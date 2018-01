Teatro, escursioni e lo spettacolo dei fuoristrada: l'agenda del sabato

BERCETO

COMMEDIA DIALETTALE NEL SALONE PARROCCHIALE

Teatro dialettale a Ghiare, nel salone parrocchiale: sabato alle 20,30 la compagnia «Su il Sipario» proporrà la sua nuova esilarante commedia. Ingresso a offerta libera.

BORGOTARO

CIRCO MARTIN FINO A LUNEDI'

L’emozione del circo continua ad attirare un numero consistente di persone. E’ infatti uno spettacolo dal sapore antico, ma evidentemente ancora molto attuale. Uno show coinvolgente ed emozionante, per grandi e piccini. A Borgotaro, fino al 22 gennaio, resterà allestito, in via Primo Brindani (Area Conad), il «Circo Martin». Sabato e domenica altre due rappresentazioni, alle 16 e alle 18; infine, lunedì, un solo appuntamento, alle 17,30. Per informazioni: tel. 340.6116612.

GITA AL PRESEPE DI MANAROLA

Il gruppo guide ambientali escursionistiche “Valtaro e Valceno” organizza, domenica un’appassionante camminata nella zona delle Cinque Terre. Da Vernazza a Manarola, passando per Corniglia, con una meta finale suggestiva: il famosissimo presepe di Manarola. L’escursione non presenta particolari difficoltà ed è adatta a tutti. Il primo tratto, da Vernazza a Corniglia, è molto semplice, mentre la seconda parte presenta tratti in salita leggermente impegnativi; chi volesse potrà raggiungere il gruppo utilizzando il treno. L’accensione del presepe è prevista per le 18. Durata dell’escursione: 4,5 ore escluse le soste (distanza di 10 km e dislivello in salita di circa 500 m), più la passeggiata per Manarola in attesa dell’accensione del presepe. Partenza con treno alle ore 8.46 da Borgotaro (ore 7:48 da Parma) e arrivo a Vernazza alle ore 10:23; ritorno col treno da Manarola alle ore 18:32 con sosta a La Spezia e passeggiata sul corso pedonale, dove sarà possibile gustare focaccia o minestrone, e arrivo a Borgotaro alle ore 21:13 (a Parma alle ore 22:06). Info e prenotazioni: 339.7843072; antonio.mortali@trekkingtaroceno.it.

TORNANO LE GIORNATE DI STUDIO DEDICATE AL LUPO NELLA VALTARO

Dopo il tutto esaurito del 6 e 7 gennaio, per rispondere alle numerose richieste di partecipazione, l’associazione “Io non ho paura del lupo”, in collaborazione con i Parchi del Ducato e il WWF Parma, ripropone le due giornate di corso per formare un gruppo di volontari che sappiano distinguere le diverse orme dei predatori sulla neve e tentare così nel tempo di effettuare un censimento sul lupo in Valtaro.

Sabato dalle 9.30 alle 17 si terranno, al Centro visite della Riserva dei Ghirardi in località Predelle di Porcigatone a Borgotaro, le lezioni teoriche sulla biologia ed etologia della specie e sulle modalità di riconoscimento delle tracce e dei segni di presenza dei canidi. Saranno poi assegnati i transetti da percorrere ed al pomeriggio si avrà luogo un’uscita didattica all’interno della riserva.

Il pranzo, al termine delle lezioni, sarà condiviso, e si pregano dunque i partecipanti di portare ciascuno qualcosa, con possibilità di riscaldare le vivande.

Per informazioni: 349-7736093.

FESTA CON L'ORCHESTRA DI LUCA CANALI

Sabato si terrà, dalle 21, al dancing «La Baita» di Grifola di Borgotaro, una festa danzante con la grande orchestra spettacolo di «Luca Canali» e la partecipazione straordinaria del fisarmonicista Giacomo Serpagli. Possibilità di cena (dall’antipasto al dolce) su prenotazione. A seguire, musica da discoteca. La serata terminerà attorno alle 3 del mattino successivo.

