Neve, presepi e castelli: cosa fare tra San Silvestro e Capodanno

BEDONIA

APERTA LA MOSTRA NELL'EX BAR MELLINI

Per tutto il weekend e per Capodanno dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, resterà aperta al pubblico la mostra organizzata dalla Pro loco nella sala dell’ex bar Mellini in via Aldo Moro dei presepi, delle opere artigianali ed artistiche.

«IL NATALE RITROVATO» AL SEMINARIO VESCOVILE

Nelle sale del seminario vescovile di Bedonia aperta al pubblico per tutto il weekend e per la giornata di Capodanno la rassegna “Il Natale Ritrovato”, una mostra di opere d’arte, fotografie, poesie e sculture realizzata da hobbisti e da appassionati di tutta la valle. Stupendi gli oltre 50 presepi e le altre opere grafiche e d’arte. L’ingresso è libero.

Per info 0525-824420 (segreteria seminario)

BORGOTARO

MOSTRA D'ARTE AFRICANA AL MUSEO DELLE MURA

La mostra di arte africana allestita presso il Museo delle Mura a Borgotaro dal Comitato Intersos Valtaro in collaborazione con i Padri saveriani di Parma resterà aperta ad ingresso libero domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

VISIBILE IL PRESEPE IN VIA BATTISTI

Resterà aperto e visitabile sino al 6 gennaio il bellissimo presepe allestito da Pietro Antonio Iembo e Maria Massari nei locali di via Battisti 17 a Borgotaro, di fronte alla chiesa di San Domenico: l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per vedere la suggestiva opera d’arte in mostra, frutto di un minuzioso e paziente lavoro offerto alla comunità.

APERTO IL PICCOLO VILLAGGIO NATALIZIO

Fino al giorno dell’Epifania rimarrà visitabile a Porta Portello a Borgotaro il “Piccolo villaggio natalizio” allestito a cura dell’associazione “Bosco di Via”, dove Babbo Natale lascia caramelle per i più piccoli nella calda atmosfera di un mercatino altoatesino in miniatura.

BUSSETO

LE MERAVIGLIE DEI LUOGHI VERDIANI

Luoghi verdiani aperti al pubblico, per Capodanno. La casa natale di Giuseppe Verdi, a Roncole verdi, sarà aperta domenica dalle 9.30 alle 15.30. Stessi orari di apertura per il Teatro Verdi di Busseto. Il museo verdiano di Casa Barezzi, a Busseto, sarà aperto domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14.30 alle 17.30. Lunedì sarà aperto solo dalle 14.30 alle 17.30. Il Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Villa Pallavicino, domenica dalle 10 alle 16 e lunedì dalle 14 alle 17.30. Infine la Villa verdi di Sant’Agata, domenica e lunedì, dalle 9.30 alle 11.45 e dalle 14 alle 17.

FONTANELLATO

LA SALETTA AFFRESCATA DAL PARMIGIANINO

Ultimo weekend per godere dell’opportunità di visitare «in solitudine» la saletta di Diana e Atteone affrescata dal Parmigianino nella Rocca Sanvitale. Solo fino a domenica sarà infatti possibile prenotare all’indirizzo rocca@fontanellato.org un accesso speciale da soli o in coppia al di fuori dei normali orari di visita del castello con una guida comunque a disposizione, ma fuori dalla stanza, per ogni eventuale necessità.

LANGHIRANO

VISITE GUIDATE A TORRECHIARA

A Torrechiara l’ultimo dell’anno si passa insieme scoprendo o ri-scoprendo il Castello che sarà aperto dalle 10,30 alle 17. Anche domenica il castello sarà pronto ad accogliere i visitatori. Alle 10:30 e alle 11:30 si terranno le visite guidate in abiti medioevali organizzate da Assapora Appennino, al prezzo di tre euro per la visita e quattro euro per l’ingresso. In Castello i visitatori saranno stavolta accompagnati dal suo signore, Pier Maria Rossi, che li accompagnerà a scoprire le meraviglie del maniero. In Piazza Leoni a Torrechiara invece Assapora Appennino presenterà il proprio programma per il duemiladiciotto, con l’anteprima di eventi, escursioni e viaggi; in più offrirà ai presenti uno sconto a sorpresa sugli aperitivi, per salutare l’arrivo del 2018.

