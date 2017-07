Sagre dalla Bassa all'Appennino: la domenica è golosa

ALBARETO

VIA CRUCIS E MESSA AL COLLE DELLA BRATTA

Domenica ad Albareto tradizionale festa del Crocifisso. Alle 9 via Crucis con partenza dal piazzale della Chiesa parrocchiale per il Colle della Bratta dove alle 10 monsignor Renato Fugaccia celebrerà la messa animata dal gruppo alpini di Albareto. Finita la celebrazione religiosa rinfresco per tutti.

BARDI

MOSTRA D’ARTE DI LAURA PELLEGRINELLI

All’interno dell’ex convento di San Francesco, a Bardi, sarà inaugurata la nuova mostra d’arte di Laura Pellegrinelli, con esposizioni di pittura, fotografia, pirografia, illustrazioni, e laboratori creativi. La mostra bardigiana, a entrata libera e realizzata con la collaborazione del Comune e del Centro Studi Valceno, sarà visitabile tutti giorni fino al 2 settembre, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30.

LA SAGRA DI SANT'ANNA

36° edizione della sagra popolare di Sant’Anna. La festa che si svolge nei secolari castagneti della Pieve di Gravago, rappresenta un appuntamento imperdibile, affermatosi negli anni come uno degli eventi più attesi dell’estate bardigiana.

La festa, organizzata dall’Asd Val Noveglia e Comitato Sant’Anna, con l’aiuto di un centinaio volontari e il patrocinio del Comune di Bardi, raggiungerà l’apice del folklore domenica, con la riapertura del bar alle 10 e del ristorante alle 12, per un pranzetto con i fiocchi, dove sarà possibile gustare pastasciutta, porchetta allo spiedo, carne alla griglia, torte nostrane, pane casereccio, buon vino e tanto altro ancora. Dalle 14, ancora balli con l’orchestra di Daniele Carabetta e Nicolas Calmi. Seguiranno, a partire dalle 19, la nuova cena della sagra e, dalle 21, chiusura in bellezza con Paolo Bertoli.

BEDONIA

SPORT E GUSTO SUL MONTE PENNA

Sport, musica e gastronomia sul Monte Penna, per tutto il weekend saranno aperte le due baite e le sale dei due rifugi rispettivamente quello del Monte Penna e quello del Faggio dei 3 Comuni del Cai pronti ad ospitare gli escursionisti che parteciperanno alla «Monte Penna Adventure» escursione in mountain bike organizzata dall’ASD Vallimbic e poi tutti gli altri appassionati di trekking ed i pellegrini che sceglieranno questa splendida foresta ed il parco naturale per passare momenti indimenticabili. Per tutti saranno organizzate camminate, escursioni a piedi, in mountain bike e passeggiate con i cani da slitta tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno due punti di ristoro e domenica a mezzogiorno possibilità di gustare in entrambe le baite pane nostrano, polenta, selvaggina, asado, grigliate, arrosti, salumi e formaggi e anche qualche fungo porcino fresco. Dalle 15 musica, danze con orchestrina e con noti fisarmonicisti Liguri-Emiliani e dalle 17 merenda.

OCCASIONI DI STUDIO AL PLANETARIO

I responsabili del Planetario di Bedonia organizzano domenica alle 21 un’uscita di studio al Passo della Cappelletta aperta a tutti. Per info 320 3470730 opp. 0525 824420.

BERCETO

LA MOSTRA DI PIETRO GHIZZARDI

Domenica alle ore 11.45 al Museo Pier Maria Rossi, Marzio Dall’Acqua con Augusto Agosta Tota inaugurano la mostra di Pietro Ghizzardi intitolata «Le mie amiche», concentrata sulle opere che l’artista viadanese ha realizzato ritraendo le donne amate e predilette, famose e non. L’esposizione rientra nella rassegna di iniziative collaterali del Festival della Coscienza svoltosi l’8 e 9 luglio. Nella pittura espressionista di questo artista “genuino” si trova infatti la marca dell’interiorità inquieta, l’inconscio dirompente nel segno carico d’umana e appassionata verità. A precedere l’inaugurazione alle ore 11 ci sarà un piccolo concerto di musica barocca del trio parmigiano «Le vipere gentili» (Sarah Pelosi e Federica Catania al violino, Elena Bacchini alla viola da gamba).

