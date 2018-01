Concerti, aperitivi, dj set: l'agenda di Pgn

GIOVEDI’ 1

CAIO CHAGAS

Osteria Oltrevino, bgo Cocconi

Tornano i concerti del giovedì da Oltrevino: dalle 21, Caio Chagas accompagnato da Chicco Montisano al sax e Stefano Carrara al contrabbasso, presenta «Comprerei un sofà».

SUONA IL TELEFONO

Cantina Canistracci, ple San Lorenzo

Giovedì dalle 21, torna a grande richiesta la dj che sta facendo perdere la testa a tutti: in console, Leezy dj.

SERATA GIOCOLERIA

Mu, via del Taglio

Ogni giovedì e martedì, dalle 21 in poi al Mu, Parma Juggling Crew propone corsi e dimostrazioni di varie discipline inerenti la giocoleria. Destrezza, voglia di divertirsi e divertire prendono vita tra arte circense e di strada.

HARLEY NIGHT

La Mattanza, via D’Azeglio

Motoraduno, buffet, musica rock e birra (tanta birra): ogni giovedì in via D’Azeglio 72, c’è un appuntamento dedicato agli amanti del mondo dei motori. Dalle 19 in poi.

GIOVA’S GAME NIGHT

Barrique, strada Abbeveratoia

Il Giova sarà ancora ospite e ludico accompagnatore delle vostre serate. Arriverà intorno alle 20.30 con il suo bagaglio pieno di 30-40 giochi da tavolo che potrete usare liberamente, facendovi aiutare da lui nei regolamenti e nelle mosse più difficili.

VENERDI’ 2

GUNS N’ ROSES NIGHT

Campus Industry Music, lgo Simonini

Tutti i venerdì del Campus sono dedicati alla musica live e questa sera tocca a Revolution , con il tributo agli intramontabili Guns N’Roses. la versatilità della voce e l’attitudine glam/rock da palco di Giulio Garghentini insieme alla somiglianza a Slash e il tocco bluesy di Andrew Trabelsi si uniscono alla seconda chitarra Francesco Bonasia, un vero e proprio die–hard fan dei Guns e alla collaudatissima sezione ritmica composta da Davide Colombi alla batteria e Stefano Scola al basso.

LUCAS LOPEZ

Il Clan Swan, bgo Riccio

Lucas Lopez classe 97 nasce a Santiago del Cile. Il suo repertorio è incentrato sul genere pop/folk acustico. Nel 2015 inizia il suo percorso da cantautore facendosi strada in diversi locali di Parma e provincia. Dal 2017 entra nel progetto come chitarrista, seconde voci e come co writer Luca Pedretti.

ABBA SHOW

Fuori Orario, Taneto di Gattatico

Uno spettacolo musicale in cui il pubblico può sentire un bel concerto di musica dal vivo, ma può anche nel contempo godere di una parte visiva indispensabile e coinvolgente. E gli Abba e la loro musica si prestano più di ogni altro per la realizzazione dell’idea.

RCKLSS

Bebop, Felino

Torna al Bebop la serata Rclss, una maratona tutta da ballare con i Sunstars, piccolo portento parmigiano pronto a spiccare il volo, e i resident J. Cavalli e Olympe.

DUB LAB

Arci Zerbini, bgo S. Caterina

I pionieri della scena dub emiliana i Lab Frequency stanno per tornare sul palco del Circolo Arci Zerbini (ZU) con il loro formidabile live a colpi di Dub Wise e Bass Line; a seguire direttamente da Bologna D-Smoker (Orfeòs dreams) che chiuderà la serata con il suo dj set a suon di trip hop, downtempo e dub.

DJ MAMBO

Grease American Grill, via Emilia Ovest

Serata anni ’50 a suon di Boogie Woogie, r&b, jumpin jive con dj Mambo da Grease American Grill, assieme agli amici della scuola di ballo Boogie Killers.

60 PUNTO BIT

Osteria Salamini, via Meazza

Atmosfera anni ’60 all’Osteria Salamini con i 60 Punto Bit. Il twist, il Ballo di Simone, le grandi voci femminili, i grandi interpreti di un decennio indimenticabile. A partire dalle ore 20, con possibilità di cenare oppure bere qualcosa in compagnia.

BLACKWELL

Altro, Botteghino

I Blackwell sono Luigi Pistrini (basso), Daniele Ruzittu (batteria), Filippo Savi (chitarra), Graziano de Palma (tastiere) e Dania Carpi (voce), suoneranno da Altro a partire dalle 20 per l’aperitivo e la cena.

SABATO 3

BLACK CAT&WHITE RABBIT

App Colombofili, via dei Mercati

Va bene lo studio, va bene ProTools, va bene Photoshop, van bene tutte le (sante!) diavolerie tecnologiche che rendono figo un disco, ma arriva anche il momento di salire su un palco e suonare. Per i Black Cat White Rabbit il momento di rendere dal vivo «What a Wonderful Ruin» è arrivato: stasera dopo le 21, al Colombofili.

