Dal festival etico alla Polverosa: una domenica da gustare

BARDI

CRESIMA E ANNIVERSARI DI DUE SACERDOTI

Domenica, in occasione della messa cresimale che si celebrerà a Bardi alla presenza del vescovo Gianni Ambrosio, alle ore 17 verranno celebrati anche gli anniversari di ordinazione dei sacerdoti don Dante Concari (65° anniversario) e don Luigi Pini (40° anniversario). Al termine della celebrazione gli «Amici della Parrocchia» organizzeranno un gustoso rinfresco presso la Casa della Gioventù, che sarà aperto a tutta la comunità.

WEEK END DI PESCA A PONTE LECCA

In Valceno, si prospetta un weekend per tutti gli amanti della pesca. Sarà aperta, in località Ponte Lecca di Bardi, la riserva di pesca turistica, curata dall’associazione «Pescatori Trota Fario Val Ceno Val Lecca». Modalità di pesca: no kill; solo spinning e mosca (è possibile pescare nella riserva turistica dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 fino a sera). Info: 320/9185585- 347/3007671.

BASSA

"FESTIVAL DEL PENSIERO RIBELLE": RIFLESSIONI FUORI DAL CORO

Sarà un weekend di riflessioni fuori dal coro, spesso discusse, ma accomunate da un senso di indipendenza intellettuale per raccontare il mondo contemporaneo nelle sue molteplici sfumature: dalla filosofia all’economia, dalla comunicazione allma storia, passando anche attraverso la musica. Racconterà tutto questo, in chiave per nulla scontata, il Festival del pensiero ribelle che accomunerà da oggi a domenica i territori di Sissa Trecasali, Polesine Zibello e Roccabianca. Il festival si concluderà domenica in piazza Minozzi a Roccabianca. Dalle 17 alle 22 interventi di Emanuele Leonardi, Diego Fusaro, Luca Grecchi, Alessandro Monchietto, Marcello Veneziani e Sara Montenegro.

BEDONIA



AUTO E MOTO D'EPOCA E TORTE TRADIZIONALI

Sarà una domenica dedicata agli appassionati di auto e moto d’Epoca e ai buongustai. Il via alle 8,30 in piazza Centinaro dove arriveranno gli equipaggi a bordo di auto e moto storiche del club Balestrero di Lucca e dell’associazione veicoli storici di Parma. Intanto a partire dalle 11 al Parco Renato Cattaneo spazio per i buongustai e i cultori della cucina storica del bedoniese. Esperte massaie prepareranno la seconda edizione della sagra delle torte tradizionali bedoniesi.

BORGOTARO

APPUNTAMENTI IN VISTA DEL RADUNO DEGLI ALPINI

Proseguono gli appuntamenti preparatori per il grande 66° Raduno Sezionale degli Alpini di Parma, assegnato quest’anno al gruppo di Borgotaro. Da segnalare, per questo weekend , tre mostre fotografiche, allestite sotto il titolo unificante di «Piccola geografia della memoria-Taramot», che raccontano il sisma friulano del 1976 e quello dell’Emilia del 2012. Saranno esposte le foto di Sandra Calzolari, Villiam Covasso ed Emiliano Rinaldi e le poesie di Antonella Iaschi.

BORGOTARO/BEDONIA

CAMMINATA NELLA NATURA

Bellezze naturali e relax, un connubio perfetto, ideato dalle guide ambientali escursionistiche «Valtaro e Valceno» per far trascorrere a turisti ed abitanti del territorio montano un weekend colmo di serenità e divertimento.

Domenica spazio alla della celebre «Regina delle Nevi», la montagna simbolo della vallata, da cui nascono proprio il Taro ed il Ceno. Attraverso meravigliose faggete, conche naturali di origine glaciale ricchissime di flora alpina e brevi tratti rocciosi, i partecipanti, condotti da Antonio Mortali, giungeranno alla vetta ofiolitica posta a 1735 metri, dalla quale si possono ammirare le vallate sottostanti e, nelle giornate terse, le Alpi e le montagne della Corsica. Il ritrovo per l’appuntamento è previsto per le 9.30 nel parcheggio del Seminario Vescovile in via Don Raffi 30 a Bedonia. Da qui, avverrà poi il trasferimento in auto presso località Passo del Chiodo, dalla quale poi si partirà per l’escursione. Pranzo al sacco in vetta. Rientro alle macchine previsto per le 16 circa (per info e prenotazioni: 339.7843072 ; e-mail: antonio.mortali@trekkingtaroceno.it).

