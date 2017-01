Domenica tra storia e divertimento: l'agenda

BARDI

L'ANTICA FORTEZZA ACCOGLIE I VISITATORI

Il Castello di Bardi è aperto al pubblico anche domenica, seguendo il seguente orario continuato: 10-17. Ai gentili visitatori è consigliato di telefonare per assicurarsi dell’apertura, soggetta a situazione meteorologica, contattando il numero 380/1088315.

GARA DI BRISCOLA

A Bardi continuano i festeggiamenti al «Palalandi», il maxi tendone riscaldato. Domenica chiusura con la finale della maxi gara di briscola alle ore 14.30.

BARDI-BORGOTARO

CON LE CIASPOLE SULLE VETTE PIU' ALTE DELLA VALLATA TRA EMILIA E LIGURIA

Domenica sarà invece la volta di un’appassionante camminata nella zona delle Cinque Terre. Da Vernazza a Manarola, passando, nello specifico, per Corniglia, con una meta finale suggestiva: il famosissimo presepe di Manarola. L’accensione del presepe è prevista per le ore 18. Partenza con treno alle ore 8.46 da Borgotaro (ore 7:48 da Parma. Info e prenotazioni: 339.7843072.

BAZZANO

CAMMINANDO FRA I PRESEPI

Domenica a Bazzano podisti e appassionati di camminate potranno chiudere le feste all’insegna dello sport e dell’aria aperta tra i suggestivi presepi di Bazzano: arriva alla quarta edizione “Camminando tra i presepi”, marcia a passo libero ludico motoria a cura della Pro Loco di Bazzano. Alla camminata seguirà una “polentata” per tutti, podisti e visitatori del paese. Dopo il ritrovo in piazza don Luigi Ferrari a Bazzano, dalle 9 alle 10 partenza libera, camminando tra gli oltre 200 presepi allestiti anche quest’anno dagli abitanti di Bazzano. Per informazioni Germano 338 8008565, E al termine polentata d’inizio anno.

BERCETO

DI CORSA CON LA "DOLOROSA"

Domenica la Statale della Cisa ospiterà le centinaia di podisti della «Dolorosa»: l’ormai celebre corsa organizzata dal camping bercetese «I Pianelli». La corsa, la cui caratteristica è quella di disputarsi con qualsiasi condizione atmosferica (ed ecco una delle ragioni del nome «Dolorosa»), è giunta quest’anno alla nona edizione. Gli atleti si ritroveranno alle 7 del mattino alla palestra di Fornovo per potersi cambiare ed effettuare le ultime iscrizioni e poi alle 8 partiranno sulla storica Statale 62 in direzione di Berceto,

COLORNO

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DELLA REGGIA

domenica le visite guidate alla Reggia si svolgeranno alle 10 e alle 11, nel pomeriggio alle 15,16 e 17. La visita comprende il piano nobile, la cappella ducale di San Liborio, l’appartamento nuovo del duca don Ferdinando di Borbone. L’itinerario non comprende il giardino storico, aperto dalle 7.30 alle 17. Per informazioni telefonare allo 0521312545 –reggiadicolorno@provincia.parma.it.

FELINO

MUSICA BAROCCA: CONCERTO ALLA PIEVE

Domenica la pieve romanica di Sant’Ilario Baganza ospiterà un concerto di musica barocca. L’inizio è previsto alle 17.30. Durante l’appuntamento si esibiranno le Vipere Gentili, trio di musiciste composto da Sarah Valentina Pelosi, Federica Catania ed Elena Bacchini. Le prime due si esibiranno al violino, la terza alla viola da gamba. Nel corso del concerto saranno eseguiti brani di compositori come Maurizio Cazzati, Marco Uccellini, Biagio Marini e Johann Heinrich Schmelzer, autori vissuti nel 1600. L’appuntamento è patrocinato dall’amministrazione comunale.

LAGDEI

STORIA E NATURA: AFFRESCHI E PORTALI, MADONNE E FOLLETTI

Escursioni notturne, passeggiate nei borghi e anche un’escursione nella Riserva Guadine Pradaccio, nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano: è questo il programma per questo ultimo weekend delle festività natalizie stilato dal Rifugio Lagdei in collaborazione con le guide ambientali escursionistiche di Terre Emerse. Un fine settimana lungo iniziato venerdì. Il programma si chiude domenica mattina con «L’inverno nella Riserva: neve, silenzio e pace nella Riserva Guadine Pradaccio». Camminando, o ciaspolando, si partirà da Lagdei per dirigersi verso i Lagoni, sull’ ampia strada forestale che conduce all’ingresso della Riserva dove si accede solo con l’autorizzazione e l’accompagnamento del Corpo forestale dello Stato: da qui poi salendo tra faggi e abeti si raggiungerà lo splendido Lago Pradaccio sovrastato dalla imponente parete rocciosa del monte Roccabiasca.

