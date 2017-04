Parchi, sentieri, piazze e fattorie: la domenica è da gustare

BARDI

Passione vivente in parrocchia

Torna a Bardi un grande ed emozionante evento collegato alla Pasqua. Domenica prossima la Famiglia Bardigiana, in collaborazione con la Parrocchia di Bardi, ripropone, infatti, la sacra rappresentazione della “Passione” di Cristo, che si svolgerà nella chiesa parrocchiale del capoluogo, con inizio alle ore 20,30. Sono numerosi i figuranti impegnati per rievocare i momenti conclusivi della vita di Gesù L’edizione di quest’anno si svolgerà, per la prima volta, interamente all’interno della Chiesa.



BARDI-VARSI

Con il gruppo «guide ambientali escursionistiche Valtaro e Valceno» domenica invece sarà la volta di un’originale camminata alla scoperta dei «Salti del Diavolo», antichissime formazioni rocciose utilizzate dagli scalpellini locali per realizzare manufatti di raro pregio architettonico e scultoreo, come camini, archivolti, fontane e bassorilievi. I partecipanti all’escursione potranno quindi ammirare questi blocchi di arenaria, situati lungo la «Via degli Scalpellini», un bellissimo sentiero che scende dalla frazione di Chiastre e risale poi a Cassio, dopo aver attraversato il Torrente Baganza grazie ad un ponte tibetano da brividi. Al di là delle bellezze naturali e paesaggistiche, a farla da protagoniste saranno anche le suggestioni: la leggenda narra infatti che il diavolo, in fuga precipitosa alla vista di una croce ostentata da un eremita, avesse cercato di resistere aggrappandosi ai massi, lasciando i segni delle unghie, che ancor oggi si possono vedere su alcune chiastre. Ritrovo alle ore 9 presso la stazione ferroviaria di Borgotaro (info e prenotazioni: Antonio Mortali cell. 339-7843072; e-mail: antonio.mortali@trekkingtaroceno.it).



BERCETO

Gara di briscola a Pietramogolana

Domenica la trattoria «Molinari» di Pietramogolana, sulla Fondovalle, ospiterà la gara di briscola organizzata dalla Pro Ghiare 2004: si sfideranno 32 coppie che si contenderanno il prelibato premio per le prime quattro coppie classificate, cioè chili di parmigiano reggiano a a scalare a seconda del piazzamento. Quota d’iscrizione a coppia: 15 euro. Orario di inizio: 15 e 30.

BUSSETO

Personaggi verdiani fra le bancarelle

Dopo l’edizione pilota di marzo, che è stata un vero successo torna a Busseto, domenica, il Mercatino di antiquariato, riproposto con soddisfazione da Amministrazione comunale e Bi&Bi. Le esposizioni saranno collocate ancora una volta in via Roma ed offriranno ai visitatori pezzi da collezione, oggettistica, orologi e pietre preziose, modernariato, abbigliamento retrò, stampe, libri e accessori.

NON IL SOLITO MERCATINO

«Siamo davvero contenti di annunciare la seconda data di questo evento, anche perché questo non è il solito mercatino, ma un’esposizione ricca che smentisce un’idea diffusa: quella che nei mercatini di antiquariato si trovino solo cose dimenticate in soffitta - ha dichiarato il sindaco Giancarlo Contini -; per passione frequento mercatini e antiquari da quando avevo 17 anni e posso assicurare che la qualità dei banchi della prima edizione mi ha davvero sorpreso».

NON SOLO ANTIQUARIATO

Non solo antiquariato dunque: la seconda edizione del Mercatino di antiquariato di Busseto ha in serbo per i visitatori anche un incontro speciale. Perché se Busseto attende con curiosità l’8 novembre, data in cui i ghost busters del National Ghost Uncover torneranno a cercare il fantasma del maestro Verdi, l’organizzazione ha ideato un Aperitivo mattutino «Waiting 4» in compagnia di figure che provengono dal mondo verdiano... e chissà se il fantasma del Maestro, in qualche modo, non si anticiperà. Dall’Aida alla Traviata, dal Nabucco al Rigoletto, i visitatori potranno incontrare da vicino i caratteri delle opere di Giuseppe Verdi.

