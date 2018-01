Romano Marabelli nuovo professore ad honorem dell’Università di Parma

Sarà Romano Marabelli, Consigliere e Sostituto del Direttore Generale dell’OIE (Office International des Epizooties – Organizzazione mondiale della sanità animale), il prossimo professore ad honorem dell’Università di Parma: Marabelli riceverà il titolo venerdì 26 gennaio alle ore 11 nell’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Ateneo.



Romano Marabelli sarà nominato professore ad honorem in “Medicina veterinaria pubblica”, per l’Ambito Medico-Veterinario, per la rilevanza della sua figura scientifica a livello nazionale e internazionale. Autore e coautore di oltre 100 lavori su temi che spaziano dal controllo degli alimenti di origine animale alla sicurezza alimentare, dalla salute degli animali a farmaci e contaminanti, dall’organizzazione dei servizi veterinari alla realizzazione del Mercato Unico Europeo, Marabelli ha inoltre ricevuto numerose onorificenze, tra cui (nel 2010) quella di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.



La cerimonia sarà aperta dall’intervento del Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei. A seguire Franco Brindani, Professore ordinario di Ispezione degli alimenti di origine animale, pronuncerà la laudatio per il nuovo professore ad honorem. Poi la consegna della pergamena e la lectio magistralis di Romano Marabelli, intitolata "Evoluzione normativa, politica e sociale dell'ispezione degli alimenti di origine animale: approfondimenti, considerazioni e prospettive di un protagonista".



L’evento gode del patrocinio dell’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma.



Romano Marabelli è il nono professore ad honorem dell’Università di Parma. Il suo nome segue quelli dell’imprenditore Gian Paolo Dallara, del regista, pittore e scrittore Peter Greenaway, dell’imprenditore Valter Mainetti, del giornalista Luca Abete, dell’epidemiologo inglese Sir Richard Peto, dell’imprenditore Augusto Cattani, del cantautore Paolo Conte e del biochimico Wolfgang Gärtner.



L’evento sarà visibile in diretta streaming sul sito web di Ateneo www.unipr.it





Note biografiche di Romano Marabelli

Romano Marabelli è nato a Pavia il 3 maggio 1954.

Laureato in Medicina veterinaria nel 1979 all'Università di Milano, ha all’attivo numerosi corsi di specializzazione e perfezionamento in Italia e all’estero.

Ha avuto incarichi di docenza e ricerca nelle Università di Pavia, Milano, Parma, Piacenza e Napoli.

Numerosi gli incarichi nazionali e internazionali, tra cui quello di Consigliere e Sostituto del Direttore Generale dell’OIE (Office International des Epizooties - Organizzazione mondiale della sanità animale) di Parigi (da settembre 2017), la presenza nel Comitato strategico per la sanità di Bruxelles dal 2007 al 2013, la presenza dal 1984 al 1991 in seno alla Rappresentanza permanente d’Italia presso la CEE a Bruxelles in qualità di esperto per le questioni sanitarie su designazione del Ministro della Sanità e del Ministro degli Affari esteri, gli incarichi nell’EMEA - European Medicines Agency (dal 1994 al 2001 Rappresentante per l’Italia nel Consiglio di amministrazione, dal 1997 al 2000 Vice Presidente dell’Agenzia).

Nominato nel gennaio 1985 Primo Dirigente del Ministero della Sanità, nel 1988 è Vice Consigliere del Ministero, nel 1990 Consigliere per le questioni sanitarie del Ministero degli Affari Esteri, nel 1991 Direttore generale dei Servizi veterinari del Ministero della Sanità, nel 1995 Direttore generale del Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità pubblica, successivamente riorganizzato in Direzione generale Sanità veterinaria e Alimenti. Dal 2005 al 2014 è Capo Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della Sicurezza alimentare e degli Organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute, e dal maggio 2014 Segretario generale del Ministero della Salute.

Tra le onorificenze ricevute: Cavaliere della Repubblica Italiana (1990), Grande Ufficiale della Repubblica Italiana (1992), Medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica (2001), Ufficiale dell’Ordine al Merito Agricolo della Repubblica Francese (2002), Medaglia d’oro dell’Organizzazione internazionale delle Epizoozie (2006), Distinzione onorifica della Repubblica Popolare del Vietnam (2007), Ordine al merito Anita Garibaldi, Brasile, Stato di Santa Caterina (2007), Premio per meriti agricoli “Antonio Bizzozero” (2009), Premio “Chirone d’oro” (2009), Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana (2010).