Via al Gran Carnevale. E poi ciaspole, musei e penne nere: l'agenda

ALBARETO

LA POLIZIA MUNICIPALE CELEBRA IL PATRONO

La polizia municipale intercomunale Alta Valtaro domenica festeggia il patrono San Sebastiano. L’annuale incontro sarà ad Albareto: alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santissima Maria Assunta monsignor Renato Fugaccia e monsignor Angelo Busi concelebreranno la messa accompagnata dai canti della corale San Michele di Borgotaro. Al termine nella sala consiliare di Albareto si terrà una conferenza stampa sul servizio svolto della polizia municipale nel 2017.

BEDONIA

L'ALTA VALTARO CELEBRA LE "SUE" PENNE NERE

Domenica Bedonia sarà in festa con gli alpini. Le penne nere della montagna si ritroveranno per la loro festa annuale del tesseramento e anche per rinnovare le cariche sociali del gruppo Alta Valtaro che raggruppa veci e bocia dei comuni di Bedonia, Compiano e Tornolo. L’articolato programma della giornata sarà coordinato dal capogruppo della sezione Paolo Masala. Fin dalle prime ore del mattino il capogruppo e i consiglieri della sezione accoglieranno nella sede di via Serpaglio gli alpini con le loro famiglie e le autorità che presenzieranno all’alzabandiera, alla sfilata, alla messa e alla deposizione della corona ai caduti per poi all’una tutti a tavola per consumare il «rancio» preparato con cura da alcuni esperti cuochi del ristorante «I Randagi» di Isola di Compiano. Dopo la prima colazione gli alpini presenteranno l’attività svolta, raccoglieranno il tesseramento ed illustreranno i programmi per il 2018 e poi ci saranno le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. Il programma completo prevede: alle 8.30 accoglienza e rinfresco; alle 9 assemblea e votazioni; alle 10.30 arriverà la banda Glenn Miller, diretta da Daniele Cacchioli, per un primo concertino; alle 10.45 chiusura seggio elettorale, alzabandiera e deposizione corona di alloro al monumento degli alpini «andati avanti», a seguire sfilata per la via principale di Bedonia; alle 11.15 la messa, presieduta dal parroco don Giovanni Cigala, a mezzogiorno corteo accompagnato dal suono della banda fino in via Monsignor Checchi dove verrà deposta una seconda corona ai piedi delle due lapidi dedicate ai caduti di tutte le guerre. La giornata si concluderà, come sempre, a tavola con il rancio impreziosito dai canti e dall’inconfondibile buon umore e serenità, elementi che solo gli alpini sanno portare.

BERCETO

DA GHIARE IL RITROVO PER LE SPIAGGE DI PUNTA BIANCA E PUNTA CORVO

Domenica imperdibile escursione tra cielo e mare, che vedrà protagoniste le spiagge selvagge di Punta Bianca e Punta Corvo. A farla da padrona sarà, dunque, La Spezia, con il suo misterioso bianco e nero nel mare segreto. I partecipanti andranno alla scoperta di due incantevoli spiagge, diversissime fra loro, accomunate dalla difficoltà dei sentieri per raggiungerle: infatti, solo attraverso sentieri scoscesi, che si gettano a capofitto sul mare, con centinaia e centinaia di scalini, possono essere raggiunte queste due autentiche perle del mar Ligure (oppure via mare, ma questa è un’altra storia…). Punta Bianca, che spicca per il colore chiaro degli scogli calcarei che sembrano emergere dal mare. E Punta Corvo, dalla sabbia scurissima derivante dallo sgretolamento delle rocce circostanti, che crea un suggestivo contrasto con la trasparenza dell’acqua. Sarà, inoltre, possibile ammirare spettacolari punti panoramici, con le isole e il golfo di Portovenere, la macchia mediterranea e due bellissimi paesini, Bocca di Magra e Montemarcello. L’escursione, a causa dell’elevato dislivello e dell’infinito numero di scalini, è assolutamente adatta solo a chi possiede un passo sicuro, non soffre di vertigini ed ha una buona resistenza alla fatica. Il ritrovo sarà alla stazione di Ghiare di Berceto alle ore 8.30, raggiungibile anche in treno con partenza da Parma alle 7.48. Trasferimento in auto per Bocca di Magra e partenza per l’escursione alle 10 circa; il ritorno da Bocca di Magra è previsto per le 17 circa. Info e prenotazioni: 339.7843072; antonio.mortali@trekkingtaroceno.it.