I personaggi indosseranno abiti ed oggetti d’epoca e in spirito goliardico si mischieranno alla folla aggirandosi fra i banchi con tuba e pastrano, spada o corno, arricchendo l’atmosfera del Mercatino di antiquariato che come sempre vuol dare risalto e valore agli oggetti e alle storie del passato.

Speciale convenzione: i visitatori che si presenteranno nei bar elencati in possesso della locandina dell’evento, anche ritagliata o stampata, riceveranno uno sconto speciale. Quelli convenzionati sono: Bar Centrale in Piazza Verdi 3 (aperitivo a prezzo scontato); Bar Osteria Mary in Via Roma (caffè a 0,50€); Bar Roma in Via Roma 63 (caffè scontato); Bar Stella in Via Roma 77 (aperitivo prezzo scontato) Il mercatino sarà allestito dalle 8 alle 19, nella centrale via Roma di Busseto.

Si terrà anche in caso di maltempo, sotto agli storici portici di via Roma grazie alla cortesia dei commercianti prospicienti i negozi. Info, tel. 0521.313300, www.ilmercatodeglieventi.it.

COLLECCHIO

Contest fotografico per «esploratori»

Appuntamento domenica alla Corte di Giarola dove, dalle 8 alle 19, è in programma “Primavera in Corte”, il primo evento al Parco del Taro dopo la pausa invernale: è il benvenuto dei Parchi del Ducato alla nuova stagione con passeggiate, letture, laboratori ed esperienze creative dedicate ad adulti e bambini, nel corso dell’intera giornata.

Si inizia la mattina di buon’ora con un contest fotografico con tema “a sorpresa” che partirà dalla Corte per esplorare i dintorni e il territorio di Collecchio. Ci saranno incontri importanti, con poeti delle immagini, come Alessandro Gandolfi, photo journalist per National Geographic e Le Monde, narratori di emozioni come Mario Ferraguti, un mix di artista e scrittore e Luigi Ghillani, maestro d’erbe e cultore di fiori.

L’evento apre una lunga stagione di appuntamenti fra Giarola e i suoi dintorni: i sentieri, Oppiano, l’area naturalistica delle Chiesuole, il Vivaio Scodogna e il territorio del Comune di Collecchio. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Collecchio. E prevede il contest fotografico dalle 8 alle 15.30. Il tema del contest sarà svelato all’inizio del concorso. L’ambito territoriale comprenderà Giarola, Collecchio e le aree limitrofe. In concorso di saranno due categorie: gli adulti ed i bambini fino a 12 ani. Le iscrizioni si svolgeranno tra le 8 e le 11 e la consegna delle foto per la valutazione avverrà alle 15.30. Per partecipare il contributo è di 5 euro.

Tutte le altre iniziative della giornata sono gratuite. Alle 9.30, “Erbe alimentari”: passeggiata lungo i sentieri del Parco del Taro per riconoscerle e successiva dimostrazione della loro preparazione in cucina, con l’erborista Luigi Ghillani e Giulia Coruzzi di “La Spinosa” - piante officinali, azienda biologica certificata.

Alle 15, “Animali d’aria”: attività per famiglie e bambini dai 7 anni con dimostrazioni, esperimenti scientifici, laboratori di manualità e tanto altro ancora per scoprire i segreti dell’aria. Alle 16, “I mostri d’aria”: presentazione animata del libro dello scrittore Mario Ferraguti e dell’illustratore Agnetti con attività di disegno creativo al Teatro alla Corte. Alle 17.30, “Racconti di un fotografo”: Alessandro Gandolfi, Photojournalist per National Geographic, Le Monde,

L’Espresso, si racconta – nella Sala Convegni. Alle 18.30, premiazione dei primi tre classificati per le due categorie del contest fotografico, nella sala convegni.

Da domenica 16 aprile a domenica 21 maggio nel Centro Visite del Parco, nella Corte di Giarola, saranno esposte le prime venti foto classificate. Informazioni e prenotazioni obbligatorie: 0521-803017 / 347- 4018157.



