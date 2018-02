Carnevale, ultimo atto. E poi favole, ciaspole e mercatini: l'agenda

ALBARETO

ALBARET ART CHIUDERA' I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE 2018

Con Albaret Art accompagnato da una copiosa carovana di carri allegorici e gruppi mascherati si concluderanno domenica ad Albareto i festeggiamenti dell’Alta Valtaro e Ceno dedicati al Carnevale.

Studenti e docenti dell’Istituto Comprensivo Borgotaro-Albareto e della scuola dell’infanzia, proloco, amministrazione comunale, comitato della fiera del Fungo, banda, scuole e associazioni stanno preparando nel migliore dei modi l’appuntamento goliardico da sempre molto partecipato.

Dopo la soddisfacenti partecipazioni alle sfilate di Compiano, Borgotaro e Bedonia la sfilata e la festa del carnevale albaretese si svolgerà nel capoluogo della Valgotra a partire dalle 14 per concludersi a notte fonda tra luci, canti e balli frenetici.

Subito i primi coriandoli e le stelle filanti nel centro del paese poi alle 14 nel piazzale del Palafungo ritrovo dei partecipanti e alle 15,30 partenza e inizio sfilata con a capo il corpo bandistico comunale diretto da Daniele Cacchioli e a seguire il gruppo Albaret Art, con tanto di pittori con acquarelli e tavolozze e poi carri allegorici, gruppi mascherati e mascherine singole per le vie del borgo.

Alle 17 in via della Repubblica vin brulè, merenda e musica con danze e allegria per grandi e piccini.

La colonna sonora della festa mascherata sarà ancora una volta affidata ai musicisti della banda comunale di Albareto diretta da Daniele Cacchioli che per l’occasione sfileranno in costume.

Come sempre decisivo sarà il tempo, ma per quanto riguarda il possibile afflusso di visitatori, i meteorologi prevedono una domenica fredda, com'è normale che sia in febbraio, ma soleggiata e limpida.

BARDI

DOMENICA APERTURA DEL CASTELLO

L'apertura stagionale anticipata del Castello di Bardi si consolida. domenica il castello sarà aperto dalle 10 alle 17, condizioni meteo permettendo (info@castellodibardi.info – 3801088315 o 0525733021) con visite guidate solo su richiesta. Tra le altre cose, sarà possibile ammirare la mostra museo permanente dal titolo: “Novecento: arti e mestieri dell’Est europeo”. Frutto della collezione Ferrarini-Nicoli. A breve nelle sale del castello anche lo sviluppo del Museo Nazionale della Maschera Italiana oltre ai già presenti musei della Fauna, della civiltà valligiana, quello archeologico, quello delle cartoline storiche della Valceno.

BEDONIA

APERTI I RIFUGI DEL MONTE PENNA

Sul monte Penna i due rifugi, quello del Cai del Faggio dei tre comuni e quello del Penna sono pronti ad accogliere gli amanti della montagna. Con uno strato di neve che supera il metro, da stasera e per tutto il weekend sono state organizzate ciaspolate, gare da sci da fondo, escursioni, camminate con la possibilità di noleggiare cani da slitta e nei due rifugi si potrà anche trovare l’abbigliamento sportivo in prestito adatto. Non mancherà, ovviamente la buona cucina.

BERCETO

BRISCOLATA A PIETRAMOGOLANA

La Pro Ghiare 2004 organizza una briscolata domenica alle 15.30 alla trattoria «Molinari» di Pietramogolana: la gara sarà a 32 coppie (iscrizione 15 euro a duo).

BORGOTARO

ESCURSIONE SULLA VETTA DEL MONTE CERVELLINO

Continuano le proposte di interessanti gite ed escursioni sul nostro Appennino: il gruppo Cai Alta Valtaro organizza infatti in questo week end, nella giornata di domenica, un’escursione che porterà gli appassionati di montagna sul Passo del Silara, fino alla vetta del monte Cervellino, nel territorio di Corniglio. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla biblioteca «Manara» di Borgotaro domani mattina dalle 9.30 alle 12.