Il lago che di solito in questo periodo è coperto di neve e ghiaccio si mostrerà in tutta la sua magia, e dopo averlo parzialmente circumnavigato per cercare scorci e dettagli indimenticabili, si riprenderà il sentiero per rientrare a Lagdei. Per info e prenotazioni contattare la guida Gae Antonio Rinaldi al numero 328.8116651 (oppure durante il week end della ciaspolata il Rifugio Lagdei al numero 0521889353) oppure mandare una mail a antonio.rinaldi.76@gmail.com. Per il programma completo www.terre-emerse.it.

MEDESANO

SERATA DI DANZE ALLE TRE TORRI

Domenica, dalle 15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano si balla con «La band Italiana».

MEZZANI

WEEKEND CON LA BEFANA

Domenica alle 17.30, tombola al circolo Anspi San Michele di Mezzano Superiore.

PARMA

"JOJO & MOLLY HANNO UN FIGLIO" E "JOJO & MOLLY IN VACANZA"

Jojo & Molly hanno un figlio) ore 15.30 - Dopo il successo dello spettacolo che vedeva i due protagonisti, rimasti soli, incontrarsi, innamorarsi e ricominciare una nuova vita insieme ecco arrivare l’atteso seguito. Jojo & Molly si sono sposati e stanno per avere un figlio ma…. come si diventa genitori? In effetti spesso, una coppia, deve affrontare la genitorialità senza nessuna esperienza alle spalle se non quella diretta vissuta nella propria infanzia dove si tende a fare “quello che dicevano i miei genitori” o tutto al contrario. Tra risate, acrobazie e luoghi comuni, lo spettacolo si sviluppa ancora una volta senza l’uso della parola rendendolo di facile fruizione per qualsiasi genere di pubblico italiano e straniero, piccolo e grande. Ore 16.30: merenda offerta dal teatro per chi parteciperà a tutti e due gli spettacoli. "Jojo & Molly in vacanza" spettacolo alle 17 - Ritornano Jojo&Molly, la coppia più affiatata e amata del Teatro del Cerchio in una nuova, esilarante produzione. Dopo essersi conosciuti per strada, innamorati, sposati e diventati genitori della piccola Nanà, i nostri due strampalati coniugi saranno questa volta alle prese con i preparativi per il perfetto viaggio da vacanzieri! E allora via, si prepara la valigia (pardon, le valigie: ogni donna lo sa, “il necessario” ha bisogno di spazio!) e si parte: destinazione… già, destinazione?? Un soleggiato viaggio alle Hawaii? Una settimana bianca tra neve e piste da sci? Seppur con pareri diversi, alla fine i due trovano un accordo e sono pronti a partire…in bicicletta! E’ gradita la prenotazione. Per info e prenotazioni: 3318978682.

FESTA AL BARILLA CENTER

Quest’anno l’Epifania tutte le feste non porterà via: domenica per chiudere in bellezza tutte le feste, alle 16.30 in piazzetta centrale torna a grande richiesta Spiazza la Piazza, laboratorio di arte circense gratuito.

AL MUSEO CSAC FIABE, FILASTROCCHE E TANTE SORPRESE

Domenica, l’Archivio-Museo Csac propone un ricco programma di visite e attività: ore 11 (visita per le famiglie) e ore 16. La visita, oltre ad un’introduzione dedicata alla storia dell’abbazia e dell’archivio, permetterà di approfondire le sezioni rinnovate del nuovo allestimento: dai figurini di moda delle Sorelle Fontana, passando attraverso il design e i progetti di Enzo Mari, la mostra monografica di Concetto Pozzati e la sezione fotografia con le immagini, tra gli altri, di Mario Giacomelli e Nino Migliori. Le visite non necessitano di prenotazione. Visita interattiva per le famiglie: l’attività è rivolta alle famiglie, (bambini dai 5 anni) e si terrà domenica alle 11. Costo: euro 4 a bambino; adulti ingresso ridotto. Gradita la prenotazione.

SORBOLO

GIOCHI SENZA FRONTIERE

Domenica dalle 14.30 alle 18 giochi senza frontiere con giochi a squadre che coinvolgeranno bimbi e genitori. La pista di pattinaggio è aperta dalle 10.30 alle 12.

TORRECHIARA

APPUNTAMENTO CON BIANCA

Questa domenica lasciatevi affascinare dalla storia che abita nel castello di Torrechiara: per scoprirla c’è la visita guidata con Bianca, la misteriosa dama della Camera d’Oro. Il gruppo Assapora Appennino, ogni domenica, organizza visite guidate con il personaggio in abito medievale di Bianca Pellegrini. Domenica ci saranno solo due turni: alle 10,30 e alle 12 davanti al Castello per il viaggio nel maniero quattrocentesco. L’Ingresso in Castello costa 4 euro, il servizio di accompagnamento prevede un’offerta di 3 euro - Per info: 328.2250714.

TRECASALI

MUSICA PER SCATENARSI IN PISTA

Al'Arci Stella di di piazza Fontana si balla domenica con l’orchestra Campanini. Per informazioni e prenotazioni 347 9242135 oppure 340 2691601.