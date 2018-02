Un sabato di escursioni, cene d'inverno e libri: l'agenda

BORGOTARO

ESCURSIONE NELLA RISERVA DEI GHIRARDI

I Parchi del Ducato e il Wwf Parma organizzano un'iniziativa per sperimentare anche in Valtaro l’hygge, concetto danese che esprime la sensazione data dal senso di serenità idilliaca. Questa è l’esperienza che la Riserva dei Ghirardi propone a tutti: sabato alle 15, è prevista, dal Centro visite sito in località Predelle a Porcigatone di Borgotaro, la partenza dell’escursione che porterà i partecipanti ad ammirare il tramonto nei boschi per terminare la serata con una calda tisana davanti al focolare. Domenica, dalle 10 alle 12.30, le guide propongono un’uscita alla scoperta della vita nei boschi. Per entrambe le attività è obbligatoria la prenotazione al numero 3497736093.

DIEGO ZAMBONI DOMANI IN CONCERTO

Diego Zamboni, leader di una «band» da ballo fra le più richieste, sarà in concerto alla «Baita» di Grifola (Borgotaro) sabato alle 21.30. E’ possibile anche cenare nel locale, sempre a prezzo promozionale. Zamboni proporrà tutti i suoi successi, in particolare quelli tratti dal suo ultimo «cd» «Vola». Informazioni: 338.6062809.

BUSSETO

SARA RATTARO RACCONTA ALBERT SABIN

Prosegue a Busseto la rassegna culturale «Sabato con l’autore» promossa dall'amministrazione comunale. Dopo il recente appuntamento con le favole dell’autrice parmigiana Daniela Conversi di cui è stato presentato il libro «La Luna dei desideri» (con accompagnamenti musicali di brani di Vivaldi, Pachebel e Cajkovskij e gran finale verdiano) si prosegue domani, con la presentazione de «Il cacciatore di sogni» di Sara Rattaro (edizioni Mondadori).

Il libro della Rattaro, adatto per ragazzi e adulti, racconta la storia di Albert Bruce Sabin, lo scienziato che scoprì il vaccino per sconfiggere la poliomelite.

COLORNO

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Sarà l’orchestra di Claudio Nanni ad accompagnare il ballo liscio sabato dalle 21,30, al Cral Farnese di via Roma 28, a Colorno. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521.815468.

REGGIA, GLI ORARI DELLE VISITE

Nel mese di febbraio le visite guidate alla Reggia si effettuano da martedì a venerdì per gruppi su prenotazione, sabato, domenica e festivi alle 10 e 11; 15, 16 e 17. La visita dura circa 70 minuti e comprende il piano nobile, la cappella ducale di San Liborio, l’appartamento nuovo del duca don Ferdinando di Borbone. L’itinerario non comprende il giardino storico, aperto dall’alba al tramonto. Per informazioni telefonare allo 0521.312545 - reggiadicolorno@provincia.parma.it.

FELEGARA

BALLO LISCIO AL CENTRO SOCIALE

sabato alle 21, al centro sociale «Molinari» di Felegara è in programma una serata all’insegna del ballo liscio. Per l’occasione ad esibirsi sarà l’orchestra «Enza e gli Harmony».

TOMBOLATA DI SANT'AGNESE

sabato alle 20.30, al teatro comunale «Adolfo Tanzi» di Felegara, una serata di divertimento e solidarietà, grazie alla «Tombolata di Sant’Agnese» organizzata dall’associazione «Quelli di Noveglia per gli altri».

FIORENZUOLA D'ARDA

«NOTRE DAME DE PARIS»

Al teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda sabato alle 21.15, il musical «Notre Dame de Paris», balletto in due atti della Compagnia Balletto di Siena.







LAGDEI

CON LE CIASPOLE NELLA MAGIA DELL'APPENNINO

Le escursioni organizzate dal gruppo Gae Macigno Vivo in programma a Lagdei per questo fine settimana, durante il quale la guida ambientale escursionistica Marcello Cantarelli accompagnerà i camminatori, con le ciaspole ai piedi, alla scoperta del magico mondo della montagna invernale.

PERCORSI «FREE RIDE»

Si parte sabato alle 10 dal rifugio Lagdei, per «Ciaspole Avventura nel Parco», una ciaspolata di gran fascino - dedicata a tutti quelli che hanno voglia di ciaspolare, anche alla prima esperienza - alla volta del Lago Santo e il crinale, alla scoperta dei tanti percorsi «free ride» della conca di Lagdei nel Parco nazionale dell’Appennino.

Sempre sabato alle 16.30, poi, si potrà partecipare a «Ciaspole al tramonto nel Parco», una piccola avventura a due passi da casa per incontrare la notte nel bosco innevato grazie ad una ciaspolata facile, dedicata a tutti, anche a famiglie e ragazzini: si parte con le ultime flebili luci del tramonto per andare con passo tranquillo alla scoperta del magico e silenzioso mondo della neve e della notte per assaporare le suggestive sensazioni della natura e della vita nel bosco di sera.