BUSSETO

CARNEVALE, DOMENICA IL GRAN FINALE RIVELERA' IL CARRO VINCITORE

Domenica quarto ed ultimo appuntamento con il Gran Carnevale di Busseto. Dopo il successo delle tre precedenti domeniche è tutto pronto per il gran finale che porterà a conoscere, tra l’altro, il nome del carro vincitore eletto dalla giuria popolare.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Amici della cartapesta e dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune e il sostegno di sponsor privati, sarà caratterizzata (da oggi a domenica) anche dal raduno camper promosso dal Camper club Fidenza e dal Gruppo Alpini «Terre del Po».

Domenica la festa inizierà fin dal mattino, alle 11, in piazza Verdi, con i giochi gonfiabili e i truccabimbi gratuiti. In piazza IV Novembre ci sarà invece il luna park. A mezzogiorno, per i golosi, sempre in piazza Verdi aprirà i battenti l’«Angolo del ghiottone». Alle 14.30 inizierà quindi il corso mascherato con i grandi carri, i soggetti musicali, le bande, le majorettes e i soggetti speciali. Tra gli ospiti della giornata, le majorettes del gruppo «Le orchidee» di Langhirano accompagnate dal gruppo musicale «Gli ottoni matildici»; il gruppo mascherato «Le stelle del 1700» di Castel Goffredo in abiti da ballo in maschera in stile veneziano; la filarmonica «Giacomo Puccini» di Colle di Compito con le majorettes; il gruppo sbandieratori del Palio di Asti «Rione San Pietro»; dal Carnevale di Ivrea la Banda Napoleonica «Tamburi e Pifferi di Santhia»; il Gruppo maschere napoleoniche della Valle d’Aosta e la banda musicale alpina con costumi Walser «La Lira».

Intorno alle 18, in piazza Verdi, gran finale con la premiazione del carro vincitore, dei soggetti e delle maschere. Informazioni e aggiornamenti al sito carnevaledibusseto.it.

CALESTANO

TERZO APPUNTAMENTO PER «TANTO DI CAPPELLETTO»

Terzo appuntamento domenica per «Tanto di Cappelletto», la rassegna enogastronomica che mette insieme i ristoratori del comune di Calestano, uniti nell’intento di promuovere il territorio attraverso il piatto tipico dell’inverno. Per chi vuole invece anche fare due passi in mattinata ci sarà anche la terza escursione della serie «Scarponi, cappelletti e vin brulé».

COLORNO





DOMENICA MATTINA MERCATO CONTADINO SOTTO I PORTICI

All’Antico Mercato Contadino di domenica mattina, dalle 9 alle 13 sotto i portici del Comune, si potranno acquistare a prezzi congrui prodotti locali diqualità (parmigiano, salumi, miele, frutta marmellate, vini e dolci).





FAVOLE A MERENDA PER I BAMBINI NELLA BIBLIOTECA

Riprendono le «Favole a merenda» per i bambini dai 3 ai 6 anni alla biblioteca G. Lombardi, domenica alle 16, a cura dell’associazione Controsenso. Ingresso gratuito, ma occorre prenotarsi in biblioteca (0521313477). Dopo la lettura sarà offerta una merenda golosa a tutti.

FONTANELLATO



MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO ED ESPOSIZIONE

Doppio appuntamento domenica per gli appassionati d’arte. Dalle 9 alle 18 il centro storico ospiterà il mercatino dell’antiquariato mentre la sala dello stendardo della Rocca Sanvitale sarà arricchita da una speciale esposizione curata dalla Casa d’Aste Martini di Sanremo.



IL BASKET AL BARACCHINO DELLA TORTA FRITTA

Domenica il «baracchino della torta fritta» sarà animato da atleti, dirigenti e supporter dell’Abf Basket. L’iniziativa servirà a raccogliere fondi per le prossime attività in programma.

LAGDEI

SCURSIONE DOMENICA

Prosegue il momento magico delle ciaspolate in Alta Val Parma: con la guida ambientale escursionistica Gemma Bonardi di Terre Emerse appuntamento alle 10 dal Rifugio. Prenotazione necessaria al 347 5267602 oppure gemma@liberispazi.it.