BUSSETO

INCONTRO CON DANIELA CONVERSI AL SECONDO "SABATO CON L'AUTORE"

Sabato alle 16.30, nel salone Barezzi di Busseto, 2° appuntamento con la rassegna culturale «Sabato con l’Autore». Sarà presentato il libro «La luna dei desideri» di Daniela Conversi. L’incontro sarà moderato dai giornalisti Luca Galvani e Chiara Corradi. La rassegna è organizzata dal Comune, con la collaborazione dell’associazione Amici di Verdi.

«Siamo molto soddisfatti – spiega il consigliere comunale Nicolas Brigati – della partecipazione dei bussetani al primo incontro di «Un Sabato con l’Autore». La presentazione de «La Luna dei desideri» ci riserverà alcune sorprese, tra cui anche un omaggio a Verdi. Ci auspichiamo che la presenza della cittadinanza sia ancora numerosa».

«La Luna dei Desideri» di Daniela Conversi è un libro di fiabe e racconti, pensato per tutte le età. E’ un’immersione nella fantasia, che porterà tutti i presenti a fare un salto indietro nel tempo per apprezzare la bellezza e i significati nascosti nelle fiabe. L’autrice, parmigiana, è laureata in Pedagogia, con specializzazione in Sociologia. Da anni si dedica alla scrittura e alla musica, spesso unendo le due arti in modo armonico con progetti dedicati a diverse fasce d’età, alcuni dei quali portati in scena anche nei teatri di Roma.

Gli altri incontri prevedono la partecipazione di Sara Rattaro (3 febbraio) e Guido Conti (17 febbraio), sempre alle 16.30 nel Salone Barezzi.

APERTA LA MOSTRA «TOSCANINI A BUSSETO»

Nell’accademia del teatro Verdi, sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18 sarà aperta al pubblico la mostra «Arturo Toscanini» a Busseto. L’esposizione è composta da documenti, immagini e manifesti originali della collezione privata di Possidio Artoni, ed è organizzata dal circolo culturale «Alberto Pasini» con il patrocinio del Comune e delle associazioni Amici di Verdi, Verdi fra Noi e Amici di Roncole Verdi. E’ stata voluta in occasione del 150esimo della nascita e del 60esimo della morte di Arturo Toscanini.

«MAIALATA» DEGLI ALPINI

Sabato sera appuntamento con la «Maialata» nella sede del gruppo Alpini «Terre del Po» di Busseto. Prenotazione necessaria al 3386267316.

COLORNO

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Si ballerà il liscio sabato sera, a partire dalle 21,30, al Cral Farnese di via Roma 28. Si esibirà l’orchestra Area 22. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 0521-815468.

FELEGARA

SERATA DANZANTE AL CENTRO SOCIALE

Sabato, alle 21, al centro sociale «Molinari» di Felegara è in programma una serata all’insegna del ballo liscio. Per l’occasione ad esibirsi sarà l’orchestra «Valerio Frati».

"FELEGARA OFF ROAD" PER SANT'AGNESE

E' tempo di sagra a Felegara, dove questo weekend si festeggia Sant’Agnese. Come sempre, oltre alle iniziative legate alla fiera, un vero evento nell’evento è rappresentato dal «Felegara Off Road», tra i principali raduni di fuoristrada nazionali. Ogni anno durante la fiera l’iniziativa porta in paese migliaia di appassionati da tutta la nazione.

Sabato, dalle 13, nella zona industriale di via Pattigna (dietro alla Tecsal) prenderà il via l’undicesimo «Felegara Off Road». L’evento, quest’anno organizzato da «Tricolore Fuoristrada Parma», proseguirà in serata con la festa nel «Pala Off Road» e il giorno successivo con il tour nelle colline circostanti (dalle 8) e il pomeriggio, dalle 14,30, con l’apertura della pista su cui i fuoristrada arrivati da tutta Italia daranno spettacolo tra salti ed evoluzioni.