CONCORSO CULINARIO IN PIAZZA

Sfida all'ultimo... fornello. Domenica cuochi e cuoche si potranno cimentare nel quarto concorso della «Torta d’erbi e di patate» organizzato dalla Pro Loco di Berceto. Tutti coloro che intendono partecipare, dovranno portare una torta entro le 12 al negozio di elettrodomestici di piazza San Moderanno. Nella stessa piazza, alle 16, la giuria degusterà le opere culinarie e verranno assegnati i premi. Il costo di iscrizione previsto è di 10 euro.

BORE

DOMENICA IL TRAIL DELLA VAL CENEDOLA

Domenica avrà luogo a Bore la terza edizione del «Trail della Valcenedola». Il tracciato - 22,85 chilometri in totale, con 1149 metri di dislivello attivo, più la possibilità di una marcia non competitiva di 7 km - vedrà gli atleti prendere il via dal campo sportivo comunale in località MornascoRitrovo alle ore 8. Info e contatti: Stefano Conti cell. 328-8339163; Francesco Conti cell. 349-0724155; Silvio Ralli cell. 348-4787879.

BUSSETO



SPECIALITA' TIPICHE "SOTTO LE STELLE" E MUSICA

A Roncole Verdi torna il tradizionale appuntamento estivo con la Festa delle cotiche. Un evento capace di richiamare ogni anno un gran numero di persone e divenuto, da tempo, uno dei più importanti e seguiti dell’estate nel Parmense grazie soprattutto alla qualità delle specialità servite e alla cortesia degli organizzatori. Nella cornice del parco Giovannino Guareschi, con ingresso libero, ogni sera si potranno gustare, oltre alle immancabili cotiche, tortelli d’erbetta, pisarei e fasoi, stinco, germanino, spiedini, fritto misto, prosciutto e melone, salamini e porchetta, vini della tradizione, prosecco, Franciacorta e, novità 2017, uno champagne per un connubio tutto roncolese tra cotiche e champagne. Domenica l’orchestra Doctor Wood ( e quella di Nicola Marchese lunedì. In questa edizione, un particolare e commosso ricordo andrà a Nereo Godi storico collaboratore della Pro loco e della tradizionale festa delle cotiche, recentemente scomparso.

CALESTANO

TORTA FRITTA NEL BORGO

Torna domenica la «torta fritta di montagna» nel borgo a Calestano. La specialità sarà preparata come sempre dal circolo ricreativo calestanese «Val Baganza», che inizierà i lavori alle 17.30 per terminare alle 21 (salvo che la pasta finisca prima). Sarà possibile mangiare su tavoli e panche preparati da ristoratori e dalla Pro loco.

ALPINI IN FESTA SUL MONTAGNANA

Sul monte Montagnana, alpini di Calestano e Corniglio in festa questa domenica, per celebrare l’anniversario della costruzione della Cappellina di vetta, inaugurata nel luglio 1979. Le penne nere si ritroveranno ai piani del Montagnana, e da qui in corteo, accompagnati dalla piccola banda di Calestano, andranno fino alla cappellina dove, dopo l’alzabandiera e l’onore ai caduti, monsignor Domenico Magri celebrerà la santa messa. Dopo i saluti della autorità sarà consegnata ad un reduce degli Alpini la targa «Fedeltà al Montagnana». Quindi la festa proseguirà in allegria a tavola.

COLLECCHIO

FESTA CAMPESTRE A SAN MARTINO

In questo fine settimana nel campo sportivo di San Martino Sinzano, ritorna la Festa Campestre. Cucina casalinga con proposte di qualità e della nostra terra. Buona musica: domani con Giorgio e gli Ikebana, domenica con Luca Canali. I più piccoli potranno divertirsi con i gonfiabili.