BUSSETO

LE OLIMPIADI VERDIANE

Continuano a Busseto le «Olimpiadi Verdiane». L’evento, nato nel 2013, dall’idea di unire divertimento e socialità, con lo scopo di offrire a tutti una manifestazione ludica e ricreativa con un importante sfondo sociale, è organizzato dall’associazione Olimpiadi Verdiane col patrocinio di Regione e Comune e vedrà protagoniste ben 40 squadre che si sfideranno su 21 diverse discipline, che spazieranno dal free climbing al basket, dal badminton alle biglie, dalle bocce alla briscola, dal calciobalilla alla corsa con le mitiche «Grazielle» per proseguire con dar foot, freccette, frisbee, kayak, minigolf, pielle, ping pong, slot cars, subbuteo, tiro con l’arco, triathlon (sacchi, cariole e piedi legati), we golf e quizzami. Domenica si ripartirà alle 9 con chiusura e premiazioni previste per le 20. Saranno presenti alcuni birrifici artigianali della zona che promuoveranno i loro prodotti.

ASSOCIAZIONE "LE TERRE TRAVERSE": NELLA PIANURA DEL MAESTRO

L’Associazione culturale di aziende agricole Le Terre Traverse (www.terretraverse.it) propone, grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Besenzone, Busseto, Cadeo, Castell’Arquato, Fiorenzuola d’Arda, San Pietro in Cerro, nonché la collaborazione, tra gli altri, di Italia Nostra Valdarda e Fai Giovani Piacenza, un ricco programma di iniziative e proposte per il weekend intitolato «Nella pianura di Giuseppe Verdi, quel territorio tra l’Appennino emiliano e il Po compreso tra il Piacentino e il Parmense», un tempo unito nel Ducato di Parma e Piacenza in cui Giuseppe Verdi, grande musicista nonché innovativo imprenditore agricolo e «buongustaio raffinato», visse componendo e gestendo attivamente i suoi oltre mille ettari di poderi. Domenica alle 21,30 all’Agriturismo e Museo Contadino «Casa della Memoria Casella», a San Protaso, lo spettacolo di teatro per ragazzi «Bella da morir. Aida e il bambino che sognava l’Opera», ideato e scritto da Sandro Fabiani, che sarà anche in scena con Roberta Biagiarelli, e da Fabrizio Bartolucci per la produzione di Teatrolinguaggi. Info: www.terretraverse.it – terretraverse@libero.it – 338 1470071.

MOSTRA DI NEVICATI AL TEATRO VERDI

La sala dell’accademia del Teatro Verdi di Busseto ospita, fino al 30 giugno, la mostra «Tu non sai che» di Gabriella Nevicati.

TORNA IL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Domenica, dalle 8 alle 19, in viale Pallavicino, appuntamento con il mercatino dell’antiquariato organizzato da Bi&Bi Eventi con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

VENDITA DI TORTE PER ADOZIONI A DISTANZA

Domenica dalle 9, sul sagrato della chiesa del convento di santa Maria degli Angeli, vendita benefica di torte a sostegno del programma di adozione a distanza delle missioni Identes in Perù e Bolivia.