CONTIGNACO

«Vola il Medioevo» al Castello di Contignaco. Domenica nell’antico maniero recentemente aperto al pubblico ed inserito nel circuito dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, si potrà conoscere da vicino l’antica arte dei falconieri. Dalle 15 alle 18, sfruttando gli ampi spazi della vallata su cui si erge il maniero alle porte di Salso, lo staff della Società agricola “Il falco pellegrino” organizzerà suggestive dimostrazioni di volo libero di falconeria, coinvolgendo varie specie di rapaci: falchi pellegrini, falchi di Barberia, falchi lanari, falchi sacri (i falchi venerati dagli antichi Egizi), poiane di Harris (direttamente dal deserto della California), gufi e barbagianni.

La giornata si aprirà con l’accoglienza degli ospiti presso la corte del Castello dove verrà illustrata la storia del maniero. Seguirà una breve parte didattica, dedicata alla presentazione dei rapaci, della loro vita in natura e del loro utilizzo nella storia della falconeria. Verranno spiegate inoltre le varie tecniche di addestramento. La dimostrazione si articolerà in più passaggi: voli al pugno con battesimo del guanto (il rapace si posa sul guanto indossato per la prima volta da una persona del pubblico), voli al logoro (il rapace insegue la sagoma di un uccello), simulazioni di addestramento sulla traina (il rapace bracca la sagoma di una lepre che corre al suolo), vari giochi con gli spettatori per dimostrare l’agilità e l’intelligenza degli animali. Chi vorrà potrà anche posare in foto tenendo un falco o una poiana sul proprio pugno. La giornata si concluderà con un assaggio dei vini prodotti dall’Azienda agricola Castello di Contignaco, le cui cantine sono situate nei sotterranei del maniero. È raccomandata la prenotazione. 0524.573287 / 320.6126424.



FIDENZA

Festa all'ex macello: il ballo del pomeriggio

Ritorna domenica dalle 15,30 al centro polivalente ex macello di via Mazzini, il ballo del pomeriggio. Il momento di musica e ballo, organizzato dall’associazione ricreativa fidentina già associazione anziani, sarà allietato dall’orchestra Compagnia Emiliana.



FORNOVO

Alla scoperta dei borghi

Domenica, per la programmazione della Riserva Prinzera, a cura dell’Ufficio Turistico IAT di Fornovo e Parchi del Ducato è in programma Sotto l’ombra del Prinzera: piccolo tour guidato che condurrà i partecipanti nei centri di Sivizzano, Bardone, Terenzo. L’appuntamento è alle 14,30 al Centro visite della Riserva Prinzera (Rocchetta di Piantonia). Partenza per Terenzo, con visita alla chiesa e passeggiata nel borgo; Bardone, visita alla pieve; Sivizzano, visita al chiostro benedettino. Prenotazione consigliata tel 3469536300. L’iniziativa è gratuita.



MEDESANO

Serata di balli alle tre torri

Domenica, dalle 15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano si balla con l’orchestra «Danilo Roncati».

NOCETO

Festa in fattoria per tutti i bambini

Festa di primavera in Fattoria didattica per i bambini delle scuole elementari e medie domenica dalle 16 alle 18 all’agriturismo Ciaolatte di Borghetto in via Muroni. “Formaggi e fiori in fantasia” è il titolo della giornata in cui sono programmate molteplici attività: Manualità creativa nella preparazione di decorazione con fiori veri per abbellire la casa e alla fine del lavoro merenda con gelato bio, formaggi e focaccia con i salumi. A seguire la visita alla stalla. Info e prenotazioni Afra: 3393391783.

.

Grandi mercati: shopping fra occasioni e qualita'

Domenica di grandi mercati a Noceto tutto il giorno in centro storico. 120 bancarelle con le occasione di qualità del Forte Davvero, Noceto Doc e Noceto in Fiera e oltre 30 hobbisti con originali creazioni a tema floreale e produttori locali.

PARMA

Fiumi di birra: 15 produttori da tutto il mondo

Parma per questo weekend sarà la capitale della birra. Domenica, al Wopa Workout Stu Pasubio, di via Palermo, saranno ospitati quindici birrifici artigianali provenienti da tutto il mondo.