LAGDEI

CIASPOLATE PER TUTTI SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE

Sono cinque le escursioni organizzate dal gruppo Gae Macigno Vivo in programma a Lagdei per questo fine settimana, durante il quale la guida ambientale escursionistica Marcello Cantarelli accompagnerà i camminatori. Si parte sabato alle 10 dal Rifugio Lagdei, per «Ciaspole Avventura nel Parco» dedicata anche alla prima esperienza - alla volta del Lago Santo e il crinale. Alle 16,30, poi, si potrà partecipare a «Ciaspole al tramonto nel Parco», una piccola avventura a due passi da casa per incontrare la notte nel bosco innevato grazie ad una ciaspolata facile, dedicata a tutti, anche a famiglie e ragazzini: si parte con le ultime flebili luci del tramonto per andare con passo calmo e tranquillo alla scoperta del magico e silenzioso mondo della neve e della notte. Al rientro sarà possibile rifocillarsi con la cena al Rifugio Lagdei (da prenotare al Rifugio) per poi ripartire, ancor più carichi, per «Notturna, luna e stelle a Lagdei», una ciaspolata notturna suggestiva che permetterà ai partecipanti di immergersi nel bosco, alla luce delle torce frontali e provare a percepire le emozioni che la natura notturna regala.

Domenica mattina largo al divertimento, con «Ciaspole divertenti nel Parco», una ciaspolata divertente e di medio impegno dedicata a tutti (anche ai ragazzi indicativamente dai 9/10 anni) coloro che abbiano voglia di camminare: un po’ di fatica in salita, ma non tanta, ma in discesa il divertimento è assicurato. L’ultima escursione del weekend prenderà il via alle 15, sempre da Lagdei, con «Ciaspole divertentissime per tutti», dedicata in particolare alle famiglie e ai bambini, per vivere le prime emozioni sulla neve. Per info e prenotazioni (obbligatorie) contattare la guida al 3384406874 oppure via mail a marcellocantarelli@virgilio.it. Durante il weekend delle escursioni (se la guida non risponde) chiamare il Rifugio Lagdei al numero 0521889353.

MEZZANO INFERIORE

CENA IN ONORE DI SANT'ANTONIO

Cena in onore di Sant’Antonio, sabato sera alle 20.30, all’oratorio don Bernini del circolo Anspi di Mezzano Inferiore.

MONTICELLI TERME

MUSICHE LATINE AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato sera a partire dalle 22, il «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 ospiterà la consueta serata latina con lo show «latin mamas Chicago e latin ladies Lo Lo Dzama». Si esibiranno in pista anche i ballerini della «Ventura dance school».

Alla consolle ci sarà Lele Milano dj. Dopo la mezzanotte andrà in scena un gustosa pizzata. Ampio parcheggio interno e nelle vicinanze del locale. La prenotazione dei tavoli è gratuita. Per informazioni si può contattare Lallo Contardi (338/8779347).

NOCETO

BALLO LISCIO NEL SALONE DELL'AVIS

Ballo liscio con l’orchestra Gabriele Zilioli sabato a partire dalle 21 nel salone dell’Avis di Noceto.

CON "HUMANITAS: STATI DELL'ANIMO" RIPARTE LA STAGIONE DELLE MOSTRE

Con «Humanitas: stati dell’animo», riparte la stagione delle mostre alla Sala Milli del Castello della Musica. Da sabato al 28 gennaio sarà possibile visitare l’esposizione fotografica frutto della collaborazione fra Rossana Grossi, Barbara Anselmi e Martina Passarello che lavorano all’Hospice Piccole Figlie di Parma. «Come narrare la fiducia nella vita che accogliendo le tempeste dell’esistere celebra il sublime?» è la domanda che accoglie il visitatore nel pannello introduttivo.

Ventiquattro le immagini naturalistiche suddivise in cinque pannelli sorretti da cavalletti, che rappresentano cinque possibili stati d’animo dell’essere umano: smarrimento, silenzio, ascolto, rinascita, speranza. Le originali frasi evocative presenti in ciascuna unità invitano chi osserva ad immergersi in quel peculiare stato dell’esistenza, rappresentato anche da un colore distintivo. Il pubblico è invitato a scrivere un commento, se lo desidera, sul quaderno dedicato alla fine della visita. Inaugurazione sabato alle 10,30.

