone torna al Ratafià. La scaletta dei brani da ascoltare e da ballare la decidete voi con i biglietti, i «pizzini», che farete arrivare in console.

NO MUTE

TITTY TWISTER - piazza B. Mora, Parma

Sporchi distorti ed energici. Gli svizzeri No Mute sono attivi dal 2006 e vantano aperture a John Garcia e Karma to Burn, oltre ad aver calcato il palco dell’Up in Smoke 2014. Condivideranno il palco stasera con i conterranei Rich Kid Blue e con la band parmigiana L’Ordine Naturale delle Cose.

LAG QUARTET



NON È ROCK CAFÈ - Fidenza

Stanchi del bianco Natale? Fatevi un trattamento di musica nera, da Etta James a Stevie Wonder, da Muddy Waters a Bruno Mars, il Lag Quartet trasforma Fidenza in Memphis e lo Stirone nel Mississippi portandovi a fare un giro su una slitta carica di black music.

#SENZAPAGARE

CAMPUS INDUSTRY MUSIC - largo Simonini, Parma

#Senzapagare è la nuovissima ed unica serata del Campus Industry Music con #IngressoGratuito. Un evento speciale con la colonna sonora curata da dj Paolo Baldes from Baia Imperiale Riccione.

DOMENICA 31

BAM!

IL TAUN - Fidenza

Il Capodanno alternativo del Taun non poteva che essere all’insegna della musica dal vivo tra rock, punk e rhythm’n’blues. Sul palco tre band: The Midnight Kings (twistin’n’stompin’ rhythm’n’blues) Jagger Holly e Deaf Lingo. Djset alla night long con Sara Bonnie Bang, Matt Bones, Franz Casanova.

CAPODANNO AL COLOMBOFILI



APP COLOMOBOFILI - via dei Mercati, Parma

Dietro alla consolle si alterneranno 4 deejay storici che hanno fatto ballare intere generazioni: dj Frambo, Pier Pramori, Fausto Pannella e Gary. Ingresso gratuito. Una nottata per festeggiare!

FEDEZ



PIAZZA GARIBALDI - Parma

Attesissimo il concerto gratuito del rapper milanese in piazza. Fedez arriverà sul palco alle 23.45, in tempo per il conto alla rovescia e il brindisi di mezzanotte, per poi esibirsi fino all’una. Prima e dopo di lui, djset con Giad e Chiamu.

CAPODANNO UNIVERSITARIO



IL BEST - Felino

Nessun dress code, nessuna tessera e sconti per i guidatori designati: il Capodanno «Fuori programma» per studenti, laureati e lavoratori dai 20 ai 28 anni comprende fuochi d’artificio, lenticchie e bollicine fino a mezzanotte e djset commerciale, edm, house, anni ‘90.

EXCLUSIVE NYE



HOTEL SAN MARCO - Ponte Taro

Festa privata «Red carpet», musica house e tech nella Gala room, sound commerciale e anni ‘90 nella Venice room e after party in suite: è il Capodanno esclusivo all’Hotel San Marco, con cenone e ovviamente possibilità di pernottamento.

ALAN SCAFFARDI



TRATTORIA I CORRIERI - strada Conservatorio, Parma

Musica dal vivo per il cenone della Trattoria i Corrieri che sarà accompagnato dalla calda e intensa voce di Alan Scaffardi, direttamente da X Factor.

HAPPY NEW YEAR



FUORI ORARIO - Taneto di Gattatico

Il Capodanno del Fuori Orario nasce dall’organizzazione in collaborazione con Shockville, una serata di divertimento a 360 gradi, tra gran cenone, tanti ospiti sul palco, superbrindisi e due sale con musica ‘70 ‘80 ‘90 e commerciale con tanti dj.

LUNEDÌ 1

BRINDISI AL MARE



FOCE DEL MAGRA - Fiumaretta

Per molti è una tradizione, per altri una novità. Iniziare l'anno con un romantico brindisi sulla spiaggia? Anche in compagnia degli amici può essere divertente. Si parte con il cestino: bicchieri e bollicine. Nemmeno un'ora di strada e si arriva a Fiumaretta. Si parcheggia e dopo una breve passeggiata si arriva al Magra.

RATAFIA' - Una notte con il dj Davide Schmid

Dall'una alle 6, divertimento con il dj Davide Schmid. Ingresso libero, consumazione facoltativa.

MARTEDÌ 2

SERATA GIOCOLERIA



MU - via del Taglio, Parma

Ogni martedì e giovedì, dalle 21 in poi al Mu, Parma Juggling Crew propone corsi e dimostrazioni di varie discipline inerenti la giocoleria. Destrezza, voglia di divertirsi e divertire prendono vita tra arte circense e di strada.

PENISOLHA



MENTANA 104 - viale Mentana, Parma

Appuntamento settimanale con la grande canzone d’autore italiana, pop e indie, selezionata da Robi Bonardi. Dalle 21.

SALSA E BACHATA



JAMAICA - via Reggio, Parma

La nuova serata del Jamaica è tutta dedicata a chi ama ballare. Per gli appassionati dei ritmi latini e in particolare di salsa e bachata, in console c’è Shady dj, mentre in pista l’animazione è affidata a Javi e Alice.

MERCOLEDÌ 3

SHAKE THE SUSHI



ESTASI BAR - via Emilia Est, Parma

Torna il Sushi Aperitivo, con «Shake the Sushi», con le specialità del ristorante giapponese Sushi King, abbinate ai coktail dell’Estasi.