L’evento “Ducato10” è stato voluto dai titolari del Birrificio del Ducato, Giovanni Campari e Manuel Piccoli, per festeggiare i dieci anni della nascita del famoso birrificio della nostra città.

Una festa dedicata alla bevanda tanto gettonata che è diventata ormai una vera e propria icona per gli appassionati del genere. La festa di svolgerà domani e domenica, da mezzogiorno a mezzanotte, e per chi vi parteciperà sarà un vero e proprio giro del mondo della birra, dove si potranno sperimentare diverse tipi di «bionde». Per l’occasione un intero padiglione sarà occupato da una quindicina di banchi di birra, provenienti da undici paesi, senza dimenticare quelle italiane e venti spine del Birrificio del Ducato. Saranno presenti i birrifici: Bakunin dalla Russia, Oxbow dall’America, Trou du Diable dal Canada, Brew by Numbers con Beavertown e Wild Beer dall’Inghilterra, Brekeriet dalla Svezia, De Molen dall’Olanda, Pohjala dall’Estonia, Oud Beersel dal Belgio, Lerving e Lindheim dalla Norvegia Freigeist e Mahrs dalla Germania e Thiriez dalla Francia . Per i birrifici italiani saranno presenti: Birrificio italiano, Birrificio Lambrate, Birrificio Pontino, Birra Elvo, Birrificio del Forte, Baladin, Argo, Foglie d’erba, Cr/ak e Montegioco.

In occasione della festa, si alzeranno le pinte per dieci brindisi (uno ogni due ore, cinque volte al giorno). Si sentirà suonare una campanella e sarà aperto un fusto di birrifici italiani che metterà a confronto il suo prodotto con una birra del birrificio Ducale per un’amichevole sfida. I primi cento bicchieri saranno offerti.

Oltre allo stand dedicato alla birra ci sarà uno spazio dedicato allo street food, dove si potrà mangiare e assaporare i cibi offerti dai truck. Per l’occasione saranno presenti: il Trapezzino con la pizza farcita con condimenti tipici romaneschi; lo Sbanco con i suoi tantissimi tipi di supplì; L’Epiro con le crudite di pesce e la carne al barbecue e l’Hamburgheria Eataly con i suoi hamburger.

Nella serata di domenica ci sarà il concerto dei Dead Hourse Bones e della band Hypnotronic Blues.

L’ingresso al Festival è gratuito e per degustare le birre presenti bisognerà acquistare un bicchiere celebrativo e i gettoni. Il kit ha un costo di 10 euro e compre: il bicchiere, la guida delle birre e sei gettoni (ogni gettone costa 1 euro).

AL PARCO FERRARI

Trasformarsi in un animale e danzare in mezzo agli alberi

Una mattinata diversa a contatto con la natura, per «conquistare» i parchi cittadini, e all’insegna del divertimento per i piccoli. Domenica, dalle 10.30 alle 12.30, al parco Ferrari è in programma il terzo appuntamento della rassegna «Parchi in gioco» - che proseguirà fino a giugno -, realizzata grazie al contributo dell’assessorato alle politiche per l’infanzia e per la scuola del Comune ed è curata dall’associazione «ParmaKids». Per l’occasione, si potrà suonare e danzare tra gli alberi grazie ai componenti dell’«Asd Capoeira Gerais Parma».

Che cosa c’è di più divertente del ballo e della musica per un bambino? Immaginate l’emozione di viverle in un parco cittadino: per questo verrà proposta un’attività collegata alla «capoeira», un’arte marziale, a metà tra danza e lotta. I bambini saranno invitati a scegliere un animale selvatico, saranno truccati in base all’animale scelto (con colori per truccabimbi) e attraverso giochi di psicomotricità cercheranno di riprodurne i movimenti, esplorando le proprie capacità motorie e musicali, divertendosi con la musica e il canto, guidati dai «capoeiristi».

Saranno messi a disposizione dei bambini gli strumenti musicali specifici della disciplina: tamburi, tamburelli, sonagli e altri strumenti. Non serve la prenotazione e l’evento si terrà anche in caso di maltempo. Info: www.parmakids.it.

