Un sabato bianco di neve e colorato di maschere e coriandoli: l'agenda

BASILICANOVA

CENTRO DON BOSCO: CENA E SFILATA DI MASCHERE

Sabato alle 20.30, al Centro sportivo Don Bosco di Basilicanova la festa di Carnevale, con cena e nella sfilata delle maschere, accompagnate dalla musica.





BEDONIA

MONTE PENNA: SONO APERTI I DUE RIFUGI

Sport, gastronomia e divertimento sul monte Penna. I due rifugi, quello del Cai del Faggio dei tre comuni e quello del Penna, sono pronti ad accogliere gli amanti della montagna sulle piste innevate. Nel weekend organizzate ciaspolate, gare da sci da fondo, camminate e ci sarà anche la possibilità di noleggiare cani da slitta.

BERCETO

CENA IN MASCHERA «DA RINO»

Feste in maschere a Berceto: sabato alle 20.30, al ristorante «Da Rino», una divertente cena di Carnevale: la serata proseguirà nella taverna insieme ai maestri di danza Fabrizio Bertei e Daniela Pioli che insegneranno a tutti la loro arte.

BORE

UN WEEKEND DI DIVERTIMENTO IN VALCENEDOLA

Weekend di divertimento, in Valcenedola. È tutto pronto per sabato a Bore: la festa sarà al «Maxi bar» che, per il terzo anno consecutivo, darà vita, ad un imperdibile carnevale. Un’«esperta» giuria popolare decreterà le cinque maschere più belle. La festa sarà accompagnata dalla musica del principe della notte, dj Francesco Roma, e da «Alfiyx the voice».



BORGOTARO

VEGLIONE MASCHERATO ALLA «BAITA»

Siamo in pieno periodo di Carnevale. sabato si terrà, dalle 21 alle 4 del mattino successivo, alla «Baita Disco Club» di Grìfola (Borgotaro), un festoso «Veglione di Carnevale», con la partecipazione della grande orchestra-spettacolo di Andrea Spillo e la voce della bravissima Dejanira. Info: 338.6062809.

DAL "NUTELLA PARTY" AL PALASABIONE: ESPOLODE L'ALLEGRIA

Ha preso avvio, fra maschere colorate, musica e coriandoli, la settimana grassa che porta per le strade il mondo alla rovescia: un appuntamento che ogni anno a Borgotaro grandi e piccini attendono con ansia, organizzando meticolosamente uscite e costumi, serate danzanti, feste e goliardie. Per tutto il weekend alle 22 aprirà i battenti il Palasabione, tendone allestito nel piazzale di fronte al Palaraschi dove sarà possibile trascorrere la serata in costume fra musica e luci. sabato pomeriggio il Carnevale offrirà ai più piccoli il «Nutella party» nelle vie del centro storico dalle 17, ed alla sera tutti in costume per il veglione al Palasabione sulla musica travolgente dei Last Minute revolution.

Quartiere San Rocco

sabato pomeriggio, al B@racchino di viale Libertà nel quartiere San Rocco a Borgotaro, tutti sono invitati a festeggiare il Carnevale con chiacchiere e padeletti, tipici dolci preparati secondo le antiche ricette da volontari e dalle signore del gruppo folkloristico. Il B@racchino cerca persone che aiutino ad approntare il falò in Tarodine, che sarà acceso il 14 febbraio, mercoledì delle Ceneri, alle 19 per salutare il Carnevale ed aprire alla Quaresima.

BOSCO DI CORNIGLIO

MASCHERE, CARRI, MUSICA E GIOCHI PER DIVERTIMENTO

Tutti in maschera sabato a Bosco di Corniglio. Il borgo dell’alta Val Parma sarà in festa per il Gran Carnevale organizzato dalla parrocchia, che prenderà il via con il ritrovo alle 14.30 davanti all’oratorio. Da qui maschere e mascherine si riuniranno sui carri di Carnevale che sfileranno per le vie del paese, per poi fermarsi davanti all’ex scuola, dove i festeggiamenti proseguiranno con un rinfresco, musica, giochi e tanto tanto divertimento.