Per informazioni telefonare al 328.2250714

LAGDEI

CIASPOLATE A LAGDEI E LAGO SANTO IN ATTESA DI BRINDARE IN COMPAGNIA

L’ultimo weekend dell’anno sarà all’insegna della montagna innevata in alta Val Parma. Tante le ciaspolate in programma per il fine settimana tra Lagdei e Lago Santo, dove non mancherà neppure l’occasione di brindare al 2018 in compagnia. Tre gli appuntamenti per l’ultimo dell’anno: alle 10 tutti pronti per «Il grande bianco», per passare l’ultimo giorno dell’anno con le ciaspole ai piedi alla scoperta dei tanti percorsi «free ride» della conca di Lagdei, mentre alle 15 è in programma «Ciaspole dell’ultimo – Emozioni al tramonto sulla neve», una piccola avventura per vivere la scoperta del magico e silenzioso mondo della neve e incontrare il tramonto nel bosco innevato. Per tutte le escursioni elencate la prenotazione è obbligatoria contattando la guida Marcello Cantarelli al 3384406874 oppure via mail a marcellocantarelli@virgilio.it www.macignovivo.it e durante i giorni delle ciaspolate il Rifugio Lagdei allo 0521889353. In attesa del brindisi di fine anno si potrà partecipare ad una suggestiva escursione notturna in compagnia delle guide Val Cedra che, terminata la cena di capodanno al Rifugio Mariotti, accompagneranno i ciaspolatori per una passeggiata notturna nella faggeta che circonda il Lago Santo, fino al limitare del bosco, scorgendo i prati sommitali ammantati dalla neve. Si potrà ammirare il bosco innevato di notte e parlare di storie, leggende e tradizioni legate alla Notte di San Silvestro, per poi tornare al Rifugio, dove sarà offerto dal gestore un caldo spuntino, prima di brindare al nuovo anno. Iscrizione obbligatoria entro le ore 17 di sabato contattando la guida Gae Alessandro Bazzini al 3290047306, via mail ad alessandro.bazzini@gmail.com oppure il Rifugio Mariotti ai numeri 0521889334 e 3492260668. Il programma del weekend si conclude il primo giorno dell’anno, quando le guide di Macigno Vivo accompagneranno i ciaspolatori a «Ciaspole del Primo», una ciaspolata divertente e abbastanza facile (adatta anche a ragazzi dai 9/10 anni). Maggiori dettagli e prenotazione obbligatoria contattando Marcello Cantarelli al 3384406874 oppure via mail a marcellocantarelli@virgilio.it e durante i giorni delle ciaspolate il Rifugio Lagdei allo 0521889353.

MONTICELLI D'ONGINA

LUNEDI' VISITABILE LA MOSTRA DEI PRESEPI

Lunedì, dalle 15 alle 18, nella chiesa di San Giorgio in Monticelli d’Ongina è visitabile la 18esima mostra del presepe.

MONTICELLI TERME

SERATE NEL SEGNO DELLE MUSICHE LATINE

spumeggianti serate al «Salotto del Lallo» in via Marconi dove i tanti provetti ballerini potranno nuovamente riassaporare e scatenarsi con le frizzanti sonorità latine ma non solo. Tutti in pista fino a lunedì sera: per tutte e tre le serate, dietro la consolle si esibirà il «padrone di casa» Lallo Contardi. domenica (il via alle danze è previsto per l’una di notte) e lunedì, alle 22.30, spazio alla musica a 360 gradi con salsa, bachata, cha cha, kizomba e tanto altro. La prenotazione dei tavoli è gratuita. Ingresso libero.

