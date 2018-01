Nella Bassa coi norcini, in Appennino con la neve: l'agenda della domenica

BEDONIA

IL NATALE RITROVATO AL SEMINARIO

Ultimo weekend per visitare “Il Natale ritrovato”. La rassegna ospitata da più di un mese nelle sale del seminario vescovile di Bedonia sarà ancora aperta al pubblico fino a domenica sera quando calerà il sipario sull’evento molto apprezzato e visitato da tanti curiosi. Il Natale Ritrovato, una mostra di opere d’arte, fotografie, poesie e sculture realizzata da hobbisti e da appassionati di tutta la valle, ospita anche oltre 50 presepi e numerose opere grafiche e d’arte inedite. Ultima possibilità per non perdersi questa unica mostra ed ammirare l’estro di artisti poco conosciuti ma ricchi di inventiva. L’ingresso è libero. Per inf. 0525-824420 (segreteria seminario).

BERCETO

CAMMINATA E PRANZO CON LE GUIDE

In arrivo per questo weekend, il primo maxi pranzo in compagnia delle guide ambientali escursionistiche Valtaro e Valceno che, per l’occasione, proporranno camminate gratuite per tutti!

Dopo più di 5 anni di attività e di successi, domenica, tutti insieme, amici vecchi e nuovi, si uniranno per augurarsi un buon 2018, ricco di soddisfazioni e con gli scarponi ai piedi! Programma della giornata: ore 9.25 ritrovo a Corchia di Berceto (a 15 minuti dal casello “Berceto” dell’autostrada A15), presso il bar-pizzeria di Corchia; ore 9.30 partenza delle tre escursioni (in fase di prenotazione va indicata l’escursione a cui si vuole partecipare ed una eventuale seconda scelta).

La prima escursione (A) si intitolerà “Il sentiero dei saggi”; l’itinerario è un breve anello che collega i borghi di Valbona e Corchia, sulla Val Manubiola.

La seconda (B) sarà il “geosito delle miniere di Corchia”, dove si andrà alla scoperta di uno dei siti geologicamente più importanti della regione.

Infine, la terza ed ultima camminata (C) andrà “Alla ricerca dei mulini perduti”; mulino dopo mulino, scoperta dopo scoperta, si arriverà allo splendido borgo medievale di Corchia, uno dei gioielli del nostro meraviglioso Appennino.

Alle 13.30, poi, tutti a tavola, per gustare la famosa pizza di Corchia, cotta con l’antica tecnica del “testo”. Durante il pranzo saranno proiettate immagini delle escursioni di questi anni e saranno illustrate le proposte per il 2018. Pranzo a 22 euro a persona: antipasto con focacce e salumi misti, pizze miste, dolce, caffè, bevande (acqua/vino/birra). Info e prenotazioni: 333-4555208; emanuele.mazzadi@trekkingtaroceno.it.

BUSSETO

TORNA L'APPUNTAMENTO CON IL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Domenica, nel centro storico di Busseto torna l’appuntamento con il Mercatino di antiquariato che si svolge ogni seconda domenica del mese . L’associazione via King e l’Amministrazione comunale hanno confermato la permanenza dell’evento anche per il 2018. La decisione è arrivata in seguito al grande apprezzamento riscontrato nell’anno che si è appena concluso: «Il rilancio del mercatino di antiquariato nella nuova veste – ha detto l’assessore al commercio Marzia Marchesi - ha saputo rivitalizzare alcune domeniche, portando i cittadini e i turisti fra le vie di Busseto anche in periodi silenti» rimarcando anche il fatto che questo tipo di eventi servano al territorio per offrire vivacità e valore aggiunto.

Come sempre le esposizioni si troveranno, anche domenica, nella centrale via Roma dalle 9 alle 19 e proporranno ai visitatori banchi con oggetti e curiosità di altri tempi: dall’antiquariato, ai pezzi da collezione, orologi, pietre preziose, modernariato, abbigliamento retrò, stampe, libri, accessori ed altro ancora. Un tuffo nel passato alla ricerca di oggetti preziosi e ormai rarissimi. In caso di maltempo il mercatino si svolgerà regolarmente e sarà spostato sotto i portici (sempre di via Roma). Per informazioni: Bi&Bi Eventi, tel.0521.313300 info@ilmercatodeglieventi.it www.ilmercatodeglieventi.it www.facebook.com/biebieventi www.instagram.com/biebieventi/

VISITABILE LA MOSTRA «TOSCANINI A BUSSETO»

Nell’accademia del teatro Verdi di Busseto, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 sarà aperta al pubblico la mostra «Arturo Toscanini a Busseto». L’esposizione è composta da documenti, immagini e manifesti originali della collezione privata di Possidio Artoni, ed è organizzata dal circolo culturale «Alberto Pasini» con il patrocinio del Comune e delle associazioni Amici di Verdi, Verdi fra Noi e Amici di Roncole Verdi. E’ stata voluta in occasione del 150esimo della nascita e del 60esimo della morte di Arturo Toscanini.