NEL BUIO DELLA NOTTE

Al rientro sarà possibile rifocillarsi con la cena al rifugio Lagdei (da prenotare al rifugio stesso) per poi ripartire, ancor più carichi, per «Notturna, luna e stelle a Lagdei», una ciaspolata notturna molto suggestiva che permetterà ai partecipanti di immergersi nel buio del bosco, alla luce delle torce frontali e di farsi accompagnare dalle stelle e dalla luna, per provare a percepire le emozioni che la natura notturna regala.

Per info e prenotazioni (obbligatorie) contattare la guida al 3384406874 oppure via mail a marcellocantarelli@virgilio.it. Durante il weekend delle escursioni (se la guida non risponde) chiamare il rifugio Lagdei al numero 0521.889353. In caso di assenza di neve le escursioni saranno effettuate in stile nordic walking.

MONTICELLI TERME

REMEMBER SALSA

sabato alle 22, il «Salotto del Lallo» di via Marconi 1, a Monticelli, ospiterà l’evento «Remember Salsa de Los ‘90». Alla consolle si alterneranno i deejay Lele Milano e Loris. Dopo la mezzanotte andrà in scena un gustosa pizzata. Ampio parcheggio interno e nelle vicinanze del locale. La prenotazione dei tavoli è gratuita. Informazioni: contattare Lallo Contardi (338.8779347).

NEVIANO

CENA D'INVERNO DELLA PRO LOCO

Appuntamento sabato a Neviano per la «Cena d’inverno», prima festa del nuovo anno a cura della Pro loco del paese, alle 20.30 nel salone parrocchiale di Neviano, seguita dalla musica e dal canto per il resto della serata. Il menu preparato dai cuochi e volontari della Pro loco Neviano prevede antipasti, ravioli al pomodoro e crema di tartufo, duchessine con patate arrosto, oltre a dolce, vino, caffè, il tutto a 24 euro a persona e 12 euro per bambini e ragazzi fino ai 15 anni. Dopo la cena, la serata proseguirà con musica e karaoke insieme a Alle Pavanati. Per prenotazioni è possibile contattare i numeri 0521.843202, 3470765826, 3470342739, 3478845031.

PARMA





IL CASTELLETTO

SERATA DANZANTE CON TITTI BIANCHI

Serata danzante con l’orchestra Titti Bianchi sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto 39. Per informazioni e prenotazioni: 340.2691601.

«VOLTAPAGINA»

IL ROMANZO DI ROMANA PETRI

Il rapporto tra uomo e cane, una scrittura che fa sorridere e commuovere. «Il mio cane del Klondike» (Neri Pozza): è il titolo del romanzo che Romana Petri presenterà sabato alle 18.30, nella libreria «Voltapagina» in via Oberdan 4/c. A moderare l’incontro, sarà la vicepresidente di «Ada» onlus (associazione donne ambientaliste) Laura Dello Sbarba.

CASA NEL PARCO

OFFICINE ON/OFF: LA FESTA DI COMPLEANNO

sabato alle 8.30, al Centro polifunzionale «Casa nel Parco» in strada Naviglio Alto 4/1, in città, è in programma l’evento «I Fantastici 4», organizzato dall’associazione di promozione sociale «On/Off» e dalla cooperativa sociale onlus «Gruppo Scuola», per festeggiare i quattro anni di attività di Officine On/Off, progetto innovativo promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Parma, inaugurato nel novembre del 2013. La novità di questo speciale compleanno sarà la «School challenge»: si tratta di una sfida tra le classi di due scuole della città (Bodoni e Giordani) all’ultima progettazione d’impresa.

APP COLOMBOFILI

«BLACK CAT AND THE WHITE RABBITS» IL NUOVO DISCO DAL VIVO

sabato alle 22, al circolo Arci «App» Colombofili di via Dei Mercati 15/d, il gruppo parmigiano «Black Cat and the White Rabbits» presenterà dal vivo il suo esordio discografico «What a Wonderful Ruin», autoproduzione registrata nel 2017 nello studio B.d.C. di Nicola Gambara ed uscita in novembre. Il gruppo, attivo dal 2014, giunge al primo disco dopo due demo pubblicati solo online. La formazione attuale è composta da: Francesco Cifarelli (voce), Francesco Copelli (chitarra acustica), Nicolas Furlan (chitarra elettrica), Luigi Martinelli (violino), Alberto Bonici (banjo), Vittorio Navarra (basso) ed Emanuele Samperi (batteria).

ROCCABIANCA

ENZO IACCHETTI ALL'ARENA DEL SOLE

sabato alle 21.15, Enzo Iacchetti fa tappa al Teatro Arena del Sole di Roccabianca con il nuovissimo spettacolo «Libera nos domine» di e con Enzo Iacchetti, regia di Alessandro Tresa e con l’aiuto degli amici Giobbe Covatta, Alberto Patrucco, Giorgio Centamore, Francesco Freyrie. In veste del tutto originale e delineando sempre più una marcata personalità teatrale Iacchetti presenta un one man show che esprime il suo forte desiderio di comunicare parole e musiche nel puro stile del teatro-canzone. Biglietti al costo di 18 euro, acquistabili al Parma Point di strada Garibaldi 18 a Parma, all’edicola di Ragazzola e al negozio di ortofrutta di Roccabianca. Per prenotazioni e info 339.5612798 oppure www.teatrodiragazzola.it.

