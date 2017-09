A Cremona la Festa del salame dal 20 al 22 ottobre

Dal 20 al 22 ottobre si terrà a Cremona la "Festa del Salame". La manifestazione vedrà la presenza di stand con salami provenienti da tutta Italia nel centro cittadino. L’iniziativa è promossa dal Consorzio del Salame Cremona ed è patrocinata da Regione Lombardia, Confartigianato Cremona, Camera di Commercio. «La festa si inserisce in un complesso di progetti per la valorizzazione di una delle più grandi linee di sviluppo del territorio, la trasformazione agroalimentare», commenta il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, che evidenzia gli aspetti culturali legati alla produzione del salame e il ruolo delle imprese di trasformazione.

«Concepiamo la festa come un evento cultural-gastronomico e abbiamo l’obiettivo di attirare turisti ed esperti gourmet da tutta Italia» spiega Stefano Pellicciardi, di Sgp Eventi, organizzatore dell’evento. Gli stand saranno collocati in corso Campi e in corso Garibaldi. In piazza Roma sarà allestito il 'PalaSalamè e in via Cavour l’area giochi per i bambini.