MEZZANI

CARNEVALE CON GOMMALAND NELLA PALESTRA

Carnevale con Gommaland a Mezzani domenica dalle 15 alle 19 nella palestra scolastica Isakovic di via Unità d’Italia a Mezzano Inferiore. Per informazioni è possibile chiamare il 333 6770309.

MONTE CAIO

MAXI CIASPOLATA CON FOUR SEASON

Four Season Natura e Cultura propone, domenica, una maxi ciaspolata alla scoperta del monte Caio, con la salita verso la Cima Bocchialini. Al ritorno allo Chalet Pian della Giara, vi sarà una merenda per tutti. Possibilità di noleggiare le ciaspole direttamente alla guida (totale ciaspole disponibili 7). Possibilità di condividere viaggio e spese di viaggio (da comunicare all’atto della prenotazione). Prenotazioni entro le 13 di domani al 338 3745332 o e-mail segreteria.emiliaromagna@fsnc.it.

PARMA

CONCORSO CANORO, TALENTI IN GARA ALL'OSTERIA SALAMINI

All’Osteria Salamini di via Meazza 33/a, nell’area ex Salamini domenica pomeriggio spazio alla creatività giovanile con la quarta edizione del concorso «Happyland song contest», il concorso canoro nazionale finalizzato al divertimento e spettacolo, che ha lo scopo di promuovere e valorizzare le doti canore e artistiche, offrendo un’opportunità di formazione dedicato ai giovani talenti di età compresa tra i cinque e i quindici anni. La manifestazione è organizzata dall’associazione «Talento d’Italia» con il gestore dell’Osteria Salamini Dado Simonazzi.

«Happyland song contest» è dedicato a chi sa cantare, ballare o suonare uno strumento. A partire dalle 15.30 tutti i concorrenti si esibiranno dal vivo, davanti ad una giuria popolare che voterà in maniera palese. I giovani talenti che parteciperanno al contest gareggeranno in un confronto diretto. Prima dell’inizio della manifestazione saranno effettuati i sorteggi per gli abbinamenti e, così, verranno formate le coppie che si sfideranno tra di loro. Al termine della prima esibizione (ovvero il primo brano) passerà al turno successivo solo un concorrente per ogni coppia in sfida e chi supererà il primo step, dovrà esibirsi con un secondo brano fino ad arrivare, con il medesimo criterio, alla fase finale.

Le selezioni ufficiali di «Happyland song contest» 2018, sono aperte a tutti coloro che vorranno esibirsi e mettersi alla prova sul palco dell’area spettacolo dell’Osteria Salamini. Per tutte le informazioni, basterà visitare la pagina facebook «Happyland song contest» o chiamare il 338/3339327 oppure scrivere a talentoditalia@gmail.com.





AL CIRCOLO PRIMAVERA TOMBOLATA PER I GATTI DI MARIA LUIGIA

Tombola organizzata dall’associazione «I gatti di Maria Luigia» per raccogliere fondi per l’oasi felina che ospita 180 felini. L’appuntamento è per domenica alle 15 al Circolo Primavera a Madregolo. Info: gattimarialuigia@gmail.com

AL TEATRO SANT'EVASIO SELEZIONE D'OPERA DEL NABUCCO

Dopo i grandi successi in piazzale Picelli e al teatro Sant’Evasio con «Tosca» e «Aida», domenica alle 17, le associazioni «Viviamo l’Oltretorrente» e «L’opera in piazza», sul palco del teatro Sant’Evasio in via Evasio Colli, metteranno in scena la selezione d’opera del «Nabucco».

Il cast sarà come quello che lo ha eseguito in precedenza ed il pubblico potrà trascorrere un pomeriggio pieno di buona musica, con cantanti, orchestra, coro e costumi stupendi. Il cast, d’eccezione, sarà composto da: Halla Margret, Giancarlo Bianconi, Tae Jeong, Isabella Frati, Daniela Zilioli, l’orchestra «Picelli ensemble», la corale «Don Arnaldo Furlotti» diretti dal maestro Gregorio Pedrini.

