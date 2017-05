Antiquariato e riuso: la storia delle cose belle non ha mai fine

Il mercatino di antiquariato di Busseto organizzato da Bi&Bi Eventi in collaborazione con il Comune bussetano piace: il terzo appuntamento con questo evento è in agenda domenica 14 maggio con alcune interessanti novità.

Oltre alle esposizioni di antiquariato, pezzi da collezione, oggettistica, orologi, pietre preziose, modernariato, abbigliamento retrò, stampe, libri e accessori, sempre collocati in Via Roma, si affiancherà un mercatino del riuso.

L'iniziativa sposata dall'amministrazione comunale e a cura dell'Associazione “Reuse”, vuole coinvolgere i bussetani allestendo nel centro del paese un mercato che li coinvolga direttamente: infatti riuso significa "dare nuova vita" ad oggetti personali che per svariati motivi sono stati relegati in garage, cantine e soffitte rendendoli utili ad altre persone che ne necessitano.

Anche le mamme, nel giorno della loro festa, avranno una sorpresa.

Ad arricchire la giornata di domenica ci penseranno i figuranti del Palio delle contrade di San Secondo, che arriveranno nel centro di Busseto in costume d'epoca. Gli abiti che indosseranno i figuranti si ispirano all'annata 1523, con donne soldato e altri personaggi dell'epoca.

Il mercatino sarà allestito dalle 8 alle 19, come per lo scorso appuntamento nella centrale Via Roma di Busseto che offrirà ai visitatori una domenica diversa all'insegna delle cose belle e della storia.

E SE C'è BRUTTO? In caso di maltempo il mercatino si svolgerà regolarmente e sarà spostato sotto i portici (sempre di Via Roma), grazie alla cortesia dei commercianti prospicienti i negozi.