BUSSETO

IN BIBLIOTECA I «SABATI DELLE STORIE»

Nella Biblioteca di Busseto della Fondazione Cariparma nuovo ciclo dei «Sabati delle storie», letture ad alta voce per bambini: si comincia sabato a cura del Gruppo Tusitala.



CALESTANO

SI BALLA AL CIRCOLO RICREATIVO

sabato alle 21.15, nella sala Borri della ex casa del popolo serata di ballo organizzata dal Circolo ricreativo calestanese Val Baganza con il complesso Battaini e Conti.



COLORNO

CENA BENEFICA PER IL BURUNDI CON IL TELAIO

Cena benefica per sostenere i corsi artigianali promossi in Burundi dall’associazione colornese Il Telaio sabato alle 20.30 nella canonica della Santissima Annunziata di Vedole. Prenotazioni: 335.5325604, 348.2508481 e 348.0510930.



FONTANELLATO

GLI SBANDIERATORI E I MUSICI AL LABIRINTO

Il Labirinto di Franco Maria Ricci riapre con un omaggio al Carnevale. sabato dalle 15, gli spettacoli del Gruppo storico degli sbandieratori e musici di Fornovo.

FONTANELLATO E FONTEVIVO

UN WEEKEND MASCHERATO

Weekend in maschera tra Fontanellato e Fontevivo. Si comincia sabato alle 14.30 da via Mazzini a Fontanellato con la sfilata dei carri.

LAGDEI

CON LE CIASPOLE AL CALAR DEL SOLE E ALLA SCOPERTA DELLA FORESTA

Le ultime nevicate hanno rivestito di un candido manto bianco l'Appenninico. Si parte sabato alle 16.30, dal rifugio Lagdei per «Con le ciaspole dal giorno alla notte», un’escursione sulla neve al calar del sole, lasciandosi avvolgere dalle tenebre di una notte stellata. Gli escursionisti si inoltreranno, con le ciaspole ai piedi, nei boschi che circondano il rifugio, ammantati di bianco. Lentamente la luce del giorno si spegnerà, lasciando il posto ad un cielo stellato. Illuminati dalla luce delle torce, si raggiungerà un punto panoramico, da dove ammirare, lontane, le luci della città. Prima di tornare al caldo del rifugio, ci sarà l’occasione di sperimentare la luce della notte spegnendo le torce e lasciandosi trasportare in un luogo senza tempo. Al rientro al rifugio, alle 19,30, cena insieme. Prenotazione obbligatoria contattando la guida Gae Alessandro Bazzini al 3290047306.





MEZZANO INFERIORE

QUANDO LA FESTA RADDOPPIA

Prima la sfilata, poi la cena. Doppia festa di Carnevale sabato a Mezzano Inferiore. Alle 15.30 la sfilata dei carri allegorici organizzata dal circolo Anspi di Mezzano Inferiore con partenza dall’oratorio don Bernini. Alle 20, sempre all’oratorio don Bernini, cena di carnevale; info: 3382741583, 0521 818101.

MONCHIO

LA CULTURA SI GUSTA: DOMANI UN LIBRO

sabato alle 19, appuntamento con la rassegna «La cultura si gusta» promossa dal Comune di Monchio: «Da Berto» presentazione del libro «Ti segno e ti incanto - donne dei segni e streghe della tradizione dell’Appennino» con l’autore Mario Ferraguti e l’illustratore Giacomo Agnetti.



MONTICELLI TERME

CORSO DI SCRITTURA: IL LIBRO DEGLI ALLIEVI

sabato alle 17, al Pasolini di Monticelli Terme lo scrittore Guido Conti presenterà il libro «Piume, artigli, corna e squame», scritto dagli allievi del corso di scrittura da lui tenuto.