CERESETO DI COMPIANO

PRIMI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ANTONIO ABATE

Iniziano a Cereseto domenica i festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio Abate organizzati in Valtaro e Valceno.

Sarà una giornata speciale dedicata al Santo protettore degli animali e che prevederà da mattino a sera mercatini, bancarelle di oggetti artigianali, l’albero dei libri, musica e gastronomia nelle sale della trattoria Solari. L’appuntamento clou della giornata è fissato alle 15 nella chiesa Parrocchiale per la solenne celebrazione eucaristica con al centro la Benedizione degli animali, del sale, dei trattori e degli attrezzi agricoli.

Al termine della funzione religiosa nel piazzale della trattoria Solari verrà donato ai presenti il sale benedetto e offerto vin brulè gratis per tutti. A pranzo e a cena saranno ben accetti anche gli animali da compagnia e da mezzogiorno e per tutto il pomeriggio sarà presente l’artista Lino Mognaschi con ghironda, organetto e musica delle 4 province.

Una giornata con tante sorprese e densa di suggestioni anche per i più piccoli.

Perinformazioni0525824895 3387059569 (Paola).

COLORNO





GLI ORARI DELLE VISITE GUIDATE ALLA REGGIA

Nel mese di gennaio le visite guidate alla Reggia si effettuano da martedì a venerdì per gruppi su prenotazione, sabato, domenica e festivi alle 10 e 11 / 15, 16 e 17. La visita dura circa 70 minuti e comprende il piano nobile, la cappella ducale di San Liborio, l’appartamento nuovo del duca don Ferdinando di Borbone. L’itinerario non comprende il giardino storico, aperto dall’alba al tramonto. Per informazioni telefonare allo 0521312545 –reggiadicolorno@provincia.parma.it

FELINO





TORNA L'APPUNTAMENTO CON LA FIERA DEI SALDI

Torna l’immancabile appuntamento con la Fiera dei Saldi, un classico dell’inverno felinese. Domenica, come da tradizione la seconda domenica dell’anno, il centro di Felino sarà invaso dagli stand di un mercato all’insegna dello shopping di qualità, del made in Italy e dei super saldi. Dal mattino alla sera il mercato Consorzio La Qualità dei Mercati promosso da Ascom ed il mercato Alta Qualità Terre dei Gonzaga saranno presenti in piazza, dove circa 40 operatori offriranno tutto il giorno le migliori proposte di abbigliamento donna/uomo/bambino, intimo e casalinghi e molto altro ancora: un’occasione per presentare le novità dell’offerta mercatale e trascorrere una domenica in compagnia tra stand di alto livello.

FONTANELLATO

L'ORATORIO SI TRASFORMA IN UNA PASTICCERIA

Domenica pomeriggio dalle 15,30 l’oratorio di Fontanellato si trasformerà in un laboratorio di pasticceria per tutti i bambini. Dopo la piccola pausa delle feste natalizie, tornano gli appuntamenti domenicali proposti dagli educatori e animatori della parrocchia di Santa Croce e aperti a tutti i bimbi e ragazzi. Per chi non vorrà cimentarsi con farina e uova, nell’ampio salone sarà possibile sfidarsi con giochi da tavolo e, se il tempo lo consente, il giardino accoglierà chi vorrà fare qualche tiro a canestro.

ANCORA VISITABILE LA MOSTRA SUI PRESEPI

Anche questo fine settimana, e fino alla fine del mese, sarà possibile visitare la bella mostra di presepi allestita nella chiesa di San Benedetto e nella canonica attigua con tantissime scene della natività realizzate in diversi stili e ambientazioni. La mostra è aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18,30. Per informazioni o visitare l’intero complesso è possibile contattare gli Amici di Priorato al numero 347/8079154 oppure via email all’indirizzo amicidipriorato@gmail.com.