In piazzale inzani domenica al labo' omaggio a lucio battisti

Domenica, dalle 21 al Labò in piazzale Inzani, concerto-tributo a Lucio Battisti. Sul palco del locale nell'angolo più magico dell'Oltretorrente saliranno i Pensieri e parole.





BAGANZOLA

Uova di pasqua per i bambini africani

Si chiama «Voi aprite le uova e noi apriamo le scuole» la campagna pasquale solidale dell’associazione di promozione sociale «Il Filodijuta» di Baganzola, che sostiene l’acquisto di tutto il materiale didattico per un intero anno scolastico rivolto ai 385 bambini delle scuole di villaggio in Bangladesh, tra cui la scuola «Tommy» nel villaggio di Pankhali. Fino a Pasqua saranno in vendita uova al latte e fondente, campane al latte, chiocce al latte e fondente con uova di zucchero. Info: 338/4629759 oppure www.filodijuta.it.

DOMENICA

Negozi aperti nel centro storico

In occasione dei primi tepori primaverili, Federmoda Parma, aderente ad Ascom, ripropone il tradizionale appuntamento Shopping di Primavera invitando tutti i negozi del centro a restare aperti nella giornata di domenica. L’iniziativa, realizzata anche quest'anno in collaborazione con FIPE Parma (Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi), vuole essere come sempre un’occasione di svago e shopping per tutta la famiglia.





BARILLA CENTER

Colori e profumi con Street Flower

La galleria coperta del Barilla Center ospiterà anche per questa domenica, la seconda edizione di “Street Flower”. L’ evento, dedicato a ciò che la natura ci regala con l’inizio della primavera con i suoi colori e profumi, ha visto molta partecipazione domenica scorsa, giorno inaugurale della seconda edizione di “Street Flower”. E domenica si ripeterà l’appuntamento per i tanti appassionati del genere. All’intero della galleria si potranno ammirare le composizioni, le nuove idee, tante piante e fiori che gli espositori presenti proporranno al pubblico. L’evento, dedicato al giardinaggio e ai fiori, è curato da BieBi Eventi.

SALA BAGANZA

Vivicitta' la primavera mette in moto le gambe

Gambe in movimento domenica. Torna infatti Vivicittà, la manifestazione podistica organizzata dalla Uisp che si svolge contemporaneamente in 41 città in Italia e 17 nel mondo, giunta alla 34esima edizione.

Seguendo il motto Uisp dello «sport per tutti», la partecipazione alla manifestazione è aperta a tutte le tipologie di persone che vorranno muoversi all’aria aperta: gli atleti, che potranno correre lungo il percorso competitivo e non competitivo, i camminatori, che potranno affrontare il percorso in natura e gli amanti dello yoga che potranno praticare la disciplina in mezzo ai Boschi di Carrega. Saranno tre infatti i percorsi che i partecipanti potranno affrontare: quello agonistico di 12 chilometri, il non competitivo di 12 o 6 chilometri, il naturalistico di 10 chilometri. Il percorso competitivo e quello non competitivo si svilupperanno interamente su strada: seguendo un itinerario circolare fatto di dolci saliscendi che attraverserà il centro del paese, proseguirà lungo l’anello di via Capanne, nel cuore dei Boschi, per connettersi poi al percorso a fianco della Rocca Sanvitale ed attraversare il giardino farnesiano del Melograno. il naturalistico entrerà all’interno dell’area protetta dei Boschi di Carrega: la prima parte del tracciato seguirà il percorso su strada per poi continuare lungo il viale di Ponteverde e raggiungere il Centro Parco Casinetto. Per tutti i partecipanti, il ritrovo è dalle ore 8.30 al Centro sportivo Joker Center di via Giuseppe di Vittorio, a Sala Baganza, con partenza alle ore 10.30 dall’arco della Gazzetta di Parma. Chi vuole usufruire del punto yoga dal ritrovo all’arco della Gazzetta sarà accompagnato al Casinetto, la fine dell’attività è prevista intorno a mezzogiorno, il rientro è libero. Per il percorso non competitivo, quello naturalistico e yoga, l’iscrizione avviene direttamente il giorno della manifestazione e prevede un costo di 5 euro con gadget per gli adulti (3 euro senza gadget) e 3 euro con gadget per i bambini (1 euro senza gadget). Non mancherà il classico «terzo tempo» con il Viviparty, ormai un classico della manifestazione che permette, dopo il movimento, di dare spazio alla convivialità e mettere «i piedi sotto la tavola»:

