Ciaspolate by night, giochi di società e ballo: l'agenda del sabato

BORGOTARO

ALLA SCOPERTA DELL'HYGGE

Il Wwf Parma e i Parchi del Ducato organizzano sabato un'iniziativa per fare conoscere anche nella nostra valle l’hygge, concetto danese che esprime una sensazione connessa al senso di comodità e familiarità quotidiane. Questa è una proposta della Riserva dei Ghirardi: ritrovo alle 15 al Centro visite in località Predelle a Porcigatone di Borgotaro, partenza dell’escursione che porterà i partecipanti ad ammirare il tramonto nei boschi per poi terminare la serata con una calda tisana davanti alla stufa. Prenotazione obbligatoria al 3497736093.

CONCERTO DI OMAR CODAZZI

Omar Codazzi, cantante, compositore e leader di un’orchestra di musica da ballo fra le più importanti del Nord d’Italia, spesso ospite nelle tivù nazionali ed animatore molto amato sulle grandi navi da crociera, sarà in concerto alla «Baita» di Grifola (Borgotaro), sabato a partire dalle 21.30. E’ possibile anche cenare nel locale a prezzo promozionale. Ricordiamo che Codazzi, anche in Valtaro, conta moltissimi fans, e nel concerto proporrà tutti i suoi successi come «Calice amaro», «Romantico sognatore», «Il pagliaccio», «Piove», «Nostalgia di te», «Bambina mia», «Profumo di mamma» e così via. E poi tante sorprese ed animazioni per tutta la serata. Informazioni sul concerto di domani sera al 338.6062809.

RITORNA IL FORMAT «HULAHOOP»

Ritorna sabato al bar «Stile diVino» a Borgotaro il format «Hulahoop», che avrà inizio alle 19.30 con aperitivo in stile latino a base di sangria e tropical music. L’ingresso è gratuito; alle 21.30 sarà presente lo special guest Dj Lukas, che animerà la serata «Hulahoop». Per informazioni e prenotazione tavoli contattare il 333.7333019.

BRESCELLO

«FUOCO CRIMINALE» CON ROSSELLA CANADE'

Presentazione del libro «Fuoco criminale. La ‘ndrangheta nelle terre del Po: l’inchiesta» della giornalista Rossella Canadè sabato alle 17 nella sala Zatti del Centro culturale San Benedetto a Brescello SU un’iniziativa del Gruppo di discontinuità di Brescello, da tempo in prima fila nella lotta alle mafie, con il patrocinio del Comune di Brescello.

BUSSETO

MESSA E CONCERTI PER LA MORTE DI VERDI

Tutto pronto e Sant’Agata in occasione del 117° anniversario della morte del maestro Giuseppe Verdi, che ricorre sabato. A Busseto, proprio sabato alle 18, su iniziativa dell’associazione Amici di Verdi e della Parrocchia di San Bartolomeo, in collaborazione con il Comume. messa di suffragio nell’insigne chiesa collegiata di San Bartolomeo, con la partecipazione della Schola cantorum e del soprano Renata Campanella. Al termine, come da tradizione, tutti si sposteranno di fronte al monumento al maestro, in piazza Verdi, per il canto corale del «Va’ pensiero». In serata, alle 21, in salone Barezzi, sede degli Amici di Verdi, concerto lirico del soprano Nana Miriani e del baritono Michele Govi accompagnati al pianoforte dal maestro Simone Savina. Le celebrazioni continueranno domenica. Per tutto il weekend possibilità di visitare i luoghi verdiani di Busseto e di Roncole Verdi. Info allo 0524.92487 e al sito bussetolive.com.

CALESTANO

DANZE E BRISCOLA AL CIRCOLO RICREATIVO

Il circolo ricreativo calestanese Val Baganza organizza per sabato alle 21.15, nella sala Borri una serata danzante con il complesso Cuore Matto; domenica, alle 15, nella sede di Via Maschi, gara di briscola in compagnia. Iniziative rivolte a soci Ancescao.

COLORNO

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Ballo liscio con l’orchestra I Monelli sabato alle 21.30, al Cral Farnese di via Roma 28, a Colorno. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521.815468.