CORNIGLIO

ESCURSIONI IN APPENNINO

escursioni, promosse dal gruppo «Guide ambientali escursionistiche», sui sentieri delle nostre montagne. Domenica alle 8.30, è in programma l’escursione sul crinale vista laghi «Da Lagdei ai Lagoni per il Monte Brusà». Info e prenotazioni obbligatorie: 349/3251489 oppure nadjapiscina@gmail.com

FONTANELLATO

SI SCALDANO LE GOMME PER IL «3 RACE CUP»

Si scaldano le gomme sulla pista di via Aimi a Fontanellato per il «3 Race Cup» in programma domenica dalle 9 alle 17. Tutte le info si possono trovare sul sito www.minicarfontanellato.it e sull arelativa pagina Facebook.

LAGDEI-LAGONI

YOGA E CAMMINATE A LAGDEI E LAGONI

gli appuntamenti che renderanno unico il weekend in Alta Val Parma, tra le località turistiche di Lagdei e Lagoni. a Lagdei, dove domenica ci si potrà rilassare e ritrovare il benessere fisico e mentale con «Yoga nella natura», alle 11,30 e alle 17 per distendere la muscolatura e la colonna vertebrale dopo le camminate, oppure per prepararsi ad esse, attraverso posture che consentono di allungare dolcemente e senza sforzo il corpo. Info e prenotazioni: Silvia Gerosa 3384978684 oppure silviagerry.766@gmail.com. Domenica mattina, infine, si potrà partecipare ad un escursione guidata sul crinale, con vista laghi, seguendo insieme alla guida ambientale escursionistica Nadia Piscina il percorso che da Lagdei arriva ai Lagoni passando per il Monte Brusà. Info e prenotazioni obbligatorie 3493251489. E’ dedicata agli amici a 4 zampe, Weimaraner ma non solo, la camminata ad anello, della durata di circa tre ore e mezza, alla portata di tutti coloro che sono buoni camminatori e hanno dimestichezza col trekking in montagna, che partirò dal rifugio Lagoni per raggiungere il Lago Gemini Inferiore, capanne di Badignana, Lago Gemini Superiore e Lago Scuro. Info e prenotazioni 335325768 oppure giancarlospadacini@gmail.com. Sempre dai Lagoni partirà, domenica mattina, «La memoria dell’acqua», un’escursione ad anello tra i Lagoni e il Lago Scuro che vedrà protagonista l’acqua come elemento importante di questo territorio, che modella e scolpisce, lo rende peculiare con i suoi laghi, torbiere. L’acqua come memoria storica delle stagioni passate, vita, cultura. Ritrovo alle 9.30 ai Lagoni, da dove partirà l’escursione. Il grado di difficoltà è medio, il percorso durerà 5 ore, incluse le pause, con dislivello di 200 metri su una distanza di 4 chilometri. Info e prenotazioni (entro le 18 di sabato) 3208436753 oppure francescosalton82@gmail.com

LANGHIRANO

SAN GIACOMO ATTRAZIONI PER TUTTI

A Langhirano, questo weekend, torna la centenaria Fiera di San Giacomo: bancarelle, degustazioni, luna park, musica e spettacoli.

Domenica, alle 21, c’è l’appuntamento con lo spettacolo di varietà «Napoli – Parma solo andata» e il raduno d’auto d’epoca. Lunedì 31 luglio, ultimo giorno di fiera, verande, bar e ristoranti del paese accoglieranno ancora i visitatori nella capitale del prosciutto con piatti speciali. Per tutti i giorni della festa sarà aperto in via Martiri della Libertà il luna park, con attrazioni per tutti.

LESIGNANO

VISITE GUIDATE A BADIA CAVANA

domenica il complesso monumentale di Badia Cavana, a San Michele Cavana, resterà aperto e visitabile a cura dell’associazione culturale Melusine. Per informazioni contattare i numeri 338 6310900, 338 4336671.

MARZOLARA

SI GUSTA IL PESCE DI MARE

Il pesce di mare sarà protagonista assoluto di questo ultimo weekend gastronomico dell’estate Marzolarese, che giunge dopo una serie di feste di grande successo, favorite dal gran caldo della pianura, che a Marzolara la notte non si sente mai, scacciato dalle brezze fresche del monte Bosso e del monte Sporno.