SAN GIOVANNI BOSCO: FESTA IN PARROCCHIA

Domenica la Parrocchia di Berceto festeggia San Giovanni Bosco: alle 11 la messa in Duomo con la partecipazione degli alunni delle scuole di Berceto. A mezzogiorno, invece, ci si potrà ritrovare nel salone parrocchiale ristrutturato per gustare un pranzo conviviale. Al termine adulti e bambini potranno divertirsi partecipando alla maxi-tombolata.

BUSSETO

CARNEVALE: TUTTI I COLORI DELLA FESTA

Domenica si alza «il sipario», a Busseto, sulla 137ª edizione del Gran Carnevale. La kermesse, la più importante della città di Verdi e una delle più affermate a livello nazionale, è promossa, ancora una volta, dall’associazione Amici della cartapesta e dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune e il sostegno di diversi sponsor. C’è naturalmente grande attesa per questa nuova edizione, la numero 137 della storia, frutto ancora una volta di mesi e mesi di grandi lavori portati avanti nel «Capannone del Carnevale» per l’allestimento dei grandi carri allegorici.«Un grande sforzo» come ribadito anche dal presidente degli «Amici della cartapesta» Maurizio Catagnoli che ha tenuto a ringraziare «in primis i ragazzi che si prodigano per l’allestimento dei carri, i volontari dello stand, i redattori del giornalino e tutti coloro che con il loro aiuto completano questa fantastica manifestazione» senza dimenticare l’Amministrazione comunale, la Pro loco e tutta la gente che parteciperà. I grandi carri allegorici (temi come sempre top secret fino alla prima domenica) assemblati dopo mesi e mesi di lavoro «rappresentano – ha detto il presidente della Pro loco Pietro Schnitzler – la laboriosità e la voglia di fare degli Amici della Cartapesta". Domenica i festeggiamenti inizieranno fin dal mattino, alle 11, con i giochi gonfiabili e i truccabimbi gratuiti, con tante sorprese per tutti i bambini e il luna park in piazza IV Novembre. A mezzogiorno, in piazza Verdi, aprirà l’«Angolo del ghiottone» con degustazioni di torta frutta, panini, salumi, salsiccia, spalla cotta, patatine e bevande. Quindi, alle 14.30, inizierà il corso mascherato con i grandi carri in cartapesta, i soggetti speciali, le bande e i gruppi folkloristici, sbandieratori, frusta tori e gruppi mascherati. Ospiti della giornata saranno la «Folkloristica Show Band» di Bettolle (Siena), gruppo bandistico valorizzato da un inconsueto reparto di percussionisti e da un gruppo di majorettes e color Guards; il gruppo storico «Bandierai e musici Castel San Barnaba» di Scarperia Mugello (Firenze), il gruppo folkloristico «Ballerini e Frustatori» Città di Vignola con esibizione di balli con le fruste a tempo di musica e il gruppo folkloristico «Arlecchino» di Bergamo con balli e canti della tradizione bergamasca. Per chi desidera partecipare come soggetto speciale o gruppo mascherato è sempre possibile contattare il 3394843699. Dopo questa prima giornata di festeggiamenti, il Gran Carmevale proseguirà le tre domeniche successive, vale a dire 4, 11 e 18 febbraio. Info al sito carnevaledibusseto.it.

MESSA E CONCERTI PER LA MORTE DI VERDI

A Sant’Agata si ricorda con diverse iniziative il 117° anniversario della morte del maestro Giuseppe Verdi. Domenica, la splendida Villa Verdi aprirà le sue stanze private dalle 9.30 alle 11.45 e dalle 14 alle 17 (info allo 0524.830000 e al sito villa verdi.org). Sempre a Sant’Agata, in chiesa, alle 16.30, concerto «Meditazione in musica» con il soprano Paola Sanguinetti ed il mezzosoprano Claudia Marchi e, all’arpa, il maestro Davide Burani (ingresso gratuito). Infine, nell’accademia del Teatro Verdi, domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, sarà possibile visitare la mostra «Arturo Toscanini a Busseto» composta da documenti, immagini e manifesti originali, della collezione privata di Possidio Artoni (organizzata dal circolo culturale «Alberto Pasini» con il patrocinio del Comune e delle associazioni Amici di Verdi, Verdi fra Noi e Amici di Roncole Verdi). Per tutto il weekend, infime, possibilità di visitare i luoghi verdiani di Busseto e di Roncole Verdi. Info allo 0524.92487 e al sito bussetolive.com.