GROUND CONTROL

Tonic, via Nazario Sauro

Primo live del 2018 a Parma per i Ground Control, partendo da Bowie e passando da Lou Reed e dal loro repertorio originale per una serata caratterizzata da atmosfere di ampio respiro e sonorità psycho stoner rock.

STRATO’S

Il Taun, Fidenza

Non solo un concerto con dj set, una serata tutta concepita coi piedi ben piantati nella nostalgia e nella qualità. Il debutto degli Strato’s è «Lo sbirro, la liceale, il maniaco», ossia un lp di nove tracce diviso in tre capitoli, ognuno dei quali dedicato ai principali filoni del cinema di genere italiano di quel periodo: il poliziottesco, la commedia sexy, e il thriller. Djset vinile Città Frontali.

THE MODERN AGE SLAVERY

Titty Twister, pza B. Mora

Serata Metal con il ritorno sul nostro palco dei The Modern Age Slavery freschi del nuovo album. In apertura Apocalyptic Salvation, Escape From Cassandra e Hercesis e seguire After Party con Marco Olmedi fino al mattino.

GIUSTINIANO ALPI

Giovane Italia, via Kennedy

Reduce da tanti concerti il cantante parmigiano Giustiniano Alpi non si ferma. Ha da poco festeggiato i 13 anni di attività con la sua band Erezione Continua, e nel frattempo continua con i concerti unplugged. Il suo repertorio spazierà tra pezzi inediti e cover passando dal Punk/Rock al Soul, dal Reggae allo Ska, dal Trash al Western e tutto quello che ci può stare per una bellissima serata di musica.

MICHAEL JACKSON TRIBUTE

Teatro Nuovo, Salsomaggiore Terme

Ritorna in azione il grande Sergio Cortes, con un nuovo spettacolo tributo al re del pop. I più grandi successi in versione live, con un risvolto benefico: la raccolta fondi per ricostruire i parchi gioco di Camerino, nelle Marche.

BIACCHI E ARMANI

Shakespeare Cafè, via Goito

Ritorna allo Shakespeare un duo che saprà accompagnarvi con la migliore musica acustica. Fiorello Biacchi, in coppia con Massimo Armani saranno i protagonisti sul palco, accompagnati in via del tutto eccezionale da Marco Antoniazzi alle percussioni.

SONORITHA’

Mentana 104, vle Mentana

Nelle fascinose sale del bistrot dalle 21, Robi Bonardi intrattiene gli ospiti con le sue proposte musicali rare e di qualità.

DOMENICA 4

TINTARELLA

Agirò, via Gramsci

#Tintarella è la domenica italiana di Agirò, dove si canta, si balla, ci si diverte a partire dall’aperitivo delle 18.30 con i risultati delle partite e i posticipi del campionato di calcio. Dalle 21.30 si alza invece il volume della musica per i nostalgici degli anni ’70 ma anche per i giovani d’oggi.

ON STAGE LIVE

Shakespeare Cafè, via Goito

Ogni prima domenica del mese allo Shakespeare c’è On Stage Live, progetto acustico che vede coinvolti gli allievi di canto di Valentina Broglia e di pianoforte di Salvatore Bazzarelli.

LUNEDI’ 5

JAIME DOLCE

Bacco Verde, via Cavallotti

Chitarrista e cantante statunitense, bluesman ed artista e sanguigno Rocker, collaboratore di Popa Chubby, Tower of Power, Blues Brothers, metabolizza le lezione di Jimi Hendrix e dei grandi del blues metropolitano.

APERITIVO

Wine Bar da Marco, via Montanara

Chi l’ha detto che al lunedì non c’è niente da fare? Da Marco in via Montanara è sempre tempo di aperitivo: bancone pieno di leccornie di qualità e bollicine a gogo fino alle 22.

MARTEDI’ 6

PENISOLHA

Mentana 104, vle Mentana

Appuntamento settimanale con la grande canzone d’autore italiana, pop e indie, selezionata da Robi Bonardi. Dalle 21.

SALSA E BACHATA

Jamaica, via Reggio

La nuova serata del Jamaica è tutta dedicata a chi ama ballare. Per gli appassionati dei ritmi latini e in particolare di salsa e bachata, in console c’è Shady dj, mentre in pista l’animazione è affidata a Javi e Alice.

MERCOLEDI’ 7

OLIVIA TRUMMER TRIO

Arci Zerbini, bgo S. Caterina

Il jazz club dello Zerbini apre le porte alla musica di Olivia Trummer, piano e voce. L’artista tedesca sarà accompagnata da Matteo Bortone (double bass) e Nicola Angelucci (drums).

SHAKE THE SUSHI

Estasi bar, via Emilia Est

Torna il Sushi Aperitivo, con «Shake the Sushi», con le specialità del ristorante giapponese Sushi King, abbinate ai coktails dell’Estasi.

I MERCOLEDI’ DELLA SCIMMIA

Tiki Bar, via La Spezia

Scooterturismo, goliardia e cibo abbondante accomunano gli amici del «The Monkeys», gruppo nato nel 2004 per condividere la passione per le due ruote vintage come Vespa e Lambretta. Al mercoledì si ritrovano al Tiki per una birra in compagnia.