Il palcoscenico della festa sarà come sempre il campo sportivo Amoretti, da oltre 25 anni deputato a ospitare quella che tutti i volontari di Marzolara chiamano «La vera festa del pesce di mare» con orgoglio e alcune motivazioni incontestabili. A Marzolara infatti furono i primi a proporre una festa del pesce di mare (e dunque ora i più esperti in cucina, gestita da sempre dall’organizzazione marzolarese) e ancora oggi in questa festa viene proposto un menu completo a base di pesce con un antipasto, 2 primi (risotto allo scoglio, spaghetti alla puttanesca) e 2 secondi (maxi grigliata di orate, calamari, gamberoni e frittura); ma anche salame e prosciutto per chi preferisce rimanere sui sapori della nostra terra. Per accompagnare il pesce viene proposto verdicchio dei colli di Jesi, prosecco di Valdobbiadene, e anche Malvasia dei colli di Parma. Per il resto, le orchestre che accompagneranno le serate e faranno danzare sulla grande pista da ballo: «Gabriele Zilioli» domenica. I posti a sedere saranno quasi 2000, il parcheggio è grande comodo e gratuito; e per i più piccoli ci saranno i giochi gonfiabili non lontano dalla pista da ballo, ce n’è davvero per tutti i gusti, non resta che partecipare.

NOCETO

FUOCHI D'ARTIFICIO ALLA FESTA CAMPAGNOLA

È una delle feste più longeve del territorio, molto più di una sagra, la Festa campagnola di Borghetto da 126 anni è un grande evento per tutta la comunità, partecipato anche da molte persone di tutta la provincia.

musica e gastronomia fino a martedì 1° agosto, il giorno in cui si celebra il patrono San Pietro in Vincoli. Nel campo parrocchiale, grazie all’impegno del Circolo di Borghetto e di oltre 90 volontari, ci sarà musica e buon cibo, danze e qualche spettacolare novità. Sul palcoscenico le grandi orchestre che da sempre caratterizzano la Festa Campagnola: l’esordio, domenica, dell’Orchestra Mirco Gramellini. La Festa Campagnola prosegue lunedì con la serata country a ingresso gratuito che vedrà la partecipazione delle scuole di ballo di gruppo Next Step, Country Road, Country Freedom, Valce no Country e Country Dance Again e lo spettacolare evento pirotecnico dei fuochi artificiali alle 23.45. Il finale martedì sarà affidato all’Orchestra romagnola Grande evento. Tutte le sere funzionerà il servizio cucina tradizionale e anche fritto misto di mare il sabato e la domenica. Nel menù antipasti di salume, torta fritta e polenta fritta, tortelli d’erbetta, grigliata di carne, torte e gelati. Per i piatti, cucinati dalle rezdore si utilizzano prodotti locali di prima scelta come la Culaccia del Salumificio Rossi di Sanguinaro, con il quale si è stretto un rapporto di collaborazione 8 anni fa, il Parmigiano Reggiano con latte del territorio; il Prosciutto di Parma di Langhirano, la farina del mulino locale, il Nocino di Noceto.

SCURANO

STREET FOOD E ANIMAZIONI PER LE VIE DI SCURANO

Il paese di Scurano è pronto a diventare, la «patria» dello street food parmigiano e non solo: fino a domenica, il centro del paese farà da cornice alla prima «Scurano Street Food», nuova proposta per l’estate 2017 a cura dell’associazione Pro Scurano.

sulla strada principale, si potranno trovare i truck itineranti di «Il Beerbante», «Il Parmigiano», «Transilvania on the Road», «L’Ape Gourmet» e «Mangia la strada», che offriranno le proprie specialità da gustare direttamente per le vie di Scurano: i truck apriranno i battenti dalle 10 fino a sera. Diversi saranno poi gli eventi a cura dell’associazione Pro Scurano e delle attività del paese: la domenica, terza giornata di street food e mercatini, sarà dedicata anche ai più piccoli con la quarta «Olimpiade dei bambini» con ritrovo al campo sportivo di Scurano dalle 16; dalle 17.30 sarà disponibile torta fritta e salume e il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno della scuola «La casa tra gli aceri». Alle 16 inoltre, all’area ex consorzio di Scurano verrà presentato il libro fotografico «Orme Selvagge» di Davide e Isacco Zerbini. Alle 18 di nuovo ritrovo l’«AperiStreet», arricchito dalla musica dal vivo degli Stratocosmo.