ANNA MAZZAMAURO NUDA E CRUDA AL MORUZZI

Sabato sera alle 21, al Teatro Moruzzi, Anna Mazzamauro porta in scena lo spettacolo «Nuda e Cruda», dove esorta il pubblico a «spogliarsi dei ricordi cattivi, degli amori sbagliati, dei tabù del sesso, a liberarsi dalla paura della vecchiaia e ad esibire la propria diversità attraverso risate purificatrici». Anna Mazzamauro racconta di sé, della vita e degli esordi cinematografici, prendendo spunto dalla bruttezza. E’ una confessione pubblica in cui la protagonista si spoglia dei suoi complessi, butta via la maschera, si prende in giro (perché l’autoironia è l’unica medicina), si libera di tutti quei pregiudizi borghesi ricevuti, da cui noi, ipocritamente, pensiamo di essere liberi e che invece rendono questa confessione così forte e dura. Uno spettacolo sagace e liberatorio, insolente e mite, audace e timido, ridanciano e impegnato che trova nei vari dislivelli emotivi l’energia teatrale e coinvolgente per magnetizzare il pubblico e condurlo all’interno dello spettacolo e all’interno di se stesso senza filtri inibitori, senza ombre protettrici. Alla Domanda “Come ti definisci”, così risponde Anna: “Io sono atipica: brutto vuol dire volgare e sporco. La mia gioia è che dopo anni di crisi adolescenziali di sofferenza nel dover portare il peso dell’atipicità (per gli altri, non per me) ho capito che può essere che un altro modo di essere belle. Io non ho, ne avrò mai il cruccio delle mie colleghe che sono sempre state bellissime e giovanissime e muoiono di dolore perché non lo sono più, rimpastandosi, rimpolpandosi e tirandosi. Per la carità, fanno bene: loro sono state belle e si rifanno tali e io, che faccio? Mi rifaccio brutta un’altra volta? Voglio rassicurare che in questo spettacolo sarò più cruda che nuda, altrimenti poi non vengono a teatro, ma voglio spogliarmi di tutte quelle retoriche della vita che è fatta di compromessi, sempre». Informazioni e prevendite: E20inscena – Tel. 392/6405385 – info.e20inscena@gmail.com - Prezzi biglietti platea numerata: intero 18 euro, ridotto 16.

I «LOOKING FOR» AL PUB GOURMET

Musica live sabato sera a partire dalle 20,30 al Pub Gourmet 19.28 di Noceto, che festeggia il quinto compleanno. Protagonisti saranno gli artisti del gruppo “Looking for” con un mix di armonie vocali e sonorità in acustico. A guidare la band, la voce di Alberto Stagni e Gabriele Gozzi che si scambieranno le parti e i cori. Agli strumenti Earnest Dwendy, basso e chitarra elettrica, mentre le sonorità classiche della chitarra acustica sono affidate ad Alberto Bottioni, Alessandro Zanni e Gabriele Gozzi.

PARMA

SI BALLA CON L'ORCHESTRA MONTALI

Serata danzante con l’orchestra Davide Montali, sabato, al circolo Il Castelletto di via Zarotto. Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.

ALL'OSTERIA SALAMINI TRE SERATE IN MUSICA FINO A DOMENICA

All'Osteria Salamini di via Mezza 33/a (ex Salamini) sabato alle 20 si potrà cenare in compagnia del gruppo «Montefiori cocktail» e, a seguire, dj set con Robert Passera e Lisa E. Informazioni: 337/595682 oppure 329/4081912.

PARMA SFIDA BOLOGNA NELL'IMPROVVISAZIONE

Si rinnova l’appuntamento con uno storico, quanto prestigioso, torneo di improvvisazione teatrale. Sabato, a partire dalle 21, il teatro «Ennio Magliani» in strada Vigatto a Corcagnano, ospiterà il primo appuntamento della fase finale di Coppa Italia che fino a sabato 10 febbraio vedrà Parma, Reggio, Bologna e Modena sfidarsi fino… all’ultima battuta.

Sabato sera è in programma la semifinale tra i padroni di casa di Parma che schierano Mimmo Gerunda, Samuele Gavardi, Alberto Lillo, Marco Pesci e Maria del Vento, contro la temibile Bologna (formazione composta da: Daniela D’Aguì, Simona Cocca, Enrico Ribon, Paolo Tomeo e Piero Tumiati). L’evento è promosso dall’associazione culturale «ImproGramelot».

