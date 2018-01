Torrechiara, castello chiuso? Ecco una visita guidata alternativa

Una nuova formula di visita per valorizzare l'intero insediamento storico di Torrechiara formato da Borgo basso, Borgo Alto, Castello e Badia Santa Maria della Neve. Anche in quella che dovrebbe essere la prima domenica di chiusura del castello per mancanza di personale.

A partire da Piazza Leoni alle ore 11, con la Guida si raggiungerà il Castello percorrendo il poco conosciuto sentiero nel Bosco delle Favole e scoprendo quello che una volta era l'ingresso principale del maniero.

Giunti nel Borgo Alto, si visiterà l'antico insediamento scoprendo dettagli inediti e inaspettati grazie al racconto della Guida.

La visita durerà un'oretta e sarà offerta dall'Associazione Pro Val Parma, per invitare tutti a stringersi intorno al Castello e manifestare il proprio affetto e interesse nel momento in cui si rischia la chiusura domenicale a causa di una decisione presa contro il parere di tutti dal Polo Museale dell'Emilia-Romagna. E chi vuole potrà arrivare in abiti medievali.

Info 328.2250714



Al pomeriggio, alle 15,30 ci sarà la tradizionale tombola al Centro Culturale Torrechiara.