Per informazioni:contattare Lallo Contardi 338/8779347

PARMA

TEATRO REGIO: CONCERTO DI CAPODANNO DEI FILARMONICI DI BUSSETO

Musiche della tradizione con un pizzico di originalità: la diciottesima edizione del concerto di Capodanno dei Filarmonici di Busseto propone le intramontabili pagine di Giuseppe Verdi, Nino Rota, Gioacchino Rossini, Johann Strauss, George Gershwin, Astor Piazzolla, Maurice Ravel con qualche novità per festeggiare al meglio il nuovo anno. L’appuntamento è per lunedì 1 gennaio, quando si terrà il consueto doppio concerto, alle 15.30 e alle 18, per accontentare tutto il pubblico. Al rodatissimo ensemble formato da Corrado Giuffredi al clarinetto, Cesare Chiacchiaretta alla fisarmonica, Giampaolo Bandini alla chitarra, Roger Catino alle percussioni e Federico Marchesano al contrabbasso, si uniranno anche due ospiti d’eccezione, per rendere ancora più festoso l’appuntamento: Pilar Carmona, danzatrice spagnola di flamenco ed Emiliano Bernagozzi del Gruppo Ocarinistico di Budrio. I biglietti (intero 20 euro: ridotto soci Società dei Concerti di Parma 15, possono essere acquistati in prevendita fino a domani nella biglietteria del Teatro Regio oppure online su www.biglietteriateatroregioparma.it

PIZZIGHETTONE

I PRESEPI NELLE ANTICHE PRIGIONI

A Pizzighettone (Cremona) è possibilità di visitare i «Presepi nelle antiche prigioni». Potranno essere ammirati domani dalle 15 alle 18; domenica e lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Informazioni allo 0372730333

POLESINE

TE DEUM E MESSE DOMENICA E LUNEDI'

A Polesine, domenica, alle 15.30, in chiesa parrocchiale, Te Deum di ringraziamento e benedizione eucaristica. Il primo gennaio, solennità della Gran Madre di Dio e 51esima Giornata mondiale della pace, sul tema «Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace» messe alle 10.30 in parrocchiale e alle 16.30 alla chiesina del Po.

RONCAGLIA

IL GRANDE PRESEPIO MECCANICO ELETRONICO

Nel salone parrocchiale di Roncaglia (Piacenza), fino al 7 gennaio è visitabile il grande presepio meccanico elettronico, i festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 ed i feriali dalle 15 alle 18.

SALSOMAGGIORE

SCIPIONE FA VIVERE LA GRANDE MAGIA DEL SUO CASTELLO

Addobbato a festa e nella calda atmosfera del grande camino acceso, il millenario castello di Scipione prenderà vita sotto la luce vibrante delle candele, mentre suggestivi giochi di luce accompagnati da note musicali animeranno gli affreschi. Un magico tour per grandi e piccoli comprendente l’apertura straordinaria del passaggio segreto, dell’intero loggiato seicentesco e del giardino illuminato. Domenica, alle 17, 18, 19 e 20, con il calare della sera, la magia della notte di San Silvestro scenderà infatti sul millenario Castello sfiorato dalla brina invernale, sulle bellissime colline tra Parma e Piacenza, a 2 km da Salsomaggiore Terme. Illuminato dalla sola luce vibrante dei candelabri d’argento, fiaccole, lumini e lanterne, con il suo albero di Natale e il grande camino acceso, il Castello accoglierà i suoi ospiti grandi e piccoli nell’atmosfera calda e incantata dei tempi lontani, tra il profumo di spezie e di pino. Nei saloni, suggestivi giochi di luce accompagnati da note musicali daranno vi a e voce agli affreschi mentre le decorazioni vegetali diventeranno realtà, trasformandosi in beneauguranti ghirlande di foglie e di frutta. I preziosi soffitti seicenteschi si vestiranno di luce e sui camini e accanto alle finestre, rami di edera, pino e bacche selvatiche, si rispecchieranno con la rigogliosa natura che circonda il Castello. Sotto il romantico luccichio delle candele sarà inoltre possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, lasciandosi avvolgere dalla magia del luogo. Per l’occasione, nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà per mostrare l’antica via di fuga. Verranno inoltre aperti l’intero loggiato seicentesco, con le sue finestre che si aprono come fughe prospettiche sull’incantevole paesaggio collinare, e il giardino ai piedi del Castello, con la sua maestosa torre, i merli e l’antica postazione delle guardie illuminati. Per chi vorrà trattenersi più a lungo sulle colline del Sale, c’è la possibilità di pranzare presso i ristoranti della zona e passare una o più notti da fiaba nell’esclusiva suite nella torre trecentesca del Castello. Prenotazione obbligatoria.

