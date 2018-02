Carnevale a Scipione stasera il grande finale

Anche Scipione ha festeggiato il Carnevale organizzato dalla Proloco: sono stati in tanti domenica pomeriggio a radunarsi nel campo degli spaventapasseri a Case Passeri da dove il variopinto corteo, composto da grandi e piccini, a bordo di carretti, carriole, biciclette ed anche a piedi, ha preso le mosse per un giro casa per casa fino a Scipione Ponte all’insegna della spensieratezza e dell’allegria. Come da tradizione, i residenti hanno ospitato le maschere, tra le quali fatine, regine, clown, porporati, offrendo loro chiacchiere, asprelle, pane e salame ed ottimi vini novelli. Il gran finale si è tenuto alla trattoria Cavallo. Questa sera, invece, sempre a Scipione, alle 18,30 si “brucerà” il Carnevale con sgonfiotti fritti offerti dalla Proloco ed alle 20 cena tipica al Cavallo. Per informazioni 0524.572195.