LAGDEI

CON LE CIASPOLE TRA LE FORESTE IMBIANCATE

Sarà un altro fine settimana all’insegna della neve e delle ciaspole quello che gli amanti della montagna invernale potranno trascorrere al Rifugio Lagdei.

L’escursione della domenica prenderà il via alle 10 e porterà gli escursionisti alla volta del Lago Santo.

Si tratta di una panoramica escursione alla scoperta del famoso Lago Santo e delle fiabesche torbiere che si incontrano salendo verso il crinale. Il percorso, di medio impegno, ha una durata di circa 4 ore, soste escluse: al rientro, previsto per le ore 15 circa, ci sarà la possibilità di fare merenda al Rifugio Lagdei. Info e prenotazione obbligatorie contattando la guida al numero 3475267602 oppure via mail a gemma@liberispazi.it.

MEDESANO

DOMENICA SI BALLA ALLE TRE TORRI

Domenica dalle 15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano, si balla in compagnia dell’orchestra «La band italiana». g.l.

PARMA





"CORPI ESTRANEI" NELL'ANTICA FARMACIA SAN FILIPPO NERI

Prende il via all’Antica Farmacia San Filippo Neri, la rassegna fotografica «Corpi estranei», che fino ad aprile ospiterà negli spazi espositivi di vicolo San Tiburzio cinque fotografi il cui lavoro ruota attorno al corpo.

Si parte con il cubano Alexander Gonzalez Delgado, che con «Passato Prossimo», taglia il nastro della prima delle mostre in programma.

«Corpi estranei» - che coinvolgerà anche i fotografi Silvia Mazzella, Sofia Bucci, Sitri e la coppia Fausto Serafini e Alessandra Pace (selezionati dalla coppia creativa Erresullaluna e Chuli Paquin) - vuole essere una finestra sulla fotografia contemporanea, in cui si delinea una forte componente underground che vanta artisti di spessore. Dopo le nuove esperienze legate alle tecnologie digitali, sembra che la fotografia oggi cerchi una sua diversa identità, e che la stia trovando in una dimensione che avvicina il fotografo alla sua condizione antica, quella di artigiano, e a un genere classico che trova ora nuove declinazioni: il ritratto.

Nativo di L’Avana, Alexander Gonzalez Delgado, esporrà 35 fra ritratti e paesaggi.

«Prima di tutto c’è il dialogo – spiega l’artista - è così che mi rapporto alla fotografia. Sono straniero, arrivo dall’altra parte dell’oceano e il fatto di dover imparare la lingua un po’ alla volta, ha creato in me la necessità di raccontare con immagini quello che non riuscivo a dire con le parole. E questo è il risultato di tutti questi incontri e dialoghi, avvenuti in un passato più o meno lontano, che vengono percepiti, restituiti e concretizzati nel presente attraverso immagini che hanno per me un grande valore emotivo. È un diario intimo, scritto a inchiostro su foglio bianco, che dalla calligrafia lascia percepire il mio stato d’animo. Credo che in ogni lingua le coniugazioni verbali siano la cosa più difficile da imparare, e nella lingua italiana il passato prossimo è il tempo più usato nel parlato, e quello meno controllato nello scritto. Ed eccomi qua. Senza veli, imperfetto, crudo, a mostrarvi ciò che in me è rimasto, le tracce dei miei dialoghi con gli altri e dei luoghi che ho visitato, restituisco quel che resta».

La mostra è visitabile sabato e domenica dalle 17 alle 19 e negli altri giorni su appuntamento.

EUROPA TEATRI: LA FAVOLA DI "ALICE" RIVISITATA

Si chiama «Improvvisamente Alice» lo spettacolo liberamente ispirato a «Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie» di Lewis Carroll che verrà rappresentato domenica, alle 21.15, all’Europa Teatri in via Oradour. Lo spettacolo - co-produzione Europa Teatri - di e con Giulia Canali, vedrà la collaborazione alla regia di Franca Tragni e di Caterina Marino, Lucia Manghi, Patrizia Mattioli e «Caffettino Area»; voci di Leonardi Bianconi, Aurelia Cipollini e Leo Ventura. Info: 0521/243377 o www.europateatri.it.

AL TEATRO CONFORTI "PIRATI IN VACANZA AI CARAIBI"

Domenica, a partire dalle 16.30, il teatro Conforti in piazzale Volta ospiterà lo spettacolo denominato «Pirati in vacanza ai Caraibi», scritto da Rico Montanini con Alex Jones e Mago Gigo. L’evento, che è rivolto davvero a tutti - dai bambini di cinque anni fino a quelli…di cento - è stato organizzato dall’associazione culturale «Sognambuli» Parma.