Per prenotazioni e informazioni: info@castellodiscipione.it - Tel: 0524572381 - www.castellodiscipione.it

PRIMO DELL'ANNO CON LA TOSCANINI AL TEATRO NUOVO

Un capodanno in salsa viennese per la città termale. Il primo gennaio alle 11, al Teatro Nuovo di Salsomaggiore, andrà in scena il tradizionale concerto di Capodanno. La Filarmonica Arturo Toscanini salirà sul palco per eseguire un vasto programma che oltre al classico Strauss Jr, prevede pietre miliari della musica sinfonica: da l’Ouverture de La Gazza Ladra di Rossini al Baccanale da Sansone e Dalila di Saint-Saëns. A dirigere la Filarmonica Toscanini, tra le più importanti orchestre sinfoniche italiane, sarà il maestro Sesto Quatrini. Romano, classe 1984, Quatrini compie i suoi studi tra Roma, l’Aquila e Milano, diplomandosi dapprima in tromba e poi in composizione e direzione d’orchestra, in seguito si trasferisce a New York dove frequenta la Metropolitan Opera, diventando assistente e cover conductor del maestro Fabio Luisi. Nel 2016 è stato nominato direttore principale ospite dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese; attualmente è direttore musicale del Festival operistico “Les Nuits de Salses” in Francia. Ha creato ed è direttore musicale ed artistico delle compagnie “Le voix Concertantes” di Parigi e “Bare Opera” di New York.

Per informazioni e prevendite: 0524 580211; www.boxol.it/TeatroNuovoSalsomaggiore/it

SCHIA

SCI PER CHIUDERE BENE IL 2017

La leggera nevicata caduta giovedì sul nostro Appennino ha imbiancato nuovamente le pendici del Monte Caio, dove in questo ultimo fine settimana dell’anno ci si potrà tuffare in una full immersion nella montagna invernale. I fiocchi caduti sul carosello sciistico risultano sufficienti, però, solo per mettere in moto il tapis roulant del campo Scuola, grazie anche e soprattutto al fondo nevoso creato nei giorni precedenti con l’impianto di innevamento artificiale che serve la pista azzurra più amata dai parmigiani. Per vedere in funzione gli altri impianti della stazione (gli skilift Campo Scuola e Prato Grosso e la seggiovia Pian delle Guide) e il Parkaio Snowpark invece, bisognerà attendere ulteriori nevicate che incrementino la copertura nevosa delle piste.

Per info dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it





SORAGNA

MOSTRA DEI PRESEPI NELLA CHIESA DEL CARMINE

Aperta fino a lunedì, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di Soragna, la mostra dei presepi, iniziativa promossa dalla sezione locale della Pro Loco e patrocinata dall’amministrazione comunale soragnese: la mostra sarà visitabile dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

TORRICELLA DEL PIZZO

MOSTRE DEI PRESEPI DELLA BASSA IN CASCINA

Fino a lunedì, dalle 14.30 alle 18, all’agriturismo Torretta di Torricella del Pizzo (Cremona) è aperta al pubblico, con ingresso libero, la sesta mostra «I presepi della Bassa in Cascina».

VIDALENZO

IL PRESEPE ARTISTICO DEDICATO ALLA DISABILITA'

In questi giorni di festività legate al Capodanno, nel parco dell’ex asilo di Vidalenzo di Polesine Zibello è sempre visitabile il grande presepe artistico dedicato al tema della disabilità, realizzato da Eriberto Gobbi. Un’opera d’arte che di anno in anno aumenta di dimensioni ed è arricchita da speciali giochi di luce, acqua e movimenti meccanici.

ZIBELLO

APERTO AL PUBBLICO IL MUSEO DEL CINEMA

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, fino a lunedì sarà possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078