FELEGARA

IN SCENA LA COMPAGNIA «EL RAVISI»

sabato alle 21, al teatro comunale «Adolfo Tanzi», la compagnia dialettale «El Ravisi» si esibirà nella commedia in tre atti «L’aparensa a vòlti l’ingana» di Enrico Iori. Il ricavato andrà interamente devoluto all’Aido di Medesano.

SERATA DANZANTE AL CENTRO SOCIALE

sabato alle 21, al centro sociale «Molinari» di Felegara è in programma una serata all’insegna del ballo liscio. Per l’occasione ad esibirsi sarà l’orchestra «Daniela Bassi».

SI CORRE LA «WINTER CASTELLO KIDS»

sabato alle 14.30, nel parco dell’oratorio parrocchiale è in programma un pomeriggio di sport grazie alla terza edizione della «Winter castello kids», corsa campestre riservata ai bambini delle elementari e delle medie.

FIDENZA

NON E' ROCK CAFE': TRIBUTO AI QUEEN

Tributo ai Queen al pub Non è Rock Cafè, in località Coduro. sabato a partire dalle 22 circa, si esibirà la cover band C-Lebrity che riproporrà i successi di Freddie Mercury e compagni. Ingresso libero.

FIORENZUOLA

L'ECONOMIA SPIEGATA CON I BEATLES

sabato alle 21.15, al teatro Verdi di Fiorenzuola, «All you need is love - l’economia spiegata con i Beatles» di e con Federico Rampini con musiche dal vivo di Valentino Corvino (violino, elettronica) e Roberta Giallo (voce, tastiere, ukulele) - Regia di Angelo Generali. La serata è promossa in collaborazione con i Beatlesiani d’Italia, che allestiranno una mostra fotografica nel foyer del teatro, aperta dalle 16.30, e consegneranno a Federico Rampini la tessera onoraria del Fan Club. Dopo lo spettacolo Federico Rampini firmerà copie del libro edito da Mondadori. Info: ufficio del teatro Verdi Inform’Arti, dalle 10 alle 12.30 e nel giorno di spettacolo dalle 16.30; tel 0523.985253 - 98927.

FONTANELLATO





CINEFORUM PER BAMBINI

Appuntamento per sabato alle 16, con il «Cineforum» della Croce Rossa di Fontanellato dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni. Il film in programma è «Robin Hood» e la proiezione si terrà negli spazi della biblioteca comunale.

LAGDEI

CIASPOLATA IN NOTTURNA VERSO IL MONTE TAVOLA

Che sia in diurna o in notturna, col chiarore del giorno o con il buio della notte poco importa: la natura mozzafiato dell’Alta Val Parma riesce sempre a lasciare i suoi visitatori a bocca aperta. Una meraviglia che potrà esser ammirata questo weekend grazie alle iniziative proposte dal Rifugio Lagdei che organizza, tra sabato e domenica, ciaspolate alla scoperta delle emergenze ambientali e naturalistiche della zona. Sabato alle 21, insieme alla guida ambientale escursionistica Antonio Rinaldi, si parte per «Luna e ciaspole», in notturna verso gli ampi pascoli del monte Tavola. Attraverso l’ampia carrareccia che attraversa la foresta, si camminerà attraverso il bosco illuminato dai raggi della luna che qua e là filtreranno tra i rami. Con l’aiuto delle torce, si attraverserà la buia foresta uscendone infine per entrare negli ampi spazi aperti dei pascoli, dove di potrà camminare a luci spente godendo appieno della bella luminosità di una sera invernale con la luna nel cielo. Prima dell’escursione, dalle 19 possibilità di cena in rifugio (alla carta) anche in gruppo, prenotazione alla guida o al rifugio. Dopo la cena, chi non volesse faticare troppo potrà godersi la serata con «La luna e il vin brulè»: davanti al rifugio, confidando nella straordinaria limpidezza del cielo invernale, Giovanni Perini, astrofilo e divulgatore scientifico che da anni collabora con il rifugio, guiderà i presenti in un’osservazione astronomica dedicata per lo più alla luna. Curiosità e particolarità del nostro satellite saranno svelate dall’astrofilo mentre un po’ di calore sarà fornito dal vin brulè preparato dal rifugio. L’osservazione astronomica è gratuita, si consiglia una telefonata al rifugio per conferma allo 0521.889353. Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Gae Antonio Rinaldi al 328.8116651.