COLLECCHIO

"UNA GIORNATA PER SARA" AL MUSEO GUATELLI

«Una giornata per Sara» è il titolo della festa che è in programma al museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro, domenica a partire dalle 15.30. L’iniziativa è dedicata a Sara Iommi, che aveva fatto del Museo Guatelli un suo punto di riferimento ed una casa per la sua immaginazione e i suoi progetti. Alle 15.30, presentazione del volume: «Scrivere significa vincere il tempo» di Sara Iommi, Italic Pequod Editore, con musiche e canti a cura di Rocco Rosignoli e Francesco Pelosi. Sempre alle 15.30, «Trame d’autore»: laboratorio di tessitura per bambini dai 6 ai 15 anni, a pagamento, a cura dell’Associazione Arcadia. Alle 16.30, presentazione del film: «Nella buona e nella cattiva sorte», progetto di «Home Movies» nell’ambito di Archivio Aperto - a cura di Lucia Tralli e Sara Iommi in collaborazione con Fondazione Museo Guatelli. Dalle 16.30 , torta fritta, salumi e lambrusco, a cura del Circolo Arci «A. Guatelli» e Circolo Rondine. Per tutto il pomeriggio visite guidate al Museo a cura dell’Associazione Amici di E. Guatelli. Info: Fondazione Museo E. Guatelli, tel. 0521.333601 - e-mail info@museoguatelli.it www.museoguatelli.it.

RACCONTI AL TRAMONTO AL PARCO DEL TARO

«Racconti al tramonto» al Parco del Taro, domenica alle 18.30, alla Corte di Giarola. I suoni del violino di Adriano Engelbrecht accompagneranno le letture di poesie e racconti, a cura di Alessandra Azimonti. Visita gratuita, con prenotazione obbligatoria telefonando a Esperta: 347 4018157.

CORNIGLIO

ESCURSIONI NEL SEGNO DELLA DUCHESSA

Il progetto «La montagna e la Duchessa. L’Alta Val Parma fra percorsi storico-geografici ed escursioni nella prima metà dell’Ottocento», prosegue con un’escursione in programma domenica che porterà i partecipanti da Bosco al Lago Santo, lungo il sentiero 723, sulle tracce di Maria Luigia. Il ritrovo è fissato alle 9,15 a Bosco, nel piazzale antistante all’albergo Ghirardini, dove si farà ritorno alle 18 circa. Per info e iscrizioni (entro venerdì 9) contattare Barbara Vernizzi al numero 0521 880363 - 335 1984770 oppure via mail a b.vernizzi@parchiemiliaoccidentale.it.

FIDENZA

LA "FIESTA LOCA" CON "STREET FOOD" DI TUTTO IL MONDO

E’ la «Fiesta Loca», la festa internazionale, uno degli eventi in programma per festeggiare il 90° compleanno di Fidenza. Festa internazionale perché è un grande giro del mondo con più di venti food truck e animazioni a tema che faranno ballare, ridere, divertire. In piazza Garibaldi a Fidenza un appuntamento per gli appassionati dello street food, che potranno incontrare le produzioni enogastronomiche ed artigianali provenienti da Brasile, Argentina, Messico, Uruguay, Cuba e ancora da Spagna, Polonia, Grecia, Ungheria, Francia, Austria e Germania. Non poteva mancare nemmeno il meglio del made in Italy grazie alla accurata selezione di prodotti provenienti, tra gli altri, dalla Sardegna, dalla Sicilia, dal Trentino, dalla Valle d’Aosta e dalla Toscana. Nel menù: bistecca fiorentina, paella, angus argentino, hamburger di chianina, un fritto misto sensazionale e molto, molto altro ancora. Il tutto sarà accompagnato da una selezione accurata di birre artigianali, in arrivo direttamente dalla Germania e dal Belgio, unitamente ad una serie di produzioni siciliane e parmigiane. Una grande festa, con l’ingresso rigorosamente gratuito, per far innamorare il palato e per potersi dedicare allo shopping di qualità, grazie all’apertura dei negozi del centro storico di Fidenza. Le cucine saranno aperte tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Per info: 392.4588270 e le pagine Facebook: Fiesta Loca e Fidenza al Centro.

FESTA MEDIEVALE A CABRIOLO

PLa collinetta di Cabriolo, la prima che si incontra appena fuori dalla città, si trasformerà in un suggestivo borgo medievale. Ritorna infatti l’attesa festa medievale, per coltivare tradizioni antiche del territorio e riproporre quell’ atmosfera unica, di un tempo lontano, quando sulla collina abitavano i templari, transitavano i pellegrini, i mercanti, le dame e i cavalieri. Gli abitanti di Cabriolo, con alla testa il loro parroco don Marek, cercano di riproporre fedelmente quel periodo, attraverso una rievocazione suggestiva e impegnativa: saranno allestiti accampamenti degli armigeri, con antichi mestieri e figuranti in costume. Scudi, stendardi e attrezzi dell’epoca, accompagneranno i visitatori in un viaggio a ritroso nel tempo.