L’ambiente esteriore e scenografico del match è quello di una partita di hockey su ghiaccio mentre lo spirito è quello di una competizione artistico-sportiva fra due squadre di giocatori-attori che si contendono la vittoria in novanta minuti di «gioco» divisi in due tempi.

Un maestro di cerimonia illustra al pubblico le varie fasi dello spettacolo, un musicista scalda la platea e fa salire la tensione sul palco, un inflessibile arbitro garantisce la qualità e la correttezza dell´incontro.

Dopo il «riscaldamento» pubblico, la presentazione dei giocatori e l’intonazione dell’inno ufficiale (pubblico in piedi e mano sul cuore), un fischio di sirena segna l’inizio dell’incontro e l’arbitro estrae a sorte di volta in volta un cartoncino, che legge ad alta voce, con le indicazioni riguardo: al titolo (rigorosamente sconosciuto ai giocatori), al tipo, alla categoria e alla durata dell’improvvisazione.

Dopo la lettura del tema le squadre hanno soltanto venti secondi di tempo per trovare un’idea di partenza e lanciarsi nella «mischia». Alla fine di ogni improvvisazione, l’arbitro può segnalare dei «falli», ovvero degli errori di tecnica teatrale ed i capitani delle squadre possono chiedere spiegazioni creando un ulteriore momento di spettacolo.

Ma il vero protagonista della serata è il pubblico: vota dopo ogni improvvisazione per l’una o per l’altra squadra per mezzo di un cartoncino bicolore determinando l’andamento del match; può, addirittura, esprimere il proprio dissenso lanciando una ciabatta che gli viene fornita all’ingresso. Informazioni: 333/2889295 oppure www.improg.it.

RONCAGLIA

E' ANCORA VISITABILE IL PRESEPIO MECCANICO

Nel salone parrocchiale di Roncaglia (Piacenza), sabato dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, è visitabile il presepio meccanico elettronico.

SANTA MARIA DEL TARO

IN ALTA VALTARO C'E' LA FESTA DEL GELATO ARTIGIANALE

Sabato sera la Proloco di Santa Maria del Taro organizza “La festa del gelato artigianale dell’Alta Valtaro”. Il salone delle feste della piccola frazione del comune di Tornolo si trasformerà in un laboratorio, dove “vecchi maestri” gelatai dalle 21 prepareranno il gelato con gli stessi ingredienti e con gli stessi strumenti che hanno ormai abbondantemente superato i cent’anni e sono gelosamente custoditi dai discendenti di questi artigiani che hanno fatto conoscere e segnato la storia della nostra montagna. La serata sarà animata dall'orchestra di Paolo Bertoli.

SCHIA

CAMMINATE SUI SENTIERI DEL MONTE CAIO

La pioggia e il vento tiepido dei giorni scorsi hanno quasi completamente sciolto la coltre bianca che - seppur molto sottile - ricopriva Schia. Impianti chiusi, quindi, questo fine settimana, ma le guide ambientali escursionistiche del Monte Caio organizzano, in compenso, due camminate in stile nordic trekking sui sentieri del massiccio montuoso.

Sabato, alle 18, dal piazzale di Schia partirà un’escursione a scopo benefico a favore dell’associazione Snupi, la Onlus che opera per dare sostegno ai pazienti colpiti da nuove patologie intestinali.

La camminata notturna, adatta a tutti, prenderà il via al tramonto da Schia, ed - in compagnia della guida ambientale escursionistica Gabriel Rossi - esplorerà i bellissimi sentieri del Monte Caio. Da piazzale Noè Bocchi, nel cuore della stazione turistica tizzanese, si imboccherà il sentiero 730 che conduce al Monte Lungo, da dove poi ci si dirigerà alla volta del crinale e del Corno di Caneto, per poi fare ritorno a Schia, e più precisamente al Camping, dove ad attendere gli escursionisti ci sarà un’ottima cena a base di prodotti tipici a km zero.