MONCHIO

CIASPOLATA SUL MONTE BRAGALATA

L’ultimo weekend di gennaio, con l’associazione Four Seasons Natura e Cultura, si presenta ricco di eventi. Per accontentare tutti due proposte completamente diverse: una in alta montagna dedicata agli appassionati della neve, delle ciaspole e dell’escursionismo; l’altra in pianura, con una semplice passeggiata alla scoperta dell’antico ramo fluviale del torrente Parma. Si comincia sabato con una bella ciaspolata, alle falde del monte Bragalata, a 1700 metri di quota, tra i laghi ghiacciati del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Rimanendo poco sotto la cresta di crinale che separa l’Emilia dalla Lunigiana si raggiungerà il punto più alto per godere di un panorama mozzafiato su tutta la provincia. Si proseguirà poi seguendo un canalone verso valle alla volta della Capanna Cagnin, una casetta di sasso allestita a bivacco, tappa fissa per gli amanti di queste montagne, dove ci si fermerà per il pranzo al sacco. Il percorso proseguirà verso la conca glaciale del lago Verde, un piccolo gioiello incastonato in un anfiteatro di bosco, e rimanendo in quota si raggiungerà un altro punto panoramico, la sassaia del lago Ballano, per poi ridiscendere a valle (info e prenotazioni: entro oggi alle 18 alla segreteria Fsnc Emilia-Romagna: tel. 338.3745332 o e-mail segreteria.emiliaromagna@fsnc.it).

MONTICELLI

ARRIVA LA «NOCHE LATINA»

sabato alle 22, il «Salotto del Lallo» di Monticelli ospiterà l’evento denominato «Noche latina». Alla consolle si esibirà Lele Milano dj. Dopo la mezzanotte una gustosa pizzata. La prenotazione dei tavoli è gratuita. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338.8779347).

NOCETO

BALLO LISCIO CON DJ LUPETTO

Si balla il liscio sabato a Noceto. Dalle 21 nella sede Avis tutti in pista con le musiche di Dj Lupetto.

PARMA

GIOCHI DI SOCIETA': WEEKEND CON IDEAG

150 autori e aspiranti autori di giochi da tavolo da tutta Italia, oltre 20 case editrici italiane e straniere, 3 sale e 80 tavoli per due giorni ininterrotti di gioco​: sono questi i numeri di Ideag​, l’incontro nazionale degli autori di giochi che per la prima volta giungerà a Parma ​questo fine settimana, sabato e domenica, ospitato all’Hotel San Marco ​di Ponte Taro. Ideag giunge quest’anno alla sua 14ª edizione e per la prima volta abbandona la provincia di Torino, dove l’incontro è nato nel 2005. L’evento è organizzato dalla comunità di autori di Idg - inventoridigiochi.it​, dalla Saz​, associazione internazionale degli autori di giochi, con il supporto dell’associazione culturale Slegati​. Ad avere avuto l’intuizione vincente è stato quattordici anni fa Walter Obert​, fondatore dell’evento: «Nonostante i partecipanti siano cresciuti di dieci volte rispetto alla prima edizione, lo spirito alla base dell’appuntamento è sempre lo stesso. Si tratta un momento immancabile in cui game designer professionisti e semplici appassionati che custodiscono da anni nel cassetto il loro ‘gioco del secolo’ si ritrovano per due giorni provando le loro creazioni, scambiandosi suggerimenti e critiche e condividendo la loro passione per il gioco, in un clima amichevole. Per molti, grazie all’interesse dimostrato per l’evento da tante case editrici italiane e straniere, è diventato anche l’occasione per presentare i propri giochi a editori per vederli magari pubblicati negli anni successivi». Il successo dell’iniziativa è stato eccezionale e segue da vicino il momento di grande rinascita che stanno vivendo i giochi di società. L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.