INIZIANO LE FESTE PER I 90 ANNI

Buon compleanno Fidenza: il 9 giugno 1927, esattamente novant’anni fa, con un regio decreto, Borgo san Donnino, cambiava nome e diventava Fidenza. Per celebrare il compleanno di Fidenza, sono stati messi in cantiere una quarantina di iniziative, che si snoderanno per tutto il mese. Domenica alle 10,30, in cattedrale, celebrazione della solenne messa; alle 11.30, nel cortile del municipio consegna delle pergamene ai nati negli anni 1927 e 2017. Alle 16 visita guidata «Fidenza nel tempo» e alle 21 in piazza, Musica per ballare, con l’orchestra Campanini.

MONTECHIARUGOLO

10 ANNI DI POLVEROSA TRA BICI D'EPOCA E TORTELLI

La Polverosa: «una storia di polvere e tortelli», questo l’ormai celebre slogan di una manifestazione che coniuga ciclismo d’epoca, vecchie strade bianche che ancora punteggiano gli angoli più suggestivi del nostro territorio, prodotti tipici e gastronomia tradizionale. Una storia che quest’anno compie dieci anni. E per il decennale sono previste novità e, come sempre, spettacolo. Basterebbe la presenza di «Monsieur Roubaix», soprannome del fuoriclasse fiammingo Roger De Vlaeminck, vincitore di quattro Parigi-Roubaix e di tre Milano-Sanremo, a sancire l’eccezionalità dell’avvenimento che domani e domenica dalle 9 in punto porterà sotto le torri del Castello di Montechiarugolo una folla di appassionati di ciclismo e biciclette d’epoca, nonché di curiosi per una festa di colori e di sapori, per gli occhi ed il palato. Sicuramente l’evento clou sarà la tradizionale pedalata di domenica sui tre percorsi da 40,70 e 100 km, tra campi di grano dorato, verdi colline e strade polverose con la tradizionale tortellata finale all’ombra del maniero, ma grande risonanza internazionale avrà di certo, sabato, la serata «I Campioni della Brooklyn», in cui si celebreranno i fasti della squadra che con De Vlaeminck, Patrick Sercu e il parmense Ercole Gualazzini dominò Il ciclismo degli anni Settanta. Le sale del castello ospiteranno l’esposizione del «mito» Gios, la celebre bicicletta blu costruita a Torino artefice dei tanti successi della Brooklyn. Proseguirà per tutto il weekend la classica mostra scambio di bici e accessori vintage, così come la presenza degli stand di street food «alla parmigiana» ed artigianato.

NEVIANO

LETTURE TEATRALIZZATE AL PETRAROSA DEL MONTALE

L’agriturismo Petrarosa del Montale di Neviano e l’associazione “El Bornisi” propongono per domenica una serie di letture teatralizzate in forma di recital, dal titolo “Sotto le ceneri”: le letture avranno inizio dalle 17, 30, e verranno ripetute ad oltranza fino a ora di cena.