Domenica l’accoppiata escursione e buon cibo sarà ancora vincente, con la seconda camminata in programma a Schia questo weekend, la «Camminata con cinghiale e polenta». L’escursione in compagnia della guida ambientale escursionistica Diadorim Saviola partirà alle 10 dal Camping Schia, per dirigersi alla volta dei suggestivi sentieri del Monte Caio. Al rientro, tutti con le gambe sotto il tavolo al Camping, per un goloso pranzo a base di cinghiale e polenta. Prenotazioni obbligatorie contattando le guide Gabriel al 3404171870 e Diadorim al 3491613984. Per maggiori info www.campingschia.it. Per info dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti sciistici 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it.

SELVA GROSSA

L'ARTE DEL NORCINO CON BONTA' DELL'APPENNINO

Con l’inverno, nell’agriturismo il Fagiano, in questo fine settimana, rivive «l'arte del norcino». Sabato dalle 15.30 alle 20, l’associazione Bontà dell’Appennino propone l’arte della maialatura. Un percorso guidato da esperti norcini della zona fra tradizioni, regole e segreti di come trasformare una «schiappa» di maiale in salami.

SORAGNA

SERATA DI BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato, serata all’insegna del ballo liscio al circolo anziani di Soragna: nella struttura di via Matteotti, dalle 21 sarà infatti di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso al circolo è riservato ai soci muniti di tessera.

SERATA DELLA MARIOLA AL CIRCOLO ANZIANI

Il circolo degli Alpini di Soragna ospiterà sabato la «serata della mariola», a partire dalle 20.15: il menu della cena, nella sede del circolo in via Veneto, prevede infatti aperitivo, risotto al radicchio trevigiano, salame fritto e mariola con contorni e dolce, al prezzo di 23 euro, bevande comprese. Ingresso con la tessera socio. Per info e prenotazioni (obbligatorie): 348 7301062 o 334 9229094.

TANETO

"OGNI ORA UNA FESTA DIVERSA" AL FUORI ORARIO

Al Fuori Orario di Taneto sabato, a partire dalle 23, prenderà il via il party «1 hour, ogni ora una festa diversa». Sul palco, un maxi countdown di sessanta minuti detterà la durata di uno specifico e delirante party che sarà seguito da una sirena che, accompagnata da una cascata di coriandoli, segnerà l’inizio della nuova tipologia di festa. Navetta gratuita da Parma. Obbligo della tessera Arci.

TORRECHIARA

APPUNTAMENTI AL CASTELLO

Torrechiara è pronta ad accogliere i visitatori. Sabato alle 11 si terrà la visita con guida in abiti medievali organizzata da Assapora Appennino, al prezzo di tre euro per la guida e quattro euro per l’ingresso al castello i visitatori saranno accompagnati da Pier Maria Rossi, signore di Torrechiara, alla scoperta delle bellezze del maniero. Inoltre, su prenotazione, i visitatori potranno partecipare a coinvolgenti visite guidate ai produttori locali di Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, Cantine dei Colli di Parma e Aceto Balsamico Tradizionale. Per informazioni su tutte le attività e prenotazioni telefonare al 328-2250714.

TRAVERSETOLO

TRIBUTO A DE ANDRE' AL TEATRO AURORA

Sabato alle 21, sul palco del teatro Aurora, i «Calaluna» offriranno un tributo a Fabrizio De Andrè: sarà un viaggio unico, dalle atmosfere mediterranee in dialetto genovese alle ballate indimenticabili dei primi anni, attraverso i pezzi più celebri e mati del repertorio del cantautore ligure. Lo spettacolo è anche un'occasione per scoprire le storie segrete, gli aneddoti e i significati nascosti nei brani.

VARANO MELEGARI

«UNA SPLENDIDA GIORNATA» PER VARANO IN SCENA

Sabato sera alle 21, nella palestra polifunzionale di Varano Melegari sarà rappresentato lo spettacolo teatrale «Una splendida giornata», prodotto da Anticorpi Teatri, di Paolo Lunardi con Davide Pieroni, organizzato dalla proloco di Varano Melegari nell’ambito della rassegna culturale «Varano in Scena».

VIGOLENO

APERTO AL PUBBLICO IL PRESEPE MECCANICO

Sabato, dalle 9 alle 18, nel centro di Vigoleno è possibile visitare il presepio meccanico elettronico. Info al numero 0523-895146.

ZIBELLO

«IL CINEMATOGRAFO» NELL'EX CONVENTO

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, anche sabato è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 347-4065078.