SALSOMAGGIORE

SERGIO CORTES AL TEATRO NUOVO

Lui è Sergio Cortes, ed è ciò che, attualmente, più si avvicina allo stile artistico di colui che è stato definito «il re del pop»: Michael Jackson. Sergio Cortes sarà a Salsomaggiore Terme sabato alle 21.15, al Teatro Nuovo.

SAN SECONDO

IL MERCATO CONTADINO

sabato il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà a San Secondo. Si potranno trovare tutti i prodotti di stagione.

SCHIA

ESCURSIONE AL CHIARO DI LUNA SUI SENTIERI DEL MONTE CAIO

La neve è attesissima sulle pendici del monte Caio, dove si spera in un’abbondante nevicata per mettere finalmente in moto l’intero carosello sciistico a due passi dalla città e dare il via ad un fine settimana di sci, snowboard, ciaspole e tanto divertimento. Non appena le condizioni del manto nevoso lo permetteranno, si potrà tornare a sciare sul dolce pendio del Campo Scuola, per la gioia dei più piccoli che - grazie anche alla presenza dei maestri di sci della Scuola Italiana Sci Schia Monte Caio - potranno muovere i primi passi con gli sci ai piedi. Trepidano anche gli sciatori più esperti, che sperano di veder girare a pieno ritmo anche la seggiovia Pian delle Guide e lo skilift Prato Grosso, che servono alcune delle piste più belle dell’intero comprensorio. Per info dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it. Ad accompagnare gli escursionisti alla scoperta dell meraviglie del massiccio montuoso (con le ciaspole ai piedi, nel caso la copertura nevosa lo permetta) saranno le guide Gae del monte Caio che propongono, per sabato «Luna piena sul monte Caio», con ritrovo alle 17.30 nel piazzale di Schia e partenza alle 18 per i sentieri del monte Caio. Al rientro possibilità di cena a km 0 al Camping Schia e serata karaoke. Info e prenotazioni (obbligatorie) 3404171870, 0521860115.

SELVA CASTELLO

WEEKEND DEDICATO AL MAIALE

Da sabato nel salone parrocchiale di Selva Castello (Terenzo), l’associazione «Bontà dell’Appennino», in collaborazione con le scuole primarie di Selva Castello e Ghiare di Berceto, organizza «Del maiale non butto nulla». Le dimostrazioni della lavorazione delle carni inizierà alle 9. Domenica, invece, alle 11 sono in programma giochi di società per bimbi e bimbe «Maialando maialando».

SISSA TRECASALI

UNA DIVERTENTE «BOOGIE NIGHT»

Appuntamento al New York Pub di Sissa sabato sera per una divertente «Boogie night». Dalle 22 si accenderanno le luci sulla pista e i Roller porteranno i ritmi di anni ‘50 e ‘60.

TORNEO DI SCACCHI A GRAMIGNAZZO

Torneo semilampo di scacchi memorial Denny Foglia e Mauro Zardi sabato alle 15 nella canonica della chiesa di Gramignazzo di Sissa Trecasali per la «Féra ad Sant’Antonï».

SORAGNA

BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

sabato sera all’insegna del ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: nella struttura di via Matteotti, dalle 21 la musica di dj Beppe.

SORBOLO

«VIA TOGLIATTI 7»: IL LIBRO DI LANDINI

Presentazione del libro «Via Togliatti 7» di Tommaso Landini sabato alle 17 nella sala del consiglio a Sorbolo su iniziativa dell’assessorato alla Cultura del Comune di Sorbolo. Interverranno l’autore e l’assessore alla Cultura Cristina Valenti.

VALCENO

TREKKING SUI MONTI MAGGIORASCA E BUE

sabato il gruppo guide ambientali Valtaro e Valceno darà vita ad una appassionante trekking con le ciaspole tra monte Maggiorasca, monte Bue e Prato Grande. La giornata consentirà agli amanti del trekking di scoprire le vette imbiancate più alte della vallata, tra Bardi, Santo Stefano d’Aveto e Bedonia, tra cui spicca il Maggiorasca, stupenda cima ofiolitica. A seguire si toccherà il vicino monte Bue, per poi scendere al Prato Grande, una vastissima torbiera ricca di flora alpina rimasta dopo l’ultima glaciazione, con genziane, orchidee e abeti millenari. ritrovo alle 9 all’ufficio turistico di Bardi (info e prenotazioni: 345.7349809 o 349.3181856; e-mail: giacomo.cella@trekkingtaroceno.it).

VARANO MELEGARI

TRIBUTO AI NOMADI

La Pro loco di Varano con il patrocinio del Comune, per «Varano in scena» organizza sabato alle 21.30, nella palestra polivalente, il concerto «Ma Noi No, tributo ai Nomadi».

ZIBELLO

«IL CINEMATOGRAFO» APERTO ALLE VISITE

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, visite a «Il Cinematografo» della grande collezione Narducci.