Sul palco si esibiranno: Rico Montanini, Cate Montagna, Danilo Barozzi, Niki Montagna, Francesco Facioni e Stefano Marra mentre Lella Piseddu sarà il tecnico audio-luci.

L’isola del tesoro o… il tesoro sull’isola?! Sarà questo il dilemma che dovrà risolvere Jack durante la sua avventura caraibica. Jack Jones è un pirata anche se non ricorda più di esserlo: solo attraverso varie sfide, una mappa e all’aiuto della Dea Fantàsia riuscirà a riscoprire il suo passato. A mettergli il bastone fra le ruote ci sarà il perfido Capitan Baffossa, che con la complicità dei suoi due buffi, quanto tonti, aiutanti, Teach e Moody, tenterà si sottrarre a Jack anche il suo grande amore, la principessa Elizabeth.

Un’intrigante avventura tra canti, enigmi, balli e misteri. Tutti tasselli fondamentali che permetteranno a Jack di trovare il vero tesoro: la sua immaginazione. Per informazioni: sognambuli@gmail.com oppure 340/1294061.

AL TEATRO AL PARCO RILETTURA DELLA FAVOLA DI BIANCANEVE

E’ una rilettura moderna della celebre favola dei fratelli Grimm che mette al centro il tema della bellezza che non accetta rivali, che dà origine a una competizione distruttiva, quella che anima “Biancaneve, la vera storia”, lo spettacolo diretto dal regista Michelangelo Campanale per la compagnia pugliese Crest, in scena domenica alle 16.30 al Teatro al Parco per la rassegna di teatro per adulti e bambini «Weekend al Parco». La Biblioteca di @lice è presente con una vetrina tematica di libri. Informazioni e biglietteria 0521 989430, www.solareasdellearti.it/teatrodellebriciole.

RONCAGLIA

ANCORA VISITABILE IL PRESEPIO MECCANICO

Nel salone parrocchiale di Roncaglia (Piacenza), domenica dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, è visitabile il grande presepio meccanico elettronico.

SAN POLO DI TORRILE

IN MOSTRA I DIPINTI DI FERRARINI DEDICATI AL BARITONO LEO NUCCI

La mostra di quadri di Vittorio Ferrarini nella sede municipale. Il tema della mostra lega pittura e musica: i dipinti scelti da Ferrarini per l’allestimento, che rimarrà visitabile gratuitamente fino al 29 febbraio, sono infatti ispirati al baritono Leo Nucci .

La rassegna comprenderà anche 4 appuntamenti serali d’eccezione. Mercoledì 24 e 31 gennaio e il 7 febbraio, alle 18,30 nella Sala del Consiglio Comunale, il Falstaff del «Club dei 27» Paolo Zoppi guiderà tre incontri sul tema «Breve storia dell’opera lirica» mentre domenica 25 febbraio alle 18, nella sala civica di piazza Pertini, andrà in scena il concerto de «I mandolinisti di Parma» diretti da Maria Cleofe Miotti. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

SCHIA

TRA CIASPOLE E TAPIS ROULANT

Tante discese sulle nevi del Campo Scuola, dove per tutto il weekend rimarrà in funzione il Tapis Roulant. E’ questo il programma del weekend targato Schia, dove la copertura nevosa, che va dai 5 ai 15 centimetri, permette per ora di mettere in moto solamente il tapis roulant, valido aiuto per le discese degli sciatori alle prime armi.

Per vedere invece in funzione il resto del carosello sciistico sarà necessario attendere ulteriori nevicate, oppure che le condizioni meteo consentano di mettere in funzione l’impianto di innevamento artificiale.

Il manto bianco che ricopre le pendici del Monte Caio dovrebbe essere invece sufficiente per indossare le ciaspole domenica mattina, per un’affascinante escursione alla volta della Croce di La Latta. Partendo alle 10 dal Camping, si partirà in compagnia della guida Gae Diadorim Saviola per raggiungere la croce dedicata al Cardinal Ferrari, un monumento di metallo alto 15 metri, con un basamento di 3 metri, realizzato nel 1994 in occasione del centenario della nomina del Beato Andrea Carlo Ferrari ad Arcivescovo di Milano.

