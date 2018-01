Moser, dal GF a Parma: «Qui sto bene, ho tanti amici»

Nel suo passato c’è un titolo italiano nell’inseguimento individuale juniores (2010), ma gli onori della cronaca che recentemente lo hanno elevato a uno dei personaggi del momento, non sono per meriti sportivi. Ignazio Moser, erede di una famiglia in cui la bicicletta è un culto, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, non solo per il suo modo solare di interpretare ogni singolo giorno all’interno della casa più chiacchierata d’Italia, ma anche per la storia d’amore con Cecilia, sorella della showgirl Belen Rodriguez: «Sin dall’inizio c’era una forte chimica tra di noi: le telecamere, tuttavia, sono state un grosso limite. Terminata la trasmissione l’ho conosciuta ancora meglio. La persona è, ovviamente, la stessa ma senza l’attenzione di milioni di italiani mi ha mostrato come è veramente. E ho apprezzato molto quello che ho visto».

Stasera sarai al Dadaumpa, la discoteca storica della città. Sei già stato a Parma in altre occasioni?

«Parma è una realtà che conosco bene: abbiamo tanti clienti legati all’attività di famiglia. Passo spesso all’Evolution di Roberto Del Grano, un personaggio incredibile. E poi qui sto bene, ho molti amici che saluto sempre volentieri. Inoltre, qualche anno fa, sono stato ospite del Teatro Regio per la consegna del premio Sport Civiltà. Una serata speciale che ho condiviso con tutti i Moser».

In cosa è cambiata maggiormente la tua nuova vita post GFVip?

«La storia con Cecilia è stata una vera rivoluzione per me: ora convivo, la quotidianità è totalmente diversa rispetto a qualche mese fa. Sto prendendo con molto impegno questo periodo che segue la fine del Grande Fratello ma non abbandono il lavoro d’azienda».

Ti piacerebbe rimanere nel mondo dello spettacolo?

«Per un ragazzo della mia età è divertente vivere in questo modo. Tuttavia non vedo il mio futuro nello show business. O meglio, rimarrei solo se ci fosse un bel progetto legato allo sport. Sono cresciuto in un’azienda vinicola e penso di rientrare in quella realtà a pieno regime. Per ora mi concedo ancora qualche ospitata in televisione o nei locali d’Italia».

Dagli ultimi post sui social è evidente che ti tieni ancora in allenamento: la bicicletta fa ancora parte della tua quotidianità?

«La bicicletta farà sempre parte della mia vita. È il mio svago. Anche se ho abbandonato il professionismo, non posso farne a meno. Ora devo risolvere un problema al ginocchio, attendere che le temperature tornino accettabili e poi ripartirò».