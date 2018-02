Al Parco Ducale il gran finale del carnevale Anspi

Tutto è pronto dopo che i «maestri carristi» di numerosi circoli e oratori Anspi hanno lavorato per preparare i loro carri che sfileranno domenica durante il trentesimo «Carnevale Diocesano Anspi» che, dopo 24 anni, tornerà al Parco Ducale. Ricordiamo, infatti, che l'ultima edizione del Carnevale «in Zardén Pùbblich» risale al 1994.

Domenica, alle 14, alla pensilina di viale Toschi (e non, come erroneamente pubblicato oggi, in piazza Duomo) è previsto il ritrovo dei carri allegorici: il vescovo, monsignor Enrico Solmi, benedirà tutti i presenti ed i carri e darà il via alla tradizionale sfilata. Per la prima volta il corso mascherato di Parma che sarà composto da un quindicina di carri, e tante mascherine e famiglie in costume, entrerà «Dedlà da l'acua» nel nostro caratteristico e pieno di storia oltretorrente cittadino.

Da viale Toschi, dopo avere percorso il Lungoparma, si svolterà a destra sul Ponte di mezzo, si entrerà con il corso mascherato nell'Oltretorrente, percorrendo via D'Azeglio, piazzale Santa Croce, per svoltare in viale Pasini ed entrare nel parco Ducale dallo stesso viale. La sfilata finale sarà lungo il viale centrale del Parco Ducale dove, per ben due volte, il corteo sfilerà davanti alla giuria, presieduta dalla maschera di Parma e da un gruppo di personaggi istituzionali, dello sport e dello spettacolo della nostra città, che daranno un voto ai carri e incoroneranno il Re e la Regina del Carnevale 2018. Per la prima volta verranno distribuiti da mascherine Anspi tanti piccoli omaggi ai partecipanti.

Una bella festa completamente gratuita per tutti, alla quale i carristi invitano insieme a tutti i volontari Anspi, tutta la cittadinanza a partecipare. I carri provengono dai circoli di Mezzani Inferiore, Coenzo, Sorbolo, Ozzano Taro, oltre ai carri dei nostri quartieri di Parma e dei circoli cittadini. Ricordiamo, infine, che in caso di maltempo la manifestazione si terrà sabato 17 febbraio.