COENZO DI SORBOLO

FAMIGLIA CLUB SONCINI: LA STORIA IN UN LIBRO

Presentazione del libro «RicordiAmoci Coenzo» domenica, alle 16, nella sala della comunità di Coenzo di Sorbolo. Il volume raccoglie 450 foto che raccontano la storia del Famiglia Club Enzo Soncini, fondato nel dicembre del 1967 e cresciuto parallelamente a tante iniziative organizzate in paese: dal carnevale alle feste contadine, dalle gare di aquiloni al Golosastro sino al volo della mongolfiera. Il libro è stato realizzato grazie alla collaborazione tra circolo Anpsi Enzo Soncini, gruppo I Baloss e parrocchia di San Siro.

COLORNO

«FAVOLE A MERENDA» IN BIBLIOTECA

Domenica, alla Biblioteca comunale «Lombardi» continua il programma «Favole a Merenda», a cura dell’associazione Controsenso, con Roddy Doyle: Ridarelli e tutti gli altri (dai 5 anni). Al termine sarà offerta una merenda golosa a tutti i partecipanti. Ingresso gratuito. E’ obbligatoria la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 0521.313477.

FELEGARA

LA MOTOGIMKANA D'LA MERLA

Folclore e tradizione torneranno domenica nel parco dell’oratorio di Felegara, dove, dalle 10, andranno in scena le divertenti sfide della «Motogimkana d’la Merla», gara che, nei giorni più freddi dell’anno, vede sfidarsi motorini e moto d’epoca di ogni genere. La sfida a tempo anche quest’anno prevede una serie di divertenti prove, districate lungo un percorso creato per l’occasione. Le prove, se fallite, aggiungono secondi di penalizzazione che possono risultare determinanti. Ad aumentare il divertimento della grande la grande varietà di costumi e la fantasia con cui, tutti gli anni, i partecipanti truccano se stessi e decorano i propri mezzi. Domenica, dalle 10, si inizierà con la presentazione delle squadre e le prove libere mentre, nel pomeriggio, dalle 14.30, prenderà il via la competizione vera e propria. All’interno del parco, per tutta la giornata sarà presente un punto ristoro con panini, bibite, birra e vin brulè. Ricordiamo, infine, che la manifestazione si terrà con qualsiasi tempo.

FONTANELLATO

PRESEPI: CONCERTO PER LA CHIUSURA DELLA MOSTRA

Saranno «Le vipere gentili», ovvero Sarah Valentina Pelosi e Federica Catania ai violini ed Elena Bacchini alla viola da gamba, a chiudere in musica domenica la mostra dei presepi che dallo scorso 10 dicembre ha richiamato centinaia di visitatori alla scoperta dei lavori realizzati dai presepisti dell’associazione Amici di Priorato e del complesso monumentale di San Benedetto. Il concerto inizierà alle 16.30 e proporrà composizioni per archi di Johann Heinrish Schmelzer, Antonio Vivaldi, Andrea Falconieri, G.A. Pandolfi Mealli e Biagio Marini. Il trio si è costituito all’interno del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio «Boito» di Parma, grazie al fortunato incontro delle strumentiste, provenienti da diversi e personali percorsi musicali. Sotto la guida del maestro Roberto Gini, le tre ragazze hanno manifestato un comune interesse verso un ricercato e vario repertorio che tocca, tra il ‘500 e il ‘700, gli stili musicali praticati in Italia, Germania, Francia e Inghilterra.

ISOLA DI COMPIANO

FESTEGGIAMENTI PER SANT'ANTONIO ABATE

Si concluderanno domenica, a Isola di Compiano, i festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio Abate. Alle 10.30 appuntamento nella chiesa parrocchiale dedicata al santo protettore degli animali dove monsignor Domenico Ponzini, della diocesi di Piacenza-Bobbio, presiederà la messa e poi inviterà tutti presenti all’altare per la benedizione del sale e degli indumenti. Poco prima di mezzogiorno il sacerdote si recherà nel piazzale antistante la chiesa e benedirà gli animali e i loro padroni. La festa di Antonio a Isola è antichissima e, in questi ultimi anni, ha avuto ha visto una grande partecipazione da parte di tutta la gente della montagna.

