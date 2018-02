Fidenza Village celebra il Capodanno cinese con l'installazione "Love the dog art"

In questo 2018 anno del turismo Europa-Cina, Fidenza Village, si prepara ad accogliere gli ospiti cinesi che vorranno festeggiare in Italia il loro Capodanno, venerdì 16 febbraio e l’inizio dell’anno del Cane all’insegna dell’arte e dello shopping.

Per onorarare questa ricorrenza e in segno di accoglienza nei confronti di questa cultura, al Villaggio venerdi e sabato, si svolgeranno una serie di attività artistiche a tema. Il Villaggio sarà il palcoscenico di una mostra “open air” che vedrà come protagoniste 50 statue di bulldog rossi decorate da alcuni dei più promettenti studenti cinesi della prestigiosa Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Como. L’installazione “Love The Dog Art” sarà all’insegna dell’arte e del gemellaggio culturale tra Oriente e Occidente: un colorato corteo di sculture portafortuna daranno il benvenuto a tutti, reinterpretando e omaggiando, in chiave moderna, i valori tradizionali della cultura cinese.

I giovani designer saranno guidati dai propri professori e avranno un mentore d’eccezione, Jun Cen. Illustratore di fama internazionale, cinese di nascita e newyorkese di adozione, Jun Chen ha recentemente ricevuto l’ambito premio “Gold Metal” dall’American Illustration Society per il progetto “Avantissimo” (realizzato nel 2017, sempre in collaborazione con Fidenza Village) ed è stato il vincitore della categoria Overall New Talent degli Association of Illustrators Awards del 2013. Con questi due riconoscimenti Jun si conferma uno degli illustratori cinesi più famosi al mondo e un talento da tenere sott’occhio. Le sue origini cinesi, in particolar modo il pensiero del taoismo classico e del buddismo Zen, influenzano da sempre il modo in cui Jun percepisce la realtà e il suo personalissimo modo di intendere l’arte. Le sue immagini oniriche ed intensamente emotive sono inoltre state pubblicate su The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe, The Verge, Grantland, Oxford University Press, Elle China.

Il celebre illustratore sarà protagonista del Capodanno cinese nel Villaggio. Il 16 e il 17 febbraio si esibirà in una performance live per le vie di Fidenza Village, decorando una delle installazioni, in segno di augurio, fortuna e prosperità.