La regia sarà curata da Halla Margret. Per informazioni, si può contattare Claudio Cavazzini al numero 348 2601684.

PELLEGRINO PARMENSE

CARNEVALE «FUORI TEMPO» CON SFILATA E FALO'

«Carnevale fuori tempo» è il titolo della sfilata con carri mascherati che si svolgerà domenica: alle 15 nel piazzale delle scuole la partenza dei carri, mentre alle 18 si accenderà il tradizionale falò.

PRATO SPILLA

TANTA NEVE: SI SCIA A PRATO SPILLA

Campi scuola perfettamente battuti, tapis roulant in funzione e tanta neve per la riapertura di Prato Spilla, che ha dato ufficialmente il via alla stagione sciistica 2018 ma anche alla nuova gestione targata Marigola Service.





SALA BAGANZA

DOPPIO SPETTACOLO NELLA ROCCA SU CYRANO

Con un doppio spettacolo di «Ciran-Cyrano de Bergerac. La bocca della verità dell’amore», si festeggia San Valentino in Rocca. Domenica alle 16 e alle 18.30 una commedia sperimentale in quattro quadri tradotta in emiliano, ispirata all’opera Cyrano de Bergerac di E. Rostand. La Rocca Sanvitale rimarrà chiusa alle visite il pomeriggio. Prenotazione allo 0521 331342.



SCHIA

SCI E CIASPOLE: APERTI GLI IMPIANTI DI SCHIA

Schia vive un altro fine settimana all’insegna della neve e degli sport invernali. L’intero carosello sciistico sarà in funzione: gireranno a pieno ritmo lo skilift e il tapis roulant del campo scuola, la seggiovia Pian delle Guide e lo skilift Prato Grosso. Aperto anche il Parkaio Snowpark per snowboarder e freerider.

Tante anche le escursioni in programma: con il Gruppo Guide Macigno Vivo domenica alle 10 ciaspolata alla ricerca delle tracce lasciate dagli animali sulla neve. Per info 3404171870.

Sempre domenica, ma questa volta insieme alle Guide Val Cedra, si partirà alle 10 per un'escursione tra Pian della Giara, il Corno di Caneto ed il Monte Caio, nei boschi e nelle zone di crinale, con bellissime vedute sulle valli circostanti e il crinale appenninico, scoprendo le tracce degli abitanti del bosco. Per info 3290047306 oppure alessandro.bazzini@gmail.com.

Su rotte poco battute passerà invece la ciaspolata organizzata dalla guida Gae Paola Casali che domenica, con «Fiaba e fotografia sul Monte Pesdonica», porterà i ciaspolatori sulle pendici del Monte Caio, alla scoperta di un itinerario insolito. Per info 3396820796 oppure paolacasal@libero.it.

SISSA

LA FAVOLA DELLE TESTE DI LEGNO

Racconta tutte le forme di animazione dalle origini ad oggi La favola delle teste di legno, lo spettacolo di burattini che sarà proposto domenica alle 16 al teatro comunale Giordano Ferrari burattinaio di via Italo Ferrari.

SORBOLO

FOTO DEL CARNEVALE ANNI '60 E '70 E SFILATA DEI CARRI

Domenica dalle 15.30 tradizionale sfilata dei carri di carnevale. Per l’occasione sarà visitabile la mostra Al carnuäl äd Sòrbel nel palazzo del municipio con le foto del carnevale a Sorbolo degli anni ‘60 e ‘70.



TORRECHIARA

DUE CUORI E UN CASTELLO DA TORRECHIARA A FONTANELLATO

Compie vent’anni il più suggestivo «viaggio» per gli innamorati in occasione di San Valentino: «Due cuori e un castello», da un’idea di Alessandra Mordacci, è un’iniziativa di promozione culturale che si svolge dal occasione della festa del patrono degli innamorati.

Il percorso prende spunto dalla vicenda cortese del nobile feudatario Pier Maria Rossi e della sua amata, Bianca Pellegrini, vissuti nel XV secolo.