LAGDEI

LA CIASPOLATA DEL CINGHIALE CON POLENTA

Che sia in diurna o in notturna, col chiarore del giorno o con il buio della notte poco importa: la natura mozzafiato dell’Alta Val Parma riesce sempre a lasciare i suoi visitatori a bocca aperta. Una meraviglia che potrà esser ammirata questo weekend grazie alle iniziative proposte dal Rifugio Lagdei alla scoperta delle emergenze ambientali e naturalistiche della zona. Domenica, alle 9,30, di nuovo in pista per la «Ciaspolata del cinghiale con la polenta», una ciaspolata godereccia con pranzo tipico al passaggio dal rifugio. Una bella ciaspolata con partenza comoda, sentiero piacevole e non troppo impegnativo, tavola imbandita all’arrivo, e rientro digestivo in tutta discesa. E’ quella che conduce all’interno del parco, partendo dagli ultimi castagneti sopra Bosco di Corniglio per arrivare nel cuore della valle del torrente Parma del Lago Santo attraverso pascoli e boschi. Andata e ritorno su sentieri diversi dalla Piana del Cogno a Rifugio Lagdei e ritorno. Entrambe le escursioni, in caso di assenza di neve, saranno effettuate come semplici camminate. Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Gae Antonio Rinaldi al 328.8116651.

MEDESANO

DOMENICA SI BALLA AL CENTRO SOCIALE

Domenica, alle 15.30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano, si balla in compagnia dell’orchestra «Marco Battaini».

MONCHIO

NELLA RISERVA DELLA PARMA MORTA

L’ultimo weekend di gennaio, con l’associazione Four Seasons Natura e Cultura, si presenta ricco di eventi. Domenica sarà all’insegna della natura in pianura. A gran richiesta, per tutti coloro che si sono persi la prima edizione, si andrà alla scoperta della riserva naturale della Parma Morta, habitat di una gran varietà di piante e animali come anfibi, rettili e uccelli, che saranno il fulcro dei racconti della guida ambientale escursionistica. Racconti che spazieranno anche sugli aspetti antropici che caratterizzano questo luogo. Una semplice passeggiata adatta anche a chi non è un escursionista ed, in particolare, a bambini e famiglie (info e prenotazioni: entro le 18 di domani nella segreteria Fsnc Emilia-Romagna: tel. 338.3745332 o e-mail segreteria.emiliaromagna@fsnc.it).

PARMA

GIOCHI DI SOCIETA': WEEKEND CON IDEAG

150 autori e aspiranti autori di giochi da tavolo da tutta Italia, oltre 20 case editrici italiane e straniere, 3 sale e 80 tavoli per due giorni ininterrotti di gioco​: sono questi i numeri di Ideag​, l’incontro nazionale degli autori di giochi che per la prima volta giungerà a Parma ​questo fine settimana ospitato all’Hotel San Marco ​di Ponte Taro. Ideag giunge quest’anno alla sua 14ª edizione e per la prima volta abbandona la provincia di Torino, dove l’incontro è nato nel 2005. L’evento è organizzato dalla comunità di autori di Idg - inventoridigiochi.it​, dalla Saz​, associazione internazionale degli autori di giochi, con il supporto dell’associazione culturale Slegati​. Ad avere avuto l’intuizione vincente è stato quattordici anni fa Walter Obert​, fondatore dell’evento: «Nonostante i partecipanti siano cresciuti di dieci volte rispetto alla prima edizione, lo spirito alla base dell’appuntamento è sempre lo stesso. Si tratta un momento immancabile in cui game designer professionisti e semplici appassionati che custodiscono da anni nel cassetto il loro ‘gioco del secolo’ si ritrovano per due giorni provando le loro creazioni, scambiandosi suggerimenti e critiche e condividendo la loro passione per il gioco, in un clima amichevole. Per molti, grazie all’interesse dimostrato per l’evento da tante case editrici italiane e straniere, è diventato anche l’occasione per presentare i propri giochi a editori per vederli magari pubblicati negli anni successivi». Il successo dell’iniziativa è stato eccezionale e segue da vicino il momento di grande rinascita che stanno vivendo i giochi di società. L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.

MUSEI CIVICI: VISITE GUIDATE E LABORATORI PER BIMBI

L’ingresso ai Musei civici di Parma è gratuito: riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura di Parma. Domenica, alla Pinacoteca Stuard, alle 16.30: visita guidata alla collezione. Al Castello dei burattini, alle 11: visita guidata «Burattini e marionette». Sotto i Portici del Grano: «Baci da Arturo - Una cartolina d’autore per Toscanini»: ultimi giorni per visitare la mostra nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Toscanini.