MUSEI CIVICI: VISITE GUIDATE E LABORATORI PER BIMBI

L’ingresso ai Musei civici di Parma è gratuito: riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura di Parma. sabato alla Pinacoteca Stuard, alle 15.30: laboratorio «Una faccia, tante emozioni»: in pinacoteca vedremo gli autoritratti di Deogratias Lasagna, ironici ed espressivi, il ritratto di Gardina Tosi di Daniele De Strobel, Ida Cardani Bonetti di Ettore Ximenes, l'autoritratto di Donino Pozzi, e, infine, «L'Esodo» di Amedeo Bocchi, un insieme di ritratti che esprimono diversi stati d'animo. Dopo aver scoperto come i colori riflettono i sentimenti dei pittori, in laboratorio ogni bambino dipingerà il proprio autoritratto, dando forma alle emozioni con pennelli e acquerelli. Età: 4-9 anni. È gradita la prenotazione: tel. 0521.508184. Alle 16.30: visita guidata alla collezione. Al Castello dei burattini, alle 11, visita guidata «Burattini e marionette» per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Alle 16.30: spettacolo di burattini «Bargnocla cabaret», con la Compagnia I Ferrari.

AL "BARRIQUE" I "ROSEZ" IN CONCERTO

sabato dalle 21.30, il «Barrique» di strada Abbeveratoia 61/a ospiterà le morbide atmosfere musicali dei «RoseZ», il trio di musicisti di riconosciuta esperienza che propone un intrigante repertorio di grandi hits italiane ed internazionali del pop, del rock e della dance rilette in una raffinata chiave swing, bossa nova e lounge in acustico. La band vede alla voce Rose Ricaldi, Diego Cassani alla chitarra e Ivan Zaccarini alle percussioni, cajòn e ai cori. Apericena dalle 19. Informazioni: 348.2838991.

IL CASTELLETTO: SI BALLA CON L'ORCHESTRA ROBERTO MORSELLI

Serata danzante con l’orchestra Roberto Morselli sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto 39 a Parma. Per informazioni e prenotazioni 340.2691601.

BAGANZOLA: LE POESIE DELLA VILLANI ALL'ARCI GOLESE

sabato alle 18, al circolo Arci Golese, a Baganzola, presentazione del quarto libro di poesie della poetessa parmigiana Loredana Villani dal titolo «La follia della falena». Il libro è pubblicato da Azzali Editore e contiene una prefazione di Alessandro Silva. La presentazione sarà condotta da Ilva Guasti, con le letture di Rosanna Varoli e Paola Ferrari e accompagnata dalla fisarmonica da Brunella Bardi.

CAFE' LA FORTEZZA BANCHINI: «THE JAZZ NIGHT PARTY» CON LEO CALIGIURI

sabato sera, al «Café La Fortezza- Banchini» in viale Duca Alessandro 45, è in programma l’evento denominato «The jazz night party»: sul palco, a partire dalle 21.30, si esibirà il «Leo Caligiuri standard trio» composto da: Leo Caligiuri (al piano), Giacomo Marzi (al contrabbasso) e Paolo Mozzoni alla batteria. Alle 18.30 prenderà il via l’aperitivo e alle 21.30 la cena, su prenotazione. Informazioni: 349.1786643.

A CORCAGNANO IMPROVVISAZIONE TEATRALE AL "MAGLIANI"

sabato alle 21, il teatro «Ennio Magliani» in strada Vigatto 61 a Corcagnano ospiterà il secondo appuntamento della fase finale di Coppa Italia, dello storico torneo di improvvisazione teatrale, che fino a sabato 10 febbraio vedrà Parma, Reggio, Bologna e Modena sfidarsi fino… all’ultima battuta. Dopo il successo di pubblico della prima semifinale che ha visto la formazione di Parma prevalere su quella di Bologna, domani sera si sfideranno sul palco le compagini di Reggio e Modena. L’evento è promosso dall’associazione culturale «ImproGramelot». L’ambiente esteriore e scenografico del match è quello di una partita di hockey su ghiaccio mentre lo spirito è quello di una competizione artistico-sportiva fra due squadre di giocatori-attori che si contendono la vittoria in novanta minuti di «gioco» divisi in due tempi. Informazioni e prenotazioni: www.improg.it.