PARMA

A CORCAGNANO PARMA-REGGIO: SE A TEATRO SI IMPROVVISA

sabato alle 21, il teatro «Ennio Magliani», a Corcagnano, ospiterà la finale di Coppa Italia, lo storico torneo di improvvisazione teatrale giunto alla 7ª edizione. Per un mese le formazioni di Parma, Reggio, Bologna e Modena si sono sfidate fino… all’ultima battuta. Domani sera è in programma la finalissima tra i padroni di casa, detentori del titolo, di Parma (che schierano Paolo Manici, Riccardo Pace, Flavia Primosa, Marcella Maffioli, Matteo Accorsi) e i «cugini» di Reggio Emilia (formazione composta da Maria Condello, Emanuele Zecchini, Andrea Zanni, Massimiliano Ferrari, Renata Montanari). L’arbitro sarà Juri Panciroli di Scandiano. L’evento è promosso dall’associazione culturale «ImproGramelot». L’ambiente è quello di una partita di hockey su ghiaccio mentre lo spirito è quello di una competizione artistico-sportiva fra due squadre di giocatori-attori che si contendono la vittoria in 90 minuti di «gioco» divisi in due tempi. Un maestro di cerimonia illustra al pubblico le varie fasi dello spettacolo, un musicista scalda la platea e fa salire la tensione sul palco, un arbitro garantisce la qualità e la correttezza dell'incontro.

SILVIA MAZZELLA E IL RITRATTO FOTOGRAFICO

Continua sabato all’Antica Farmacia San Filippo Neri, la rassegna fotografica «Corpi estranei»; negli spazi espositivi di vicolo San Tiburzio è il turno di Silvia Mazzella con «Forte Opulenta Donna», che dopo Alexander Gonzalez Delgado, continua la riflessione fotografica sul corpo. «Corpi estranei» - curata dalla coppia creativa Erresullaluna e Chuli Paquin - vuole essere una finestra sulla fotografia contemporanea, in cui si delinea una forte componente underground che vanta artisti di spessore.

Dopo le nuove esperienze legate alle tecnologie digitali, sembra che la fotografia oggi cerchi una sua diversa identità, e che la stia trovando in una dimensione che avvicina il fotografo alla sua condizione antica, quella di artigiano, e a un genere classico che trova ora nuove declinazioni: il ritratto.

Durante la serata si esibiranno, a partire dalle 22, Gianni Denitto, live al sax, e Dj Pisti (Motel Connection, Mangaboo) che già un mese fa, in occasione del via alla rassegna, aveva preso posto in consolle entusiasmando la pista. Il taglio del nastro è alle 18.30, l’ingresso è gratuito.

CIRCOLO INZANI: CONCORSO MASCHERATO PER I PIU' PICCOLI

Il Carnevale è una delle feste più amate dai bambini, che hanno la possibilità di camuffarsi e di vestirsi con gli abiti dei loro eroi. Anche il Circolo Inzani festeggia il Carnevale, nei suoi spazi di Moletolo, con un appuntamento rivolto soprattutto ai più piccoli. sabato pomeriggio, insieme alle tradizionali attività di animazione, è previsto infatti un concorso in maschera, con tanti gadget per i partecipanti. Un pomeriggio da trascorrere in allegria tra coriandoli e stelle filanti.

AL CIRCOLO GIOVANE ITALIA IN MOSTRA DIECI SCATTI DI ALESSANDRO ZARBA

Un appuntamento con il mondo della fotografia. Da sabato il circolo Giovane Italia, di via Kennedy, ospiterà nei suoi spazi dieci scatti realizzati dal parmigiano Alessandro Zarba, fotografo amatoriale di grande sensibilità e introspezione: nove immagini in bianco e nero e una a colori saranno i soggetti esposti nella mostra «Vita!» che, lo ricordiamo, sarà visitabile fino a sabato 10 marzo. Il vernissage, al circolo Giovane Italia, è in programma per sabato alle 18.30.

AVIS CRISTO: PORCHETTA IN MASCHERA

Una serata all’insegna della buona tavola, del divertimento e della solidarietà. sabato a partire dalle 20, nella sala Avis Cristo, in via Benedetta 49, andrà in scena la tradizionale festa di carnevale denominata «Porchetta in maschera» promossa dall’associazione di volontariato «Cristo Colombo», dal circolo culturale «Avis Cristo» e dal gruppo «Avis Cristo». La serata sarà allietata dalla musica del dj Lori. Per informazioni: contattare Nicola (347.4971502).