È un itinerario emozionale in due castelli tra i più affascinanti del territorio parmense: Torrechiara e Roccabianca, legati ai due protagonisti della storia d’amore rinascimentale. Ogni anno si abbinano nuove intriganti proposte: quest’anno Fidenza e Fontanelle.

«Due cuori e un castello» si rivolge non solo alle coppie, ma anche a tutti gli innamorati dell’arte.

Come negli anni scorsi l’Associazione guide turistiche “Torrechiara” intende riaprire la stagione proprio con l’iniziativa «Due cuori e un castello».

Il programma 2018 toccherà questi luoghi: Duomo di Fidenza (Berta e Milone: un amore travagliato). Castello di Torrechiara (Una fortezza dal cuore affrescato). Castello di Roccabianca (Alla corte di Bianca Pellegrini) e Museo Mondo Piccolo a Fontanelle (letture a tema amoroso da Giovannino Guareschi, 1908-1968).

Questo il programma di domenica: domenica alle 10.30 Castello di Torrechiara: il Polo Museale Emilia Romagna in collaborazione con Associazione Guide Torrechiara offre una speciale visita guidata con animazione musicale di Domenico Baronio (liuto e chitarra moresca). La visita è gratuita per il pubblico; a carico dei visitatori unicamente il costo del biglietto d’ingresso al Castello. A seguire degustazione e possibilità di acquisto del vino “Nunc et semper” presso la Cantina del Borgo di Vicari; sempre domenica alle 15 Castello di Roccabianca: speciale visita guidata alla Rocca a cura di Alessandra Mordacci e concerto itinerante «Festa al Castello - Alla corte di Bianca Pellegrini» con Domenico Baronio con musiche dedicate all’amore al tempo di Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini. A seguire, merenda con prodotti tipici del castello e della bassa. Alle 17 trasferimento a Fontanelle: apertura straordinaria e gratuita del Museo del Mondo piccolo con passeggiata emozionale, letture di Egidio Bandini a tema da Giovannino Guareschi, musica tradizionale e coinvolgimento dei visitatori in semplici e divertenti danze sociali a cura di Domenico Baronio.

TORRILE

A SAN POLO L'ULTIMO ATTO DEL CARNEVALE

Andrà in scena in piazza Pertini a San Polo l’ultimo atto del carnevale di Torrile, domenica dalle 14,30.

TRECASALI

UN WEEKEND PER GLI AMANTI DEI ROMANZI "ROSA" ED "EROTICI"

Ci sarà l’ambientazione del romance, il romanzo rosa, a caratterizzare un intero weekend a Trecasali dove, nella sala civica dell’Arci Stella, si tiene la seconda edizione del «Février rouge», appuntamento con autori ed appassionati del filone dei romanzi rosa ed erotici.

Il festival, iniziativa unica nel suo genere nel nostro territorio, è promosso dall’associazione Sissa Trecasali per passione in stretta collaborazione con la sissese Samantha Parma, in arte Samy P, autrice di diversi racconti e quattro romanzi del genere romantic suspense.

Nella sala civica si susseguiranno incontri tematici con una trentina di autori in arrivo da tutto il Centro-Nord Italia, ma ci saranno anche una cena (domani, per le prenotazioni chiamare il numero 347 9843028), una lezione di tantra ed un’esibizione di pole dance.

Domenica doppio appuntamento alle 10 con variazioni in rosa e alle 11 con la nuova editoria che si confessa. Domenica in piazza Fontana ci sarà anche un mercatino artigianale delle mille idee con prodotti per la persona e la casa.

SERATA DANZANTE CON PAOLO BERTOLI ALL'ARCI STELLA

Serata danzante con l’orchestra Paolo Bertoli domenica dalle 21.30 al circolo Arci Stella. Per info 347 9242135 o 340 2691601.

ZIBELLO

MUSEO DEL CINEMA NELL'EX CONVENTO DEI DOMENICANI

Nell’ex convento dei padri domenicani è possibile visitare il museo del cinema, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per info: 3474065078.