PARMA

AL PARCO ERIDANIA "PARMA ETICA FESTIVAL", CIBO E PAROLE PER STAR BENE

Siete fautori di uno stile di vita sano senza prodotti di origine animale e crudeltà? Amate la cucina vegana? Siete convinti che per stare meglio con voi stessi e con gli altri occorre trasmettere e diffondere un’educazione alimentare cruelty-free? Se siete indirizzati su questa linea comportamentale, ecco cosa fa per voi. Torna al Parco ex Eridania Parma Etica Festival. Dal mattino fino a mezzanotte sono tantissime le attività che il Festival propone ai tanti visitatori e appassionati dello stile di vita sano senza prodotti di origine animale e crudeltà. Oltre agli stand e alle bancarelle che saranno predisposti per il parco, dove si potranno acquistare prodotti o assaporare cibi vegani, durante il festival si potrà assistere a: lezioni, incontri, spettacoli, mostre, dibattiti e tante altre attività condotte da esperti e da illustri ospiti che arriveranno in città per questa grande occasione. Cibo, sport e coscienza: al Parma Etica Festival ci saranno tantissime attività che coinvolgeranno dai piccoli agli adulti, come gli undici corsi e laboratori pratici di cucina curati dalle migliori blogger vegane per trasmettere e diffondere un’educazione alimentare cruelty-free. Ci saranno poi laboratori di ceramica in bicicletta, incontri di lettura con la biblioteca viaggiante con La Sajetta, attività yogiche, lezioni educative sulla tutela del mare con gli attivisti di Sea Shepherd e corsi di danza. Novità di quest’anno è lo spazio denominato «Diamoci una mossa»: dove i più piccoli potranno fare mini tornei di calcio, pallavolo e ginnastica artistica; grazie alla collaborazione con ASD Polisportiva COOP Parma 1964. Oltre ai giochi che sono organizzati dagli Scout CNGEI di Parma. In più, in mezzo al parco sarà installata la grande parete da arrampicata che vedrà i percorsi animati dagli animali fantastici dei Mutoid West Company. Nella giornata conclusiva sono attesi, tra i tanti incontri, quello con Selene Calloni Williams alle 16.30 dal titolo «Costellazioni Famigliari. Guarire in armonia con l’anima» che sarà seguito da un laboratorio e la prima puntata del talk show televisivo «Sei quello che mangi», alle 20.30, con la giornalista Giulia Innocenzi de «Il fatto quotidiano». Saranno tre intensi giorni di continue attività, incontri, laboratori, cibo, bancarelle e tanto sano divertimento. Il Parma Etica Festival è organizzato dall’associazione Parma Etica ASD con diverse associazioni e il patrocinio del Comune di Parma.

"ROBE DI CITTA": UN FESTIVAL A TUTTO SPORT IN CITTADELLA

La Cittadella, il parco cittadino, tempio del running e dello sport in generale, ospiterà «Robe di citta», il primo festival multisport di Parma. Un’iniziativa organizzata dall’omonima associazione insieme all’associazione sportiva Kino Mana e dedicata in particolar modo a bambini e ragazzi. Ma non solo. Nella due giorni infatti si alterneranno prove gratuite e dimostrazioni di judo, tiro con l’arco, scalata sportiva, minibaseball, minirugby, scherma e ultimate fresbee - aperte a tutti, e seguite da istruttori qualificati, per dare la possibilità ai bambini di avvicinarsi alle diverse discipline – e gare competitive, per grandi e piccoli. In particolare il torneo di minibasket, quello di minibaseball, il torneo senior di basket 3x3 maschile e femminile, la gara di duathlon per ragazzi e per i grandi e l'urban trail.

AL CIRCOLO ARCI DI SAN PROSPERO LUCIA ANNIBALI, UNA DONNA CORAGGIOSA CONTRO LA VIOLENZA

Una giornata speciale, all’insegna della beneficenza, per accendere i riflettori su un tema di stretta attualità e alquanto importante: le sofferenze delle donne. Domenica, alle 12,30, il circolo Arci «Il Castello» di via Aldo Capra a San Prospero ospiterà l’evento denominato «Il coraggio di vincere: note in Rosa contro la violenza sulle donne» con il ricavato che verrà destinato all’acquisto di ausili per la riabilitazione dei pazienti del «Centro grandi ustionati» di Parma. Ospite d’eccezione, sarà l’avvocatessa Lucia Annibali che il 6 aprile 2013 venne sfregiata in viso con l’acido mentre stava rientrando nella sua casa di Pesaro dopo essere stata in palestra. Da allora ha subito ben sette interventi chirurgici al volto. L’8 marzo 2014, in occasione della festa della donna, è stata insignita della nomina di Cavaliere al merito della Repubblica dall’allora Presidente Giorgio Napolitano. Lucia Annibali ha scritto anche una autobiografia dal titolo «Io ci sono-La mia storia di non amore» in cui ha raccontato tutto il dolore vissuto e provato sulla propria pelle, ma anche la «molla» che l’ha spinta a reagire e che oggi la rende un autentico «faro» di speranza per tante donne, e non solo, vittime di violenza. Durante la giornata, interverranno anche il dottor Edoardo Caleffi, direttore del Centro di chirurgia plastica e ustioni dell’Azienda ospedaliera universitaria di Parma (il professore che è intervenuto a più riprese sul volto di Lucia Annibali deturpato dall’acido, il dottor Giuseppe De Nunzio del Centro Ustioni di Parma e la fisioterapista Stefania Allegri. Il pranzo sarà a base di tortelli, torta fritta e salumi. L’evento - che è stato promosso dal circolo Frontiera 70, il circolo Il Castello e l’Avis San Prospero - sarà presentato da Romina Paola Bocconi e Francesco Mendogni. L’intrattenimento musicale sarà curato dalla band nostrana dei «Portavoce cantanti». Info: Flavio (335/446584), Marco (338/8668495) e Avis (333/4847782).