POLESINE ZIBELLO

GIORNATA DELLA MEMORIA: STUDENTI A LEZIONE

sabato alle 9.45, nella sala civica Pallavicino di Zibello, tavola rotonda con il sindaco Andrea Censi, l’assessore Sabrina Fedeli, che parlerà dell’«Impegno civile condiviso per promuovere azioni a favore della comunità e del territorio», il dirigente scolastico Anita Monti, il presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Parma Marco Minardi che interverra sugli «Ebrei stranieri internati nella provincia di Parma» e della ricercatrice Anna Pizzuti che relazionerà su «Dataweb: dalle leggi razziali alla diaspora degli internati europei in Italia» (con commenti alla ricerca condivisa con i docenti e gli alunni della primaria di Polesine Zibello).

SAN SECONDO

MERCATO CONTADINO IN PIAZZA

sabato appuntamento con il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà a San Secondo. Al mercato, con i loro prodotti, ci saranno l’azienda agricola Rizzi con il Parmigiano Reggiano; l’azienda agricola Terre di San Secondo con la verdura antica; «Buono e bio» con farina e passata; la società agricola «Alla curva del fiume» con verdura di stagione; il podere Villargine con frutta e succhi; l’azienda agricola Bonardi Antonietta con kiwi e legumi e la Fattoria Amelia con formaggi freschi e yogurt.

SCHIA

PASSEGGIATE NELLA NATURA SUI SENTIERI DEL MONTE CAIO

Gli impianti sciistici sono chiusi a Schia, ma la stazione turistica tizzanese si prepara ad accogliere gli amanti della montagna con due escursioni in stile nordic trekking organizzate dalle guide ambientali escursionistiche del monte Caio. sabato alle 18, dal Campeggio partirà un’escursione notturna, adatta a tutti - in compagnia della guida ambientale escursionistica Gabriel Rossi - che esplorerà i bellissimi sentieri inesplorati del monte Caio. Dal campeggio, si imboccherà il sentiero 734 che conduce alla Croce del Cardinal Ferrari, per poi fare ritorno a Schia, e più precisamente al Camping, dove ad attendere gli escursionisti ci sarà un’ottima cena a base di prodotti tipici a km 0. Per maggiori info www.campingschia.it. Per info dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti sciistici 0521868555 o www.schiamontecaio.it.

SORAGNA

BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

sabato sera all’insegna del ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: nella struttura di via Matteotti, dalle 21 sarà infatti di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso al circolo è riservato ai soci muniti di tessera.

SORBOLO

GIORNO DELLA MEMORIA: SPETTACOLO TEATRALE

Lo spettacolo «La valigia dei destini incrociati» sarà portato in scena sabato alle 21 al teatro Virtus di via Primo Maggio 3 a Sorbolo nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della memoria. Lo spettacolo, a cura di Ogm-Ombre geneticamente modificate, è proposto da circolo Anspi L’Incontro e Comune. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 349.5940762. Le celebrazioni dedicate al Giorno della memoria proseguiranno poi a Sorbolo lunedì 29 gennaio alle 10.30 al Centro civico di via Gruppini con la commemorazione ufficiale alla presenza degli alunni delle classi quinte della scuola elementare Oreste Boni di Sorbolo. Interverranno anche il sindaco Nicola Cesari ed il vicesindaco Sandra Boriani.

VARANO MELEGARI

NEL WEEKEND VALCENO IN TAVOLA

sabato e domenica prosegue la rassegna gastronomica «Valceno in Tavola», organizzato dalla proloco di Varano Melegari. L’appuntamento è nel ristorante Valceno di Pontevetrione che proporrà un menu ispirato a «Sua maestà il maiale».

VEDOLE

RITORNA LA MAIALATA

E' tutto pronto per un appuntamento che, da diversi anni, è diventato una tradizionale. Stiamo parlando della maialata sabato a pranzo su iniziativa della comunità di Vedole al ristorante Al Vèdel. In tavola ciccioli, cicciolata, salame strolghino, riso con le verze, ossa bollite con le salse, piedini lessati, fegato con la retella e la cipolla, salame fritto alla malvasia, costine lessate e arrostite al forno, cotechino con puré e zabaione cotto con la ciambella busilan. Costo 25 euro a persona. Info e prenotazioni sull'iniziativa: 0521.816169.

ZIBELLO

«IL CINEMATOGRAFO»: GLI ORARI DELLE VISITE

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, sabato e domenica è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 347.4065078.