L’escursione, semplice e aperta a tutti, prevede un percorso di 8 chilometri e un dislivello totale di 200 metri.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) 3404171870, 0521860115 oppure www.campingschia.it. Per info dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti sciistici www.schiamontecaio.it oppure 0521868555.

SISSA TRECASALI

INIZIA A GRAMIGNAZZO LA FÉRA AD SANT’ANTONÏ

Domenica alle 15, sempre nella canonica della chiesa parrocchiale, si disputerà invece il 17° campionato provinciale femminile di briscola a coppie. Iscrizioni sul posto.

SORBOLO

NORCINI A SORBOLO TRA GASTRONOMIA SPORT E SOLIDARIETA'

La tradizione della lavorazione delle carni di maiale, l’incontro tra iniziative sportive e legate alla buona tavola e poi un pensiero ai cittadini alluvionati ai quali sarà devoluto parte del ricavato.

C’è tutto questo ad impreziosire la 14ª edizione de Al gir ‘dla cova dal gozén, manifestazione enogastronomica che si terrà a Sorbolo anche domenica grazie ad una preziosa collaborazione tra i norcini del territorio, le associazioni di volontariato di Sorbolo e Mezzani e l’Unione Bassa Est Parmense.

Domenica alle 9.45 partenza del giro guidato in mountain bike di 25 km sulle strade del territorio comunale di Sorbolo e Mezzani con ritorno in piazza previsto per le 11.15. Dalle 10 si terrà Il salame della cuccagna con esposizione di salami gentili di lunghezza record e l’esposizione di prodotti tipici; dalle 10.30 e per tutta la giornata intrattenimento musicale a cura di Radio circuito 29 e alle 11 aperitombola per le popolazioni alluvionate con conduzione di Sandro Piovani e Francesca Mercadanti grazie alla collaborazione tra l’associazione locale Liberi dalla nebbia, Boys Parma 1977, centro di coordinamento Parma clubs e Dané. Dalle 12 pranzo sotto al tendone in piazza Libertà.

Per l’intera giornata lavorazione delle carni di maiale da parte dei norcini del territorio, stand gastronomici con assaggi di prodotti tradizionali a cura delle associazioni di volontariato e presenza delle bancarelle con prodotti del territorio.

TORRECHIARA

VISITA GUIDATA "INEDITA"

Domenica 14 alle 11 si terrà la visita gratuita offerta dall'associazione giovanile Pro Val Parma <<Torrechiara come non l'avete mai vista>>, una nuova formula di visita per valorizzare l'intero insediamento storico di Torrechiara, formato da Borgo basso, Borgo Alto, Castello e Badia Santa Maria della Neve. La visita partirà da Piazza Leoni, con la Guida si raggiungerà il Castello percorrendo il poco conosciuto sentiero nel Bosco delle Favole e scoprendo quello che una volta era l'ingresso principale del maniero. Giunti nel Borgo Alto si visiterà l'antico insediamento scoprendo dettagli inediti e inaspettati grazie al racconto della Guida. La visita avrà la durata di un'ora, chi vuole potrà partecipare in abiti medievali e vuole avere il significato di un grande “Abbraccio al Castello”, che sarà ripetuto fino a quando il Polo Museale Regionale continuerà a tenere chiuso l’importante museo pubblico alla domenica. Info 328.2250714

TORRILE

PRIMO APPUNTAMENTO CON «LEGGIAMO» 2018

Primo appuntamento dell’anno con «LeggiAmo» insieme, il gruppo di lettura per adulti e ragazzi organizzato dagli animatori ed educatori della parrocchia. Questa volta l’incontro per gli appassionati di libri è per domenica alle 16 in canonica. Chi vuole partecipare può iscriversi al gruppo facebook dell’oratorio San Biagio e contattare le organizzatrici.

TRECASALI

BALLI ALL'ARCI STELLA CON LA «CASTELLINA-PASI»

Serata danzante con l’orchestra Castellina-Pasi domenica dalle 21.30 all’Arci Stella di piazza Fontana a Trecasali. Per informazioni e prenotazioni 347 9242135 oppure 340 2691601.

VIGOLENO

ANCORA VISITABILE IL PRESEPIO MECCANICO

Domenica dalle 9 alle 18, nel centro di Vigoleno è possibile visitare il presepio meccanico elettronico. Info allo 0523895146.

ZIBELLO

APERTA LA MOSTRA «IL CINEMATOGRAFO»

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, domenica è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Sa sabato 13 che domenica 14 il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078.