"FESTA DEL DONATORE" A SAN PANCRAZIO

Ll'Avis S.Pancrazio con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Parma organizza la diciottesima «Festa del Donatore». L'iniziativa, ormai appuntamento fisso del mese di giugno, si terrà a San Pancrazio nella piazza antistante il supermercato Conad.

La serata finale di domenica sarà accompagnata dalla musica dei gruppi «45 Giri» e «I Ragazzi del Secolo Scorso» per un balzo nella musica degli immancabili e favolosi anni 60. E ci sarà il gran finale con l'estrazione dei premi della lotteria dell'Avis. Tutto il ricavato andrà in beneficienza all'Associazione. Durante l'intero svolgersi della festa sarà allestito uno stand «InfoAVIS» nel quale tutti gli intervenuti all'iniziativa potranno avere ogni tipo di chiarimento o informazione sulla donazione, sull'Associazione stessa, e per chi non fosse ancora donatore di sangue questa potrebbe diventare l'occasione per entrare attivamente a far parte dell'Avis. Naturalmente oltre tutte le preziose informazioni sulla donazione e la musica che accompagnerà tutti i partecipanti alla festa, durante tutto lo svolgimento dell'iniziativa funzioneranno gli stand gastronomici che proporranno cena a base di torta fritta, salume, fritto misto di pesce, hamburger e patatine.

"I COLORI DELL'ANIMA" TRA CUCINA E ARTE A "LA MAISON DU GOURMET"

Una serata che avrà come protagonista l’arte declinata in numerose forme, quella che attende gli ospiti del ristorante «la Maison du Gourmet» domenica a partire dalle 19. «I Colori dell’Anima», infatti, sarà un evento in cui pittura, scultura, musica e cucina si mixeranno in maniera armonica, creando un’atmosfera unica, capace di saziare tutti i sensi. Aurora Cubicciotti, curatrice dell’appuntamento, ha portato nel locale di Strada Budellungo 96, artisti italiani di fama internazionale. Qualche esempio? Giovanna D’Amico che in questa occasione presenterà la performance «The War»: riprendendo il gesto del body painting, dipingerà la tela con il suo corpo. E ancora, Giuseppe Carabetta, paesaggista salernitano premiato per le sue opere rappresentanti la costiera amalfitana e cilentana. Antonella de Lucia, pittrice umbra i cui lavori si ispirano a Caravaggio, Roubens, Bougueroue, Correggio e Courbert. Esporrà la stessa Aurora Cubicciotti, medaglia di rappresentanza nel 2011 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Non solo pittura, come detto: lo scultore parmigiano Nicola Romualdi e quello salernitano Maurizio Gallo mostreranno il frutto del loro talento. L’armonia musicale sarà garantita da «Gabriele Merli & Lorenzo Vuolo» grazie a un repertorio fedele al mondo Manouche e al massimo esponente della musica gipsy, Django Reinhardt. Infine, ma non meno importante, il piacere per il palato: lo show cooking di Giorgio Schifferegger, chef de cousine della Maison du Gourmet, mostrerà l’arte culinaria appresa nella sua lunga esperienza a Parigi, eseguendo una sua famosa ricetta.