il punto ristoro aperto a tutti i partecipanti e al pubblico sarà gestito dal Gruppo Alpini e dalla Protezione Civile di Sala Baganza ed avrà un’occhio particolare per la sostenibilità ambientale. L’area ristoro sarà infatti dotata di una fontana di acqua pubblica, messa a disposizione da Iren, e utilizzerà bicchieri, piatti e posate in materiale ecologico mater-B. Il tema dell’edizione 2017 di Vivicittà è «Luoghi in azione» uno slogan che è un invito a ripensare lo sport e riportarlo dove vi è necessità: nelle strade, nelle piazze, nei cortili. Vivicittà promuove infatti il diritto di potersi spostare da un paese all’altro con dignità e rispetto, la possibilità di correre liberamente in città che non siano ostaggio dello smog. L’obiettivo quindi è quello di riportare sul territorio, nei parchi, nelle strade lo sport per tutti. Per informazioni: www.uisp.it/parma.







SALSOMAGGIORE

Salso sposi: prova generale per il «magico sì»

Domenica alle Terme Berzieri continua il nono appuntamento con la più importante manifestazione nel settore del “wedding” a 360 gradi. Una “due giorni”, che vedrà tornare Salsomaggiore capitale indiscussa di tutto ciò che riguarda quello che, comunque, rimane il giorno più importante nella vita di ognuno: il matrimonio.

Nei più suggestivi ambienti della città termale, infatti, prenderà il via la nona edizione di “Salso Sposi”, la kermesse dove si potrà trovare veramente tutto: dalle limousine alle fotografie d’arte per l’album di nozze; dagli abiti da sposa (e sposo) classici o avveniristici, ai viaggi, alle location più esclusive per celebrare e festeggiare lo sposalizio, al catering d’autore.



SAN SECONDO

Sul ponte dei sapori sfilano mille e una golosità

Domenica appuntamento, a San Secondo, con il «Ponte dei sapori», tradizionale evento primaverile dedicato ai prodotti tipici e alla gastronomia di qualità.

La manifestazione è promossa dal Centro Commerciale Naturale «I Portici di San Secondo», col coordinamento di Ascom Confcommercio Parma, Confesercenti Parma, la gestione di Edicta Eventi e il patrocinio del Comune.

Due i punti di attrazione principali: in piazza Mazzini si troverà la tensostruttura, dove l’associazione Palio delle Contrade proporrà il menù del Ponte dei Sapori (tortelli, grigliate, salamini e Spalla Cotta, serviti a ciclo continuo, dal pranzo di domani alla cena di domenica); in via Garibaldi e via Roma si troveranno le aree commerciale e gastronomica ed i laboratori. Anche i negozianti e le attività del centro parteciperanno attivamente alla festa, allestendo vetrine a tema, organizzando spazi espositivi e proponendo degustazioni.

EVENTI COLLATERALI

Tanti gli eventi collaterali, tra cui il «Vespa Sapori», raduno degli appassionati dello storico scooter Piaggio, che da quest’anno è alla seconda edizione come evento nazionale: grazie alla dinamicità delle associazioni EverGreen, VespaClub Parma e sotto l’egida del Vespa Club Italia, riempirà San Secondo di colorate due ruote nella mattinata di domenica. «Dopo il successo della prima edizione, riproponiamo con entusiasmo il “Vespa Sapori” – dice Giampiero Campanini, ideatore dell’iniziativa insieme a Andrea Salsi - il tema di quest’anno è Giovannino Guareschi con alcune divertenti sorprese alla partenza: alle 10, proprio in piazza Mazzini, la Compagnia Dialettale La Sissese, interpreterà la prima scena del film di Don Camillo, mentre i vespisti entreranno in parata accompagnati dalla Corale Vito Frazzi». «L’associazione conta 300 soci nella nostra città, di cui 25 a San Secondo – commenta poi il presidente del Vespa Club Parma, Daniele Galvani - questo è un paese da sempre di forte tradizione per la Vespa e siamo molto fiduciosi per il ritrovo di domenica, perché è uno dei primi che inaugura la stagione delle nostre due ruote». Per l’associazione Palio delle Contrade è intervenuto, alla presentazione, il presidente Pier Luigi Poldi Allaj che ha ricordato «l’importanza della collaborazione con questa manifestazione anche per promuovere il Palio, in programma dal 2 al 4 giugno».

