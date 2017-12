"Gospel Times" al Teatro Magnani di Fidenza

Per l'ultimo appuntamento della rassegna Musica dell'anima – Gospel Fest si ritorna ad un appuntamento diventato ormai un classico: dopo un anno di stop, il 1° gennaio si celebra l'arrivo del nuovo anno con il concerto pomeridiano al Teatro Magnani di Fidenza.

L'onore di salutare il 2018 - e calare il sipario sul festival di Fedro - spetterà ad una formazione molto particolare: i Gospel Times. Guidati dalla carismatica Joyce Elaine Yuille, favolosa artista con un solido background di jazz, soul e blues, i Gospel Times sono cinque musicisti americani e inglesi. La formazioni non è quella classica delle corali gospel, tutti i componenti della band, infatti, hanno carriere molto variegate alle spalle, che hanno trovato un punto di contatto nella sacralità della musica black. Questo progetto ha un'anima newyorkese, proprio come Joyce, una cantante d'altri tempi, che ricorda le grandi dive del passato, da Sarah Vaughan a Nina Simone, da Etta James a Ella Fitzgerald.

Nel repertorio che i Gospel Times proporranno nel concerto di Capodanno al Magnani di Fidenza non mancheranno i classici gospel, spiritual e traditional, sempre interpretati in maniera moderna ed originale, ma a tratti di potrà respirare anche l'atmosfera dei jazz club di downtown New York, in un'esibizione dalle molte anime.

Il concerto dei Gospel Times a Fidenza inizierà alle 17,30; i biglietti potranno essere acquistati nella biglietteria del teatro a partire dalle 16,30 e avranno un costo di 15 euro per platea, primo e secondo ordine di palchi e 10 euro per terzo ordine di palchi e loggione.