SISSA

FIERA DI SAN GIACOMO, PIATTI TIPICI E TANTO SPORT

Brindisi con la birra, piatti tipici in tavola, tanto sport, iniziative per scoprire le eccellenze del territorio – come Po e Rocca dei Terzi – e un viaggio nel mondo della fotografia. Ci sarà tutto questo nel lungo weekend della Sagra di San Giacomo di Sissa, che è anche la prima tappa della manifestazione Un Po di sport. Domenica 30 luglio dal mattino nell’area del giardino della Rocca ci sarà l’esposizione delle moto d’epoca a cura dell’associazione motociclistica di Roccabianca, mentre alle 11 è in programma lo spettacolo del Mago Gege. Dalle 8.30 sarà al lavoro anche la Polisportiva Torrile per l’organizzazione del primo giro ciclistico categoria Giovanissimi dedicato all’indimenticato cittadino sissese Dino Formaggini, scomparso lo scorso anno. Per tutta la mattinata sarà attivo anche il servizio ristoro. Quindi alle 18 torneo di street volley (info al 347 9843028). Dalle 19.30 il Sissa Foto show presenterà la lezione di pole dance con Carlotta Lenzi e ci saranno anche l’esibizione dell’Asd Inzani ritmica e del karate centro studi. Quindi Rock night in Sissa con The black limousine con hot rock ‘60 e ‘70 e servizio cucina tradizionale a cura di Sissa Trecasali per passione. Previste anche visite guidate in Rocca domani dalle 18 alle 22 e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20 (prenotazioni al 342 9578660). Tra gli eventi collaterali: mercato per le vie del paese domani e domenica, pesca di beneficenza all’oratorio di San Rocco, mostra di bambole «Giochiamo a Barbie» di Sonya Lanfranchi e luna park. Tra gli appuntamenti più attesi, lunedì 31, anche la prima assoluta della commedia della Compagnia dialettale sissese che presenterà alle 21 nel parco della Montagnola, nell’anno del 50° di fondazione, «Na bèla vendicäda», commedia in tre atti di Mauro Adorni con biglietti per posti numerati in vendita alla cartoleria Zametta di Sissa.

TARSOGNO

TARSOGNO FESTEGGIA LA MADONNA DEL CARMELO

Tutto pronto per i festeggiamenti dedicati alla Madonna del Carmelo, via Provinciale Nord e la facciata del Santuario dedicato alla Madonna sono da qualche sera illuminati.

Saranno giorni di celebrazioni religiose ma anche di svago e di divertimento: un tradizionale appuntamento che si concluderà martedì alle 20.45 con la messa per tutti i defunti della parrocchia. Il tutto per la prima volta coordinato dal nuovo parroco di Tornolo e Tarsogno don Ferdinando Cherubin. Domenica alle 8 prima messa e apertura della baracca, della lotteria di beneficenza e poi la solenne celebrazione delle 11.15 presieduta da mons. Gianni Ambrosio vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio animata dal coro San Michele diretto dal maestro Biffi. Gran festa pomeridiana con bancarelle musica e allegria, alle 18 messa pomeridiana e alle 21 processione con la statua della Madonna accompagnata dal suono della banda musicale di Tarsogno con sosta nella Chiesa parrocchiale di Santo Stefano e al cimitero. Alle 22.30 nel piazzale del santuario concerto della banda musicale di Tarsogno e del Culliculum Coro città di Collecchio diretti da Roberto Fasano.

TIZZANO

"GOCCE DI BENESSERE" A TIZZANO

Anche quest'estate l'Associazione Onlus «Caterina Zenov» organizza interessanti eventi che si concluderanno con la cena e musica alla Pieve di Tizzano mercoledì 9 agosto. I fondi raccolti verranno utilizzati per portare un aiuto alle famiglie con minori in difficoltà. Il primo evento sarà «Gocce di benessere» domenica dalle 16 all'Arena Sunshine di Tizzano. I partecipanti potranno conoscere e provare vari trattamenti dal reiki allo yoga, dalla riflessologia allo shiatsu, dalle campane tibetane ai tamburi taiko, e molto altro. Informazioni e prenotazioni: tel 3490951962 Bruno 3336792511 Filippo.