A BAGANZOLA «TUTTI A MASCHERARCI»

Si rinnova l’appuntamento con la tradizionale festa di Carnevale promossa dai soci del circolo Arci Golese di Baganzola, giunta alla 6ª edizione. «Tutti a mascherArci» è il titolo dell’evento che prenderà il via sabato alle 20.30, nelle accoglienti stanze del circolo Arci Golese in via Baganzola 189 a Baganzola. Verranno premiate le tre migliori maschere. Davvero ricco il menu della cena a buffet. Non mancheranno le chiacchiere di Carnevale. Info: 0521.601065.

SCHIA

LA MAGIA DELLA NEVE PORTA TUTTI SULLE PISTE DA SCI

La neve, quella vera, è finalmente caduta sulle pendici del monte Caio e Schia si prepara ad un weekend da tutto esaurito. La stazione sciistica tizzanese (ricoperta da un manto bianco che va dai 70 centimetri alla partenza degli impianti al metro sul crinale) si prepara ad accogliere gli sciatori con l’intero carosello sciistico in funzione: gireranno a pieno ritmo, dalle 9 alle 16.45, lo skilift e il tapis roulant del Campo Scuola e la seggiovia Pian delle Guide, mentre intorno alle 10 entrerà in funzione anche lo skilift Prato Grosso. Aperto, anche se solo parzialmente, il Parkaio Snowpark, paradiso per snowbaorder e freerider gestito dal Caio Riders Snowboard Club.

Ciaspolate

Ma Schia non è solo sci: tante le escursioni in programma per il fine settimana. Le ciaspolate proposte dal Gruppo Guide Macigno Vivo: si parte sabato alle 9.30, per «Ciaspole - Avventura nel Parco», una ciaspolata di gran fascino dedicata a tutti quelli che hanno voglia di ciaspolare, lungo emozionanti e inusuali percorsi innevati. Alle 15.30, sempre da Pian delle Giare, partirà «Ciaspole al tramonto nel Parco», una piccola avventura, a due passi da casa, per incontrare la notte nel bosco innevato. Si parte con le ultime flebili luci del tramonto per andare con passo calmo e tranquillo alla scoperta del magico mondo della neve e della notte, per assaporare le suggestive sensazioni della natura e della vita nel bosco di sera.

Sempre sabato alle 19, «Notturna luna e stelle» una ciaspolata notturna di gran fascino, immersi nel buio del bosco, alla luce delle lampade frontali e accompagnati dalle stelle e dalla luna.





SORAGNA

LA FESTA DEGLI AMICI DI CARZETO

sabato festa di Carnevale al circolo «Gli amici di Carzeto», con sede nell’omonima frazione soragnese: dalle 20.30 si terrà la cena, alla quota di partecipazione è di 25 euro, con sconti per bambini e ragazzi. Nel corso della serata, animata dal piano bar di Daniele Cusumano, verranno premiate le migliori maschere.



SORBOLO

«I BALOSS» VANNO IN SCENA AL TEATRO VIRTUS

La commedia «La colpa l’è d’Paganini» della compagnia «I Baloss», con regia di Nadia Martelli, sabato alle 21 al teatro Virtus di Sorbolo.



TORRILE



CIRCOLO IL PORTICO: GRAN GALA' MASCHERATO

sabato sera, al circolo Il Portico di Torrile, tutti in pista per il gran galà di Carnevale organizzato dalla scuola di ballo Changò. Dalle 20, e fino alle 2 di notte, musica e divertimento per tutti e, durante la serata, saranno premiate le maschere più belle e i gruppi più numerosi.



TRAVERSETOLO

TUTTI IN MASCHERA T

Traversetolo si prepara a festeggiare il Carnevale. sabato la Biblioteca aspetta tutti i bambini dagli 8 anni in su: sono previste letture e tanto divertimento (evento su prenotazione: 0521.842436 o biblioteca@comune.traversetolo.it).