SAGGIO: CANTO E PIANOFORTE ALLO SHAKESPEARE LIVE

Domenica, a partire dalle 21, lo Shakespeare live di piazza Goito 1 ospiterà un entusiasmante saggio di canto e pianoforte. A conclusione dell’anno scolastico trascorso insieme, arriva la presentazione del lavoro svolto dagli allievi di canto della vocal coach Valentina Broglia e di pianoforte di Salvatore Bazzarelli con un repertorio tratto dal repertorio pop italiano e internazionale. Diversi i livelli degli allievi che si cimenteranno, alcuni per la prima volta, davanti al un pubblico dello Shakespeare. Ad accompagnare la serata saranno presenti: Leonardo Barbieri (chitarra), Simone Tosto (basso), Leonardo Cavalca (batteria), Salvatore Bazzarelli (pianoforte) e Valentina Broglia al pianoforte. Presenterà la serata Giorgia Tagliavini. Possibilità di cenare. Info: 0521/237969.

PONTETARO

LA FESTA DELLA VIA EMILIA

Festa per tutti sulla via Emilia a Pontetaro. Eventi, musica, sport, esibizioni, gastronomia, giochi per bambini, bancarelle, mercato, street food: sarà un susseguirsi di iniziative finalizzate all’aggregazione, al divertimento, alla solidarietà. La storica via di comunicazione, chiusa al traffico veicolare fino all’una di lunedì mattina, si trasformerà in una grande piazza colorata da un mercato straordinario con proposte vintage e di artigianato, gonfiabili, truck con cibi e bevande d’eccellenza. Sono previste esibizioni di danza e arti marziali e dimostrazioni a cura della palestra Leafness oltre a un torneo giovanile di calcio a ricordo dell’imprenditore di Pontetaro Otello Paladini. Tanti ingredienti in grado di attirare un pubblico vasto di giovani e famiglie, un palinsesto con i truck di street food, birra, torta fritta, polpette, salumi, gli espositori, le bancarelle e soprattutto i due concerti serali gratuiti.Domenica è attesa l’esibizione spettacolare della Band “Pensieri positivi” con un omaggio travolgente a Jovanotti. Uno show live esplosivo da ballare, ascoltare o semplicemente cantare tutti insieme. Tanta musica, video e cambi di costume che ripercorrono la carriera di Lorenzo Cherubini per una band che vanta oltre 150 concerti in tutta Italia e la citazione sul sito ufficiale del cantante. Spazio anche alla solidarietà con la pesca di beneficenza della Parrocchia, il cui ricavato sarà devoluto all’asilo Santa Teresa del Bambin Gesù.

SAN SECONDO

I BAMBINI INTERPRETANO PETER PAN

Dopo un lungo percorso di formazione, iniziato in ottobre, i piccoli allievi della Musical Academy sono ora pronti per presentare in anteprima «Peter Pan e l’Isola che non c’è», lo spettacolo musicale scritto e diretto da Simone Rizzo, liberamente ispirato al libro di successo di J.M. Barrie. Sono 14 i giovani attori, dai 7 ai 13 anni, che domenica 11 giugno, alle 21, nel cortile della Rocca dei Rossi di San Secondo, porteranno in scena la favola magica del bambino che non voleva crescere, di Capitan Uncino, Wendy e di tutti i protagonisti dell’Isola che non c’è. Sul palco si alterneranno canti eseguiti dal vivo, coreografie realizzate per l’occasione e tanto entusiasmo, in un progetto teatrale che ha impegnato i ragazzi per mesi. Lo spettacolo Peter Pan è a ingresso a offerta ed è realizzato con il patrocinio del Comune di San Secondo.