I MERCOLEDI’ DELLA SCIMMIA



TIKI BAR - via La Spezia, Parma

Scooterturismo, goliardia e cibo abbondante accomunano gli amici del «The Monkeys», gruppo nato nel 2004 per condividere la passione per le due ruote vintage come Vespa e Lambretta. Al mercoledì si ritrovano al Tiki per una birra in compagnia.

CAPODANNO: LE FESTE NEI LOCALI A PARMA

C'è chi il 2017 lo vorrebbe incorniciare, e chi invece non vede l’ora di dimenticarlo. Ma che sia andato bene o sia andato male stiamo per lasciarcelo alle spalle, quindi è il caso di prepararci al meglio per iniziare in grande stile il 2018. Soddisfatti o meno dell’anno che sta per finire, saremo tutti pronti a festeggiarne le ultime ore e gli ultimi minuti, per accogliere tra brindisi e balli una nuova avventura lunga 365 giorni.

La domandona tanto odiata «cosa fai a capodanno?» sta per trovare risposta per tutti, e per i ritardatari ecco alcuni esempi in città. Naturalmente l’evento più «conosciuto» sarà il chiacchieratissimo concerto in piazza di Fedez.

Tra i locali che vorranno stupire quest’anno ci sarà il Titty Twister in piazzale Bruno Mora, che per la prima volta si cimenterà nel cenone, partendo dall’aperitivo dalle 19.30, per fare l’alba con il dj set hard rock e metal. Al Jamaica pub di via Reggio sarà un capodanno da «Paraiso latino», il nuovo format di Cristian dj che sarà abbinato ad un cenone preparato da uno dei più famosi chef della città. Poi naturalmente si tirerà l’alba con brioche e caffè. Al Domingo Social Club, dietro ai muri dell’ex XXL, la faranno da padroni i ruggenti anni ‘20, l’epoca del jazz, dei gangsters e delle pupe, per una straordinaria festa a tema «Il Proibizionismo»! Abiti scintillanti, boa piumati, eccessi e danze travolgenti trasformeranno in pura magia l’arrivo del nuovo anno. Ovviamente cenone, cocktail tipici di quell’era, e tanta musica. Il Ritual vi prenderà per la gola, con un menù talmente ricco e variegato, con le migliori specialità, che non riuscirete a mangiare tutto. Ed ovviamente ad un prezzo accessibile a chiunque. Al Dadaumpa di via Emilio Lepido sarà tempo di Gran Galà di Capodanno: cenone con live show, djs set e una divertente animazione, con la quale si tirerà fino all’alba. Poco più in la il locale più elegante di Parma, il Primo Piano, vi proporrà la serata più stilosa per festeggiare, a partire dal cenone per poi proseguire con la musica dei suoi djs resident. Festa festa e ancora festa al Bang Maker di via Ugolotti, con musica ed intrattenimento, e uno special guest in cucina: lo chef Carlo Spinetti. Ottima scelta culinaria anche allo Shakespeare di piazza Goito, con menù di carne e pesce per un cenone indimenticabile accompagnato dalla musica live in acustico con voce e chitarra.

CAPODANNO: LE FESTE NEI LOCALI IN PROVINCIA

Fuori città, a Medesano, Bertinelli Cibus&Fun ha deciso di stupire: buffet di pesce con 28 portate, le eccellenze dei salumi e oltre 40 varietà di formaggi. A seguire, con servizio al tavolo, menu di mare o di terra e una cascata di dolci. Per brindare Franciacorta, show pirotecnico e discoteca: sì, perché dopo le bollicine di mezzanotte, tutti a scatenarsi in pista per salutare il 2018 a ritmo di musica nelle sale Arena e il Sorpasso. Grande varietà di pietanze di pesce anche a La Pulce di Collecchio, che piano piano sta diventando sempre più famoso con i suoi eventi. Sempre a Collecchio il Settimo Cielo, fresco di nuova gestione, propone la sua festa a portata di tutti, con la musica già prima del conto alla rovescia, con balli di gruppo ed intrattenimento.

Se è momento di far festa e momento di mangiare bene, è indubbiamente anche il momento dell’Osteria della Posta di Borghetto. Happy hour, cenone, dj set, spettacolo pirotecnico e tanto altro: diversamente, non sarebbe l’Osteria della Posta! E quindi di notte penne all’arrabbiata e quando sarà quasi mattina colazione con il panettone alcolico.

In zona Ponte Taro il capodanno, ormai divenuta una tradizione, lo si potrà passare in uno degli hotel più belli della nostra città, il 4 stelle Hotel San Marco & Formula Dè, dove alcune delle organizzazioni più importanti di musica house e commerciale, si sono ritrovate per creare una nuova concezione di Festa di Capodanno: Red Carpet Edition, festa che si svolgerà in due sale completamente allestite per festeggiare insieme il nuovo anno. Parola d’ordine? Il Rosso.

Anche all’Havana Club di Sanguinaro si ballerà fino allo sfinimento, poiché oltre all’aperitivo e al cenone si potrà scegliere tra la musica latina in una sala, e la musica anni ‘70 ‘80 e ‘90 nell’altra.

Il Best di Casale di Felino non resta indietro e si propone alla grande per i suoi fan, con cenone da leccarsi i baffi e poi intrattenimento in musica by UniPR Staff.

La Taverna Ponte – Tavernaccia propone invece un menù a km zero, prima si mangia e poi si balla, in collaborazione con Arca di Noè.

Una cornice mozzafiato sarà Villa Castellina, la frazione di Soragna, addobbata a grande festa, con spettacolo pirotecnico, dj set in taverna e cucina curata dallo chef Simone Strinati del Podere San Faustino, il ristorante vicino a Fidenza.