ALL'ANTICA HOSTERIA TRE VILLE "APE REGINA" E CANTONI

Domenica, alle 20.30, al ristorante «antica hostaria Tre Ville» di via Benedetta 99/a, primo appuntamento dell’anno con la cena-spettacolo denominata «Premiere» capitanata da «Ape Regina» (Aldo Piazza). Con la «Drag queen cena show», «Ape» darà vita ad una serata esilarante in compagnia della «fidataTina» (al secolo Alberto Ragionieri) e del super ospite Gianpaolo Cantoni, il re della barzelletta in dialetto, protagonista di innumerevoli serate. Info e prenotazioni: 335.8133429.

ALLA FELTRINELLI DOMENICA IL LIBRO SULL'OROLOGIO DI SISSA

La storia dell’orologio medievale della Rocca dei Terzi di Sissa sarà raccontata domenica, alle 11, alla libreria La Feltrinelli di via Farini 17 a Parma in occasione della presentazione del libro «Felici sub imperio francisci et pamphili de Tertiis», il volume curato dall’agente della polizia municipale di Sissa Trecasali e San Secondo Luca Grandinetti dedicato alla storia e al meccanismo di funzionamento dell’antico orologio medievale della Rocca dei Terzi. Durante la presentazione, incentrata sulla storia dell’orologeria antica, verrà mostrato il funzionamento di un inedito orologio da torre parmense del '700.

TEATRO CONFORTI: STORIE DI SUPEREROI E MONDI IMPROVVISATI

«Buzzer, storie di supereroi e mondi improvvisati» è il titolo dello spettacolo - improvvisato per bambini, adolescenti e adulti - in scena domenica, alle 16.30, al teatro Conforti in piazzale Volta 1/a. «Cosa succederebbe se Biancaneve incontrasse Cappuccetto Rosso, o se il regno di Frozen all’improvviso si trasferisse nel deserto?». Sul palco le improvvisazioni di Paolo Manici, Marcella Maffioli, Benedetta Canò e Matteo Accorsi. Lo spettacolo è organizzato dall’associazione «Improgramelot».

POLESINE

FESTA DELL'ORATORIO

Domenica, in parrocchia a Polesine, nella ricorrenza di san Giovanni Bosco, appuntamento con festa dell’oratorio. Alle 10.30 sarà celebrata la messa in chiesa seguita dal pranzo alle 12.30 (è possibile partecipare solo su prenotazione). Alle 14.30 pomeriggio di giochi.

SCHIA

PASSEGGIATE NELLA NATURA SUI SENTIERI DEL MONTE CAIO

Gli impianti sciistici sono chiusi a Schia, ma la stazione turistica tizzanese si prepara ad accogliere gli amanti della montagna con due escursioni in stile nordic trekking organizzate dalle guide ambientali escursionistiche del monte Caio. Domenica mattina, invece, insieme alla guida ambientale escursionistica Diadorim Saviola, si partirà per un’escursione verso le vetta del monte Caio. Il ritrovo è fissato per le 10 al Campeggio, dove si farà ritorno per le 14.30, giusto in tempo per una sostanziosa merenda o per una pizza. Prenotazioni obbligatorie contattando le guide Gabriel al 3404171870 e Diadorim al 3491613984. Per maggiori info www.campingschia.it. Per info dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti sciistici 0521868555 o www.schiamontecaio.it.

SISSA TRECASALI

TOMBOLA DI SANT'ANTONIO A GRAMIGNAZZO

Tombola di Sant’Antonio domenica alle 15 nella canonica della chiesa parrocchiale di Gramignazzo di Sissa Trecasali nell’ambito della tradizionale «Féra ad Sant’Antonï».

SOLIGNANO

COMMEDIA DIALETTALE NELLA SALA CIVICA

Domenica, alle 15.30, nella sala civica del capoluogo l’Assistenza pubblica di Solignano con il patrocinio del Comune di Solignano propongono la commedia dialettale «Su il sipario», messo in scena dalla Compagnia teatrale edizione 2018.

VARANO MELEGARI

NEL WEEKEND VALCENO IN TAVOLA

Domenica prosegue la rassegna gastronomica «Valceno in Tavola», organizzato dalla proloco di Varano Melegari. L’appuntamento è nel ristorante Valceno di Pontevetrione che proporrà un menu ispirato a «Sua maestà il maiale».

ZIBELLO

«IL CINEMATOGRAFO»: GLI ORARI DELLE VISITE

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 347.4065078.