LE NOVITA'

Domenica alle 7.30 apriranno le iscrizioni; alle 8, apertura stand Lady Caffè in piazza Mazzini mentre alle 9 riaprirà il mercato del ponte e si potrà iscriversi al raduno equestre che partirà alle 10 con un tour nelle campane sansecondine. Alle 10.30 partirà il corteo delle vespe verso Brescello; alle 10.45 cottura dei ciccioli a cura della Boutique dei salumi di Zibello. Alle 11 esibizione di danza a cura di Energy Dance Academy di Ronco Campo Canneto in piazza Mazzini. Alle 11.30 aprirà il Pala Palio per il pranzo. Alle 15, ancora laboratori Lady Caffè in via Garibaldi e zumba e powerboud a cura di Energy Dance Academy. Alle 16 dimostrazione della lavorazione della spalla a cura del produttore Emanuele Cavalli in piazza Mazzini. Alle 16.30, sfilata di moda al Silvana Abbigliamento di piazza Corridoni. Alle 17 concerto del trio di clarinetti di Claudio Tamborlani, Samuele Mazzieri e Alessandro Schiavetta con brani di Mozart e Beethoven, in Rocca. Alle 18.30, apertura del Pala Palio per la cena e ale 20 chiusura del mercato. Infine sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, visite al Museo Agorà Orsi Coppini. In più visite alla Rocca dei Rossi.

SCHIA

Sulle pendici del monte Caio

Fine settimana tipicamente primaverile sulle pendici del monte Caio, che anche questo weekend si preparano ad accogliere escursionisti, camminatori o semplici visitatori che desiderano passare una giornata lontano dal caos cittadino.

A guidare chi vorrà scoprire la natura incontaminata del massiccio che fa da spartiacque tra i comuni montani di Tizzano, Corniglio, Palanzano e Monchio partendo da Schia sarà la nuova rete sentieristica appena completata, che permetterà agli escursionisti di scoprire le particolarità, gli scorci e i panorami mozzafiato tipici della zona, da cui si domina Parma, la pianura Padana e il crinale che divide Emilia, Toscana e Liguria. Le guide ambientali escursionistiche della zona potranno accompagnare i visitatori alla scoperta degli scorci più suggestivi del monte, che rientra nell’area Mab Unesco dell’Appennino tosco emiliano, studiando percorsi ad hoc adatti anche a famiglie con bambini. E dopo le fatiche della giornata quale modo migliore per rifocillarsi se non gustare gli ottimi piatti della tradizione locale proposti dai locali della zona, con menu a km zero a base di tortelli di patata tipici di Casagalvana, cinghiale in umido, pizza a lunga lievitazione e pecora cornigliese. Per info www.schiamontecaio.it oppure www.campingschia.it







TRAVERSETOLO

La Sissese in scena al Teatro Aurora

Domenica alle 16 nel teatro Aurora va in scena: «L’emusión la ven dal cör» di Mauro Adorni con la Compagnia dialettale “La Sissese”. Info su teatroaurora.com.



Burraco di primavera per la Croce Azzurra

Il circolo La Fontana, in via Pedemontana, 74 a Bannone, organizza domenica alle 15 l'appuntamento solidale «Burraco di primavera», a favore dell'associazione Croce Azzurra. Le iscrizioni si aprono alle 15, la gara prevede ricchi premi e un buffet finale. Quota di iscrizione 10 euro. Per info 338 3846369.