SCHIA

IL MONTE CAIO TRAIL RUNNING SI FA IN TRE

Tutto è pronto, a Schia, per dare il via alla seconda attesissima edizione del Monte Caio Trail Running, la gara podistica organizzata dall’associazione giovanile Ondanomala con Pro Schia Monte Caio che si correrà domenica sui sentieri del Monte Caio. 22 chilometri il percorso principale (con un dislivello positivo di 1260 metri) valido per il circuito provinciale e regionale Uisp Trail 2017 e gemellato con il Trail della Pietra in programma a Castelnuovo Monti il 3 settembre prossimo, 12 i chilometri dello Short Trail, vera novità di quest’anno, studiata per chi si vuole avvicinare a questa disciplina, e 6 i chilometri della camminata non competitiva aperta a tutti. I 22 chilometri del percorso completo (che si sviluppa per la quasi totalità sulla rete sentieristica del Monte Caio) sono senza dubbio mozzafiato. Si parte dal piazzale centrale di Schia, risalendo il Campo Scuola per poi attraversare il comprensorio sciistico ed entrare nel cuore del Parco dei Cento Laghi, percorrendo la strada del Monte Caio e svoltando verso l’anello che gira intorno al massiccio e che conduce al maestoso Grande Faggio. Proseguendo si arriva ad uno dei tratti più impegnativi del percorso, che porterà gli atleti alla vetta del Monte Caio, a 1584 metri di quota. Qui i corridori dello short trail torneranno verso Schia, mentre per gli agonisti inizia la fase panoramica del percorso: dalla vetta si scende verso le spettacolari «Punte de Lalatta» per poi raggiungere La Croce del Cardinale. Dopo aver attraversato l’abitato di Casagalvana e aver lambito Capriglio si imbocca una delle ultime salite significative che conduce nei pressi del «Lago delle Ore» per poi arrivare al traguardo sulla pista Campo Scuola. Il ritrovo è fissato per le 8,30 in Piazzale Noè Bocchi, a Schia, (iscrizioni in loco dalle 7,30) mentre gli atleti partiranno alle 9,30. Per info montecaiotrail@gmail.com, 349.6926071 oppure visitare il sito www.uisp.it/parma.

SISSA-TRECASALI

VISITA AI FONTANILI CON «GIRINO IN GIRO»

Si intitola Girino in giro la visita guidata tematica ai fontanili di Viarolo di Sissa Trecasali in programma domenica alle 10 con organizzazione della Lipu. Protagonisti del tour saranno girini, rane e rospi. Le guide Lipu mostreranno le abitudini dei piccoli anfibi che abitano la Riserva di Trecasali e Torrile. Attività gratuita ed adatta ai bimbi. Per info 0521 810606 o riserva.torrile@lipu.it.

FESTA DEL PESCE GATTO PER L'INTERO WEEK END

È il pesce gatto il protagonista della tavola per un intero weekend a Coltaro di Sissa Trecasali. Su iniziativa dell’associazione Sport, Cultura e Divertimento di Coltaro torna infatti l’appuntamento con la festa del pesce gatto domenica con il liscio di Mony Giordani. Ingresso libero, servizio bar e ristoro con primi piatti, calamari fritti, grigliata di pesce, prosciutto e melone e l’immancabile pesce gatto.

TORRECHIARA

DOMENICA TORNANO LE VISITE IN COSTUME

A Torrechiara questa domenica tornano le visite guidate in costume medievale per scoprire i segreti del castello. Domenica “Bianca vi guida”, la speciale iniziativa di Assapora Appennino, partirà alle 10,30, 15, 16 e 17. Il servizio guida costa 3 euro e l’ingresso in Castello 4 euro.

TRAVERSETOLO

CART A GUARDASONE CON LO SPEED DOWN

Un centinaio di cart sfrecceranno lungo strada che scende ripida da Guardasone sfidando le curve al massimo della velocità. Domenica dalle 9 alle 17 circa si svolgerà a Traversetolo la prima tappa del campionato Emilia-Romagna di Speed Down. Si tratta di una manifestazione sportiva a cronometro organizzata dalla Federazione Italiana Cart’s con il patrocinio del Csi e del Comune di Traversetolo. Durante la giornata un centinaio di piloti su mezzi senza motore scenderanno lungo Strada Nuova per giungere al traguardo posto davanti alla ex GresParma. Per garantire lo svolgimento in completa sicurezza la viabilità sarà modificata, maggiori informazioni sul sito del Comune.

ZIBELLO

ESPOSIZIONE SUL CINEMA DELLA COLLEZIONE NARDUCCI

Nell’ex convento dei Padri Domenicani di Zibello, domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.30, è possibile visitare «Il Cinematografo», l'esposizione dedicata al cinema della collezione Luciano Narducci. Info al 3474065078.